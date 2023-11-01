ISP Proxy
IPv4 residenziali statici da ISP reali: HTTP/HTTPS/SOCKS5, fino a 500 Mbps, banda illimitata — nessuna tariffazione a GB, nessuna rotazione, nessun limite di utilizzo.
Create il vostro piano di proxy ISP statici.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|Consigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquista 100 proxy ISP statici in Europa
- Esporta la mia lista di proxy ISP in JSON
- Aggiorna l’allowlist IP del mio servizio proxy ISP
- Mostra lo stato e la prossima data di scadenza del mio servizio
- Mostra i dettagli della fattura del mio piano proxy ISP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Gestione degli account
Tutti hanno diritto alla libertà e ora ce l'ho anch'io, a un prezzo molto modesto. Da quando ho sottoscritto l'abbonamento non ho avuto problemi di velocità o accessibilità e ora posso partecipare a tutte le attività social dei miei amici all'estero. Naturalmente, inoltre, nessun blocco. La configurazione è stata semplice e fluida. L'assistenza FineProxy è molto reattiva e disponibile.
L’ho usato con un bot per Twitch e ha funzionato perfettamente. Ringrazio FineProxy per aver dedicato un ottimo sistema proprio a ciò di cui ho bisogno.
Traffico mai misurato
Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.
Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.
Velocità sotto carico
FineProxy offre una soluzione proxy affidabile e veloce, con un'ampia gamma di IP, piani accessibili e un servizio clienti efficiente.
FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.
Qual è la differenza tra i proxy ISP e i proxy residenziali normali?I proxy residenziali
I proxy residenziali normali instradano il traffico attraverso dispositivi domestici reali — il telefono o il router di qualcuno che ha accettato di partecipare a una rete proxy. Questi IP ruotano frequentemente (spesso ad ogni richiesta), le velocità dipendono dalla connessione domestica di quella persona e il prezzo è per gigabyte. I proxy ISP utilizzano lo stesso tipo di indirizzi IP residenziali ma li ospitano su server datacenter. L'IP è statico (non cambia), le velocità sono coerenti e veloci, e FineProxy addebita per IP con larghezza di banda illimitata anziché per GB.
I proxy ISP sono migliori dei proxy datacenter?Per attività in
Per attività in cui le piattaforme controllano il tipo di IP — sì. I proxy ISP superano i controlli residenziali in cui gli IP datacenter falliscono. La ricerca mostra che i proxy ISP raggiungono tassi di successo dell'85-95% su siti protetti rispetto al 40-60% per il datacenter. Ma se il tuo target non blocca il traffico datacenter (API pubbliche, cataloghi non protetti, siti di notizie), i proxy datacenter sono più economici e altrettanto efficaci. Inizia con il datacenter, passa all'ISP quando necessario.
Come faccio a sapere se un "proxy ISP" è effettivamente residenziale?Controlla l'IP nei
Controlla l'IP nei database WHOIS o in strumenti come IPinfo.io. Un vero proxy ISP risale a un Internet Service Provider consumer (Comcast, AT&T, ecc.), non a un'azienda di hosting o a un provider cloud. Se mostra un ASN datacenter, è un proxy datacenter rinominato indipendentemente da quello che dice il venditore.
La larghezza di banda è veramente illimitata?Sì
Sì. I proxy ISP di FineProxy non hanno limiti di traffico, nessuna soglia di throttling e nessuna politica di fair-use che riduca le prestazioni dopo un certo livello di utilizzo. Illimitato significa illimitato su ogni IP, ogni protocollo, ogni giorno.
Posso usare i proxy ISP per lo scraping?Sì
Sì, e sono particolarmente efficaci per lo scraping di siti che bloccano i proxy datacenter. Poiché l'IP appare residenziale, i sistemi anti-bot lo trattano con maggiore fiducia. Per lo scraping su larga scala dove hai bisogno di centinaia di IP, i proxy datacenter sono più convenienti per target non protetti. I proxy ISP hanno senso quando il target richiede specificamente indirizzi dall'aspetto residenziale.
Quali protocolli sono supportati?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS e SOCKS5 — tutti sullo stesso IP. Le connessioni HTTPS sono protette con certificati SSL individuali per ogni indirizzo IP. SOCKS5 include supporto UDP associato per applicazioni in tempo reale.
Quanti proxy ISP mi servono per la gestione dei social media?Uno per account
Uno per account è l'approccio più sicuro. Se gestisci 50 account, hai bisogno di 50 proxy ISP. Alcuni gestiscono 2-3 account a bassa attività per IP, ma le piattaforme stanno migliorando nel rilevamento di questo, quindi uno-a-uno è quello che consigliamo.
Proxy ISP statici:
velocità datacenter con affidabilità residenziale
Esiste un divario tra i proxy datacenter e quelli residential tradizionali. Gli IP datacenter sono veloci ed economici ma vengono bloccati su piattaforme che controllano chi c’è dietro la connessione. Gli IP residential sembrano legittimi ma ruotano costantemente, funzionano su dispositivi domestici con velocità imprevedibili e addebitano al gigabyte — il che si accumula rapidamente quando il tuo compito comporta più di qualche centinaio di richieste. I proxy ISP si posizionano proprio in quel divario. Un indirizzo IP residential statico emesso da un vero Internet Service Provider, ma ospitato su server di qualità datacenter. La tua connessione appare residential a qualsiasi sito che controlla l’origine dell’IP. Ma dietro le quinte, funziona su infrastrutture professionali con la velocità e l’uptime che le connessioni domestiche non riescono a garantire.
Come funzionano effettivamente i proxy ISP
L’IP appartiene a un ISP — compare nei database WHOIS come indirizzo residential, legato a un provider legittimo. Ma invece di instradare attraverso il router domestico di qualcuno, è ospitato su un server connessione diretta in fibra alle reti backbone. Il risultato: il sito di destinazione vede un IP residential con una cronologia pulita, mentre tu ottieni prestazioni datacenter.
Questo approccio ibrido è il motivo per cui i proxy ISP raggiungono tassi di successo dell’85-95% su piattaforme che bloccano attivamente il traffico datacenter. Gli IP datacenter tradizionali raggiungono il 40-60% sugli stessi obiettivi. La differenza di affidabilità è reale e misurabile.
Perché la banda illimitata cambia i calcoli
La maggior parte dei provider di proxy ISP addebitano al gigabyte: $5-12/GB è l’intervallo standard. A prima vista sembra ragionevole — finché non calcoli quale sia il costo reale dell’utilizzo.
Gestire 20 account di social media contenuti ricchi di media consuma facilmente 30-50 GB al mese. La verifica dello streaming da più ubicazioni consuma 2-5 GB all'ora in 1080p. Eseguire controlli dei prezzi di e-commerce su migliaia di SKU ogni giorno genera centinaia di gigabyte mensilmente. A $5/GB, un carico di lavoro mensile di 200 GB costa $1.000. A $12/GB, sono $2.400.
I piani di larghezza di banda illimitata dei proxy residenziali statici di FineProxy eliminano tutto questo. Prezzi fissi per IP, nessun contatore di traffico, nessuna commissione per eccedenza. La quantità di dati che passa attraverso il tuo proxy è una tua scelta, non una voce sulla nostra fattura.
E a differenza di alcuni provider che pubblicizzano «illimitato» ma applicano limiti fair-use nascosti, FineProxy lo intende alla lettera. Nessun throttling oltre una certa soglia, nessuna riduzione delle sessioni simultanee, nessun asterisco.
Cosa include FineProxy nei proxy ISP
Indirizzi IPv4 statici da veri ISP. Ogni indirizzo resta con te per l'intero periodo di noleggio — non ruota, non cambia, non viene riassegnato. Questa è una connessione genuinamente statica, non una "sticky session" che scade dopo 30 minuti.
Ogni IP supporta tre protocolli: HTTP, HTTPS con certificato SSL individuale che cifra l'intero percorso dal vostro dispositivo al proxy, e static residential proxy SOCKS5 per il traffico non web. Tutti e tre i protocolli funzionano sullo stesso IP, così potete passare dall'uno all'altro in base all'attività senza bisogno di indirizzi separati.
L'autenticazione funziona tramite binding IP obbligatorio, con accesso opzionale via username/password su una subnet mask /21 per situazioni con IP dinamico. Le velocità raggiungono fino a 500 Mbps per connessione su un'infrastruttura di nostra proprietà — non si tratta di IP in leasing da una rete di terze parti riconfezionati con il nostro brand.
Chi usa proxy residenziali statici e perché
La gestione degli account è il caso d'uso primario. Piattaforme di social media, marketplace, dashboard pubblicitarie — qualsiasi cosa dove ogni account ha bisogno di un IP coerente e dal profilo residenziale che non cambia tra le sessioni. Un IP per account, nessuna sovrapposizione, nessun collegamento incrociato.
Le operazioni di e-commerce si affidano a essi per attività dove gli IP datacenter vengono bloccati: monitoraggio dei prezzi su piattaforme con protezione anti-bot, automazione del checkout per articoli a tiratura limitata e gestione dei negozi su più account regionali.
I team di streaming e verifica dei media usano proxy ISP per verificare la disponibilità dei contenuti e il posizionamento degli annunci tra le regioni. La larghezza di banda illimitata conta qui — la fatturazione per GB rende questo tipo di monitoraggio continuo proibitivamente costoso.
I professionisti SEO li usano per il rank tracking e l'analisi SERP dove i motori di ricerca limitano o bloccano i range datacenter. Un server proxy ISP veloce con un'impronta residenziale restituisce gli stessi risultati che vedrebbe un utente reale.
Come riconoscere i veri proxy ISP dagli IP datacenter rinominati
Un reclamo persistente tra gli acquirenti: alcuni provider vendono IP datacenter standard etichettati come "ISP" o "residenziali statici". L'IP non risale effettivamente a un ISP consumer in WHOIS — risale a un'azienda di hosting. L'etichetta "residenziale" è marketing, non realtà.
Prima di acquistare indirizzi proxy ISP, verifica l'origine dell'IP. Strumenti come IPinfo.io mostrano se un indirizzo appartiene a un ISP residenziale o a un ASN datacenter. Gli IP residenziali statici di FineProxy risalgono a legittimi Internet Service Provider — ecco perché le piattaforme li trattano diversamente dagli indirizzi datacenter. La distinzione non è cosmetica; è integrata nel modo in cui i sistemi anti-bot classificano le connessioni ingresso.
Il nostro servizio di proxy residenziale a pagamento non è un rebranding di IP datacenter. Questi sono veri proxy residenziali da ISP genuini, in esecuzione sulla nostra infrastruttura.