Snapchat sbloccato
Proxy datacenter IPv4 per Snapchat: aggirate i firewall di scuole e uffici, gestite 2–3 account con isolamento del fingerprint tramite HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|Consigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate one dedicated US IP per accessing Snapchat on a restricted network
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei dettagli dei proxy in formato JSON
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizio proxy
- Sostituite the IP when the next refresh is free
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Gestione degli account
Cercavo un servizio senza registrazioni complicate né lunghe configurazioni. FineProxy era perfetto: ho acquistato un piano, ottenuto l'accesso e stabilito la connessione in pochi minuti. Lo uso per social media e analisi. Finora non ho riscontrato problemi seri, la connessione è eccellente e il prezzo contenuto.
Disponibilità: proxy eccellenti che rimangono stabili per 3–7 giorni senza interruzioni Velocità: sufficientemente elevata per TikTok, Gmail e gli accessi ai wallet di criptovalute Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e persino UDP Copertura globale: Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone e altri Paesi
Velocità sotto carico
Uso i loro servizi da molto tempo e non si è mai presentato alcun problema nell'intero periodo: 4 anni.
Servizio proxy eccellente, con velocità elevate, uptime alto e un ampio pool di IP. Ideale per web scraping, streaming e privacy. Facile da usare, con assistenza reattiva e solide prestazioni complessive.
Esperienza cliente
Negozio gestito molto bene, prodotti di buona qualità, accoglienza piacevole e orari di apertura intelligenti. Da frequentare senza esitazioni.
Cosa succede se Snapchat rileva un proxy?Se navigate
Se navigate semplicemente i contenuti attraverso un proxy — nulla. Un social network non ha motivo di bloccare la normale visualizzazione dei contenuti, nemmeno da IP datacenter. Per le attività legate all\'account è diverso — Snapchat potrebbe segnalare gli indirizzi datacenter e applicare controlli aggiuntivi sui login provenienti da quei range.
Snapchat può bannare il mio dispositivo in modo permanente?Sì
Sì. Snapchat prevede tre livelli di ban: ban dell'account (solo quel profilo), ban dell'IP (temporaneo, colpisce tutti gli account su quell'indirizzo) e ban del dispositivo (permanente, legato all'IMEI e all'hardware ID del telefono). I ban del dispositivo sono i peggiori — nemmeno un ripristino ai dati di fabbrica serve. Ecco perché chi gestisce più account utilizza telefoni separati o emulatori con hardware ID falsificati.
Un proxy per account è sufficiente per Snapchat?Necessario, ma
Necessario, ma non sufficiente da solo. Snapchat controlla molto più del vostro IP. Se due account condividono lo stesso fingerprint del dispositivo, gli stessi cookie o lo stesso hardware ID, vengono collegati indipendentemente dall'indirizzo. Servono proxy separati E ambienti dispositivo separati. Browser antidetect come Multilogin o Dolphin Anty gestiscono il lato fingerprint.
Come posso sbloccare Snapchat sul mio telefono?Se è bloccato
Se è bloccato dalla rete a cui siete connessi: andate nelle impostazioni Wi-Fi del telefono. Su Android — tenete premuto sulla rete > Modifica > Avanzate > Proxy > Manuale. Su iOS — Impostazioni > Wi-Fi > toccate l'icona info > Configura Proxy > Manuale. Inserite l'indirizzo del proxy e la porta. Tutto il traffico da quella rete Wi-Fi passerà attraverso il proxy, incluso Snapchat. Snapchat sbloccato.
Ho bisogno di proxy per gestire gli account pubblicitari Snapchat dei miei clienti?Non necessariamente
Non necessariamente. Snapchat Business Manager su business.snapchat.com consente alle agenzie di gestire più account pubblicitari dei clienti con ruoli e permessi adeguati, senza bisogno di workaround. I proxy entrano in gioco quando gestite account al di fuori della struttura business ufficiale.