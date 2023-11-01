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بروكسي لـ Twitter (X)

باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي X.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP من نوع ISP ثابت لحسابات X
  • أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي X
  • صدّر قائمة بروكسي X بتنسيق JSON
  • اعرض المواقع المتاحة لبروكسيات ISP لمنصة X
  • اعرض الحالة وتفاصيل الفوترة لخدمات بروكسي X الخاصة بي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

أستخدم بروكسي Fineproxy.org لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن عدم الكشف عن هويته وتجنب حظر الحساب. موثوقة وفعالة وسهلة الاستخدام لأداء مستقر. إن النسخة التجريبية المجانية للمستخدمين الجدد ستجعل الأمر أفضل، وتجذب المزيد من العملاء. تتوافق أيضًا الوكلاء من Fineproxy.org مع منصات مختلفة وتوفر سرعة وأمانًا رائعين. سواء للاستخدام الشخصي أو لاحتياجات العمل، يوصى بشدة بهذه الخدمة لجودتها ووظائفها.

Alexsander123SaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

خدمة مريحة للغاية لأولئك الذين يحتاجون إلى وكلاء بدون إعداد معقد. كل شيء يبدأ بسرعة، وهناك العديد من البلدان المتاحة، ومجموعة جيدة من الخطط. لقد استخدمت الوكيل لأعمال التحليلات والأتمتة وكنت راضيًا تمامًا عن النتائج

EvgeniyDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

يوفرون واجهات API تتيح للمستخدمين جلب عناوين البروكسي من موقعهم الإلكتروني. ورغم أن موظفي خدمة العملاء لم يكونوا يجيدون الإنجليزية جيدًا، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمساعدتي. كما يتيحون تبديل عنوان IP بعد سبعة أيام.

Anonymous UserTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

أكثر من راضي هي خدمة جيدة لدي الباقة الأوروبية وأقوم بعمل جيد وسرعة جيدة شكرًا جزيلاً لك سأعطيك 5 نجوم شكرًا

Johan Gtالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
كيف أعرف إذا كنت محظورًا بشكل خفي (Shadowban)؟تحقق بعد الخروج

ابحث عن منشوراتك الأخيرة وأنت مسجّل الخروج — إذا لم تظهر، فعلى الأرجح أنك محظور بشكل خفي. أدوات مثل Shadowban Test أو Circleboom تتحقق من ذلك تلقائيًا. يحدث الحظر الخفي عندما تكتشف الخوارزمية سلوكًا يشبه السبام: النشر بسرعة مفرطة، أو المتابعة/إلغاء المتابعة الجماعية، أو نشر محتوى متطابق عبر حسابات متعددة. عادةً ما يكون مؤقتًا إذا توقفت عن السلوك المسبّب له.

هل بروكسيات مراكز البيانات آمنة لحسابات X؟خطر على الحسابات

لإدارة الحسابات والنشر — محفوف بالمخاطر. المنصة ترصد بشكل فعّال نطاقات IP الخاصة بمراكز البيانات أثناء تسجيل الدخول والتفاعل. أما لاستدعاءات API عبر نقاط النهاية الموثّقة — فلا مشكلة. المنصة تتعامل مع حركة API الموثّقة بشكل مختلف عن جلسات المتصفح.

كم عدد الحسابات التي يمكنني تشغيلها بأمان على IP واحد؟واحد

حساب واحد فقط. أي عدد إضافي وستربط المنصة بينها. حتى تسجيل الدخول إلى حساب ثانٍ «فقط للتحقق من شيء ما» من نفس العنوان يُنشئ رابطًا بينهما. إذا كنت تدير 20 حسابًا، فأنت بحاجة إلى 20 عنوان IP منفصل مع 20 ملف تعريف متصفح منفصل.

هل يمكنني سحب بيانات X بدون الدفع مقابل الوصول إلى API؟تقنيًا

من الناحية التقنية نعم، لكنّ التكلفة مرتفعة بطريقة مختلفة. تُحدّث المنصة دفاعاتها كل 2-4 أسابيع، مما يُعطّل أدوات الكَشط بانتظام. تنتهي صلاحية رموز الضيف وتكون مرتبطة بعنوان IP. ستنفق ساعات هندسية على صيانة أداة الكَشط أكثر مما كنت ستنفقه على الوصول الأساسي عبر API (بقيمة $200/شهرياً مقابل 10,000 منشور).

ما أرخص طريقة للتوسع على X؟طابق عبء العمل

للنشر: حدود المنصة نفسها (2,400 تغريدة/يوم لكل حساب) سخية بما يكفي لمعظم حالات الاستخدام. البروكسيات تتيح لك تشغيل حسابات متعددة، كل منها ضمن تلك الحدود. لقراءة البيانات: الطبقة المجانية من API (1,500 منشور/شهر) بالإضافة إلى بضعة عناوين IP مخصصة تغطي المراقبة الخفيفة. أما للأحجام الكبيرة، فإن الطبقة الأساسية بسعر $200/شهر مع إعداد بروكسي لـ API هي المسار الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

هل يمكنني استخدام عدة مفاتيح API مجانية بدلًا من الدفع لخطة أعلى؟نعم

نعم، وهي الطريقة الأكثر عملية لتوفير تكاليف API. كل مفتاح مجاني يمنحك 1,500 منشور شهريًا. عشرة مفاتيح على عشرة بروكسيات مراكز بيانات منفصلة — أي 15,000 منشور مجانًا، وهو أكثر مما توفره خطة Basic بسعر $200/شهريًا. استدعاءات API تتم من خادم إلى خادم، لذا تعمل عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بشكل مثالي هنا. العامل المحدِّد هو موافقة حساب المطوّر في X — كل مفتاح يحتاج حسابًا خاصًا به مع تحقق عبر الهاتف، لذا التوسّع إلى المئات يتطلب جهدًا. لكن حتى 10-20 مفتاحًا مجانيًا يغطّي احتياجات معظم الفِرَق.

الدليل

ما الذي تحتاج البروكسيات فعلاً من أجله على X؟

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

ثلاثة أسباب تدفع الناس للبحث عن بروكسي لـ X (Twitter): إدارة حسابات متعددة، وسحب البيانات عبر API، والوصول إلى المنصة حيث تكون محظورة. لكل حالة قواعدها الخاصة، واختيار نوع البروكسي الخاطئ قد يؤدي إلى حظرك أسرع من عدم استخدام بروكسي أصلاً.

إدارة حسابات متعددة

تسمح X رسمياً بما يصل إلى 10 حسابات لكل مستخدم، لكن بمجرد تسجيل الدخول إلى عدة حسابات من نفس عنوان IP، تربط المنصة بينها. إذا تم تعليم حساب واحد — تصبح جميع الحسابات المرتبطة في خطر. بالنسبة لفرق التسويق عبر وسائل التواصل التي تُدير أكثر من 30 ملفاً شخصياً، يُشكّل ذلك مشكلة جدية.

كل حساب يحتاج إلى عنوان IP خاص به. لكن هذا نصف المعادلة فقط — فمنصة X تتتبع أيضًا بصمة المتصفح والكوكيز وإعدادات المنطقة الزمنية وأنماط السلوك. بروكسي بدون عزل للجلسات يشبه قفل الباب الأمامي مع ترك النافذة مفتوحة. متصفحات مكافحة الكشف (GoLogin، Multilogin، Dolphin Anty) تُنشئ بيئة منفصلة لكل حساب. البروكسي يتولى عنوان IP، والمتصفح يتولى كل شيء آخر.

لإدارة الحسابات، تُعد بروكسيات ISP الخيار الأكثر أمانًا. المنصة صارمة في تمييز نطاقات مراكز البيانات أثناء تسجيل الدخول. عناوين ISP تأتي من مزودين حقيقيين وتبدو كاتصالات سكنية عادية. حدود النشاط لا تزال سارية لكل حساب بغض النظر عن البروكسي: 2,400 تغريدة يوميًا، 400 متابعة، 1,000 إعجاب. تجاوز هذه الحدود وستتعرض لحظر خفي (shadowban) — تتوقف منشوراتك عن الظهور في نتائج البحث وصفحات الهاشتاغ، لكنك لن تتلقى أي إشعار. ببساطة تصبح غير مرئي.

وصول عبر API

ألغت X الوصول المجاني إلى API في فبراير 2023. التسعير الحالي:

  • مجاني: 1,500 منشور/شهر (قراءة)، 50 تغريدة/يوم (كتابة). بالكاد يكفي للاختبار.
  • Basic ($200/شهر): 10,000 منشور/شهر.
  • Pro ($5,000/شهر): 1 مليون منشور/شهر.
  • المؤسسات ($42,000+/شهرياً): أكثر من 50 مليون.

حدود المعدل تُطبَّق لكل تطبيق ولكل نافذة زمنية مدتها 15 دقيقة. إذا كنت تُشغّل تطبيقات متعددة أو تحتاج إلى معدل طلبات أعلى، فإن توزيع الاستدعاءات على عدة مفاتيح API — كل منها على بروكسي مخصص خاص به — يُضاعف سعتك الفعلية. بروكسي API يتنقّل بين المفاتيح يتولّى هذا الأمر تلقائيًا. وبما أن استدعاءات API تتم من خادم إلى خادم، فإن بروكسيات مراكز البيانات تعمل بكفاءة هنا — المنصة لا تُميّز نوع IP للطلبات المصادق عليها عبر API.

استخراج البيانات — الطريقة الصعبة

استخراج بيانات X بدون API هو معركة مستمرة. تُصدر المنصة تحديثات دفاعية كل 2-4 أسابيع تُعطّل أدوات الاستخراج الحالية. رموز الضيف مرتبطة بعنوان IP وتنتهي صلاحيتها كل بضع ساعات. نقاط نهاية GraphQL تُغيّر معرّفاتها بانتظام. بصمة TLS تكشف المتصفحات مقطوعة الرأس. وعناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تُحظر فورًا تقريبًا عند الوصول غير المُصادق عليه.

صيانة أداة استخراج بيانات مبنية ذاتيًا تستهلك 10-15 ساعة شهريًا من العمل المستمر. بالنسبة لمعظم الفرق، دفع تكلفة الوصول عبر API أو استخدام خدمة استخراج بيانات مُدارة أقل تكلفة من وقت المهندسين.

الوصول حيث يكون محظورًا

في بعض الدول وعلى الشبكات المقيّدة (المدارس، المكاتب)، يُحظر X على مستوى جدار الحماية. يُوجّه البروكسي حركة مرورك عبر عنوان مختلف، فلا يرى الفلتر الاتصال بالمنصة أبدًا. للوصول غير المحظور إلى Twitter، حتى بروكسي HTTP بسيط بالمضيف والمنفذ الصحيحين يفي بالغرض — فالحظر من جانب الشبكة وليس من جانب X. يمكنك استخدام واجهة Twitter على الويب عبر x.com من خلال أي متصفح مع ضبط إعدادات البروكسي.

أفضل بروكسي للوصول إلى Twitter يعتمد على مهمتك: بروكسيات ISP لإدارة الحسابات، وبروكسيات مراكز البيانات للعمل مع API، وأي من النوعين لفك حجب Twitter على الشبكات المقيّدة.