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HTTP Proxy

Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

HTTP proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da HTTP uyumlu 3.000 veri merkezi IP satın alın
  • HTTP proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • HTTP proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • HTTP proxy planlarımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
  • Sonraki ücretsiz değişim hazır olduğunda HTTP proxy listemi yenileyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Çok düzgün bir hizmet, başlangıç seviyesinde karma bir paket aldım, memnun kaldık. Hız tamamen beklentiyi karşılıyor. İhtiyacım olan tüm protokoller destekleniyor. Tüm kullanım süresi boyunca kesinti ve “yavaşlama” gözlemlenmedi. Genel Olarak, ağdaki faaliyetlerini göz önünde sergilemeyi sevmeyenler için harika bir seçenek. İşini yapan bu arkadaşları ancak tavsiye edebilirim.

Denni RiggFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy hizmetlerini bir süredir kullanıyorum ve kalitesinden son derece memnunum. Bağlantılar çok kararlı, IP adresleri hiçbir sorun çıkarmadan çalışıyor ve hız sürekli yüksek. Gerektiğinde müşteri desteği de son derece hızlı yanıt veriyor. Güvenilir proxy arayan herkese şiddetle tavsiye ederim.

KrzyszofNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!

omkaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
HTTP ve HTTPS proxy arasındaki fark nedir?Şifreleme kapsamı

HTTP proxy şifrelenmemiş web trafiğini yönetir — proxy tam isteği ve yanıtı görebilir ve etkileşim kurabilir. HTTPS proxy, CONNECT yöntemini kullanarak cihazınız ile hedef site arasında şifreli bir tünel oluşturur — proxy şifreli verileri içeriği görmeden iletir. FineProxy'de her IP aynı zamanda cihazınızdan proxy'ye olan bağlantıyı şifreleyen, proxy kimlik bilgilerinizi ve istek meta verilerinizi ilk atlamada koruyan bireysel bir SSL sertifikasına sahiptir.

Ücretsiz HTTP proxy listeleri kullanmak güvenli midir?Hayır

Hayır. 30 aylık dönemde 640.000+ ücretsiz proxy'i analiz eden akademik araştırma, yaklaşık 17.000'inin aktif olarak geçen trafiği değiştirdiğini — reklamlar enjekte ettiğini, istekleri yönlendirdiğini veya dosyaları malware ile değiştirdiğini ortaya koydu. Çalışan ücretsiz proxy'lerin yaklaşık 'u TLS trafiğini engeller veya kimlik bilgilerini toplar. Ve listelenen adreslerin 'si basitçe ölüdür. Kendi altyapısına sahip bir sağlayıcıdan gelen ücretli bir hizmet sadece daha hızlı ve daha güvenilir değildir — temel olarak daha güvenlidir.

"Elit anonimlik" ne demektir?Başlık sızıntısı yok

Bu, proxy'nin varlığını ortaya çıkaracak tüm başlıkları kaldırdığı anlamına gelir. Transparent proxy'ler X-Forwarded-For'da gerçek IP'nizi gönderir. Anonim proxy'ler IP'nizi gizler ancak Via veya diğer proxy'yi gösteren başlıkları bırakır. Elite proxy'ler her şeyi siler — hedef site proxy'nin hiçbir kanıtı olmayan normal bir bağlantı görür. FineProxy tüm proxy türleri arasında elite seviyede çalışır.

HTTP mu yoksa SOCKS5 mi kullanmalıyım?Web için HTTP

Web tabanlı herhangi bir şey için — scraping, tarayıcı oturumları, API istekleri, hesap yönetimi — HTTP daha basit ve daha uyumlu bir seçimdir. Her araç bunu doğal olarak destekler. Web dışı trafik için (oyunlar, VoIP, torrentler, özel protokoller) veya UDP desteği ve uzak DNS çözümlemesi gerektiğinde SOCKS5'i kullanın. FineProxy her proxy'de her ikisini destekler, bu nedenle farklı bir ürün satın almadan geçiş yapabilirsiniz.

Web scraping için kaç tane proxy'ye ihtiyacım var?Orta tempoda 50–100

Hedef ve hacme bağlıdır. Korumasız siteler için orta hızda, 50-100 IP günlük birkaç bin sayfayı işler. Korunan hedefler veya yüksek hacimli toplama için yüzlerce ila binlerce IP, istek yoğunluğunu engellemelerden kaçınacak kadar düşük tutar. FineProxy bireysel proxy'ler ve hacim indirimleriyle toplu paketler satar.

Aynı proxy'yi HTTP ve SOCKS5 için kullanabilir miyim?Evet

Evet. Her FineProxy proxy'si — özel, veri merkezi veya ISP — aynı IP adresinde HTTP, HTTPS ve SOCKS5'i destekler. Ek maliyet yok, ayrı bir katman yok.

Rehber

HTTP Proxy: Tarayıcınızın Zaten Konuştuğu Protokol

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Tarayıcınızın yaptığı her web isteği HTTP kullanır. HTTP proxy'sini zincire eklediğinizde trafiğiniz bu protokolü doğal olarak anlayan bir sunucu üzerinden akar — isteği okuyabilir, doğru hedefe yönlendirebilir ve yanıtı geri gönderebilir. Çeviri katmanı yok, protokol dönüşümü yok, sadece web'in çalıştığı dilin doğrudan işlenmesi.

Bu yüzden HTTP en yaygın olarak desteklenen proxy protokolü olmaya devam ediyor. Her tarayıcı, her scraping framework'ü, her otomasyon aracı, her işletim sistemi yerleşik HTTP proxy desteğine sahiptir. Konfigürasyon çok basittir: bir IP adresi ve bir port.

HTTP proxy trafiğinizi nasıl işler

Normal HTTP istekleri için proxy tam URL'yi alır, hedefteki sunucudan içeriği getirir ve size geri döndürür. HTTP trafiği tasarım gereği şifreli olmadığı için proxy her şeyi görür — başlıklar, içerik, çerezler.

HTTPS trafiği için süreç değişir. Tarayıcınız proxy'ye hedef host ve port'u belirten bir CONNECT isteği gönderir. Proxy o host'a bir TCP tüneli açar ve o noktadan sonra sadece şifreli baytları her iki yönde de iletir. İçeriği göremez — sadece sizinle hedef arasında bir bağlantı olduğunu bilir.

Bu çift davranışı anlamak önemlidir. HTTP'de proxy tam görünürlüğe sahiptir. HTTPS'de kör bir geçiş haline gelir. Her iki mod da görev türüne bağlı olarak kullanışlıdır.

Anonimlik seviyeleri: proxy'niz hakkınızda ne ortaya çıkarır

Tüm HTTP proxy'ler sizi eşit düzeyde korumuyor. Sektör bunları üç seviyeye sınıflandırır ve fark çoğu insanın sandığından çok daha önemlidir.

Şeffaf proxy'ler isteğinizi iletir ancak gerçek IP adresinizi X-Forwarded-For başlığına ekler. Hedef site kim olduğunuzu ve proxy kullandığınızı tam olarak bilir. Gizlilik gerektiren herhangi bir iş için işe yaramazlar — kurumsal önbellekleme ve içerik filtreleme için tasarlanmışlardır, koruma için değil.

Anonim proxy'ler gerçek IP adresinizi gizler ancak yine de kendilerini belli eder. Via veya X-Forwarded-For gibi başlıklar proxy ile ilgili bilgiler içerir. Hedef site adresinizi bilmez, ancak bir proxy kullanıldığını bilir. Araştırmalar, bu tür bağlantıların 'inin yalnızca başlık analizi ile tespit edilebildiğini göstermektedir (litport.net).

Elit (yüksek anonimlik) proxy'ler proxy ile ilgili tüm başlıkları kaldırır. Hedef site, proxy varlığına dair hiçbir iz içermeyen temiz bir bağlantı görür. Gerçek IP adresiniz gizlenir ve proxy'nin varlığı HTTP başlık düzeyinde görünmez olur.

FineProxy'nin HTTP proxy'leri elit seviyede çalışır. X-Forwarded-For yok, Via yok, Proxy-Connection başlık sızıntısı yok. Bir site isteğinizi incelediğinde, proxy'nin IP adresinden gelen standart bir bağlantı görür — başka hiçbir şey.

Neden ücretsiz HTTP proxy listeleri gerçekten tehlikelidir

“Ücretsiz HTTP proxy listesi” araması milyonlarca sonuç döndürür. Cazibesi açıktır — binlerce adres bedavayken neden ödeme yapasınız? İşte nedeni.

640.000'den fazla ücretsiz proxy sunucusunu analiz eden 30 aylık bir akademik çalışma, bunlardan 16.923'ünün üzerinden geçen içeriği aktif olarak değiştirdiğini ortaya koymuştur (HAL/arxiv, 2024). Bu bir hata değildir — kasıtlıdır. Operatörler reklam enjekte eder, trafiği yönlendirir ve indirilen dosyaları zararlı yazılım içeren sürümlerle değiştirir. Aynı çalışma, ücretsiz proxy IP'lerinde 4.452 ayrı güvenlik açığı tespit etmiş olup bunların 1.755'i bağlı cihazlarda uzaktan kod çalıştırmaya olanak tanımaktadır.

Ayrı bir araştırma, çalışan ücretsiz proxy'lerin yaklaşık 'unun açıkça kötü amaçlı davranış sergilediğini ortaya koymuştur: TLS müdahalesi (sahte sertifikalar düzenleyerek şifreli trafiğinizi okuma), reklam enjeksiyonu ve kimlik bilgisi toplama. Ücretsiz proxy listelerindeki adreslerin 'si ise hiç çalışmamaktadır — tehlikeli olanlarla karşılaşmadan önce zamanınızı boşa harcayan ölü IP'lerdir.

Kendi altyapısına sahip bir sağlayıcıdan alınan premium ücretli HTTP proxy, tüm bu riskleri ortadan kaldırır. FineProxy trafiğinizden para kazanmaz — hizmetten kazanır. Verileriniz dokunulmadan ve kaydedilmeden geçer.

HTTP'nin doğru protokol olduğu durumlar

HTTP proxy'ler, web odaklı işler için varsayılan tercihtir. Scraping, tarayıcı otomasyonu, API çağrıları, SEO izleme, reklam doğrulama, tarayıcı üzerinden hesap yönetimi — görev HTTP veya HTTPS üzerinden gerçekleşiyorsa, bir HTTP proxy bunu en geniş uyumluluk ve en basit yapılandırmayla doğal olarak yönetir.

Web dışı trafik — oyun, VoIP, FTP, özel TCP/UDP protokolleri — için SOCKS5 doğru araçtır. FineProxy'de her proxy her iki protokolü destekler: HTTP, HTTPS (tam ilk atlama şifrelemesi için IP başına bireysel SSL sertifikası ile) ve UDP destekli SOCKS5. Aynı adres, aynı abonelik — göreve göre protokolü siz seçin.

FineProxy'nin HTTP proxy'lerine dahil olanlar

Her proxy, sıfır başlık sızıntısıyla elit düzeyde anonimlik, 500 Mbps'ye kadar hızlarda sınırsız bant genişliği ve IP beyaz listeleme veya kullanıcı adı/şifre ile esnek kimlik doğrulama sunar — tüm bunlar özel, veri merkezi ve ISP proxy'lerinde kullanılabilir. Tüm ağ, kendi altyapımız ve Spamhaus üzerinden sürekli izlediğimiz temiz bir ASN bünyesindeki kendi IP adreslerimiz üzerinde çalışır; böylece trafiğiniz ilk atlamadan son atlamaya kadar tamamen bizim kontrol ettiğimiz donanım üzerinde kalır.