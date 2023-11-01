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Proxy para Twitch

Proxies IPv4 exclusivos para serviços de viewers na Twitch — SOCKS5, IPs limpos nunca compartilhados entre clientes, localizações no Leste Europeu para streams sem anúncios.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para Twitch.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 5,000 Mix da Europa IPs de datacenter para simultâneas Twitch sessões de espectadores
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre o locations disponível para meu serviços de proxy
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Um excelente proxy. Eu tenho usado este serviço por cerca de um mês. Não se arrependeu sobre a assinatura. Relativamente rápido, sem atrasos, é conveniente usar, o consultor responde rapidamente, é muito útil para o trabalho e apenas para o surfe habitual da Internet. Para mim, o preço é ligeiramente excessivo, mas pelo menos a qualidade é excelente. Eu coloquei o projeto 9 proxy fora de 10

KembyPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Muito acessível proxies europeus. Eu acho que é o único provedor proxy que manteve verdadeira para a Internet livre e segura. Enquanto outros cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras ainda oferecem planos de largura de banda ilimitados.

NemanjaDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Experiência do cliente

Eu tentei este serviço de procuração algumas vezes e descobri que eles são realmente bons iria garantir por eles

nasSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Quantos proxies eu preciso para um serviço de viewers?Um IP por

Um IP por sessão de viewer simultâneo, no mínimo. Para 500 viewers simultâneos, você precisa de 500 IPs. Pools maiores dão margem para rotacionar entre transmissões sem reutilizar endereços rápido demais. Os pacotes datacenter da FineProxy escalam para milhares de IPs — e cada endereço é exclusivamente seu na Twitch durante o período de locação.

Proxies datacenter ou ISP para viewers?Ambos podem funcionar

Ambos podem funcionar, mas de formas diferentes. Proxies ISP passam automaticamente na verificação de IP residencial — mais seguros, porém mais caros por IP. IPs datacenter limpos que nunca foram usados na plataforma também funcionam, especialmente em grandes quantidades, onde a vantagem de custo faz diferença. Os IPs da FineProxy são exclusivos da nossa rede (somos o provedor, não um revendedor), então não foram queimados pelos clientes de outros serviços de proxy.

Por que proxies datacenter são bloqueados tão rápido em outros serviços?Porque esses

Porque esses provedores revendem pools compartilhados. O mesmo IP é usado por vários clientes na mesma plataforma. Quando chega até você, o endereço já está sinalizado. Nossos IPs são exclusivos — se você aluga para a Twitch, ninguém mais no nosso serviço pode usá-los lá.

SOCKS5 realmente faz diferença?Sim

Sim. O protocolo de streaming HLS da Twitch envia vídeo em pequenos chunks. Proxies HTTP interferem nessa entrega, causando buffering ou acionando a detecção. O SOCKS5 lida com isso sem problemas. Para qualquer trabalho relacionado à Twitch — visualização, boosting, monitoramento — sempre use SOCKS5.

Um proxy para conteúdo desbloqueado da Twitch pode reduzir anúncios?Os anúncios

Os anúncios são incorporados na própria transmissão, então você não consegue bloqueá-los. Mas o volume depende da localização da sua conexão. Através de proxies do Leste Europeu (Polônia, Romênia, Sérvia), os usuários consistentemente veem menos anúncios ou nenhum. Não é uma garantia, mas a diferença é significativa o suficiente para que as pessoas escolham especificamente essas localizações para sessões longas de visualização.

Guia

Proxies para Twitch: serviços de viewers, acesso a streams e gerenciamento de contas

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Serviços de viewership na Twitch funcionam com base em uma coisa: IPs limpos que a plataforma nunca viu antes. Após a atualização de detecção de agosto de 2025, as contagens de visualização em toda a plataforma caíram de 5% a 22% da noite para o dia — a maioria dos serviços usando IPs de datacenter reciclados foi eliminada em uma única onda. Os que sobreviveram tinham endereços novos.

Por que a qualidade do IP decide tudo

A plataforma agora verifica muito mais do que apenas o seu endereço. Fingerprints TLS (JA3), padrões de duração de sessão, timing de conexão, sinais comportamentais — tudo isso é analisado. Mas o primeiro filtro ainda é a reputação do IP. Se o endereço já foi usado para boosting por outra pessoa, ele é sinalizado antes mesmo da sua primeira conexão ser concluída.

É aqui que a maioria dos provedores de proxy falha. Eles vendem pools compartilhados — os mesmos IPs são rotacionados entre dezenas de clientes acessando a mesma plataforma. Quando o endereço chega até você, alguém já queimou ele.

A FineProxy funciona de forma diferente. Somos o provedor, não um revendedor. Nossos IPs existem apenas na nossa rede — você não vai encontrá-los em nenhum outro serviço de proxy. Quando você compra um pacote para a Twitch, esses endereços ficam bloqueados exclusivamente para você durante todo o período de locação. Ninguém mais na nossa plataforma pode usá-los na Twitch enquanto você estiver alugando. Isso não é uma promessa de marketing — é como o sistema foi construído.

O que a atualização de agosto de 2025 realmente mudou

A Twitch lançou uma nova detecção de bots no final de agosto de 2025. O efeito imediato: as contagens de visualizações caíram em toda a plataforma. Até 25 de agosto, os números se recuperaram — o que significa que serviços com infraestrutura adequada se adaptaram rapidamente.

O que a plataforma verifica agora:

  • Reputação e tipo do IP (faixas de datacenter são sinalizadas instantaneamente)
  • Fingerprints TLS — o «handshake» da sua conexão tem uma assinatura única
  • Comportamento da sessão — quanto tempo os viewers ficam, quando entram e saem, se o padrão parece orgânico
  • Correlação de atividade no chat — espectadores que nunca interagem parecem diferentes dos reais

IPs de datacenter sozinhos não são mais suficientes para serviços de viewers. Proxies ISP carregam endereços residenciais que passam na verificação de tipo de IP, mas custam mais por unidade. Proxies datacenter ainda funcionam quando os IPs são genuinamente limpos e nunca foram usados na plataforma — que é exatamente o que a alocação exclusiva da FineProxy oferece.

Escalando serviços de visualização

Para serviços que rodam centenas ou milhares de «viewers» simultâneos, a conta é simples: mais IPs únicos significam uma distribuição de tráfego mais realista. Um IP por sessão de viewer é o mínimo. Reutilizar endereços entre sessões dentro da mesma stream é arriscado — a plataforma rastreia isso.

Recomendamos:

  • Rotacione IPs entre transmissões, não durante uma única transmissão
  • Varie a duração das sessões — não faça com que cada "viewer" se conecte exatamente pelo mesmo tempo
  • Escalone os horários de entrada — 500 espectadores aparecendo no mesmo segundo é um padrão óbvio
  • Inclua algumas sessões com atividade no chat, se a sua configuração permitir

Comprar um pacote grande (500-1.000+ IPs) da FineProxy dá a você o tamanho de pool necessário para distribuir o tráfego naturalmente. Como cada endereço é exclusivo da sua conta para a Twitch, você controla a reputação — ninguém mais pode comprometer seus IPs na plataforma.

SOCKS5 em vez de HTTP — sempre

As streams da Twitch usam o protocolo HLS. Proxies HTTP frequentemente quebram a entrega dos chunks de vídeo e são sinalizados. O SOCKS5 opera em um nível mais baixo e passa todos os tipos de tráfego de forma limpa. Para serviços de viewers, isso significa conexões estáveis que não caem no meio da stream.

Reduzindo anúncios pela localização do proxy

Desde o final de 2023, a Twitch usa Server-Side Ad Injection (SSAI) — anúncios inseridos diretamente no stream de vídeo. Bloqueadores de anúncios não conseguem interceptá-los. Mas a frequência de anúncios varia por região: conexões através da Polônia, Sérvia, Ucrânia e Romênia consistentemente recebem menos ou zero anúncios mid-roll. Um proxy para Twitch na localização certa resolve o problema de anúncios melhor do que qualquer extensão de navegador.

Acesso a transmissões de regiões bloqueadas

Se você precisa assistir à Twitch a partir de uma rede ou país com restrições, a configuração é simples — mas os detalhes importam. Algumas redes bloqueiam a plataforma no nível do DNS, outras usam inspeção profunda de pacotes, e certos países restringem o acesso completamente. Um único proxy dedicado em uma localização compatível resolve os três cenários: configure-o no seu navegador ou no nível do sistema, e as transmissões carregam como se você estivesse conectando localmente. SOCKS5 é a melhor escolha aqui também, já que tunela todo o tráfego incluindo os chunks HLS sem interferência. Para instruções passo a passo de configuração em navegadores, sistemas operacionais e dispositivos de streaming, confira nosso Integration Hub — ele cobre tudo, desde Windows e macOS até Android e configuração no nível do roteador.