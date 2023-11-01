بروكسي UDP؟

يعتمد ذلك على إعداداتك. بشكل افتراضي، ترسل معظم التطبيقات استعلامات DNS عبر UDP. إذا لم يكن مُحلّل DNS في نظامك مُهيأً للتوجيه عبر بروكسي SOCKS5، فقد تتجاوز طلبات DNS البروكسي كليًا وتذهب مباشرة إلى مزود خدمة الإنترنت (ISP) — مما يكشف النطاقات التي تزورها. لمنع تسرب DNS، قم بتهيئة تطبيقك أو نظام التشغيل لحل DNS عبر البروكسي، أو استخدم خادم DNS لا يمكن الوصول إليه إلا عبر IP البروكسي، أو اعتمد على تطبيقات توجّه جميع حركة البيانات (بما في ذلك DNS) عبر SOCKS5 بشكل أصلي. لا يقوم FineProxy باعتراض أو تسجيل استعلامات DNS، لذا فإن منع التسرب يتم من جانب العميل.