Odblokowany Snapchat
Proxy datacenter IPv4 dla Snapchata: omijaj zapory sieciowe w szkołach i biurach, prowadź 2–3 konta z izolacją fingerprintu przez HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jeden dedykowany amerykański adres IP do korzystania ze Snapchat w ograniczonej sieci
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj dane mojego proxy do formatu JSON
- Pokaż status i dane rozliczeniowe dla usługi proxy
- Zastąp IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Aktywne konta
Szukalem usługi bez skomplikowanej rejestracji i długiego procesu konfiguracji. FineProxy był idealny – kupiłem plan, uzyskałem dostęp i połączyłem się w zaledwie kilka minut. Używam go do mediów społecznościowych i analiz. Jak dotąd nie napotkałem poważnych problemów, połączenie jest doskonałe, a cena niska.
Dostępność: Doskonałe serwery proxy, które działają stabilnie przez 3–7 dni bez przerw. Szybkość: Wystarczająco duża do korzystania z TikToka i Gmaila oraz logowania się do portfeli kryptowalutowych. Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a nawet UDP. Globalny zasięg: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Japonia i inne kraje.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Pracując z ich usługami od długiego czasu, w całym okresie użytkowania nie pojawiły się żadne problemy. 4 lat
Doświadczenia klientów
bardzo dobrze prowadzony sklep, dobrej jakości produkty, miłe przyjęcie, rozsądne godziny otwarcia. Warto odwiedzić bez wahania
Co się stanie, jeśli Snapchat wykryje proxy?Zwykle nic
Jeśli tylko przeglądasz treści przez proxy — nic. Sieć społecznościowa nie ma powodu blokować zwykłego przeglądania treści, nawet z adresów IP datacenter. W przypadku aktywności na koncie jest inaczej — Snapchat może oznaczać adresy datacenter i stosować dodatkowe weryfikacje przy logowaniach z tych zakresów.
Czy Snapchat może trwale zablokować moje urządzenie?Tak
Tak. Snapchat ma trzy poziomy banów: ban konta (tylko ten profil), ban IP (tymczasowy, dotyczy wszystkich kont na danym adresie) i ban urządzenia (permanentny, powiązany z IMEI telefonu i identyfikatorem sprzętowym). Bany urządzeń są najgorsze — nawet reset fabryczny nie pomoże. Dlatego każdy, kto prowadzi wiele kont, używa osobnych telefonów lub emulatorów ze sfałszowanymi identyfikatorami sprzętowymi.
Czy jedno proxy na konto wystarczy dla Snapchata?Nie samo
Konieczne, ale samo w sobie niewystarczające. Snapchat sprawdza więcej niż tylko Twoje IP. Jeśli dwa konta współdzielą ten sam fingerprint urządzenia, cookies lub identyfikator sprzętowy — są powiązane niezależnie od adresu. Potrzebujesz osobnych proxy ORAZ osobnych środowisk urządzeń. Przeglądarki antydetect, takie jak Multilogin czy Dolphin Anty, zajmują się kwestią fingerprintu.
Jak odblokować Snapchata na telefonie?Użyj ustawień Wi-Fi
Jeśli jest zablokowany przez sieć, z której korzystasz: przejdź do ustawień Wi-Fi na telefonie. Na Androidzie — przytrzymaj nazwę sieci > Modyfikuj > Zaawansowane > Proxy > Ręcznie. Na iOS — Ustawienia > Wi-Fi > dotknij ikonę informacji > Konfiguruj proxy > Ręcznie. Wpisz adres proxy i port. Cały ruch z tego Wi-Fi przechodzi przez proxy, w tym Snapchat. Snapchat odblokowany.
Czy potrzebuję proxy do zarządzania kontami reklamowymi Snapchat dla klientów?Niekoniecznie
Niekoniecznie. Snapchat Business Manager na business.snapchat.com pozwala agencjom zarządzać wieloma kontami reklamowymi klientów z odpowiednimi rolami i uprawnieniami — bez żadnych obejść. Proxy wchodzi do gry, gdy prowadzisz konta poza oficjalną strukturą biznesową.