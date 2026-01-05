Güncelleme: 5 Ocak 2026 Yazdırın

Hizmetler “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle”, tüm kusurlarıyla birlikte sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, FineProxy ve tazmin edilen taraflar; satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme ile hizmetlerin kesintisiz, hatasız veya kusursuz olacağına dair zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, açık, zımni veya yasal her türlü garantiyi reddeder.

Hizmetleri kullanımınızın tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz. FineProxy, Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Hizmetlerin çalışmasının güvenli ya da kesintisiz olacağını garanti etmez. Donanımınız, yazılımınız, verileriniz veya bilgilerinize yetkisiz erişim de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan her türlü kayıp veya hasar için tam sorumluluğu kabul etmektesiniz.

Bazı yargı bölgeleri belirli garantilerin hariç tutulmasına izin vermez. Bu tür istisnaların izin verilmediği ölçüde, yukarıdaki sorumluluk reddi beyanları sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluk Sınırlaması#

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, FineProxy veya tazmin edilen taraflar; hiçbir koşulda, bu koşullardan veya hizmetlerin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili dolaylı, arızi, özel, sonuç niteliğinde veya cezai tazminatlardan — kâr kaybı, veri kaybı, itibar kaybı, iş kesintisi veya bilgisayar arızası dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın — bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamaz.

yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, FineProxy ve tazmin edilen tarafların bu koşullardan veya hizmetlerden kaynaklanan toplam kümülatif sorumluluğu şu tutarı aşamaz: 500 USD (beş yüz ABD doları).

Bazı yargı bölgeleri, arızi veya sonuç niteliğindeki zararlar için sorumluluk sınırlandırmasına veya hariç tutulmasına izin vermemektedir. Bu tür sınırlamaların izin verilmediği ölçüde, bu sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

FineProxy’yi, bağlı kuruluşlarını, yüklenicilerini, lisans verenlerini, iş ortaklarını ve bunların ilgili yöneticilerini, müdürlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (topluca «Tazmin Edilecek Taraflar») üçüncü tarafların aşağıdaki konulardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm iddia, zarar, kayıp, yükümlülük, maliyet ve giderlerine (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz: