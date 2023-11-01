I proxy residenziali normali instradano il traffico attraverso dispositivi domestici reali — il telefono o il router di qualcuno che ha accettato di partecipare a una rete proxy. Questi IP ruotano frequentemente (spesso ad ogni richiesta), le velocità dipendono dalla connessione domestica di quella persona e il prezzo è per gigabyte. I proxy ISP utilizzano lo stesso tipo di indirizzi IP residenziali ma li ospitano su server datacenter. L'IP è statico (non cambia), le velocità sono coerenti e veloci, e FineProxy addebita per IP con larghezza di banda illimitata anziché per GB.