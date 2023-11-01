NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Twitch Proxy

Ekskluzywne proxy IPv4 dla usług viewerów Twitch — SOCKS5, czyste IP nigdy niewspółdzielone między klientami, lokalizacje w Europie Wschodniej dla streamów bez reklam.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla Twitcha.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 5 000 adresów IP datacenter z puli Europe Mix dla równoczesnych sesji widzów Twitch
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż lokalizacje dostępne dla moich usług proxy
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Doskonaly proxy. Korzystam z tej usługi od około miesiąca. Nie żałuję subskrypcji. Stosunkowo szybkie, bez opóźnień, wygodne w użyciu, konsultant odpowiada szybko, bardzo przydatne do pracy i po prostu do zwykłego surfowania po Internecie. Dla mnie cena jest nieco zawyżona, ale przynajmniej jakość jest doskonała. Polecam projekt 9 proxy z 10

KembyWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystam z FineProxy od kilku miesięcy i jest to z łatwością jedna z najlepszych usług proxy, na jakie trafiłem! Połączenie jest stabilne, szybkie i bezpieczne, co sprawia, że przeglądanie i dostęp do treści ograniczonych geograficznie jest bezproblemowy. FineProxy oferuje dużą różnorodność adresów IP, a przełączanie między nimi jest szybkie i bezproblemowe. Ich obsługa klienta jest responsywna i pomocna, zawsze gotowa do pomocy, gdy mam pytanie. Dodatkowo ceny są niezwykle konkurencyjne jak na poziom świadczonej usługi. Gorąco polecam FineProxy każdemu, kto potrzebuje niezawodnych i efektywnych proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doświadczenia klientów

Próbowałem tej usługi proxy kilka razy i uważam, że są naprawdę dobrzy, polecam ich.

nasSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Ile proxy potrzebuję do usługi viewerów?Jedno na widza

Minimum jedno IP na jedną równoczesną sesję widza. Dla 500 jednoczesnych widzów potrzebujesz 500 adresów IP. Większe pule dają Ci przestrzeń do rotacji między transmisjami bez zbyt szybkiego ponownego użycia adresów. Pakiety proxy datacenter od FineProxy skalują się do tysięcy adresów IP — a każdy z nich jest wyłącznie Twój na Twitch przez cały okres wynajmu.

Proxy datacenter czy ISP do viewerów?Oba mogą działać

Oba typy mogą działać, ale w różny sposób. Proxy ISP automatycznie przechodzą kontrolę typu IP jako rezydenckie — bezpieczniejsze, ale droższe za pojedynczy adres. Czyste IP datacenter, które wcześniej nie były używane na platformie, również działają — zwłaszcza w dużych ilościach, gdzie przewaga kosztowa ma znaczenie. Adresy IP FineProxy są unikalne dla naszej sieci (jesteśmy dostawcą, nie resellerem), więc nie zostały „spalone

Dlaczego proxy datacenter są tak szybko blokowane u innych dostawców?Współdzielone pule

Ponieważ ci dostawcy odsprzedają współdzielone pule adresów. Ten sam IP jest używany przez wielu klientów na tej samej platformie. Zanim trafi do Ciebie, adres jest już oflagowany. Nasze IP są ekskluzywne — jeśli wynajmujesz je na Twitch, nikt inny w naszym serwisie nie może ich tam używać.

Czy SOCKS5 naprawdę robi różnicę?Tak

Tak. Protokół streamingowy HLS na Twitch wysyła wideo w małych fragmentach. Proxy HTTP zakłócają to dostarczanie, powodując buforowanie lub uruchamiając detekcję. SOCKS5 radzi sobie z tym bez problemów. Przy jakiejkolwiek pracy związanej z Twitch — oglądanie, boosting, monitoring — zawsze używaj SOCKS5.

Czy proxy do odblokowanego Twitch może zmniejszyć liczbę reklam?Zależy od lokalizacji

Reklamy są osadzone bezpośrednio w strumieniu, więc nie da się ich zablokować. Jednak ich ilość zależy od lokalizacji Twojego połączenia. Przez proxy z Europy Wschodniej (Polska, Rumunia, Serbia) użytkownicy konsekwentnie widzą mniej reklam lub nie widzą ich wcale. To nie jest gwarancja, ale różnica jest na tyle znacząca, że ludzie celowo wybierają te lokalizacje do długich sesji oglądania.

Instrukcja

Proxy do Twitch: usługi viewerów, dostęp do streamów i zarządzanie kontami

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Usługi zwiększania oglądalności na Twitch opierają się na jednym: czystych adresach IP, których platforma wcześniej nie widziała. Po aktualizacji systemu wykrywania w sierpniu 2025 r. liczba wyświetleń na całej platformie spadła z dnia na dzień o 5–22% — większość serwisów korzystających z recyklingowanych IP datacenter została wyeliminowana jedną falą. Przetrwały tylko te, które miały świeże adresy.

Dlaczego jakość IP decyduje o wszystkim

Platforma sprawdza teraz znacznie więcej niż sam adres. Odciski TLS (JA3), wzorce czasu trwania sesji, timing połączeń, sygnały behawioralne — to wszystko jest analizowane. Ale pierwszym filtrem nadal pozostaje reputacja IP. Jeśli adres był już wcześniej wykorzystywany do boostingu przez kogoś innego, zostaje oflagowany, zanim Twoje pierwsze połączenie zdąży się w ogóle nawiązać.

To jest punkt, w którym większość dostawców proxy zawodzi. Sprzedają współdzielone pule — te same IP są rotowane między dziesiątkami klientów uderzających w tę samą platformę. Zanim dostaniesz adres, ktoś już go „spalił.

FineProxy działa inaczej. Jesteśmy dostawcą, nie resellerem. Nasze IP istnieją wyłącznie w naszej sieci — nie znajdziesz ich w żadnym innym serwisie proxy. Kiedy kupujesz pakiet na Twitch, te adresy są przypisane wyłącznie do Ciebie na cały okres wynajmu. Nikt inny naszej platformie nie może ich używać na Twitch, dopóki je wynajmujesz. To nie jest hasło marketingowe — tak po prostu działa nasz system.

Co tak naprawdę zmieniła aktualizacja z sierpnia 2025

Pod koniec sierpnia 2025 Twitch wdrożył nowe mechanizmy wykrywania botów. Natychmiastowy efekt: liczba wyświetleń spadła na całej platformie. Do 25 sierpnia liczby wróciły do normy — co oznacza, że usługi z odpowiednią infrastrukturą szybko się dostosowały.

Co platforma obecnie sprawdza:

  • Reputacja i typ IP (zakresy datacenter są natychmiast flagowane)
  • Odciski TLS — „handshake
  • Zachowanie sesji — jak długo viewerzy pozostają, kiedy dołączają i wychodzą, czy wzorzec wygląda organicznie
  • Korelacja aktywności na czacie — viewerzy, którzy nigdy nie wchodzą w interakcję, wyglądają inaczej niż prawdziwi użytkownicy

Same IP datacenter już nie wystarczą dla usług oglądalności. Proxy ISP posiadają adresy rezydenckie, które przechodzą kontrolę typu IP, ale kosztują więcej za jednostkę. Proxy datacenter nadal działają, gdy adresy IP są naprawdę czyste i wcześniej nieużywane na platformie — a dokładnie to zapewnia ekskluzywna alokacja FineProxy.

Skalowanie usług viewerowych

W przypadku usług obsługujących setki lub tysiące równoczesnych „widzów

Rekomendujemy:

  • Rotuj IP między streamami, nie w trakcie jednego streama
  • Zróżnicuj długość sesji — nie pozwól, aby każdy „viewer
  • Rozłóż czasy dołączania — 500 viewerów pojawiających się w tej samej sekundzie to oczywisty wzorzec
  • Wpleć kilka sesji z aktywnością na czacie, jeśli Twoja konfiguracja to wspiera

Zakup dużego pakietu (500–1000+ IP) od FineProxy daje Ci pulę adresów wystarczającą do naturalnego rozłożenia ruchu. Ponieważ każdy adres jest przypisany wyłącznie do Twojego konta na Twitch, kontrolujesz reputację — nikt inny nie może skompromitować Twoich IP na platformie.

SOCKS5 zamiast HTTP — zawsze

Streamy na Twitch wykorzystują protokół HLS. Proxy HTTP często zakłócają dostarczanie fragmentów wideo i zostają wykryte. SOCKS5 działa na niższym poziomie i przepuszcza cały ruch bez problemów. W przypadku usług viewerskich oznacza to stabilne połączenia, które nie zrywają się w trakcie streamu.

Redukcja reklam dzięki lokalizacji proxy

Od końca 2023 roku Twitch stosuje Server-Side Ad Injection (SSAI) — reklamy są wstrzykiwane bezpośrednio do strumienia wideo. Blokery reklam nie są w stanie ich przechwycić. Jednak częstotliwość reklam zależy od regionu: połączenia przez Polskę, Serbię, Ukrainę i Rumunię konsekwentnie generują mniej reklam mid-roll lub nie generują ich wcale. Proxy do Twitch z odpowiedniej lokalizacji rozwiązuje problem reklam lepiej niż jakiekolwiek rozszerzenie przeglądarki.

Dostęp do streamów z zablokowanych regionów

Jeśli chcesz oglądać Twitch z sieci lub kraju z ograniczeniami, konfiguracja jest prosta — ale szczegóły mają znaczenie. Niektóre sieci blokują platformę na poziomie DNS, inne wykorzystują głęboką inspekcję pakietów (DPI), a w niektórych krajach dostęp jest całkowicie ograniczony. Jedno dedykowane proxy w obsługiwanej lokalizacji radzi sobie ze wszystkimi trzema scenariuszami: skonfiguruj je w przeglądarce lub na poziomie systemu, a streamy ładują się tak, jakbyś łączył się lokalnie. SOCKS5 to tutaj lepszy wybór, ponieważ tuneluje cały ruch, w tym fragmenty HLS, bez zakłóceń. Instrukcje konfiguracji krok po kroku dla przeglądarek, systemów operacyjnych i urządzeń do streamingu znajdziesz w naszym Integration Hub — obejmuje wszystko, od Windows i macOS po Androida i konfigurację na poziomie routera.