NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy economici

Proxy IPv4 a tariffa fissa: HTTP/HTTPS/SOCKS5 inclusi, traffico illimitato, shared o dedicati — a partire da $0.07 IP/mese, nessuna fatturazione per GB.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy più conveniente.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 IP datacenter con fisso prezzo per IP e traffico illimitato
  • Esportate i miei convenienti liste di proxy in formato JSON
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei cheap servizio proxy
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei convenienti servizi proxy
  • Aggiornate i miei static lista di proxy when the next free swap is disponibili
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Traffico mai misurato

Servizio fantastico. I proxy sono disponibili poco dopo il pagamento. Disporre di molti IP rende il mio lavoro più produttivo. Apprezzo inoltre la buona velocità e il traffico illimitato.&nbsp;

Diana DeePiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.

ZainDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ordini minimi

Proxy eccellenti, funzionano come un orologio. Li uso da un anno, continuamente, e ne acquisto 1.000 alla volta.

IvanTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Avevo bisogno di una soluzione affidabile di proxy a rotazione per la ricerca sui dati e questa ha soddisfatto le aspettative. 100 IP, tutti puliti e reattivi. L'assistenza clienti ha risposto alle mie domande sulla configurazione entro un'ora. Rinnoverò senza esitazione.

IgorSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Uso FineProxy da diversi mesi ed è facilmente uno dei migliori servizi proxy che abbia trovato! La connessione è stabile, veloce e sicura, perciò navigare e accedere a contenuti con restrizioni geografiche è semplicissimo. FineProxy offre una grande varietà di IP e passare dall'uno all'altro è rapido e senza complicazioni. L'assistenza clienti è reattiva e disponibile, sempre pronta ad aiutarmi quando ho una domanda. Inoltre, i prezzi sono estremamente competitivi per il livello di servizio offerto. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy affidabili ed efficienti!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
A consumo per GB o tariffa flat — qual è davvero più conveniente?La tariffa

La tariffa fissa vince con qualsiasi carico di lavoro reale. A 100 GB/mese (scraping leggero), un provider a $5/GB addebita $500. Il pricing per IP di FineProxy con traffico illimitato costa una frazione per la stessa attività. Il costo per GB ha senso solo sotto i 5 GB/mese — e a quel volume probabilmente non avete nemmeno bisogno di proxy.

I proxy economici sono sicuri?Se provengono da

Se provengono da provider affidabili — sì. Il rischio nasce dalle liste gratuite e dai servizi sconosciuti che possono intercettare il vostro traffico. FineProxy fornisce HTTPS con certificato SSL individuale per ogni IP — il traffico tra voi e il proxy è crittografato anche se il sito target utilizza HTTP in chiaro. I vostri dati restano privati.

Qual è l'opzione più economica per lo scraping su larga scala?Proxy datacenter shared

Proxy datacenter shared con traffico illimitato. Centinaia o migliaia di IP a tariffa fissa per IP, senza limiti di traffico. I pacchetti in volume di FineProxy riducono ulteriormente il costo per IP. Più IP × tariffa fissa × bandwidth illimitata = costo per richiesta più basso sui proxy datacenter.

SOCKS5 costa più di HTTP?Non

Non qui. Ogni proxy FineProxy supporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 allo stesso prezzo. I provider di proxy SOCKS5 economici spesso applicano un sovrapprezzo per il protocollo — noi no. Stesso indirizzo, stesso range di porte, scegliete voi il protocollo.

Proxy gratuiti — vale la pena provarli?Per capire come

Per capire come funzionano i proxy — forse. Per qualsiasi attività che coinvolga account reali, dati reali o denaro reale — no. I proxy gratuiti non offrono alcuna garanzia, nessun SLA e spesso esistono per raccogliere i dati del traffico. La differenza tra un proxy “gratis” e un piano a pagamento entry-level è minima. La differenza in affidabilità e sicurezza è enorme.

Guida

Perché il prezzo sull'etichetta non è il prezzo che pagate davvero

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

I proxy server economici di FineProxy costano una tariffa fissa per IP al mese — traffico illimitato, nessun costo per GB, nessun limite di bandwidth. Ogni indirizzo supporta HTTP, HTTPS con certificato SSL dedicato e SOCKS5 allo stesso prezzo. Questo è l’importo che pagate realmente. La maggior parte dei provider che pubblicizza proxy “economici” ha un numero ben diverso in agguato non appena iniziate ad utilizzarli.

La trappola del costo per GB

Il modello di pricing più diffuso prevede un costo per gigabyte di traffico. A $5-10/GB, un piccolo test sembra accessibile. Fate passare 50 GB — $400. Scalate a 500 GB — $4.000. Raggiungete un terabyte e pagherete al mese più di un’intera server farm dedicata.

I proxy datacenter non dovrebbero funzionare così. La bandwidth costa ai provider pochi centesimi. Il pricing per GB è una strategia di margine, non un riflesso dei costi infrastrutturali reali. Quando acquistate un servizio proxy economico con fatturazione per GB, l’“economico” svanisce nel momento in cui il vostro progetto cresce.

FineProxy addebita per IP, al mese. Il traffico è illimitato su ogni piano. Che facciate passare 10 GB o 10 TB attraverso un proxy, la fattura non cambia. Per qualsiasi attività con volumi importanti — scraping, monitoraggio, ad verification — questa è la differenza tra un budget prevedibile e una fattura a sorpresa.

Cosa rende davvero economico un proxy

Chi possiede gli IP. I reseller acquistano indirizzi da provider upstream e applicano un ricarico del 2-5x. Un provider diretto stabilisce i propri prezzi. FineProxy possiede oltre 100.000 indirizzi IPv4 distribuiti su più ASN. Nessun intermediario, nessun ricarico sull'hardware di terzi.

Come viene fatturato il traffico. Per GB vs illimitato. Con qualsiasi carico di lavoro reale, l'illimitato vince per un fattore di 10-50x. Quando confrontate i prezzi dei servizi proxy più economici, calcolate sempre il costo in base al VOSTRO volume di traffico previsto, non al prezzo d'ingresso sulla landing page.

Cosa è incluso nel prezzo. Alcuni provider applicano costi aggiuntivi per SOCKS5, per HTTPS o per l'accesso API. FineProxy include HTTP, HTTPS (con certificato SSL individuale per ogni IP) e SOCKS5 su ogni proxy. Potete acquistare proxy SOCKS5 economici senza pagare un sovrapprezzo rispetto a HTTP — stesso indirizzo, stesso prezzo, cambiate semplicemente il protocollo.

L’“economico” che alla fine costa di più

Le liste di proxy gratuiti e i provider ultra-economici ($1-2/mese per “tutto illimitato”) significano quasi sempre: IP rivenduti già bruciati sulle principali piattaforme, zero controllo qualità, potenziale intercettazione dei dati. Accedete ai vostri account tramite un proxy gratuito e qualcuno potrebbe registrare le vostre credenziali dall’altra parte.

Il miglior servizio proxy economico non è quello con il numero più basso sulla pagina — è quello in cui il costo per IP resta basso E gli IP funzionano davvero sul tuo target. Indirizzi puliti, buona diversità di sottoreti, uptime del 99.9% garantito da SLA, protocolli compatibili con i tuoi strumenti.

Shared, dedicati o entrambi

FineProxy offre entrambe le opzioni. I proxy condivisi sono la soluzione a basso costo — ogni IP suddiviso tra un massimo di 3-5 utenti, sempre con traffico illimitato. Gestiscono perfettamente le attività su contenuti pubblici: scraping di cataloghi prodotti, monitoraggio dei risultati di ricerca, raccolta di dati pubblicamente disponibili dove non è richiesto alcun login. L'opzione di proxy privato più economica è quella dedicata — un utente per IP, cronologia pulita, indirizzo esclusivamente tuo per l'intero periodo di noleggio. Scegli i proxy dedicati quando il tuo flusso di lavoro prevede autorizzazione degli account, azioni sensibili alla sessione o piattaforme che segnalano IP condivisi tra più utenti. Entrambe le tipologie supportano gli stessi protocolli e la stessa policy di traffico illimitato.

Vuoi provare il servizio con il tuo carico di lavoro? Configura e paga i Proxy per 48 ore, quindi esegui i benchmark descritti sopra sulle tue attività.