Twitter (X) için proxy

İnsanları X (Twitter) proxy konusuna getiren üç şey vardır: birden fazla hesap yönetimi, API üzerinden veri çekme ve platformun engellendiği yerlerden erişim sağlama. Her birinin kendi kuralları vardır ve yanlış proxy türü, hiç proxy kullanmamaktan daha hızlı bir şekilde hesabınızın yasaklanmasına neden olabilir.

çoklu hesap yönetimi

X resmi olarak kullanıcı başına 10 hesaba izin verir, ancak aynı IP'den birkaçına giriş yaptığınız an platform bunları birbirine bağlar. Biri işaretlenir — bağlı hesapların tümü risk altına girer. 30+ profil yöneten SMM ekipleri için bu ciddi bir sorundur.

Her hesabın kendi IP adresine ihtiyacı vardır. Ancak bu işin sadece yarısıdır — X aynı zamanda tarayıcı parmak izlerini, çerezleri, saat dilimi ayarlarını ve davranış kalıplarını da takip etmektedir. Oturum izolasyonu olmayan bir proxy kullanmak, kapıyı kilitleyip pencereyi açık bırakmak gibidir. Antidetect tarayıcılar (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) her hesap için ayrı bir ortam yaratır. Proxy'niz IP'yi, tarayıcı geri kalan her şeyi halleder.

Hesap işlemleri için ISP proxy'leri daha güvenli seçimdir. Platform, giriş sırasında veri merkezi IP aralıklarını işaretleme konusunda agresiftir. ISP adresleri gerçek sağlayıcılardan gelir ve normal ev bağlantıları gibi görünür. Proxy fark etmeksizin her hesap için aktivite limitleri geçerlidir: günde 2.400 tweet, 400 takip, 1.000 beğeni. Bunları aşarsanız gölge engelle karşılaşırsınız — gönderileriniz arama ve hashtag akışlarında görünmez olur, ancak herhangi bir bildirim almazsınız. Sadece görünmez olursunuz.

API erişimi

X, ücretsiz API erişimini 2023 yılının Şubat ayında kaldırdı. Güncel fiyatlandırma:

Ücretsiz: ayda 1.500 gönderi (okuma), günde 50 tweet (yazma). Test için bile zar zor yeterli.

Basic ($200/ay): ayda 10.000 gönderi.

Pro ($5.000/ay): ayda 1 milyon gönderi.

Enterprise ($42.000+/ay): 50 milyon+.

Hız limitleri uygulama başına ve 15 dakikalık pencere başına geçerlidir. Birden fazla uygulama çalıştırıyorsanız veya daha yüksek iş hacmi gerekiyorsa, çağrıları birkaç API anahtarına dağıtmak — her biri kendi özel proxy'si üzerinde — efektif kapasitenizi katlar. Anahtarlar arasında dönüş yapan bir API proxy'si bunu otomatik olarak yönetir. API çağrıları sunucudan sunucuya olduğu için veri merkezi proxy'leri burada sorunsuz çalışır — platform, kimliği doğrulanmış API istekleri için IP türünü işaretlemez.

Web scraping — zor yoldan

X'i API olmadan scrape etmek sürekli bir savaştır. Platform, mevcut scraper'ları bozan savunma güncellemelerini 2-4 haftada bir yayınlar. Guest token'lar IP'ye bağlıdır ve birkaç saatte bir sona erer. GraphQL uç noktaları ID'lerini düzenli olarak değiştirir. TLS parmak izleme headless tarayıcıları yakalar. Ve veri merkezi IP'leri, kimlik doğrulamasız erişimde neredeyse anında engellenir.

Kendin-yap bir scraper'ın bakımı ayda 10-15 saat sürekli çalışma gerektirir. Çoğu ekip için API erişimi satın almak veya yönetilen bir scraping hizmeti kullanmak, mühendislik süresinden daha az maliyetlidir.

engellendiği yerlerde erişim sağlama

Bazı ülkelerde ve kısıtlı ağlarda (okullar, ofisler) X güvenlik duvarı düzeyinde engellenir. Proxy trafiğinizi farklı bir adres üzerinden yönlendirir ve filtre platforma olan bağlantıyı asla görmez. Engelsiz Twitter erişimi için doğru host ve port'a sahip basit bir HTTP proxy bile işe yarar — engel X tarafında değil, ağ tarafındadır. x.com üzerindeki Twitter web arayüzünü, proxy ayarları yapılandırılmış herhangi bir tarayıcıyla kullanabilirsiniz.