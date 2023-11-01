NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy HTTP

Pacchetti IPv4 per scalare le attività. Supporta HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano di proxy HTTP.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 3,000 HTTP-compatible IP datacenter in Europe
  • Esportate i miei HTTP lista di proxy in formato JSON
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei HTTP servizio proxy
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei HTTP piani proxy
  • Aggiornate i miei HTTP lista di proxy when the next free swap is disponibili
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Servizio molto valido. Ho acquistato un pacchetto misto di livello base e sono rimasto soddisfatto. La velocità rispetta pienamente le aspettative. Sono supportati tutti i protocolli di cui ho bisogno. Durante l'intero periodo di utilizzo non ho riscontrato interruzioni né rallentamenti. Nel complesso, un'ottima opzione per chi non ama rendere visibili le proprie attività in rete. Posso soltanto consigliare il team che svolge questo lavoro.

Denni RiggPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uso i servizi FineProxy da un po' e sono estremamente soddisfatto della qualità. Le connessioni sono molto stabili, gli indirizzi IP funzionano senza problemi e la velocità è sempre elevata. Anche l'assistenza clienti risponde con grande rapidità quando serve. Lo consiglio vivamente a chi cerca proxy affidabili.

KrzyszofNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.

ZainDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

La nostra azienda fa grande affidamento sui proxy per la ricerca SEO, la gestione dei social media, l'analisi della concorrenza e le attività automatizzate. FineProxy è stato una salvezza per il nostro team, offrendo un'ampia gamma di proxy veloci, sicuri e altamente anonimi che ci aiutano a svolgere le attività in modo efficiente. La dashboard è intuitiva e consente di gestire facilmente più proxy senza difficoltà. A differenza di altri fornitori di proxy provati in passato, FineProxy mantiene velocità e disponibilità costanti, aspetti cruciali per le nostre operazioni. Se avete bisogno di una soluzione proxy di livello aziendale, consiglio vivamente di provarla!

omkaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Forniscono API che consentono agli utenti di recuperare i proxy dal loro sito web. Anche se l'assistenza clienti non parlava molto bene l'inglese, si è impegnata molto per aiutarmi. Offrono inoltre il cambio dell'IP dopo sette giorni.

Anonymous UserTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Qual è la differenza tra proxy HTTP e HTTPS?Un proxy

Un proxy HTTP gestisce il traffico web non crittografato — il proxy può visualizzare e interagire con l’intera richiesta e risposta. Un proxy HTTPS stabilisce un tunnel crittografato tra il vostro dispositivo e il sito di destinazione utilizzando il metodo CONNECT — il proxy inoltra i dati crittografati senza vederne il contenuto. Con FineProxy, ogni IP dispone inoltre di un certificato SSL individuale che crittografa la connessione dal vostro dispositivo al proxy stesso, proteggendo le credenziali del proxy e i metadati delle richieste nel primo hop.

Le liste di proxy HTTP gratuiti sono sicure da usare?No

No. Una ricerca accademica che ha analizzato oltre 640.000 proxy gratuiti nell'arco di 30 mesi ha scoperto che quasi 17.000 di essi modificavano attivamente il traffico in transito — iniettando annunci, reindirizzando richieste o sostituendo file con malware. Circa il 10% dei proxy gratuiti funzionanti intercetta il traffico TLS o raccoglie credenziali. E il 92% degli indirizzi elencati sono semplicemente non funzionanti. Un servizio a pagamento fornito da un operatore che possiede la propria infrastruttura non è solo più veloce e affidabile — è fondamentalmente più sicuro.

Cosa significa "anonimato elite"?Significa che il

Significa che il proxy rimuove tutte le intestazioni che potrebbero rivelare la sua presenza. I proxy trasparenti inviano il tuo IP reale in X-Forwarded-For. I proxy anonimi nascondono il tuo IP ma lasciano intestazioni Via o altre che indicano un proxy. I proxy d’élite rimuovono tutto — il sito di destinazione vede una connessione normale senza alcuna traccia di un proxy. FineProxy opera a livello d’élite su tutti i tipi di proxy.

Meglio usare HTTP o SOCKS5?Per qualsiasi attività

Per qualsiasi attività basata sul web — scraping, sessioni browser, richieste API, gestione account — HTTP è la scelta più semplice e compatibile. Ogni strumento lo supporta nativamente. Per traffico non web (giochi, VoIP, torrent, protocolli personalizzati) o quando servono supporto UDP e risoluzione DNS remota, utilizzate SOCKS5. FineProxy supporta entrambi i protocolli su ogni proxy, quindi potete passare dall’uno all’altro senza acquistare un prodotto diverso.

Quanti proxy servono per il web scraping?Dipende dal target

Dipende dal target e dal volume. Per siti non protetti a ritmo moderato, 50-100 IP gestiscono diverse migliaia di pagine al giorno. Per target protetti o raccolta dati ad alto volume, centinaia o migliaia di IP mantengono la densità delle richieste sufficientemente bassa da evitare blocchi. FineProxy offre proxy individuali e pacchetti bulk con sconti per volume.

Posso usare lo stesso proxy per HTTP e SOCKS5?

Sì. Ogni proxy FineProxy — dedicato, datacenter o ISP — supporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 sullo stesso indirizzo IP. Nessun costo aggiuntivo, nessun piano separato.

Guida

HTTP Proxy: il protocollo che il vostro browser già parla

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

Ogni richiesta web che il tuo browser effettua utilizza HTTP. Quando aggiungi un proxy HTTP alla catena, il tuo traffico passa attraverso un server che comprende nativamente questo protocollo — può leggere la richiesta, instradarla alla destinazione giusta e restituire la risposta. Nessuno strato di traduzione, nessuna conversione di protocollo, solo una gestione diretta del linguaggio su cui il web funziona.

Per questo motivo HTTP rimane il protocollo proxy più ampiamente supportato. Ogni browser, ogni framework di scraping, ogni strumento di automazione, ogni sistema operativo ha il supporto proxy HTTP integrato. La configurazione è una sola riga: un indirizzo IP e una porta.

Come un proxy HTTP gestisce il vostro traffico

Per le normali richieste HTTP, il proxy riceve l'URL completo, recupera il contenuto dal server di destinazione e te lo restituisce. Il proxy vede tutto — header, contenuto, cookie — perché il traffico HTTP è non crittografato per progettazione.

Per il traffico HTTPS, il processo cambia. Il browser invia una richiesta CONNECT al proxy, specificando host e porta di destinazione. Il proxy apre un tunnel TCP verso quell'host e da quel momento in poi si limita a inoltrare i byte cifrati in entrambe le direzioni. Non può vederne il contenuto — sa solo che esiste una connessione tra voi e il target.

Questo doppio comportamento è fondamentale da comprendere. Su HTTP, il proxy ha piena visibilità. Su HTTPS, diventa un relay cieco. Entrambe le modalità sono utili a seconda dell'attività.

Livelli di anonimato: cosa rivela il tuo proxy su di te

Non tutti i proxy HTTP offrono lo stesso livello di protezione. Il settore li classifica in tre categorie, e la differenza conta più di quanto si pensi.

I proxy trasparenti inoltrano la richiesta ma includono il vostro indirizzo IP reale nell'header X-Forwarded-For. Il sito di destinazione sa esattamente chi siete e che state utilizzando un proxy. Sono del tutto inutili per qualsiasi attività che richieda privacy: sono progettati per il caching aziendale e il filtraggio dei contenuti, non per la protezione.

I proxy anonimi nascondono il vostro IP reale ma dichiarano comunque la propria presenza. Header come Via o X-Forwarded-For contengono informazioni relative al proxy. Il sito di destinazione non conosce il vostro indirizzo, ma sa che è coinvolto un proxy. Secondo le ricerche, il 78% di queste connessioni è identificabile attraverso la sola analisi degli header (litport.net).

I proxy elite (ad alto anonimato) rimuovono tutti gli header relativi al proxy. Il sito di destinazione vede una connessione pulita, senza alcuna indicazione dell'esistenza di un proxy. Il vostro IP reale è nascosto e la presenza del proxy è invisibile a livello di header HTTP.

I proxy HTTP di FineProxy operano a livello elite. Nessun header X-Forwarded-For, Via o Proxy-Connection che fuoriesca. Quando un sito esamina la tua richiesta, vede una connessione standard dall'indirizzo IP del proxy — nulla di più.

Perché le liste gratuite di proxy HTTP sono davvero pericolose

Cercando «free HTTP proxy list» si ottengono milioni di risultati. L\»attrattiva è evidente — perché pagare quando ci sono migliaia di indirizzi disponibili gratuitamente? Ecco perché.

Uno studio accademico durato 30 mesi, che ha analizzato oltre 640.000 server proxy gratuiti, ha rilevato che 16.923 di essi modificavano attivamente il contenuto in transito (HAL/arxiv, 2024). Non si tratta di un bug — è intenzionale. Gli operatori iniettano pubblicità, reindirizzano il traffico e sostituiscono i file scaricati con versioni contenenti malware. Lo stesso studio ha identificato 4.452 vulnerabilità di sicurezza distinte sugli IP di proxy gratuiti, di cui 1.755 permettevano l'esecuzione di codice da remoto sui dispositivi connessi.

Separatamente, la ricerca ha scoperto che circa il 10% dei proxy gratuiti funzionanti esibisce un comportamento esplicitamente dannoso: intercettazione TLS (lettura del tuo traffico crittografato mediante l'emissione di certificati falsi), iniezione di pubblicità e raccolta di credenziali. E il 92% degli indirizzi negli elenchi di proxy gratuiti non funziona affatto — sono IP morti che ti fanno perdere tempo prima di incontrare quelli pericolosi.

Un proxy HTTP premium pagato da un provider che possiede la propria infrastruttura elimina tutto questo. FineProxy non monetizza il tuo traffico — monetizziamo il servizio. I tuoi dati passano attraverso, intatti e non registrati.

Quando HTTP è il protocollo giusto

I proxy HTTP sono la scelta predefinita per il lavoro incentrato sul web. Scraping, automazione del browser, chiamate API, monitoraggio SEO, verifica di annunci, gestione degli account tramite browser — se l'attività avviene su HTTP o HTTPS, un proxy HTTP la gestisce nativamente con la compatibilità più ampia e la configurazione più semplice.

Per il traffico non web — gaming, VoIP, FTP, protocolli TCP/UDP personalizzati — SOCKS5 è lo strumento giusto. Con FineProxy ogni proxy supporta entrambi: HTTP, HTTPS (con un certificato SSL individuale per IP per la crittografia completa del primo hop) e SOCKS5 con UDP. Stesso indirizzo, stesso abbonamento, scegliete il protocollo in base all'attività.

Cosa includono i proxy HTTP di FineProxy

Ogni proxy offre anonimato di livello elite con zero header leakage, bandwidth illimitata a velocità fino a 500 Mbps e autenticazione flessibile tramite IP whitelisting o login/password — il tutto disponibile su proxy dedicati, datacenter e ISP. L'intera rete opera sulla nostra infrastruttura e sui nostri indirizzi IP all'interno di un ASN pulito che monitoriamo costantemente tramite Spamhaus, così il vostro traffico resta su hardware che controlliamo integralmente dal primo all'ultimo hop.