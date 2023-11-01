NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Zastosowania proxy

Od publicznych danych internetowych i automatyzacji AI po media społecznościowe, marketplace'y i streaming — znajdź konfigurację proxy dopasowaną do swojej pracy.

Przeglądaj zastosowania ↓Skonfiguruj swój plan
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępnianie i zarządzanie przez API

Katalog zastosowań proxy

01

Dane & Scraping

Zbieranie danych na dużą skalę z tysiącami IP do parsowania, monitoringu i automatyzacji.

3 Poradniki
01Web scrapingtopZbieraj dane publiczne na dużą skalę bez blokad02SEOŚledzenie SERP, monitoring pozycji, analiza słów kluczowych03Weryfikacja reklamWeryfikuj wyświetlanie reklam w różnych lokalizacjach
02

Proxy AI

Obsługuj wiele kluczy API przez dedykowane IP, aby rozłożyć obciążenie i uniknąć limitów zapytań.

6 Poradniki
01Centrum proxy dla AIhubPrzegląd wszystkich rozwiązań proxy dla AI02ChatGPTtopRozdzielaj zapytania pomiędzy wiele kluczy03DeepSeekDedykowane IP do load balancingu DeepSeek API04GeminiRotacja proxy dla Google Gemini API05ClaudeStabilne adresy IP dla Anthropic Claude API06Janitor AIOmijanie limitów zapytań na platformie Janitor AI
03

Gry i trading

Tysiące proxy do operacji o dużym wolumenie: podbijanie wyświetleń, parsowanie sklepów i trading.

4 Poradniki
01TwitchtopMasowe podbijanie wyświetleń z tysiącami adresów IP02SteamtopParsowanie sklepów i zarządzanie wieloma kontami03KryptotopBoty handlowe i automatyzacja giełd04PlayStationDostęp do PSN Store i proxy do gier
04

Boty & Automatyzacja

Szybkie proxy zoptymalizowane pod oprogramowanie do automatyzacji.

5 Poradniki
01Centrum botówhubPrzegląd wszystkich rozwiązań proxy do automatyzacji02Sneaker BotySzybkie proxy ISP na dropy sneakersów03BASIntegracja proxy z Browser Automation Studio04ZennoPosterMasowa automatyzacja zadań z rotacyjnymi proxy05CAPTCHAProxy do usług rozwiązywania CAPTCHA
05

Social media & komunikatory

Zarządzaj wieloma kontami i automatyzuj interakcje na platformach społecznościowych.

9 Poradniki
01TelegramtopZarządzanie wieloma kontami i masowa wysyłka wiadomości02WhatsAppKomunikacja biznesowa i masowy outreach03InstagramtopAutomatyzacja kont i scraping danych04DiscordZarządzanie serwerami i proxy dla botów05Twitter (X)Publikowanie z wielu kont i scraping06FacebookKonta reklamowe i zarządzanie stronami07RedditScraping komentarzy i automatyzacja kont08LinkedInGenerowanie leadów i scraping profili09SnapchatWiele kont i dostęp geolokalizacyjny
06

Media i streaming

Uzyskaj dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi i automatyzuj interakcje na platformach medialnych.

5 Poradniki
01YouTubetopPodbijanie wyświetleń i ekstrakcja danych02YouTube MusicSłuchaj muzyki z dowolnego regionu03TikToktopWyświetlenia, farmienie kont i scraping04SpotifyDostęp do streamingu z dowolnego kraju05NetflixOdblokuj biblioteki treści dostępne w wybranych regionach
07

Zakupy & Finanse

Monitoring cen, arbitraż i automatyzacja marketplace.

4 Poradniki
01AmazonŚledzenie cen i scraping danych produktowych02eBayMonitoring aukcji i automatyzacja ofert03TaobaoDostęp do chińskich marketplace'ów z dowolnej lokalizacji04ArbitrażPorównywanie cen na wielu platformach na dużą skalę
08

Inne zastosowania

Specjalistyczne rozwiązania proxy dla niszowych platform i usług.

8 Poradniki
01CraigslistPublikowanie i scraping ogłoszeń na dużą skalę02SIP ProxyRouting VoIP i telefonii IP03OnlyFansZarządzanie treścią i multikonta04LibGenDostęp do biblioteki przez proxy05DuckDuckGoScraping SERP prywatnej wyszukiwarki06YandexZbieranie danych z rosyjskiej wyszukiwarki07Media społecznościoweOgólny przewodnik po proxy dla platform społecznościowych08StreamingOgólny przewodnik po proxy dla serwisów streamingowych

Skonfiguruj swój plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu