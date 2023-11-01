بروكسي UDP
توجيه UDP أصلي عبر SOCKS5 — بدون عبء نفق TCP، وصلات صاعدة بسرعة 10–40 Gbit/s، متوافق مع TiviMate و OTTPlayer و VoIP وعملاء الألعاب.
أنشئ خطة بروكسي بدعم UDP.
اختر نوع البروكسي الأساسي والموقع والكمية ومدة الفوترة. يُختار دعم UDP هنا ويضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية.
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يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
UDP خيار متاح.
اختر نوع البروكسي الأساسي.
يُفعَّل دعم UDP كإضافة على باقة بروكسي ثابت متوافقة. قارن المنتجات الأساسية قبل ضبطه.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اضبط خطة بروكسي بدعم UDP
- اشترِ بروكسيات بدعم UDP في الولايات المتحدة
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- حدّث قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- اعرض حالة خدمتي وتاريخ الاستحقاق التالي
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
أتذكر تلك الأيام التي اضطررت فيها إلى استخدام البروكسيات المجانية، وكانت بمثابة كابوس. ولكن ليس بعد الآن. كانت لدي بعض المخاوف قبل استخدام Fineproxy، وقد اختفت جميعها بعد أن قررت تجربة هذه الخدمة. السرعة جيدة ودعم مفيد – هذا كل ما أحتاجه. ولا تنسَ الأسعار اللطيفة والسرية الكاملة بالطبع)
أستخدم هذه الوكلاء في مشاريع استخراج البيانات الخاصة بي وهذا بالضبط ما أحتاجه.. عمل IP سريع ورائع
الدعم
بشكل عام، أحد أفضل مقدمي الخدمة الذين عملوا بدون أي وكلاء تقريبًا ودعم 24/7. استمر!!
FineProxy.org هو مزود موثوق للوكلاء عالي الجودة مع دعم عملاء ممتاز وسياسات ضمان قوية. أنها توفر خدمات آمنة وسريعة، مما يضمن تجربة سلسة للمستخدمين.
حركة المرور بلا حد
خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.
وكلاء أوروبيون بأسعار معقولة جدًا. أعتقد أنه مزود الوكيل الوحيد الذي ظل وفياً للإنترنت المجاني والآمن. بينما يتقاضى الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، لا يزال هؤلاء الأشخاص يقدمون خطط نطاق ترددي غير محدودة.
هل تعمل بروكسيات UDP الخاصة بكم مع المحادثات الصوتية؟نعم
نعم. تدعم بروكسيات UDP من FineProxy نقل البيانات الفوري بالكامل، مما يجعلها مناسبة للمحادثات الصوتية وتطبيقات VoIP وبروتوكولات البث. تتعامل قناة UDP مع الحزم مباشرة دون إنشاء جلسة TCP دائمة، مما يقلل التأخير ويحسّن الاستقرار للاتصالات الحية.
كيف يعمل بروتوكول UDP لديكم بالتحديد؟SOCKS5 UDP ASSOCIATE
يعتمد دعم UDP لدينا على آلية SOCKS5 UDP ASSOCIATE القياسية.
عملياً، تُمرَّر حركة مرور UDP عبر البروكسي باستخدام اتصال تحكم TCP. يقوم اتصال TCP بإنشاء الجلسة والحفاظ عليها، بينما تُنقل حزم UDP الفعلية (الألعاب، VoIP، DNS، البث) بشكل منفصل عبر نقطة ترحيل — وليس عبر نفق داخل TCP.
كيف يعمل:
1. يتصل تطبيقك بالبروكسي باستخدام SOCKS5 عبر TCP.
2. يُرسل التطبيق طلب UDP ASSOCIATE.
3. يستجيب خادم البروكسي بعنوان ترحيل UDP (BND.ADDR وBND.PORT).
4. يرسل تطبيقك حزم UDP إلى ذلك العنوان. يتم تغليف كل حزمة وتتضمن عنوان IP ومنفذ الوجهة.
5. يقوم البروكسي بتمرير حركة بيانات UDP وإعادة توجيه الاستجابات إلى تطبيقك.
6. يجب أن يبقى اتصال TCP مفتوحًا لكي تظل جلسة UDP نشطة. إغلاقه يؤدي فورًا إلى إنهاء توجيه UDP.
هذا السلوك محدد وفقًا لمواصفات SOCKS5. تدعم معظم برامج الألعاب الحديثة وتطبيقات VoIP وأدوات الشبكات هذه الميزة تلقائيًا.
نقاط مهمة يجب مراعاتها:
- يعمل UDP فقط مع التطبيقات التي تدعم SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- لا يتم استخدام إعادة توجيه UDP الخام — يتم توجيه UDP عبر SOCKS5.
- يعتمد التوافق على التطبيق المستخدم ويجب اختباره من جانبك.
- تُستخدم هذه الطريقة عادةً لحركة البيانات منخفضة زمن الاستجابة مثل الألعاب، والاتصالات الصوتية، واستعلامات DNS.
هل يمكن أن تتسرب استعلامات DNS خارج البروكسي عند استخدام UDP؟حسب الإعداد
يعتمد ذلك على إعداداتك. بشكل افتراضي، ترسل معظم التطبيقات استعلامات DNS عبر UDP. إذا لم يكن مُحلّل DNS في نظامك مُهيأً للتوجيه عبر بروكسي SOCKS5، فقد تتجاوز طلبات DNS البروكسي كليًا وتذهب مباشرة إلى مزود خدمة الإنترنت (ISP) — مما يكشف النطاقات التي تزورها. لمنع تسرب DNS، قم بتهيئة تطبيقك أو نظام التشغيل لحل DNS عبر البروكسي، أو استخدم خادم DNS لا يمكن الوصول إليه إلا عبر IP البروكسي، أو اعتمد على تطبيقات توجّه جميع حركة البيانات (بما في ذلك DNS) عبر SOCKS5 بشكل أصلي. لا يقوم FineProxy باعتراض أو تسجيل استعلامات DNS، لذا فإن منع التسرب يتم من جانب العميل.
ما الفرق بين بروكسيات HTTP وبروكسيات UDP؟وسائط نقل مختلفة
تتعامل بروكسيات HTTP مع حركة مرور الويب — فهي تعالج الطلبات والاستجابات عبر اتصالات TCP، وهي مناسبة للتصفح وواجهات API والأتمتة.
تنقل بروكسيات UDP حزم البيانات (datagrams) عبر خادم ترحيل SOCKS5، وهي مُصممة للاتصالات الفورية وبث الوسائط والألعاب. لا تقوم بتحليل حركة البيانات أو تعديلها، وتعمل بسرعة أكبر عندما لا يكون ضمان وصول كل حزمة أمرًا بالغ الأهمية.
هل تقدمون استرداداً للأموال مقابل خدمات بروكسي UDP؟خلال 24 ساعة
نعم. يمكنك استرداد المبلغ خلال 24 ساعة من الشراء. إذا لم تلبِّ الخدمة احتياجاتك، تواصل مع الدعم خلال 24 ساعة وسنقوم بمعالجة الاسترداد بعد تحقق بسيط. ننصحك باختبار الأداء والتوافق فورًا حتى يمكن معالجة أي مشكلات ضمن فترة الاسترداد.
ما هو
بروكسي UDP؟
بروكسي UDP هو وسيط شبكي يقوم بتمرير حزم بروتوكول بيانات المستخدم (UDP) بين العملاء والخوادم المستهدفة. على عكس بروكسيات HTTP التي تعمل حصريًا عبر TCP، تتعامل بروكسيات UDP مع البيانات اللحظية غير المتصلة، مما يجعلها ضرورية لخدمات مثل المحادثات الصوتية والألعاب وIPTV والبث المباشر.تستخدم بروكسيات UDP من FineProxy آلية SOCKS5 UDP ASSOCIATE لتوجيه حركة UDP بأقل حمل إضافي، مع دعم كامل لـ IPv4 وحركة مرور غير محدودة عبر شبكات عالية النطاق الترددي.
كيف يعمل بروكسي UDP
عندما يحتاج تطبيق إلى إرسال بيانات UDP، يتصل أولًا بالبروكسي عبر SOCKS5 من خلال TCP ويُصدر طلب UDP ASSOCIATE. يستجيب البروكسي بعنوان ترحيل، ومن تلك اللحظة تُحوَّل حزم UDP عبر خادم الترحيل دون تغليفها داخل حزم TCP — بينما يقتصر اتصال TCP على الحفاظ على الجلسة فقط. تعالج خوادم FineProxy آلاف الحزم في الثانية عبر مراكز بيانات من المستوى Tier-III/IV بسعات وصلات تتراوح بين 10–40 Gbit/s، مما يضمن وقت تشغيل بنسبة 99.9% وتدفق مستقر للحزم حتى تحت الأحمال العالية.
كيف يتعامل SOCKS5 UDP ASSOCIATE مع حركة مرور UDP
تحاول العديد من إعدادات البروكسي التعامل مع UDP عن طريق تغليفه بالكامل داخل نفق TCP، مما يضيف حملًا زائدًا كبيرًا ويُفقد استخدام UDP الغرض منه أساسًا. يتبع SOCKS5 UDP ASSOCIATE نهجًا مختلفًا: فهو يستخدم اتصال TCP فقط كقناة تحكم لإنشاء الجلسة والحفاظ عليها، بينما تُنقل حزم UDP الفعلية بشكل منفصل عبر نقطة ترحيل مخصصة.يتبع تطبيق FineProxy هذا النموذج بدقة. تُحوَّل حزم UDP عبر عنوان الترحيل دون إعادة تغليفها في TCP، مما يحافظ على خصائص زمن الاستجابة المنخفض لـ UDP ويوفر توافقًا أفضل مع التطبيقات التي تعتمد على توصيل الـ datagram الحقيقي.
كيف يختلف عن البروكسيات القائمة على TCP فقط
تُوجّه بروكسيات HTTP وHTTPS القياسية جميع حركة البيانات عبر اتصالات TCP، مما يعني أن كل حزمة تمر بمراحل المصافحة والتأكيد وإعادة الإرسال. بالنسبة للتطبيقات الفورية، يُضيف هذا تأخيرًا غير ضروري. بروكسيات SOCKS5 من FineProxy مع UDP ASSOCIATE تفصل مستوى التحكم (TCP) عن مستوى البيانات (UDP). والنتيجة أن حزم الوسائط والصوت والألعاب الفعلية تنتقل كـ datagrams عبر خادم الترحيل بصيغة UDP — دون تغليفها في TCP — مما يوفر زمن استجابة أقل وأداءً أكثر استقرارًا للبث المستمر.
التوافق مع خدمات IPTV (TiviMate، OTTPlayer، وغيرها)
نعم، بروكسيات UDP من FineProxy متوافقة تمامًا مع منصات IPTV وبث الوسائط مثل TiviMate وOTTPlayer وSmart STB وغيرها من خدمات توصيل المحتوى الفوري. نظرًا لأن هذه التطبيقات تعتمد على بث UDP المتعدد أو تدفقات الـ datagram المباشرة، فإن دعم SOCKS5 UDP ASSOCIATE يضمن تشغيلًا سلسًا وتقليل التخزين المؤقت عبر مختلف الأجهزة — من أجهزة التلفاز الذكية إلى مشغلات Android.
هل البروتوكول آمن؟
بروتوكول UDP بحد ذاته هو بروتوكول نقل خفيف لا يتضمن تشفيرًا أو مصادقة. ومع ذلك، تضمن FineProxy توجيهًا آمنًا عبر خوادم محكومة وواجهات إدارة مشفّرة ومسارات بيانات معزولة.لمزيد من الحماية، يمكن للمستخدمين الجمع بين بروكسيات UDP والتشفير من طرف إلى طرف على مستوى التطبيق (مثل SRTP للصوت أو HTTPS عبر UDP). لا تقوم FineProxy بتسجيل نشاط المستخدمين أو فك تشفير الحمولات — فالخدمة تقتصر على توجيه الحزم فقط، مع الحفاظ على الخصوصية وسلامة الجلسة.