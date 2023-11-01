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بروكسي لـ Spotify

بروكسيات مركز البيانات وISP ثابتة لـ Spotify: إصلاح Error 17 وError 30، والوصول إلى المكتبات الموسيقية الإقليمية، مع إمكانية الإعداد مباشرة في تطبيق سطح المكتب عبر Settings → Proxy. يدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5 مع حركة مرور غير محدودة.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي Spotify.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP أمريكيًا مخصصًا لملف Spotify أمريكي
  • أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي Spotify
  • صدّر قائمة بروكسي Spotify بتنسيق JSON
  • اعرض المواقع المتاحة لبروكسيات Spotify المخصصة
  • اعرض الحالة وتفاصيل الفوترة لخدمات بروكسي Spotify الخاصة بي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

ما هو أكثر ما يعجبك في FineProxy.org؟ لقد اكتشفت FineProxy.org من خلال توصيات الأصدقاء، وجودة الخدمة ممتازة حقًا. التكلفة منخفضة جدًا، مما يساعد شركتنا على توفير النفقات بشكل كبير. إنني أقدر بشدة الدعم الحماسي من فريق دعم FineProxy.org. إنهم متحمسون للغاية ويستجيبون على الفور. FineProxy.org يساعدني في الوصول إلى البيانات بشكل أسرع ويحسن الأمان. كما أنني أقدر أيضًا جودة الخدمة وسياسة استرداد الأموال عندما تفشل الخدمة في تلبية احتياجات المستخدم. المراجعة التي تم جمعها واستضافتها على G2.com. ما الذي لا يعجبك في FineProxy.org؟ أرغب في رؤية حزمة ترويجية كبيرة للمستخدمين ذوي العدد الكبير وسياسة ترويجية إضافية.

long l.G2, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

هذا هو أفضل خادم وكيل استخدمته للعمل على الإطلاق. كنت أستخدم خادمًا وكيلاً آخر، لكن السرعة كانت منخفضة جدًا. اشتريت هذا واحد، وكانت مفاجأة سارة. السرعة ببساطة ممتازة. ربما يكون السعر مرتفعًا إلى حد ما، لكن سرعة الخادم الوكيل لها ما يبررها. هذا شيء عظيم بخصوص الشراء الذي لم تتح لي الفرصة أبدًا للندم عليه.

Lara Smithالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

منتجات وخدمات بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية والأسعار المعقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. خيارات دفع متنوعة: التشفير أو PayPal أو البطاقات

chyxbenc9929Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
كيف أُصلح رمز الخطأ 17؟طابق الدول

يظهر هذا الخطأ عندما لا تتطابق دولة عنوان IP الخاص بك مع دولة ملفك الشخصي. إما أن تُغيّر دولة حسابك لتتوافق مع موقعك الحالي، أو تتصل عبر بروكسي من الدولة المُسجّلة في ملفك الشخصي.

هل يعمل الاشتراك Premium عبر بروكسي؟نعم

نعم، لكنك تحتاج إلى وسيلة دفع صادرة من الدولة المُسجّل بها الحساب. إذا كنت تصل منطقة لا تتوفر فيها الخدمة رسمياً، فستحتاج إلى الحفاظ على وسيلة دفع الاشتراك وبروكسي من نفس الدولة في آنٍ واحد.

HTTP أم SOCKS5 — أيهما يجب أن أستخدم؟كلاهما يعمل

كلاهما يعمل. يدعم تطبيق سطح المكتب HTTP وSOCKS5 مباشرةً من الإعدادات → البروكسي. يتميز SOCKS5 بحِمل معالجة أقل قليلاً، بينما يسهُل إعداد HTTP في المتصفحات. بالنسبة لمعظم المستخدمين، الفرق لا يُذكر.

هل يؤثر البروكسي على جودة الصوت؟تأثير ضئيل

التأثير ضئيل للغاية. تبث الخدمة بمعدل يصل إلى 320 كيلوبت في الثانية، وهو ما يتعامل معه أي بروكسي جيد بسهولة. اختر خادمًا قريبًا من موقعك لتقليل زمن الاستجابة أثناء التنقل بين المقاطع وتحميل قوائم التشغيل.

هل يمكنني استخدام بروكسي واحد على عدة أجهزة؟نعم

نعم. قم بتهيئة نفس البروكسي على سطح المكتب والهاتف المحمول والمتصفح. لا تفرض الخدمة حدًا على الاتصالات المتزامنة لكل IP، لكن الاشتراك المميز يسمح بالبث على جهاز واحد فقط في الوقت ذاته.

كيف أُصلح رمز الخطأ 30؟راجع الإعداد

تأكد من صحة بيانات البروكسي (IP، المنفذ، اسم المستخدم، كلمة المرور). تحقق أيضًا من أن جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات لا يحظر التطبيق. عادةً ما يؤدي إضافة استثناء للتطبيق في Windows Defender أو جدار حماية macOS إلى حل المشكلة.

الدليل

لماذا تستخدم بروكسي لـ Spotify؟

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

خدمة البث غير متاحة في عدة دول بسبب قيود الترخيص والسياسات الإقليمية. لأي شخص في منطقة لا تتوفر فيها الخدمة رسميًا، يعيد بروكسي Spotify الاتصال عبر توجيه حركة المرور من خلال خادم في بلد مدعوم مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا.

تجاوز قيود الشبكة

كثيرًا ما تحظر المدارس والجامعات وشبكات الشركات خدمات البث للحفاظ على عرض النطاق أو تقليل مصادر التشتت. إذا فشل التطبيق في الاتصال أو ظهرت لك رسالة “A firewall may be blocking”، فإن البروكسي يوجّه حركة مرورك لتجاوز هذه القيود. قم بتهيئته على مستوى النظام أو مباشرة في تطبيق سطح المكتب من خلال Settings → Proxy.

إصلاح رمز الخطأ 17 ورمز الخطأ 30

هذه أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها المستخدمون:

  • Error 17: يعني عادةً أن بلد IP الخاص بك لا يتطابق مع البلد المحدد في ملفك الشخصي. تتحقق المنصة من ذلك أثناء تسجيل الدخول.
  • الخطأ 30: غالبًا ما يحدث بسبب بيانات بروكسي غير صحيحة أو تداخل من جدار الحماية.

يتم حل كلا الخطأين عند الاتصال عبر أفضل خادم بروكسي لـ Spotify يقع في نفس المنطقة المحددة في إعدادات حسابك. إذا كان ملفك الشخصي يشير إلى “United States”، فيجب أن يكون مخرج البروكسي من خادم أمريكي.

الوصول إلى المكتبات الإقليمية

تختلف كتالوجات الموسيقى من بلد لآخر بسبب اتفاقيات الترخيص. قد لا يظهر مقطع متاح في الولايات المتحدة ضمن المكتبات الأوروبية. من خلال الاتصال عبر بروكسي في المنطقة المستهدفة، يمكنك الوصول إلى الكتالوج الكامل لذلك البلد — وهذا مفيد لاكتشاف الإصدارات الحصرية إقليميًا أو اختبار كيفية ظهور المحتوى في أسواق مختلفة.

أي نوع بروكسي تختار

للاستماع العادي، تعمل بروكسيات مراكز البيانات الثابتة بشكل ممتاز — فهي سريعة ومستقرة وفعّالة من حيث التكلفة. لا تقوم الخدمة بحظر عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بشكل صارم كما تفعل منصات التواصل الاجتماعي.

إذا كنت بحاجة إلى تسجيل حساب جديد، فإن بروكسيات ISP (السكنية) تقلل من احتمالية ظهور طلبات التحقق — لأنها تبدو كاتصالات إنترنت سكنية عادية.

البروكسيات المحمولة مبالغ فيها للبث المباشر، لكنها قد تفيد إذا كنت تُشغّل أتمتة أو تدير حسابات متعددة. على iOS وAndroid، التطبيق لا يوفر إعدادات بروكسي مدمجة — قم بتهيئة البروكسي على مستوى النظام من إعدادات Wi-Fi بجهازك، أو استخدم تطبيقًا متوافقًا مع SOCKS5 لتمرير كل حركة المرور عبر البروكسي.

مطابقة بلد الحساب مع موقع البروكسي

هذا أمر بالغ الأهمية. تقارن المنصة موقع عنوان IP الخاص بك مع بلد ملفك الشخصي. إذا لم يتطابقا، ستظهر لك رسالة Error 17 أو سيتم تسجيل خروجك بعد 14 يومًا. استخدم دائمًا بروكسي من البلد المحدد في حسابك، أو حدّث ملفك الشخصي ليتوافق مع موقع البروكسي.

يوفر FineProxy باقات بروكسيات ثابتة لمراكز البيانات وISP للوصول إلى خدمات البث. جميعها تدعم HTTP وHTTPS وSOCKS5، مع مصادقة عبر اسم المستخدم/كلمة المرور أو قائمة IP المسموح بها. لإعداد جهاز معين، تفضل بزيارة مركز التكامل — أو اختر خطة أدناه وابدأ البث خلال دقائق.