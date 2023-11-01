Tarayıcınızın yaptığı her web isteği HTTP kullanır. HTTP proxy'sini zincire eklediğinizde trafiğiniz bu protokolü doğal olarak anlayan bir sunucu üzerinden akar — isteği okuyabilir, doğru hedefe yönlendirebilir ve yanıtı geri gönderebilir. Çeviri katmanı yok, protokol dönüşümü yok, sadece web'in çalıştığı dilin doğrudan işlenmesi.

Bu yüzden HTTP en yaygın olarak desteklenen proxy protokolü olmaya devam ediyor. Her tarayıcı, her scraping framework'ü, her otomasyon aracı, her işletim sistemi yerleşik HTTP proxy desteğine sahiptir. Konfigürasyon çok basittir: bir IP adresi ve bir port.

HTTP proxy trafiğinizi nasıl işler

Normal HTTP istekleri için proxy tam URL'yi alır, hedefteki sunucudan içeriği getirir ve size geri döndürür. HTTP trafiği tasarım gereği şifreli olmadığı için proxy her şeyi görür — başlıklar, içerik, çerezler.

HTTPS trafiği için süreç değişir. Tarayıcınız proxy'ye hedef host ve port'u belirten bir CONNECT isteği gönderir. Proxy o host'a bir TCP tüneli açar ve o noktadan sonra sadece şifreli baytları her iki yönde de iletir. İçeriği göremez — sadece sizinle hedef arasında bir bağlantı olduğunu bilir.

Bu çift davranışı anlamak önemlidir. HTTP'de proxy tam görünürlüğe sahiptir. HTTPS'de kör bir geçiş haline gelir. Her iki mod da görev türüne bağlı olarak kullanışlıdır.

Anonimlik seviyeleri: proxy'niz hakkınızda ne ortaya çıkarır

Tüm HTTP proxy'ler sizi eşit düzeyde korumuyor. Sektör bunları üç seviyeye sınıflandırır ve fark çoğu insanın sandığından çok daha önemlidir.

Şeffaf proxy'ler isteğinizi iletir ancak gerçek IP adresinizi X-Forwarded-For başlığına ekler. Hedef site kim olduğunuzu ve proxy kullandığınızı tam olarak bilir. Gizlilik gerektiren herhangi bir iş için işe yaramazlar — kurumsal önbellekleme ve içerik filtreleme için tasarlanmışlardır, koruma için değil.

Anonim proxy'ler gerçek IP adresinizi gizler ancak yine de kendilerini belli eder. Via veya X-Forwarded-For gibi başlıklar proxy ile ilgili bilgiler içerir. Hedef site adresinizi bilmez, ancak bir proxy kullanıldığını bilir. Araştırmalar, bu tür bağlantıların 'inin yalnızca başlık analizi ile tespit edilebildiğini göstermektedir (litport.net).

Elit (yüksek anonimlik) proxy'ler proxy ile ilgili tüm başlıkları kaldırır. Hedef site, proxy varlığına dair hiçbir iz içermeyen temiz bir bağlantı görür. Gerçek IP adresiniz gizlenir ve proxy'nin varlığı HTTP başlık düzeyinde görünmez olur.

FineProxy'nin HTTP proxy'leri elit seviyede çalışır. X-Forwarded-For yok, Via yok, Proxy-Connection başlık sızıntısı yok. Bir site isteğinizi incelediğinde, proxy'nin IP adresinden gelen standart bir bağlantı görür — başka hiçbir şey.

Neden ücretsiz HTTP proxy listeleri gerçekten tehlikelidir

“Ücretsiz HTTP proxy listesi” araması milyonlarca sonuç döndürür. Cazibesi açıktır — binlerce adres bedavayken neden ödeme yapasınız? İşte nedeni.

640.000'den fazla ücretsiz proxy sunucusunu analiz eden 30 aylık bir akademik çalışma, bunlardan 16.923'ünün üzerinden geçen içeriği aktif olarak değiştirdiğini ortaya koymuştur (HAL/arxiv, 2024). Bu bir hata değildir — kasıtlıdır. Operatörler reklam enjekte eder, trafiği yönlendirir ve indirilen dosyaları zararlı yazılım içeren sürümlerle değiştirir. Aynı çalışma, ücretsiz proxy IP'lerinde 4.452 ayrı güvenlik açığı tespit etmiş olup bunların 1.755'i bağlı cihazlarda uzaktan kod çalıştırmaya olanak tanımaktadır.

Ayrı bir araştırma, çalışan ücretsiz proxy'lerin yaklaşık 'unun açıkça kötü amaçlı davranış sergilediğini ortaya koymuştur: TLS müdahalesi (sahte sertifikalar düzenleyerek şifreli trafiğinizi okuma), reklam enjeksiyonu ve kimlik bilgisi toplama. Ücretsiz proxy listelerindeki adreslerin 'si ise hiç çalışmamaktadır — tehlikeli olanlarla karşılaşmadan önce zamanınızı boşa harcayan ölü IP'lerdir.

Kendi altyapısına sahip bir sağlayıcıdan alınan premium ücretli HTTP proxy, tüm bu riskleri ortadan kaldırır. FineProxy trafiğinizden para kazanmaz — hizmetten kazanır. Verileriniz dokunulmadan ve kaydedilmeden geçer.

HTTP'nin doğru protokol olduğu durumlar

HTTP proxy'ler, web odaklı işler için varsayılan tercihtir. Scraping, tarayıcı otomasyonu, API çağrıları, SEO izleme, reklam doğrulama, tarayıcı üzerinden hesap yönetimi — görev HTTP veya HTTPS üzerinden gerçekleşiyorsa, bir HTTP proxy bunu en geniş uyumluluk ve en basit yapılandırmayla doğal olarak yönetir.

Web dışı trafik — oyun, VoIP, FTP, özel TCP/UDP protokolleri — için SOCKS5 doğru araçtır. FineProxy'de her proxy her iki protokolü destekler: HTTP, HTTPS (tam ilk atlama şifrelemesi için IP başına bireysel SSL sertifikası ile) ve UDP destekli SOCKS5. Aynı adres, aynı abonelik — göreve göre protokolü siz seçin.

FineProxy'nin HTTP proxy'lerine dahil olanlar