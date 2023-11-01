NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Sblocca LinkedIn

Proxy IPv4 dedicati per LinkedIn: un IP per account, 100.000 IP datacenter per lo scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna immediata.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 ISP IPs per LinkedIn account management
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei liste di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Lavoro con questo servizio da oltre un anno e va sempre tutto bene, senza blocchi o inconvenienti! È facile da usare, privo di funzioni superflue e contiene tutto ciò che serve. Lo apprezzo davvero! Non ho trovato difetti in questi proxy.

Anton SmirnovPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

FineProxy è un solido fornitore di proxy con una buona scelta di server in tutto il mondo. Uso i suoi servizi da diversi mesi, soprattutto per strumenti SEO e ricerche di mercato, e le prestazioni sono sempre state affidabili. La velocità di connessione è elevata e gli IP vengono raramente segnalati o bloccati. La dashboard è facile da navigare e configurare i proxy è semplice. L'assistenza clienti è professionale e risponde rapidamente alle richieste. I prezzi sono competitivi, soprattutto per i pacchetti in grandi quantità. Nel complesso, FineProxy.org offre un valore eccellente e un servizio affidabile sia per uso personale sia aziendale.

KavieDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Sono molto soddisfatto del servizio FineProxy. La rete proxy è ampia e potente e offre una connessione stabile e veloce. Il sito è facile da navigare e l'assistenza tecnica è reattiva e disponibile. È una scelta solida per chi desidera proteggere la propria navigazione o aggirare le restrizioni geografiche.

amarghezaliSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Il miglior servizio proxy che abbia mai usato. Fortemente consigliato. Lo utilizzo da oltre 8 mesi senza alcun problema.

matTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
LinkedIn blocca i proxy datacenter?Non

Non tutti, ma la piattaforma segnala gli intervalli IP appartenenti a provider di hosting noti. Gli IP datacenter condivisi, utilizzati contemporaneamente da molte persone, vengono bloccati rapidamente. Gli IP datacenter dedicati — come quelli forniti da FineProxy — resistono molto meglio perché sei len'unico utente su quellen'indirizzo. Per qualsiasi operazione che preveda il login a un account, i proxy residenziali o ISP restano la scelta più sicura.

Ho ricevuto un errore "403 Forbidden". Cosa devo fare?Questo di solito

Questo di solito significa che LinkedIn ha bloccato il vostro IP. Passate a un proxy diverso, cancellate i cookie e attendete almeno qualche ora prima di riprovare. Se il problema persiste, è probabile che gli IP del vostro provider di proxy siano ormai bruciati su LinkedIn — valutate di passare a un provider con il miglior proxy per l’accesso a LinkedIn, come FineProxy, dove gli IP sono più puliti e non sovravenduti.

Posso usare un solo proxy per più account LinkedIn?No

No. LinkedIn traccia quali IP accedono a quali account. Due account sullo stesso IP appaiono come la stessa persona che cerca di aggirare il sistema. Utilizza sempre un proxy dedicato per ogni account.

Cosa succede se il mio account viene limitato?Interrompi immediatamente

Interrompi immediatamente qualsiasi automazione. Disconnettiti da ogni tool. Cancella i dati del browser. Attendi 48-72 ore — non tentare di effettuare il login in questo periodo. Trascorso il tempo di attesa, accedi manualmente da un IP pulito (residenziale o ISP). Se la restrizione non viene rimossa, contatta il supporto LinkedIn con il tuo documento den'identità a portata di mano.

Qual è il miglior tipo di proxy per lo scraping di LinkedIn?Per lo scraping

Per lo scraping di pagine pubbliche senza effettuare il login, i proxy datacenter con rotazione funzionano bene. Per lo scraping da un account autenticato, utilizzate proxy residential — uno per account. Il pool datacenter di FineProxy (100.000 IP) è una scelta solida per la raccolta dati pubblici su larga scala, quando servono volume e velocità.

Guida

Come LinkedIn ti scopre — e cosa fare al riguardo

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

LinkedIn non è tollerante con len'automazione. Che tu stia gestendo campagne di outreach, estraendo dati sui lead o semplicemente cercando di accedere al tuo account da una regione in cui la piattaforma non è disponibile — prima o poi ti imbatterai in restrizioni. Ecco cosa succede realmente e come i proxy possono aiutarti.

Il problema dei pattern

LinkedIn non si limita a contare le tue azioni. Traccia il tuo comportamento: la velocità dei clic, il tempo tra le richieste di collegamento, il modo in cui navighi la pagina, se scorri o salti direttamente al pulsante enen«Collegati»enen. Se il tuo comportamento appare meccanico, anche solo 20 collegamenti al giorno possono far scattare un avviso.I primi segnali che qualcosa non va: logout forzati, richieste del tipo “verifica la tua identità”, sessioni che scadono senza motivo. Non si tratta di bug — è LinkedIn che vi sta dicendo di rallentare.

Perché il vostro IP è importante

LinkedIn mantiene liste di range IP associati ai datacenter. Se il vostro IP appartiene a un hosting provider noto, la piattaforma tratta ogni azione da quell’indirizzo con sospetto aggiuntivo. Combinate un IP datacenter con qualsiasi tipo di automazione e vi ritroverete con un errore 403 o una restrizione completa dell’account.Ecco perché i proxy residenziali sono la scelta predefinita per qualsiasi attività che coinvolga un account. Appaiono come normali connessioni domestiche, quindi LinkedIn non ha motivo di segnalarli.Detto questo, i proxy datacenter non sono inutili. Per lo scraping di annunci di lavoro pubblici o pagine aziendali — attività che non richiedono l’accesso a un account — gli IP datacenter funzionano bene, purché vengano ruotati. FineProxy offre IP datacenter dedicati, non condivisi tra centinaia di utenti, e questo fa davvero la differenza.

Scegliere il proxy giusto per la vostra attività

Per la lead generation e l’outreach — un IP residenziale statico per ogni account. Nessuna condivisione, nessun cambio. LinkedIn associa il vostro account a una posizione geografica, e un salto improvviso da New York a Singapore vi farà bloccare immediatamente.Per lo scraping su larga scala — proxy a rotazione, cambio IP ogni 200-300 richieste. I proxy datacenter sono veloci ed economici per questo scopo. Il pool di 100.000 IP datacenter di FineProxy vi offre ampio margine di manovra.Per accedere a LinkedIn da regioni con restrizioni — basta un proxy che apra LinkedIn dalla località desiderata. Scegliete un server in un Paese dove la piattaforma è disponibile. I proxy ISP di FineProxy sono un’ottima soluzione in questo caso, perché combinano la stabilità e la velocità del datacenter con indirizzi IP appartenenti a veri provider Internet.

Non dimenticate il browser fingerprinting

Un IP pulito da solo non basta. LinkedIn analizza anche il fingerprint del browser — stringa User-Agent, header HTTP, risoluzione dello schermo, fuso orario e impostazioni della lingua. Se il fingerprint non corrisponde alla geolocalizzazione del proxy o assomiglia alla firma predefinita di un headless browser, verrete segnalati anche con un IP residential. Utilizzate antidetect browser oppure assicuratevi che il vostro tool di automazione (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, ecc.) invii header realistici coerenti con la posizione del proxy. I proxy di FineProxy funzionano perfettamente con tutte le principali piattaforme di automazione per LinkedIn, quindi il lato IP è coperto — dovete solo assicurarvi che il resto della configurazione sia coerente.

La regola del warm-up

Gli account nuovi o inattivi hanno bisogno di un periodo di warm-up. Non collegate un account appena creato a un tool di automazione inviando 100 richieste il primo giorno. Iniziate manualmente — navigate, mettete like a qualche post, inviate 5-10 richieste di collegamento a mano. Nell’arco di 2-3 settimane, aumentate gradualmente. LinkedIn confronta la vostra attività corrente con lo storico, quindi un picco improvviso da zero ad automazione aggressiva è il modo più rapido per subire restrizioni.

Un proxy, un account

Questa è la regola più importante in assoluto per il lavoro con più account. Ogni account LinkedIn ha bisogno del proprio IP dedicato. Se due account condividono un IP, LinkedIn li collega — e se uno viene bannato, l'altro segue a ruota.