Proxy com pagamento em criptomoeda
Proxies IPv4 pagos com Bitcoin, USDT ou TRON — suporte SOCKS5, sem KYC, entrega automática em até 5 minutos após a confirmação na blockchain.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.
|Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre 1,000 IPs de datacenter em Europa
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
- Exporte meu lista de proxies como JSON
- Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Tráfego nunca medido
Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.
Serviço impressionante. Os proxies estão disponíveis em pouco tempo após o pagamento. Ter um monte de IP `s torna o meu trabalho mais produtivo. Eu aprecio uma boa velocidade e tráfego ilimitado também.
Acesso por API e agente
A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!
i love fineproxy the speed is great i use it em ferramentas de automação, webscrapping e para navegação, a conexão são estáveis e a velocidade é muito boa, nunca desconectar e não proibido ips, vou comprá-lo novamente e novamente, a equipe de suporte é realmente grande resposta no tempo
Suporte
um ótimo site, mesmo que você não saiba nada sobre proxies, eles ajudam você e lhe dão um proxy de teste gratuito, e se você obter um serviço que não funciona para você, eles reembolsam dentro de 24 horas.
FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle
Posso comprar proxies SOCKS5 de forma totalmente anônima?Sim
Sim. Pagar com criptomoeda é a forma mais privada e anônima de comprar proxies. Não solicitamos nenhuma informação bancária, e a transação não é vinculada ao seu nome.
Preciso passar por KYC ou fornecer documentos pessoais para comprar proxies?Não. Nossa
Não. Nossa plataforma opera sem KYC. Não exigimos verificação de identidade, digitalização de documentos nem qualquer dado pessoal. Você precisa apenas de um endereço de e-mail válido para criar uma conta e receber suas credenciais de proxy.
Quais criptomoedas vocês aceitam para pagamento de proxies?Aceitamos uma
Aceitamos uma ampla variedade de criptomoedas populares: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) e USDC nas redes ERC20 e Arbitrum. Para as menores taxas e os tempos de confirmação mais rápidos, recomendamos usar USDT na rede TRC20.
Com que rapidez os proxies são ativados após o pagamento?A ativação geralmente
A ativação geralmente leva de 1 a 5 minutos, dependendo da carga da rede e da velocidade com que sua transação é confirmada.
O que devo fazer se enviar um valor ligeiramente acima ou abaixo do exigido?Se o
Se o valor enviado for diferente do exigido, o sistema pode não detectar o pagamento automaticamente. Nesses casos, entre em contato com o suporte — podemos confirmar a transação manualmente após verificar o hash da TX.
Preciso pagar alguma taxa ao pagar com criptomoeda?Sim, mas apenas
Sim, mas apenas a taxa cobrada pela própria rede blockchain. Quando você paga com criptomoeda, não adicionamos nenhuma taxa extra do nosso lado — o preço do serviço permanece fixo. A única taxa que você paga é a chamada taxa de rede (network fee), que depende da criptomoeda e da rede selecionadas. Por exemplo, USDT TRC20 geralmente tem uma taxa mínima, enquanto as taxas nas redes ERC20 ou Bitcoin podem ser mais altas devido ao congestionamento da rede. Observe que gateways de pagamento com criptomoedas ou processadores de pagamento terceirizados também podem cobrar suas próprias taxas de processamento. Essas taxas são determinadas pelo provedor de pagamento e estão fora do nosso controle.
Posso ativar a renovação automática ao pagar com criptomoeda?Não. A
Não. A renovação automática não está disponível para pagamentos diretos em criptomoeda, pois transações na blockchain não suportam cobranças recorrentes ou automáticas. Cada pagamento cripto deve ser feito manualmente, já que carteiras não podem ser vinculadas a pagamentos programados. No entanto, você pode ativar a renovação automática pré-carregando o saldo da sua conta. Nesse caso, as taxas do serviço serão debitadas automaticamente do seu saldo quando a renovação for devida, desde que haja fundos suficientes disponíveis.
Vocês oferecem reembolso para pagamentos em criptomoeda?Sim
Sim, reembolsos estão disponíveis para pagamentos em criptomoeda. Para solicitar um reembolso, entre em contato com nossa equipe de suporte. O reembolso pode ser processado de duas formas: – devolvido à sua carteira de criptomoeda, desde que todas as condições de reembolso descritas em nossos Termos de Serviço sejam atendidas; – creditado no saldo da sua conta, que pode ser utilizado em compras futuras na nossa plataforma.
Posso comprar proxies com criptomoeda sem me cadastrar no site?O cadastro
O cadastro é necessário para que possamos entregar suas credenciais de proxy, gerenciar a duração do serviço e oferecer suporte completo, incluindo substituições e assistência técnica.