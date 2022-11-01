DENUNCIAR ABUSO

Vigente em 5 de janeiro de 2026 Imprimir

Por uma Internet Mais Segura: Nosso Compromisso Contra o Abuso

Prezados visitantes,

Na FineProxy, temos o compromisso de contribuir para uma internet mais segura. Não permitimos que nossos Serviços sejam utilizados para atividades ilegais ou prejudiciais, incluindo tentativas de acesso não autorizado, fraude de pagamento (“carding”), ataques de força bruta ou credential stuffing, distribuição de malware ou qualquer outro comportamento malicioso. Tais atividades são estritamente proibidas conforme nossos Termos de Serviço.

Aprimoramos continuamente nossos controles de segurança e monitoramento para detectar abusos e proteger tanto nossos clientes quanto terceiros. Embora nenhum provedor possa garantir que o uso indevido nunca ocorrerá, levamos as denúncias a sério e agimos prontamente quando um abuso é identificado.

Se você acredita que nossos endereços IP estiveram envolvidos em atividades suspeitas ou se foi afetado por abuso originado em nossa rede, por favor, reporte o mais rápido possível. Você pode entrar em contato com nossa equipe de segurança por e-mail:

[email protected]

ou abrir um chamado pelo nosso sistema de suporte:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Para nos ajudar a investigar de forma eficiente, inclua todos os detalhes relevantes que puder fornecer (por exemplo: timestamps com fuso horário, endereço IP afetado, host destino, logs e quaisquer IDs de referência).

Analisamos cada denúncia e tomamos as medidas cabíveis para prevenir novos abusos e melhorar a segurança dos nossos Serviços.

Obrigado por ajudar a tornar a internet mais segura.