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Proxy com pagamento em criptomoeda

Proxies IPv4 pagos com Bitcoin, USDT ou TRON — suporte SOCKS5, sem KYC, entrega automática em até 5 minutos após a confirmação na blockchain.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 IPs de datacenter em Europa
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Tráfego nunca medido

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Serviço impressionante. Os proxies estão disponíveis em pouco tempo após o pagamento. Ter um monte de IP `s torna o meu trabalho mais produtivo. Eu aprecio uma boa velocidade e tráfego ilimitado também.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!

omkaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

i love fineproxy the speed is great i use it em ferramentas de automação, webscrapping e para navegação, a conexão são estáveis e a velocidade é muito boa, nunca desconectar e não proibido ips, vou comprá-lo novamente e novamente, a equipe de suporte é realmente grande resposta no tempo

7heGoatCR7Dieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Suporte

um ótimo site, mesmo que você não saiba nada sobre proxies, eles ajudam você e lhe dão um proxy de teste gratuito, e se você obter um serviço que não funciona para você, eles reembolsam dentro de 24 horas.

deneme141Norton Safe Web, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Posso comprar proxies SOCKS5 de forma totalmente anônima?Sim

Sim. Pagar com criptomoeda é a forma mais privada e anônima de comprar proxies. Não solicitamos nenhuma informação bancária, e a transação não é vinculada ao seu nome.

Preciso passar por KYC ou fornecer documentos pessoais para comprar proxies?Não. Nossa

Não. Nossa plataforma opera sem KYC. Não exigimos verificação de identidade, digitalização de documentos nem qualquer dado pessoal. Você precisa apenas de um endereço de e-mail válido para criar uma conta e receber suas credenciais de proxy.

Quais criptomoedas vocês aceitam para pagamento de proxies?Aceitamos uma

Aceitamos uma ampla variedade de criptomoedas populares: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) e USDC nas redes ERC20 e Arbitrum. Para as menores taxas e os tempos de confirmação mais rápidos, recomendamos usar USDT na rede TRC20.

Com que rapidez os proxies são ativados após o pagamento?A ativação geralmente

A ativação geralmente leva de 1 a 5 minutos, dependendo da carga da rede e da velocidade com que sua transação é confirmada.

O que devo fazer se enviar um valor ligeiramente acima ou abaixo do exigido?Se o

Se o valor enviado for diferente do exigido, o sistema pode não detectar o pagamento automaticamente. Nesses casos, entre em contato com o suporte — podemos confirmar a transação manualmente após verificar o hash da TX.

Preciso pagar alguma taxa ao pagar com criptomoeda?Sim, mas apenas

Sim, mas apenas a taxa cobrada pela própria rede blockchain. Quando você paga com criptomoeda, não adicionamos nenhuma taxa extra do nosso lado — o preço do serviço permanece fixo. A única taxa que você paga é a chamada taxa de rede (network fee), que depende da criptomoeda e da rede selecionadas. Por exemplo, USDT TRC20 geralmente tem uma taxa mínima, enquanto as taxas nas redes ERC20 ou Bitcoin podem ser mais altas devido ao congestionamento da rede. Observe que gateways de pagamento com criptomoedas ou processadores de pagamento terceirizados também podem cobrar suas próprias taxas de processamento. Essas taxas são determinadas pelo provedor de pagamento e estão fora do nosso controle.

Posso ativar a renovação automática ao pagar com criptomoeda?Não. A

Não. A renovação automática não está disponível para pagamentos diretos em criptomoeda, pois transações na blockchain não suportam cobranças recorrentes ou automáticas. Cada pagamento cripto deve ser feito manualmente, já que carteiras não podem ser vinculadas a pagamentos programados. No entanto, você pode ativar a renovação automática pré-carregando o saldo da sua conta. Nesse caso, as taxas do serviço serão debitadas automaticamente do seu saldo quando a renovação for devida, desde que haja fundos suficientes disponíveis.

Vocês oferecem reembolso para pagamentos em criptomoeda?Sim

Sim, reembolsos estão disponíveis para pagamentos em criptomoeda. Para solicitar um reembolso, entre em contato com nossa equipe de suporte. O reembolso pode ser processado de duas formas: – devolvido à sua carteira de criptomoeda, desde que todas as condições de reembolso descritas em nossos Termos de Serviço sejam atendidas; – creditado no saldo da sua conta, que pode ser utilizado em compras futuras na nossa plataforma.

Posso comprar proxies com criptomoeda sem me cadastrar no site?O cadastro

O cadastro é necessário para que possamos entregar suas credenciais de proxy, gerenciar a duração do serviço e oferecer suporte completo, incluindo substituições e assistência técnica.