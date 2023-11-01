Sblocca LinkedIn

LinkedIn non è tollerante con len'automazione. Che tu stia gestendo campagne di outreach, estraendo dati sui lead o semplicemente cercando di accedere al tuo account da una regione in cui la piattaforma non è disponibile — prima o poi ti imbatterai in restrizioni. Ecco cosa succede realmente e come i proxy possono aiutarti.

Il problema dei pattern

LinkedIn non si limita a contare le tue azioni. Traccia il tuo comportamento: la velocità dei clic, il tempo tra le richieste di collegamento, il modo in cui navighi la pagina, se scorri o salti direttamente al pulsante enen«Collegati»enen. Se il tuo comportamento appare meccanico, anche solo 20 collegamenti al giorno possono far scattare un avviso.I primi segnali che qualcosa non va: logout forzati, richieste del tipo “verifica la tua identità”, sessioni che scadono senza motivo. Non si tratta di bug — è LinkedIn che vi sta dicendo di rallentare.

Perché il vostro IP è importante

LinkedIn mantiene liste di range IP associati ai datacenter. Se il vostro IP appartiene a un hosting provider noto, la piattaforma tratta ogni azione da quell’indirizzo con sospetto aggiuntivo. Combinate un IP datacenter con qualsiasi tipo di automazione e vi ritroverete con un errore 403 o una restrizione completa dell’account.Ecco perché i proxy residenziali sono la scelta predefinita per qualsiasi attività che coinvolga un account. Appaiono come normali connessioni domestiche, quindi LinkedIn non ha motivo di segnalarli.Detto questo, i proxy datacenter non sono inutili. Per lo scraping di annunci di lavoro pubblici o pagine aziendali — attività che non richiedono l’accesso a un account — gli IP datacenter funzionano bene, purché vengano ruotati. FineProxy offre IP datacenter dedicati, non condivisi tra centinaia di utenti, e questo fa davvero la differenza.

Scegliere il proxy giusto per la vostra attività

Per la lead generation e l’outreach — un IP residenziale statico per ogni account. Nessuna condivisione, nessun cambio. LinkedIn associa il vostro account a una posizione geografica, e un salto improvviso da New York a Singapore vi farà bloccare immediatamente.Per lo scraping su larga scala — proxy a rotazione, cambio IP ogni 200-300 richieste. I proxy datacenter sono veloci ed economici per questo scopo. Il pool di 100.000 IP datacenter di FineProxy vi offre ampio margine di manovra.Per accedere a LinkedIn da regioni con restrizioni — basta un proxy che apra LinkedIn dalla località desiderata. Scegliete un server in un Paese dove la piattaforma è disponibile. I proxy ISP di FineProxy sono un’ottima soluzione in questo caso, perché combinano la stabilità e la velocità del datacenter con indirizzi IP appartenenti a veri provider Internet.

Non dimenticate il browser fingerprinting

Un IP pulito da solo non basta. LinkedIn analizza anche il fingerprint del browser — stringa User-Agent, header HTTP, risoluzione dello schermo, fuso orario e impostazioni della lingua. Se il fingerprint non corrisponde alla geolocalizzazione del proxy o assomiglia alla firma predefinita di un headless browser, verrete segnalati anche con un IP residential. Utilizzate antidetect browser oppure assicuratevi che il vostro tool di automazione (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, ecc.) invii header realistici coerenti con la posizione del proxy. I proxy di FineProxy funzionano perfettamente con tutte le principali piattaforme di automazione per LinkedIn, quindi il lato IP è coperto — dovete solo assicurarvi che il resto della configurazione sia coerente.

La regola del warm-up

Gli account nuovi o inattivi hanno bisogno di un periodo di warm-up. Non collegate un account appena creato a un tool di automazione inviando 100 richieste il primo giorno. Iniziate manualmente — navigate, mettete like a qualche post, inviate 5-10 richieste di collegamento a mano. Nell’arco di 2-3 settimane, aumentate gradualmente. LinkedIn confronta la vostra attività corrente con lo storico, quindi un picco improvviso da zero ad automazione aggressiva è il modo più rapido per subire restrizioni.

Un proxy, un account