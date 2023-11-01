Zastosowania proxy
Od publicznych danych internetowych i automatyzacji AI po media społecznościowe, marketplace'y i streaming — znajdź konfigurację proxy dopasowaną do swojej pracy.
Katalog zastosowań proxy
Dane & Scraping
Zbieranie danych na dużą skalę z tysiącami IP do parsowania, monitoringu i automatyzacji.
Proxy AI
Obsługuj wiele kluczy API przez dedykowane IP, aby rozłożyć obciążenie i uniknąć limitów zapytań.
Gry i trading
Tysiące proxy do operacji o dużym wolumenie: podbijanie wyświetleń, parsowanie sklepów i trading.
Boty & Automatyzacja
Szybkie proxy zoptymalizowane pod oprogramowanie do automatyzacji.
Media i streaming
Uzyskaj dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi i automatyzuj interakcje na platformach medialnych.
Zakupy & Finanse
Monitoring cen, arbitraż i automatyzacja marketplace.
Inne zastosowania
Specjalistyczne rozwiązania proxy dla niszowych platform i usług.
Skonfiguruj swój plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Social media & komunikatory
Zarządzaj wieloma kontami i automatyzuj interakcje na platformach społecznościowych.