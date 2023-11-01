I proxy server economici di FineProxy costano una tariffa fissa per IP al mese — traffico illimitato, nessun costo per GB, nessun limite di bandwidth. Ogni indirizzo supporta HTTP, HTTPS con certificato SSL dedicato e SOCKS5 allo stesso prezzo. Questo è l’importo che pagate realmente. La maggior parte dei provider che pubblicizza proxy “economici” ha un numero ben diverso in agguato non appena iniziate ad utilizzarli.

La trappola del costo per GB

Il modello di pricing più diffuso prevede un costo per gigabyte di traffico. A $5-10/GB, un piccolo test sembra accessibile. Fate passare 50 GB — $400. Scalate a 500 GB — $4.000. Raggiungete un terabyte e pagherete al mese più di un’intera server farm dedicata.

I proxy datacenter non dovrebbero funzionare così. La bandwidth costa ai provider pochi centesimi. Il pricing per GB è una strategia di margine, non un riflesso dei costi infrastrutturali reali. Quando acquistate un servizio proxy economico con fatturazione per GB, l’“economico” svanisce nel momento in cui il vostro progetto cresce.

FineProxy addebita per IP, al mese. Il traffico è illimitato su ogni piano. Che facciate passare 10 GB o 10 TB attraverso un proxy, la fattura non cambia. Per qualsiasi attività con volumi importanti — scraping, monitoraggio, ad verification — questa è la differenza tra un budget prevedibile e una fattura a sorpresa.

Cosa rende davvero economico un proxy

Chi possiede gli IP. I reseller acquistano indirizzi da provider upstream e applicano un ricarico del 2-5x. Un provider diretto stabilisce i propri prezzi. FineProxy possiede oltre 100.000 indirizzi IPv4 distribuiti su più ASN. Nessun intermediario, nessun ricarico sull'hardware di terzi.

Come viene fatturato il traffico. Per GB vs illimitato. Con qualsiasi carico di lavoro reale, l'illimitato vince per un fattore di 10-50x. Quando confrontate i prezzi dei servizi proxy più economici, calcolate sempre il costo in base al VOSTRO volume di traffico previsto, non al prezzo d'ingresso sulla landing page.

Cosa è incluso nel prezzo. Alcuni provider applicano costi aggiuntivi per SOCKS5, per HTTPS o per l'accesso API. FineProxy include HTTP, HTTPS (con certificato SSL individuale per ogni IP) e SOCKS5 su ogni proxy. Potete acquistare proxy SOCKS5 economici senza pagare un sovrapprezzo rispetto a HTTP — stesso indirizzo, stesso prezzo, cambiate semplicemente il protocollo.

L’“economico” che alla fine costa di più

Le liste di proxy gratuiti e i provider ultra-economici ($1-2/mese per “tutto illimitato”) significano quasi sempre: IP rivenduti già bruciati sulle principali piattaforme, zero controllo qualità, potenziale intercettazione dei dati. Accedete ai vostri account tramite un proxy gratuito e qualcuno potrebbe registrare le vostre credenziali dall’altra parte.

Il miglior servizio proxy economico non è quello con il numero più basso sulla pagina — è quello in cui il costo per IP resta basso E gli IP funzionano davvero sul tuo target. Indirizzi puliti, buona diversità di sottoreti, uptime del 99.9% garantito da SLA, protocolli compatibili con i tuoi strumenti.

Shared, dedicati o entrambi

FineProxy offre entrambe le opzioni. I proxy condivisi sono la soluzione a basso costo — ogni IP suddiviso tra un massimo di 3-5 utenti, sempre con traffico illimitato. Gestiscono perfettamente le attività su contenuti pubblici: scraping di cataloghi prodotti, monitoraggio dei risultati di ricerca, raccolta di dati pubblicamente disponibili dove non è richiesto alcun login. L'opzione di proxy privato più economica è quella dedicata — un utente per IP, cronologia pulita, indirizzo esclusivamente tuo per l'intero periodo di noleggio. Scegli i proxy dedicati quando il tuo flusso di lavoro prevede autorizzazione degli account, azioni sensibili alla sessione o piattaforme che segnalano IP condivisi tra più utenti. Entrambe le tipologie supportano gli stessi protocolli e la stessa policy di traffico illimitato.