بروكسي من FineProxy
HTTP/HTTPS/SOCKS5 على ASN خاص منذ 2011 — خوادم AMD Threadripper، سرعات تصل إلى 500 ميغابت/ثانية لكل IP.
ابنِ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 100 عنوان IP في ألمانيا وأضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
- لماذا انخفض معدل النجاح أمس؟
- جدّد كل ما ينتهي هذا الأسبوع بأقل من $200
- دوّر عناوين IP الألمانية عندما يكون التحديث التالي مجانياً
- نزّل أحدث فاتورة واعرض استخدام هذا الشهر
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
يعد هذا أمرًا رائعًا حقًا لأولئك الذين يقدرون وقتهم ومواردهم، ولأولئك الذين يعملون كثيرًا على الإنترنت. بفضل المطورين، لم أكن أعرف حتى عن هذه التطورات المفيدة الحديثة. يرضي كل شيء – من السرعة القصوى إلى لوحة التحكم. لقد قمت أنا وزملائي بلا شك بتجديد عدد العملاء الراضين حول العالم)))
لقد غير Fineproxy قواعد اللعبة. السرعات ممتازة، ووقت التشغيل ثابت، والواجهة سهلة الاستخدام. كلما كان لدي أسئلة، استجاب الدعم بسرعة. حقا خدمة وكيل يمكن الاعتماد عليها.
الدعم
جربت هذا الموقع بسبب الأسعار المنخفضة وخيارات التشفير. بصراحة، أنا معجب. الوكلاء على قيد الحياة وسريع. المدقق المدمج مريح للغاية. الدعم مهذب ومفيد. كل شيء يعمل كما هو معلن. سأشتري بالتأكيد المزيد لمهام التحليل الخاصة بي.
مزود وكيل مذهل مع دعم مفيد 24/7
المواقع والمخزون
يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.
عناوين البروكسي التي يبيعونها رخيصة جدًا مقارنة بجودتها. إنها أعلى عناوين البروكسي جودةً مما رأيت على الإطلاق، وتدعم عددًا كبيرًا من البلدان. الموقع منظم وسهل الفهم، والدعم هو الأفضل.