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Twitter (X) için proxy

Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

X proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • X hesapları için 100 statik ISP IP'si satın alın
  • X proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • X proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • X için ISP proxy'lerinin kullanılabilir konumlarını görüntüleyin
  • X proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

fineproxy.org proxy’lerini sosyal medya için kullanıyorum; böylece anonimliğimi koruyor ve hesapların engellenmesini önlüyorum. Kararlı performans için güvenilir, verimli ve kullanımı kolay. Yeni kullanıcılar için ücretsiz deneme sunulması hizmeti daha da iyi hâle getirir ve daha fazla müşteri çekerdi. fineproxy.org proxy’leri çeşitli platformlarla da uyumlu, ayrıca harika hız ve güvenlik sağlıyor. İster kişisel kullanım ister ticari ihtiyaçlar için olsun, bu hizmet kalitesi ve işlevselliği nedeniyle şiddetle tavsiye edilir.

Alexsander123SaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

Karmaşık kurulumlarla uğraşmadan proxy kullanmak isteyenler için çok kullanışlı bir hizmet. Her şey hızla başlıyor, çeşitli ülkeler mevcut ve yeterli sayıda plan seçeneği var. Proxy’yi analiz ve otomasyon işlerinde kullandım ve sonuçlardan tamamen memnun kaldım

EvgeniyDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

fazlasıyla memnunum, iyi bir hizmet; Avrupa paketim var ve iyi gidiyor, hızı iyi, çok teşekkür ederim, size 5 yıldız vereceğim, teşekkürler

Johan GtFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Gölge engellenip engellenmediğimi nasıl anlarım?Çıkışta kontrol edin

Son gönderilerinizi oturumunuz kapalıyken arayın — görünmüyorlarsa büyük olasılıkla gölge engellisinizdir. Shadowban Test veya Circleboom gibi araçlar bunu otomatik olarak kontrol edebilir. Gölge engellemeler, algoritma spam benzeri davranış algıladığında gerçekleşir: çok hızlı paylaşım yapma, toplu takip/takibi bırakma veya hesaplar arasında aynı içerik paylaşma. Tetikleyici davranışı durdurursanız genellikle geçicidir.

X hesapları için veri merkezi proxy'leri güvenli mi?Hesaplar için riskli

Hesap yönetimi ve paylaşım için — risklidir. Platform, giriş ve etkileşim sırasında veri merkezi IP aralıklarını aktif olarak işaretler. Kimlik doğrulamalı uç noktalar üzerinden yapılan API çağrıları için — sorun yok. Platform, kimlik doğrulamalı API trafiğini tarayıcı oturumlarından farklı şekilde değerlendirir.

IP başına kaç hesabı güvenle yönetebilirim?Bir

Tek. Fazlası platformun hesapları ilişkilendirmesine yol açar. Aynı adresten ikinci bir hesaba sadece kontrol etmek için bile giriş yapmak bir bağlantı oluşturur. 20 hesap yönetiyorsanız, 20 ayrı tarayıcı profili ile 20 ayrı IP'ye ihtiyacınız var.

API erişimi için oödeme yapmadan X'i scrape edebilir miyim?Teknik olarak

Teknik olarak mümkün, ancak farklı bir şekilde maliyetlidir. Platform 2-4 haftada bir savunmalarını güncelleyerek scraper'ları düzenli olarak bozar. Konuk token'ların süresi dolar ve IP'ye bağlıdır. Bir scraper'ın bakımına, Basic API erişimine (ayda $200, 10.000 gönderi için) harcayacağınızdan daha fazla mühendislik saati harcarsınız.

X'te ölçeklemenin en ucuz yolu nedir?İş yükünü eşleştirin

İçerik paylaşımı için: platformun kendi limitleri (hesap başına günlük 2.400 tweet) çoğu kullanım senaryosu için fazlasıyla yeterlidir. Proxy'lerle birden fazla hesap yönetebilir ve her hesabı bu limitler dahilinde tutabilirsiniz. Veri okuma için: ücretsiz API seviyesi (ayda 1.500 gönderi) ve birkaç özel IP, hafif izleme ihtiyaçlarını karşılar. Ciddi hacimler için, ayda $200'lık Basic seviye artı bir API proxy kurulumu en maliyet-etkin yoldur.

Daha yüksek bir katman için ödeme yapmak yerine birden fazla ücretsiz API anahtarı kullanabilir miyim?Evet

Evet, ve API maliyetlerinden tasarruf etmenin en pratik yolu budur. Her ücretsiz anahtar size ayda 1.500 gönderi sağlar. On ayrı veri merkezi proxy'si üzerinde on anahtar — bu, ayda $200 olan Basic planından daha fazla, ücretsiz 15.000 gönderi demektir. API çağrıları sunucudan sunucuya olduğu için veri merkezi IP'leri burada mükemmel çalışır. Sınırlayıcı faktör X'in geliştirici hesabı onayıdır — her anahtar telefon doğrulamalı kendi hesabına ihtiyaç duyar, bu nedenle yüzlerce anahtara ölçeklendirmek çaba gerektirir. Ancak 10-20 ücretsiz anahtar bile çoğu ekibin ihtiyacını karşılar.

Rehber

X'te proxy'ye gerçekten ne için ihtiyacınız var

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

İnsanları X (Twitter) proxy konusuna getiren üç şey vardır: birden fazla hesap yönetimi, API üzerinden veri çekme ve platformun engellendiği yerlerden erişim sağlama. Her birinin kendi kuralları vardır ve yanlış proxy türü, hiç proxy kullanmamaktan daha hızlı bir şekilde hesabınızın yasaklanmasına neden olabilir.

çoklu hesap yönetimi

X resmi olarak kullanıcı başına 10 hesaba izin verir, ancak aynı IP'den birkaçına giriş yaptığınız an platform bunları birbirine bağlar. Biri işaretlenir — bağlı hesapların tümü risk altına girer. 30+ profil yöneten SMM ekipleri için bu ciddi bir sorundur.

Her hesabın kendi IP adresine ihtiyacı vardır. Ancak bu işin sadece yarısıdır — X aynı zamanda tarayıcı parmak izlerini, çerezleri, saat dilimi ayarlarını ve davranış kalıplarını da takip etmektedir. Oturum izolasyonu olmayan bir proxy kullanmak, kapıyı kilitleyip pencereyi açık bırakmak gibidir. Antidetect tarayıcılar (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) her hesap için ayrı bir ortam yaratır. Proxy'niz IP'yi, tarayıcı geri kalan her şeyi halleder.

Hesap işlemleri için ISP proxy'leri daha güvenli seçimdir. Platform, giriş sırasında veri merkezi IP aralıklarını işaretleme konusunda agresiftir. ISP adresleri gerçek sağlayıcılardan gelir ve normal ev bağlantıları gibi görünür. Proxy fark etmeksizin her hesap için aktivite limitleri geçerlidir: günde 2.400 tweet, 400 takip, 1.000 beğeni. Bunları aşarsanız gölge engelle karşılaşırsınız — gönderileriniz arama ve hashtag akışlarında görünmez olur, ancak herhangi bir bildirim almazsınız. Sadece görünmez olursunuz.

API erişimi

X, ücretsiz API erişimini 2023 yılının Şubat ayında kaldırdı. Güncel fiyatlandırma:

  • Ücretsiz: ayda 1.500 gönderi (okuma), günde 50 tweet (yazma). Test için bile zar zor yeterli.
  • Basic ($200/ay): ayda 10.000 gönderi.
  • Pro ($5.000/ay): ayda 1 milyon gönderi.
  • Enterprise ($42.000+/ay): 50 milyon+.

Hız limitleri uygulama başına ve 15 dakikalık pencere başına geçerlidir. Birden fazla uygulama çalıştırıyorsanız veya daha yüksek iş hacmi gerekiyorsa, çağrıları birkaç API anahtarına dağıtmak — her biri kendi özel proxy'si üzerinde — efektif kapasitenizi katlar. Anahtarlar arasında dönüş yapan bir API proxy'si bunu otomatik olarak yönetir. API çağrıları sunucudan sunucuya olduğu için veri merkezi proxy'leri burada sorunsuz çalışır — platform, kimliği doğrulanmış API istekleri için IP türünü işaretlemez.

Web scraping — zor yoldan

X'i API olmadan scrape etmek sürekli bir savaştır. Platform, mevcut scraper'ları bozan savunma güncellemelerini 2-4 haftada bir yayınlar. Guest token'lar IP'ye bağlıdır ve birkaç saatte bir sona erer. GraphQL uç noktaları ID'lerini düzenli olarak değiştirir. TLS parmak izleme headless tarayıcıları yakalar. Ve veri merkezi IP'leri, kimlik doğrulamasız erişimde neredeyse anında engellenir.

Kendin-yap bir scraper'ın bakımı ayda 10-15 saat sürekli çalışma gerektirir. Çoğu ekip için API erişimi satın almak veya yönetilen bir scraping hizmeti kullanmak, mühendislik süresinden daha az maliyetlidir.

engellendiği yerlerde erişim sağlama

Bazı ülkelerde ve kısıtlı ağlarda (okullar, ofisler) X güvenlik duvarı düzeyinde engellenir. Proxy trafiğinizi farklı bir adres üzerinden yönlendirir ve filtre platforma olan bağlantıyı asla görmez. Engelsiz Twitter erişimi için doğru host ve port'a sahip basit bir HTTP proxy bile işe yarar — engel X tarafında değil, ağ tarafındadır. x.com üzerindeki Twitter web arayüzünü, proxy ayarları yapılandırılmış herhangi bir tarayıcıyla kullanabilirsiniz.

Twitter erişimi için en iyi proxy görevinize bağlıdır: hesap yönetimi için ISP proxy'leri, API işlemleri için veri merkezi proxy'leri ve kısıtlı ağlardaki Twitter engelini aşmak için her iki türü de kullanabilirsiniz.