محدَّث حتى 5 يناير 2026 طباعة

من أجل إنترنت أكثر أمانًا: التزامنا بمكافحة إساءة الاستخدام

زوّارنا الأعزّاء،

في FineProxy، نلتزم بدعم إنترنت أكثر أمانًا. لا نسمح باستخدام خدماتنا في أي نشاط غير قانوني أو ضار، بما في ذلك محاولات الوصول غير المصرّح بها، والاحتيال في المدفوعات (“carding”)، وهجمات القوة الغاشمة أو حشو بيانات الاعتماد، وتوزيع البرمجيات الخبيثة، أو أي سلوك ضار آخر. يُحظر هذا النشاط صراحةً بموجب شروط الخدمة.

نعمل باستمرار على تحسين ضوابط الأمان والمراقبة لدينا للكشف عن إساءة الاستخدام وحماية عملائنا والأطراف الثالثة على حدٍّ سواء. ورغم أنه لا يمكن لأي مزوّد ضمان عدم حدوث إساءة استخدام مطلقًا، إلا أننا نتعامل مع البلاغات بجدية ونتخذ إجراءات فورية عند رصد أي مخالفة.

إذا كنت تعتقد أن عناوين IP الخاصة بنا قد تورّطت في نشاط مشبوه، أو تعرّضت لإساءة استخدام صادرة من شبكتنا، يُرجى إبلاغنا في أقرب وقت ممكن. يمكنك التواصل مع فريق الأمان لدينا عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

أو إرسال تذكرة دعم عبر نظام الدعم الخاص بنا:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

لمساعدتنا في التحقيق بكفاءة، يُرجى تضمين أي تفاصيل ذات صلة يمكنك تقديمها (مثال: الطوابع الزمنية مع المنطقة الزمنية، وعنوان IP المتأثر، والمضيف الوجهة، والسجلّات، وأي أرقام مرجعية).

نراجع كل بلاغ ونتخذ الإجراءات المناسبة لمنع أي إساءة استخدام مستقبلية وتحسين أمان خدماتنا.

شكرًا لمساهمتك في جعل الإنترنت أكثر أمانًا.