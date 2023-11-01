بروكسي لـ Twitter (X)

ثلاثة أسباب تدفع الناس للبحث عن بروكسي لـ X (Twitter): إدارة حسابات متعددة، وسحب البيانات عبر API، والوصول إلى المنصة حيث تكون محظورة. لكل حالة قواعدها الخاصة، واختيار نوع البروكسي الخاطئ قد يؤدي إلى حظرك أسرع من عدم استخدام بروكسي أصلاً.
إدارة حسابات متعددة
تسمح X رسمياً بما يصل إلى 10 حسابات لكل مستخدم، لكن بمجرد تسجيل الدخول إلى عدة حسابات من نفس عنوان IP، تربط المنصة بينها. إذا تم تعليم حساب واحد — تصبح جميع الحسابات المرتبطة في خطر. بالنسبة لفرق التسويق عبر وسائل التواصل التي تُدير أكثر من 30 ملفاً شخصياً، يُشكّل ذلك مشكلة جدية.
كل حساب يحتاج إلى عنوان IP خاص به. لكن هذا نصف المعادلة فقط — فمنصة X تتتبع أيضًا بصمة المتصفح والكوكيز وإعدادات المنطقة الزمنية وأنماط السلوك. بروكسي بدون عزل للجلسات يشبه قفل الباب الأمامي مع ترك النافذة مفتوحة. متصفحات مكافحة الكشف (GoLogin، Multilogin، Dolphin Anty) تُنشئ بيئة منفصلة لكل حساب. البروكسي يتولى عنوان IP، والمتصفح يتولى كل شيء آخر.
لإدارة الحسابات، تُعد بروكسيات ISP الخيار الأكثر أمانًا. المنصة صارمة في تمييز نطاقات مراكز البيانات أثناء تسجيل الدخول. عناوين ISP تأتي من مزودين حقيقيين وتبدو كاتصالات سكنية عادية. حدود النشاط لا تزال سارية لكل حساب بغض النظر عن البروكسي: 2,400 تغريدة يوميًا، 400 متابعة، 1,000 إعجاب. تجاوز هذه الحدود وستتعرض لحظر خفي (shadowban) — تتوقف منشوراتك عن الظهور في نتائج البحث وصفحات الهاشتاغ، لكنك لن تتلقى أي إشعار. ببساطة تصبح غير مرئي.
وصول عبر API
ألغت X الوصول المجاني إلى API في فبراير 2023. التسعير الحالي:
- مجاني: 1,500 منشور/شهر (قراءة)، 50 تغريدة/يوم (كتابة). بالكاد يكفي للاختبار.
- Basic ($200/شهر): 10,000 منشور/شهر.
- Pro ($5,000/شهر): 1 مليون منشور/شهر.
- المؤسسات ($42,000+/شهرياً): أكثر من 50 مليون.
حدود المعدل تُطبَّق لكل تطبيق ولكل نافذة زمنية مدتها 15 دقيقة. إذا كنت تُشغّل تطبيقات متعددة أو تحتاج إلى معدل طلبات أعلى، فإن توزيع الاستدعاءات على عدة مفاتيح API — كل منها على بروكسي مخصص خاص به — يُضاعف سعتك الفعلية. بروكسي API يتنقّل بين المفاتيح يتولّى هذا الأمر تلقائيًا. وبما أن استدعاءات API تتم من خادم إلى خادم، فإن بروكسيات مراكز البيانات تعمل بكفاءة هنا — المنصة لا تُميّز نوع IP للطلبات المصادق عليها عبر API.
استخراج البيانات — الطريقة الصعبة
استخراج بيانات X بدون API هو معركة مستمرة. تُصدر المنصة تحديثات دفاعية كل 2-4 أسابيع تُعطّل أدوات الاستخراج الحالية. رموز الضيف مرتبطة بعنوان IP وتنتهي صلاحيتها كل بضع ساعات. نقاط نهاية GraphQL تُغيّر معرّفاتها بانتظام. بصمة TLS تكشف المتصفحات مقطوعة الرأس. وعناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تُحظر فورًا تقريبًا عند الوصول غير المُصادق عليه.
صيانة أداة استخراج بيانات مبنية ذاتيًا تستهلك 10-15 ساعة شهريًا من العمل المستمر. بالنسبة لمعظم الفرق، دفع تكلفة الوصول عبر API أو استخدام خدمة استخراج بيانات مُدارة أقل تكلفة من وقت المهندسين.
الوصول حيث يكون محظورًا
في بعض الدول وعلى الشبكات المقيّدة (المدارس، المكاتب)، يُحظر X على مستوى جدار الحماية. يُوجّه البروكسي حركة مرورك عبر عنوان مختلف، فلا يرى الفلتر الاتصال بالمنصة أبدًا. للوصول غير المحظور إلى Twitter، حتى بروكسي HTTP بسيط بالمضيف والمنفذ الصحيحين يفي بالغرض — فالحظر من جانب الشبكة وليس من جانب X. يمكنك استخدام واجهة Twitter على الويب عبر x.com من خلال أي متصفح مع ضبط إعدادات البروكسي.
أفضل بروكسي للوصول إلى Twitter يعتمد على مهمتك: بروكسيات ISP لإدارة الحسابات، وبروكسيات مراكز البيانات للعمل مع API، وأي من النوعين لفك حجب Twitter على الشبكات المقيّدة.