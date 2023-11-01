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بروكسي الصين

بروكسيات صينية ثابتة وموثوقة بعناوين IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في الصين وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الصينية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

يوفر FineProxy خدمات وكيل ممتازة مع مجموعة واسعة من مواقع IP. كانت عملية الإعداد واضحة، وكان وكيلهم يعمل بشكل مثالي لتلبية احتياجاتي. الأسعار معقولة أيضًا، مما يجعلها خيارًا رائعًا للاستخدام الشخصي والتجاري.

Chris2025SaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد جعل هذا التطبيق عملي على الإنترنت يعمل بشكل سلس ولم يتم رصد أي تتبع أو اختراق، وقد أصبحت مواقعي خاصة.

Ay Linالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

أنا راضٍ جدًا عن موقع Fineproxy.org. خدمتهم موثوقة وسريعة وتقدم حلول وكيل ممتازة. الواجهة سهلة الاستخدام والأسعار التنافسية تجعله الخيار الأفضل.

JakubDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

مزود رائع بلا أي توقف، ويوفر دعمًا على مدار الساعة ومفيدًا حقًا. كما تتوفر باقات وخيارات كثيرة، بدءًا من بروكسي مزودي خدمة الإنترنت وصولًا إلى بروكسي مراكز البيانات.

Stelios VastardosTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!

hamzaerkoDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
Baidu يحظر أداة الاستخراج فورًا — هل يمكن لعناوين IP من مراكز البيانات أن تعمل؟يرفض IP الأجنبي

Baidu يرفض عناوين IP الأجنبية من أول اتصال. عناوين IP الصينية من مراكز البيانات تعمل لاستخراج نتائج SERP بأحجام معتدلة — فلتر Baidu الأساسي هو الموقع الجغرافي وليس نوع IP. عند الأحجام الأكبر، بروكسيات ISP تقلل من ظهور CAPTCHA. استخدمها مع Playwright للصفحات المُعرَّضة بـ JS. إذا أرسلت طلبات بسرعة مفرطة، يقتل مُحدِّد المعدل في Baidu الجلسة — بغض النظر عن نوع عنوان IP الذي تستخدمه.

هل يمكنني الوصول إلى بيانات منتجات 1688.com بدون حساب صيني؟القوائم الأساسية تُحمَّل

القوائم الأساسية تُحمَّل باستخدام IP صيني، لكن موقع 1688 بات يفرض تسجيل الدخول بشكل متزايد للوصول إلى صفحات التفاصيل ومعلومات المورّدين والبحث بالصور. وقد بدأ تشديد القيود على الوصول الدولي مؤخرًا. لاستخراج بيانات منتجات 1688 بكميات كبيرة، يُبقي بروكسي سريع متصل بالإنترنت داخل الصين زمن الاستجابة أقل من 100 مللي ثانية. توفّر Apify وحدات مخصصة لموقع 1688 (بتكلفة $20–30/شهريًا + رسوم الاستخدام)، لكنها لا تزال تحتاج إلى عناوين IP صينية في الخلفية.

Douyin مقابل TikTok — هل إعداد البروكسي واحد؟لا

لا. Douyin تطبيق مستقل بخوادم منفصلة ونظام مكافحة بوتات أصعب. يستخدم X-Medusa بالإضافة إلى X-Bogus وX-Argus. تنتهي صلاحية ملفات تعريف الارتباط بسرعة أكبر، ويتوقع مجموعة متطابقة: عنوان IP صيني + لغة zh-CN + منطقة زمنية Asia/Shanghai. TikTok لا يحتاج عناوين IP صينية. لاستخراج محتوى Douyin — المنشورات والتعليقات وبيانات صانعي المحتوى — تحتاج بروكسيات صينية مع مطابقة كاملة لبصمة المتصفح.

كيف تتحقق المنصات الصينية من أن عنوان IP فعلًا من داخل الصين؟يعتمدون IPIP.net

لا تعتمد على MaxMind. المعيار المحلي هو IPIP.net — المبني على تحليل BGP/ASN في الوقت الفعلي مع أكثر من 600 نقطة مراقبة وتحديثات يومية. منصات Toutiao وDidi و58.com وSohu جميعها تستخدمه. Taobao تدير قاعدة بيانات GeoIP خاصة بها على ip.taobao.com. عناوين IP المستضافة على السحابة من AWS أو GCloud تُصنَّف كمراكز بيانات أجنبية في كل قاعدة بيانات GeoIP صينية — لهذا السبب تفشل قبل أن تبدأ حتى عمليات الفحص السلوكي. بروكسيات ISP المسجلة لدى شركات الاتصالات الصينية (China Telecom وChina Unicom وChina Mobile) تجتاز أي فحص GeoIP محلي بحكم التعريف — لأن عنوان IP ينتمي لمزود خدمة محلي.

ماذا عن قانون PIPL وشرعية استخراج البيانات في الصين؟قانون PIPL يسري

قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني (PIPL) وقانون أمن البيانات ولوائح إدارة أمن بيانات الشبكة (السارية اعتبارًا من يناير 2025) تنطبق حتى خارج الصين إذا كنت تعالج بيانات مواطنين صينيين. البيانات غير الشخصية (أسعار المنتجات، بيانات القوائم الوصفية، الإحصاءات المجمّعة) تحمل مخاطر أقل. جمع البيانات الشخصية (الملفات الشخصية، معلومات الاتصال، سجل المشتريات) بدون موافقة يستوجب عقوبات PIPL. الامتثال يعتمد على ما تجمعه، وليس على نوع البروكسي الذي تستخدمه.

هل تعمل عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات على Xiaohongshu و Weibo؟ISP الأفضل

أفضل بروكسي يعمل في الصين لمنصات التواصل الاجتماعي هو من نوع ISP. كل من Xiaohongshu وWeibo يتحققان من نوع IP. منصة Xiaohongshu تعرض محتوى مختلفًا لعناوين IP غير الصينية وتفرض قيودًا أشد على معدل الطلبات.

بروكسيات الصين المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات الصين عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
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المنفذ
آخر فحص
46 متصل·تحتاج المزيد؟ →
203.19.38.114:1080
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
4.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.97 Mbps
99.9%
1 س مضت
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.20 Mbps
90.9%
1 س مضت
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 س مضت
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 يومًا
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 س مضت
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 س مضت
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.13 Mbps
99.8%
1 س مضت
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 س مضت
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 س مضت
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.20 Mbps
94.7%
1 س مضت
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 يومًا
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.15 Mbps
92.2%
1 س مضت
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
994 Kbps
85.3%
4 س مضت
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
888 Kbps
99.9%
1 س مضت
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
788 Kbps
100.0%
2 س مضت
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
934 Kbps
82.6%
1 يومًا
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
267 Kbps
100.0%
1 س مضت
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 س مضت
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
951 Kbps
79.5%
3 س مضت
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
547 Kbps
91.0%
1 يومًا
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
428 Kbps
84.4%
2 س مضت
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.04 Mbps
61.8%
1 س مضت
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 س مضت
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
558 Kbps
69.0%
2 س مضت
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
597 Kbps
62.8%
1 س مضت
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 س مضت
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
961 Kbps
96.3%
1 يومًا
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
538 Kbps
52.8%
4 س مضت
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
991 Kbps
40.9%
4 س مضت
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
466 Kbps
52.6%
4 س مضت
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
583 Kbps
100.0%
1 س مضت
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
600 Kbps
49.1%
2 يومًا
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
575 Kbps
99.5%
1 س مضت
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
558 Kbps
43.9%
4 س مضت
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
274 Kbps
81.6%
1 يومًا
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
305 Kbps
75.3%
1 س مضت
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 س مضت
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 س مضت
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
621 Kbps
17.3%
1 يومًا
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
686 Kbps
20.5%
2 س مضت
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 س مضت
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
677 Kbps
10.0%
4 س مضت
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
483 Kbps
25.3%
14 س مضت
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
621 Kbps
10.0%
2 يومًا
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