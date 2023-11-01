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بروكسي SEO لمحركات البحث

بروكسيات ISP (سكنية) وبروكسيات مركز البيانات IPv4 لتتبع الترتيب واستخراج بيانات SERP: استهداف جغرافي، IP ثابت، HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 300 عنوان IP أوروبي من نوع ISP لتتبع ترتيب SEO
  • أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لبروكسي محرك البحث
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

وكيل عمل عالي الجودة وسريع ومستقر، أنا سعيد جدًا، وهذا هو بالضبط ما أحتاجه. في بلدي (أوكرانيا) يتم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية، والآن تم حل هذه المشكلة. الأسعار سعيدة للغاية، بالنسبة لعدد كبير من الوكيل (1000+) أنا أدفع فقط 20 دولار، إنه أرخص وأسرع من الوكيل الذي لن تجده في أي مكان، لذلك أوصيك بهذه الخدمة.

Darya Molchanovaالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يوفر FineProxy.Org خدمات وكيل موثوقة مع مجموعة واسعة من عناوين IP وسرعات عالية وتغطية عالمية، مما يضمن الخصوصية. جيد

Mai TienSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد

7heGoatCR7Dieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.

asdjkakarNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة جديرة بالاهتمام لأولئك الذين يهتمون بسلامتهم عبر الإنترنت. لقد كنت أستخدمه لمدة 10 يومًا وأنا راضٍ تمامًا عن سرعته. والشيء الأكثر متعة هو أنه لا توجد حدود لحركة المرور مقابل هذا السعر المنخفض.

Alex D.المنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا أحتاج إلى بروكسيات لأدوات SEO؟الحجم والموقع

أدوات SEO التي تتحقق من الترتيب أو تستخرج نتائج البحث تُرسل العديد من الطلبات الآلية. تكتشف محركات البحث ذلك وتستجيب باختبارات CAPTCHA أو تحديد المعدل أو حظر عناوين IP. تقوم البروكسيات بتوزيع الطلبات عبر عناوين IP متعددة. كما تتيح لك التحقق من النتائج من مواقع جغرافية محددة بدلاً من رؤية نتائج مخصصة بناءً على سجل تصفحك الشخصي.

ما أفضل نوع بروكسي لتتبّع الترتيب؟بروكسيات سكنية

توفر البروكسيات السكنية أدق النتائج لأنها تستخدم عناوين IP حقيقية مخصصة من مزودي خدمة الإنترنت وتثق بها محركات البحث. بروكسيات مراكز البيانات أرخص لكنها تُظهر تباينًا في النتائج يصل إلى 43% لأن محركات البحث تكتشف عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات وتعدّل استجاباتها. لتتبع الترتيب بشكل جاد، فإن البروكسيات السكنية أو بروكسيات ISP تستحق الاستثمار.

كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لأعمال SEO؟حسب الحجم

يعتمد ذلك على حجم الاستعلامات والسرعة المطلوبة. كقاعدة عامة: بروكسي واحد لكل 20-30 استعلامًا في الساعة للتشغيل الآمن. للتحقق من 1,000 كلمة مفتاحية يوميًا مع فترات تأخير مناسبة، ستحتاج إلى 30-50 بروكسي. كلما زاد عدد البروكسيات، زادت سرعة الإنجاز لكن ارتفعت التكاليف.

هل يمكنني استخدام بروكسيات مجانية لتتبع الترتيب؟غير مستحسن

لا يُنصح بذلك. البروكسيات المجانية بطيئة وغير موثوقة، وعلى الأرجح محظورة بالفعل من محركات البحث. كما أنها مشتركة بين آلاف المستخدمين، مما يعني أن إساءة استخدام شخص آخر تؤثر على وصولك. في أعمال SEO حيث تهم دقة البيانات، البروكسيات المجانية تُضيّع وقتًا أكثر مما توفره.

لماذا أحصل على نتائج مختلفة باستخدام بروكسيات مختلفة؟نتائج مخصّصة

نتائج البحث مخصصة بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي واللغة ونوع الجهاز وسجل التصفح. عناوين IP المختلفة للبروكسي تبدو وكأنها قادمة من مواقع مختلفة بملفات تعريف مختلفة، لذا تتباين النتائج. هذا مفيد فعلاً لـ SEO — فهو يُظهر لك ما يراه المستخدمون في مدن مختلفة فعليًا. استخدم بروكسيات من المواقع المستهدفة للحصول على بيانات محلية دقيقة.

كيف أتجنب الحظر عند استخراج بيانات محركات البحث؟أبطئ ودوّر

أضف فترات تأخير واقعية بين الطلبات (40-50 ثانية)، واستخدم بروكسيات سكنية أو بروكسيات ISP، وقم بتدوير وكلاء المستخدم (User Agents) بشكل مناسب، وحافظ على ملفات تعريف الارتباط (Cookies) للجلسة، وأبطئ عند مواجهة CAPTCHA — انتظر فترة أطول قبل الطلب التالي. لا تستخدم فواصل زمنية منتظمة تمامًا — أضف عشوائية لتبدو أكثر طبيعية.

هل تعمل بروكسيات FineProxy مع أدوات SEO مثل Ahrefs وSemrush وScreaming Frog؟نعم

نعم. يدعم FineProxy بروتوكولات HTTP وHTTPS وSOCKS5، مما يغطي جميع منصات SEO الرئيسية. يمكنك إعداد بروكسياتنا مباشرة في Ahrefs وSemrush وScreaming Frog وSERPstat وGSA SER وScrapebox وأي سكربتات استخراج بيانات مخصصة. كما تتيح لك API الخاصة بنا التدوير والإدارة الآلية للبروكسيات مع الأدوات التي تدعم قوائم بروكسي خارجية.

الدليل

تتبع الترتيب، تحليل SERP، ومراقبة المنافسين

5 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

تحظر محركات البحث بشكل فعّال الطلبات الآلية عبر CAPTCHA وحدود المعدل وحظر IP. إذا كنت جادًا بشأن SEO — تتبع الترتيب أو تحليل SERP أو مراقبة المنافسين — فأنت بحاجة إلى بروكسي لـ SEO قادر على التعامل مع هذه التحديات.

لماذا يحتاج SEO إلى بروكسيات

نتائج البحث مخصصة. الكلمة المفتاحية نفسها قد تُظهر نتائج مختلفة بنسبة تصل إلى 72% حسب الموقع الجغرافي والجهاز وسجل التصفح والوقت من اليوم. بدون بروكسيات، سترى نسختك المخصصة فقط — وليس ما يراه جمهورك المستهدف. خدمة بروكسي لـ SEO تتيح لك التحقق من الترتيب من أي موقع كمستخدم جديد.

حدود المعدل تُفعَّل بسرعة. شغّل أداة تتبع ترتيب تفحص مئات الكلمات المفتاحية وستواجه الحظر خلال دقائق. تكتشف محركات البحث الاستعلامات المتكررة من نفس عنوان IP وتستجيب بـ CAPTCHA أو أخطاء 403/429. البروكسيات توزّع طلباتك عبر عناوين IP متعددة، مما يُبقيك تحت عتبات الاكتشاف.

يتطلب SEO المحلي عناوين IP محلية. إذا كنت تعمل على تحسين نتائج البحث لعبارة مثل "سباك في شيكاغو"، فأنت بحاجة لرؤية ما يراه المستخدمون في شيكاغو فعلياً. يمنحك خادم بروكسي جيد لمراقبة محركات البحث استهدافاً جغرافياً على مستوى المدينة، مما يتيح لك التحقق من ترتيب الحزمة المحلية ونتائج الخرائط والميزات الخاصة بالموقع الجغرافي.

لماذا تُعطي البروكسيات الرخيصة بيانات غير دقيقة

لا تعمل جميع البروكسيات بنفس الكفاءة لأغراض SEO. تُظهر الأبحاث أن بروكسيات مراكز البيانات تنتج نسبة تباين تصل إلى 43% مقارنة بما يراه المستخدمون الحقيقيون. تكتشف محركات البحث نطاقات IP الخاصة بمراكز البيانات وتقدّم نتائج معدّلة — وأحياناً تكون متعمدة لتلويث البيانات المُستخرجة.

تحل البروكسيات السكنية هذه المشكلة باستخدام عناوين IP حقيقية مُعيّنة من مزودي خدمة الإنترنت (ISP). بالنسبة لـ Google، تبدو حركة المرور من عناوين IP السكنية وكأنها صادرة من مستخدمين سكنيين عاديين يتصفحون الإنترنت. تحصل على نتائج بحث أصلية دون عقوبات الكشف.

للحصول على أدق بروكسي لفحص ترتيب SEO، توفر البروكسيات السكنية ذات الجلسات الثابتة (نفس عنوان IP لمدة 5–10 دقائق) بيانات متسقة عبر صفحات النتائج وميزات SERP مثل المقتطفات المميزة وحزم الخرائط.

ما يمكنك فعله ببروكسيات SEO

تتبّع الترتيب. راقب مواقعك لمئات أو آلاف الكلمات المفتاحية عبر محركات بحث ومواقع جغرافية متعددة. اعرف بالضبط أين يظهر ترتيبك في كل سوق مستهدف.

تحليل SERP. حلّل نتائج البحث لفهم ما يعرضه Google لاستعلاماتك المستهدفة — المقتطفات المميزة، "يسأل الناس أيضاً"، الحزم المحلية، الإعلانات، والنتائج العضوية. تتبّع كيف تتغير هذه العناصر بمرور الوقت.

مراقبة المنافسين. تحقّق من ترتيب المنافسين، وحلّل حضورهم في SERP، واكتشف الكلمات المفتاحية التي يستهدفونها. مع البروكسيات، يمكنك القيام بذلك على نطاق واسع دون التعرض للحظر.

التحقق من SEO المحلي. تأكّد من ظهور ملفك التجاري على Google بشكل صحيح في النتائج المحلية عبر مدن مختلفة. تحقّق من ترتيب الحزمة المحلية وظهورك على الخرائط.

البحث عن فرص الروابط. ابحث عن فرص النشر كضيف، وصفحات الموارد، وأهداف بناء الروابط دون الوصول إلى حدود معدل الطلبات.

أي نوع بروكسي تختار

بروكسيات سكنية. الأفضل من حيث الدقة. عناوين IP حقيقية من مزودي خدمة الإنترنت تثق بها محركات البحث. ضرورية لتتبع الترتيب حيث تكون جودة البيانات أولوية. تكلفتها أعلى، لكنها تستحق ذلك للحصول على نتائج موثوقة.

بروكسيات ISP ثابتة. تجمع بين مصداقية البروكسيات السكنية وسرعة بروكسيات مراكز البيانات. مثالية لتحليل SERP بكميات كبيرة حيث تحتاج إلى الدقة والإنتاجية معًا. تقدم FineProxy بروكسيات ISP ثابتة بعرض نطاق غير محدود — مناسبة تمامًا للمراقبة المستمرة.

وكلاء مركز البيانات. الأرخص والأسرع، لكن مع مخاطر اكتشاف أعلى. يمكن أن تعمل بكفاءة إذا أعددت تدويرًا مناسبًا وفترات تأخير. الأفضل للمهام الضخمة التي يكون فيها فقدان بعض البيانات مقبولًا.

البروكسيات المحمولة. أعلى مستوى ثقة لدى محركات البحث، لكنها الأغلى ثمنًا. استخدمها للمهام الحساسة التي يكون فيها الحظر مكلفًا.

كيفية إعداد البروكسيات لاستخراج بيانات محركات البحث

التزم بحدود معدل الطلبات. حتى مع استخدام البروكسيات، لا تُثقل على محركات البحث. أضف تأخيرات عشوائية تتراوح بين 40 و50 ثانية بين الاستعلامات. تتبع محركات البحث أنماط الطلبات — والتوقيت الآلي يُفعّل الاكتشاف.

استخدم الجلسات الثابتة لتحسين SEO المحلي. حافظ على نفس عنوان IP لمدة 5–10 دقائق عند التحقق من النتائج المحلية أو التنقل بين صفحات SERP. تبديل عناوين IP أثناء الجلسة يبدو مريبًا.

طابق وكيل المستخدم مع البروكسي الخاص بك. إذا كنت تستخدم عنوان IP لمركز بيانات، فلا ترسل وكيل مستخدم خاص بالهاتف المحمول — فهذه علامة تحذيرية واضحة.

تعامل مع الحظر بشكل صحيح. عند مواجهة CAPTCHA أو خطأ 429، أوقف ذلك العنوان IP لمدة 60 دقيقة أو أكثر. إعادة المحاولة بشكل عدواني تزيد فقط من مدة الحظر.

تتبّع ما ينجح. راقب أي البروكسيات يتم حظرها ومتى. ستظهر أنماط — أوقات معينة أو أحجام استعلام معينة تُفعّل مزيدًا من الحظر.

لماذا FineProxy لتحسين محركات البحث

يمتلك FineProxy بنيته التحتية الخاصة بعناوين IP مخصصة لا تُشارك بين مهام SEO للعملاء الآخرين — مما يقضي على مشكلة “عناوين IP المحروقة” الشائعة لدى الموزعين. تحصل على استبدال سريع لعناوين IP عند الحاجة، واستهداف جغرافي على مستوى المدينة في أكثر من 30 دولة لفحص الترتيب المحلي، وجلسات ثابتة تصل إلى 30 دقيقة لتصفح متسق لصفحات SERP، ودعم كامل للبروتوكولات (HTTP/HTTPS/SOCKS5) متوافق مع أدوات مثل Ahrefs وSemrush وScreaming Frog والسكرابرز المخصصة. تتيح لك لوحة التحكم وAPI إدارة التدوير ومراقبة الاستخدام والتوسع من مئات إلى ملايين الاستعلامات دون تغيير المزوّد.

عندما تكون محركات البحث نفسها محظورة

أحيانًا لا تكون المشكلة في استخراج البيانات — بل في الوصول. جدران الحماية في الشركات، وشبكات المدارس، أو القيود الإقليمية قد تحظر Google أو Bing أو محركات البحث المحلية بالكامل. توجّه البروكسيات حركة مرورك عبر مواقع غير مقيّدة، مما يمنحك وصولًا طبيعيًا وغير محظور إلى محركات البحث.