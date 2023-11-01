خدمة البث غير متاحة في عدة دول بسبب قيود الترخيص والسياسات الإقليمية. لأي شخص في منطقة لا تتوفر فيها الخدمة رسميًا، يعيد بروكسي Spotify الاتصال عبر توجيه حركة المرور من خلال خادم في بلد مدعوم مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا.
تجاوز قيود الشبكة
كثيرًا ما تحظر المدارس والجامعات وشبكات الشركات خدمات البث للحفاظ على عرض النطاق أو تقليل مصادر التشتت. إذا فشل التطبيق في الاتصال أو ظهرت لك رسالة “A firewall may be blocking”، فإن البروكسي يوجّه حركة مرورك لتجاوز هذه القيود. قم بتهيئته على مستوى النظام أو مباشرة في تطبيق سطح المكتب من خلال Settings → Proxy.
إصلاح رمز الخطأ 17 ورمز الخطأ 30
هذه أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها المستخدمون:
- Error 17: يعني عادةً أن بلد IP الخاص بك لا يتطابق مع البلد المحدد في ملفك الشخصي. تتحقق المنصة من ذلك أثناء تسجيل الدخول.
- الخطأ 30: غالبًا ما يحدث بسبب بيانات بروكسي غير صحيحة أو تداخل من جدار الحماية.
يتم حل كلا الخطأين عند الاتصال عبر أفضل خادم بروكسي لـ Spotify يقع في نفس المنطقة المحددة في إعدادات حسابك. إذا كان ملفك الشخصي يشير إلى “United States”، فيجب أن يكون مخرج البروكسي من خادم أمريكي.
الوصول إلى المكتبات الإقليمية
تختلف كتالوجات الموسيقى من بلد لآخر بسبب اتفاقيات الترخيص. قد لا يظهر مقطع متاح في الولايات المتحدة ضمن المكتبات الأوروبية. من خلال الاتصال عبر بروكسي في المنطقة المستهدفة، يمكنك الوصول إلى الكتالوج الكامل لذلك البلد — وهذا مفيد لاكتشاف الإصدارات الحصرية إقليميًا أو اختبار كيفية ظهور المحتوى في أسواق مختلفة.
أي نوع بروكسي تختار
للاستماع العادي، تعمل بروكسيات مراكز البيانات الثابتة بشكل ممتاز — فهي سريعة ومستقرة وفعّالة من حيث التكلفة. لا تقوم الخدمة بحظر عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بشكل صارم كما تفعل منصات التواصل الاجتماعي.
إذا كنت بحاجة إلى تسجيل حساب جديد، فإن بروكسيات ISP (السكنية) تقلل من احتمالية ظهور طلبات التحقق — لأنها تبدو كاتصالات إنترنت سكنية عادية.
البروكسيات المحمولة مبالغ فيها للبث المباشر، لكنها قد تفيد إذا كنت تُشغّل أتمتة أو تدير حسابات متعددة. على iOS وAndroid، التطبيق لا يوفر إعدادات بروكسي مدمجة — قم بتهيئة البروكسي على مستوى النظام من إعدادات Wi-Fi بجهازك، أو استخدم تطبيقًا متوافقًا مع SOCKS5 لتمرير كل حركة المرور عبر البروكسي.
مطابقة بلد الحساب مع موقع البروكسي
هذا أمر بالغ الأهمية. تقارن المنصة موقع عنوان IP الخاص بك مع بلد ملفك الشخصي. إذا لم يتطابقا، ستظهر لك رسالة Error 17 أو سيتم تسجيل خروجك بعد 14 يومًا. استخدم دائمًا بروكسي من البلد المحدد في حسابك، أو حدّث ملفك الشخصي ليتوافق مع موقع البروكسي.
يوفر FineProxy باقات بروكسيات ثابتة لمراكز البيانات وISP للوصول إلى خدمات البث. جميعها تدعم HTTP وHTTPS وSOCKS5، مع مصادقة عبر اسم المستخدم/كلمة المرور أو قائمة IP المسموح بها. لإعداد جهاز معين، تفضل بزيارة مركز التكامل — أو اختر خطة أدناه وابدأ البث خلال دقائق.