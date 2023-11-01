Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

Birleşik Krallık Proxy

Güvenilir statik Birleşik Krallık IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 uptime, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Birleşik Krallık’ta 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Birleşik Krallık proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

FineProxy hiç şüphesiz şimdiye kadar kullandığım en iyi proxy sağlayıcılarından biri! Bağlantı hızı yıldırım gibi, hizmet güvenilir ve müşteri destek ekibi son derece yardımsever. İster gezinme, ister veri kazıma, ister coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklerin kilidini açmak için proxy’ye ihtiyaç duyun, sorunsuz bir deneyim sunuyorlar. Daha önce başka birçok hizmet kullandım ama hiçbiri FineProxy’nin tutarlılığı ve performansıyla boy ölçüşemiyor. Yüksek kaliteli ve stressiz bir proxy hizmeti arıyorsanız onları denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

omkarDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Personel çok cana yakın ve yardımseverdi. Konum mükemmeldi. Tavsiye ederim!

Asmaul HoqueFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

Proxy çok iyi çalışıyor; bir aydır kullanıyorum ve herhangi bir kontrol noktasıyla ya da kesintiyle karşılaşmadım. Son derece güvenilir!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Hizmetten memnun kaldım, proxy’ler düzgün çalışıyor; hız bazen düşüyor ama belki de bana öyle gelmiştir. Yine de genel olarak her şey iyi.

InnaProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
BBC iPlayer sürekli engelliyor. Datacenter mı yoksa ISP mi kullanmalıyım?iPlayer çok katı

iPlayer, yayın platformları arasında en katı coğrafi konum algılama sistemlerinden birini kullanır. Bağlantıları parmak izi yöntemiyle tanımlamak için makine öğrenmesi kullanırlar — en iyi VPN'ler bile yalnızca -87 başarı oranına ulaşabilir ve engellemeler akşam saatlerinde (İngiltere saatiyle 19:00-22:00) zirve yapar. Veri merkezi IP'ler hızla tespit edilir çünkü iPlayer, bilinen IP aralıklarının engelleme listelerini tutar. Daha iyi çalışan çözüm: İngiltere statik konut (ISP) proxy — BT veya Sky gibi gerçek bir İngiliz geniş bant sağlayıcısına kayıtlı bir IP adresi. iPlayer için bu, sıradan bir ev bağlantısı gibi görünür. FineProxy'nin ISP proxy'leri tam olarak budur. Veri merkezi IP'ler, iPlayer'ın katalogunu kazımak veya mevcut içerikleri kontrol etmek için hâlâ iş görür, ancak gerçek video izleme için — ISP proxy şart.

Amazon.co.uk neden İngiltere dışından farklı fiyatlar gösteriyor?UK fiyatları KDV’li

İngiltere fiyatları yasaya göre KDV içerir. Amazon.co.uk'ye İngiltere dışından bir IP ile bağlanırsanız KDV hariç fiyatlar görebilir, Prime teslimat seçeneklerini kaybedebilir veya farklı bir bölgesel sürüme yönlendirilebilirsiniz. Argos, ASOS, John Lewis de aynı şeyi yapar — hepsi IP adresinize göre mağaza arayüzünü değiştirir. İngiliz pazarına yönelik fiyat verisi topluyorsanız, İngiltere dışı bir IP ile elde ettiğiniz rakamlar alıcıların gerçekte ödedikleriyle eşleşmez.

Rightmove ve Zoopla birkaç istekten sonra kazıyıcımı engelliyor. IP sorunu mu?Kısmen

Kısmen. Her iki site de güçlü anti-bot koruması kullanır — Rightmove'da Cloudflare, Zoopla'da DataDome. Sadece IP'yi değil; header'ları, TLS parmak izini ve istek hızınızı da kontrol ederler. Ücretsiz veya paylaşımlı proxy'ler bu sitelerde birkaç saat içinde yanar. Emlak verisi için en iyi İngiltere proxy hizmetini arıyorsanız, gerçekçi tarayıcı header'ları ve uygun istek aralıklarıyla birlikte temiz İngiltere datacenter IP'lerine ihtiyacınız var. Bu siteler basit HTML sayfaları da değil — JavaScript render'ı gerektirirler, bu yüzden headless tarayıcı kurulumları ham HTTP isteklerinden çok daha iyi sonuç verir.

Ödeme testlerimde İskoçya Highlands bölgesine teslimat daha pahalı çıkıyor. Hata mı?Hayır

Hayır, İngiltere e-ticareti böyle çalışır. Birçok perakendeci Highlands, Adalar, Kuzey İrlanda ve Kanal Adaları'na yapılan teslimatlar için ek ücret alır. Royal Mail standart tarifeler uygular, ancak DPD, Hermes ve DHL gibi kargo firmaları kendi ek ücretlerini belirler — ve bu ücretler büyük farklılıklar gösterir. Ödeme akışlarını test ederken veya İngiltere genelinde teslimat fiyatlarını karşılaştırırken her bölge için doğru posta kodlarını kullanın. Londra posta kodu size Highlands ek ücretini göstermez.

İngiltere'deki drop siteleri sürekli bekleme odasına atıyor. Proxy işe yarar mı?End Clothing kuyruğu

End Clothing, Size?, Footpatrol gibi siteler — ve bilet platformları — trafiği yönetmek ve botları filtrelemek için Queue-it veya benzeri sistemler kullanır. IP, tarayıcı parmak izi ve oturum tutarlılığını kontrol ederler. Aynı IP'den gelen çoklu bağlantılar öncelik sırasında geri düşürülür veya doğrudan engellenir. Temiz bir İngiltere IP havuzu işe yarar ama açıkçası tarayıcı davranışı IP sayısından çok daha önemlidir. Gerçekçi header'lar, kararlı oturumlar ve kuyruğa aşırı istek göndermemek — sizi gerçekten geçiren bunlardır.

Brexit sonrası — AB coğrafi engelleme düzenlemesi hâlâ Birleşik Krallık'ı kapsıyor mu?Hayır

Hayır. AB'den ayrıldıktan sonra bu düzenleme artık Birleşik Krallık tüketicileri için geçerli değil. İngiliz siteleri içeriği, fiyatlandırmayı ve erişimi konuma göre serbestçe kısıtlayabiliyor — ve bunu yapıyorlar. Pratikte, mağazaların Birleşik Krallık versiyonları giderek daha bağımsız hale geliyor: GBP fiyatlandırma, yalnızca Birleşik Krallık'a özel ödeme yöntemleri, bölgeye özel stok. Aynı perakendecinin İngiliz ve Avrupa versiyonlarını karşılaştırıyorsanız, her biri için ayrı IP'lere ihtiyacınız var.

Birleşik Krallık ödeme sayfasında Open Banking ve "Pay by Bank" — bunun IP ile ilgisi var mı?Evet

Evet. Open Banking seçenekleri Birleşik Krallık ziyaretçileri için görünür çünkü bunlar FCA tarafından düzenlenen İngiliz banka altyapısına bağlıdır. Birleşik Krallık dışından bir IP'den erişildiğinde, ödeme sayfası genellikle yalnızca kart seçeneğine geri döner. Bilinmesi gereken bir nokta: Open Banking ödemeleri, Section 75 koruması kapsamında değildir — bu, £100'un üzerindeki alışverişlerde kredi kartı düzenleyicinizi sorumlu tutan Birleşik Krallık yasasıdır. Ödeme akışlarını test ediyorsanız veya İngiliz e-ticaretinin ödeme sürecini nasıl yönettiğini analiz ediyorsanız, tam sürümü görebilmenin tek yolu sabit bir Birleşik Krallık IP'sidir.

FineProxy hangi Birleşik Krallık proxy'lerini sunuyor?Veri merkezi IPv4

Datacenter IPv4 — 500 Mbps'e kadar yüksek hızlı İngiltere özel proxy'si, izleme, API'ler ve IP türüne göre filtreleme yapmayan hedeflerde scraping için. ISP IPv4 — İngiltere geniş bant sağlayıcılarına kayıtlı, ev bağlantısı gibi görünür; streaming ve datacenter aralıklarını engelleyen siteler için. Havuzda İngiltere bulunan dönen proxy — her istekte yeni IP, toplu veri toplama için. Ülke düzeyinde hedefleme (GB), şehir seçimi yok. Statik proxy IP başına faturalandırılır, sınırsız trafik; dönen proxy API kredisi başına faturalandırılır. Her proxy elite anonim proxy sunucusudur — yönlendirme header'ı yok, bireysel SSL sertifikası.

Canlı Birleşik Krallık proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Birleşik Krallık proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
418 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
185.238.228.71:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
4.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.66 Mbps
99.8%
1 sa önce
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.70 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 sa önce
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
99.8%
1 sa önce
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
99.9%
1 sa önce
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
99.8%
1 sa önce
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 sa önce
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
99.9%
1 sa önce
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
98.3%
1 sa önce
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
981 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 sa önce
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
993 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
953 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
936 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
988 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
904 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
954 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
919 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
997 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
905 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
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Rehber

Birleşik Krallık IP'leri Neden Farklı Veriler Gösterir — ve FineProxy Size Ne Sunar

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Brexit sonrasında Birleşik Krallık kendi veri koruma kurallarını uygular — AB versiyonu değil, ICO tarafından yürütülen UK GDPR. İngiliz e-ticareti, KDV dahil GBP fiyatları gösterir; ancak bunu yalnızca Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçilere sunar. Amazon.co.uk'u yurt dışından ziyaret ettiğinizde USD fiyatlandırma görebilir, Prime teslimat seçeneklerini kaybedebilir veya tamamen farklı bir mağaza arayüzüne yönlendirilebilirsiniz. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — aynı davranış. Yerel bir IP olmadan Birleşik Krallık perakende verilerini takip ediyorsanız, topladığınız veriler gerçek alışverişçilerin gördükleriyle eşleşmez.

FineProxy, Birleşik Krallık'ta 15.000 IPv4 adresine sahiptir — veri merkezi ve ISP. Birleşik Krallık proxy sunucusu erişimi satın aldığınızda, statik IP'lere (kiralama süreniz boyunca size özel) veya her istekte değişen dönen IP'lere sahip olursunuz. HTTP/HTTPS ve SOCKS5 dahildir, sınırsız trafik, IP başına sabit fiyat. X-Forwarded-For yok, Via başlığı yok, adres başına bireysel SSL sertifikası.

Birleşik Krallık IP'leri Londra veri merkezlerinden çalışır — İngiliz hedeflere düşük gecikme süresi. AMD Threadripper sunucular, 500 Mbps'ye kadar bağlantı hızı. Streaming, scraping veya izleme işlemlerinde hedef sunuculara fiziksel yakınlık, hızlı bir Büyük Britanya IP adresine ihtiyaç duyduğunuzda gerçek bir fark yaratır.

BBC iPlayer, streaming alanındaki en zorlu coğrafi doğrulama sistemlerinden biridir. Çoğu veri merkezi ve VPN IP'lerini yakalayan ML tabanlı algılama sistemi çalıştırır — en iyi VPN'lerde bile başarı oranı -87 civarında bildirilmektedir. Veri merkezi IP'leri hızla işaretlenir. ISP proxy'leri — gerçek geniş bant sağlayıcılarına kayıtlı IP'ler — sıradan hane bağlantıları gibi göründükleri için geçiş yapar. Birleşik Krallık streaming'i için insanların ISP'yi veri merkezine tercih etmesinin temel nedeni budur.

UK emlak platformları yaygın bir scraping hedefidir. Rightmove, Zoopla, AutoTrader — hepsi ciddi anti-bot koruması kullanır: Cloudflare, DataDome. Ucuz proxy'ler bu sitelerde saatler içinde yanar. Temiz IP'ler, gerçekçi header'lar ve istekler arasında doğru zamanlama farkı yaratır. Bu siteler ayrıca JavaScript render'ına dayandığından basit HTTP istekleriyle fazla yol alamazsınız.

Brexit'ten bu yana Birleşik Krallık kuralları AB'den giderek ayrışıyor. Coğrafi engelleme düzenlemesi artık geçerli değil — İngiliz siteleri içeriği konuma göre serbestçe kısıtlayabiliyor. Ödemelerin kendine özgü incelikleri var: Open Banking yalnızca Birleşik Krallık ziyaretçilerine gösteriliyor, Section 75 tüketici koruması yalnızca kart ödemeleri için geçerli ve UKGC lisanslı bahis platformları IP'nin çok ötesine geçen agresif coğrafi kontroller uyguluyor.

FineProxy'de uygun fiyatlı Birleşik Krallık proxy planları 100 IP için aylık 12$'dan başlıyor — GB başına ücret yok. 3.000 IP'ye kadar ölçeklendirin veya yüksek hacimli veri toplama için dönen proxy kullanın.