人们关注 X（Twitter）代理这个话题，主要出于三个原因：管理多个账号、通过 API 抓取数据，以及在平台被封锁的地区获取访问权限。每种用途都有各自的规则，选错代理类型可能比不用代理更容易导致封号。
多账号管理
X 官方允许每个用户拥有最多 10 个账号，但一旦从同一个 IP 登录多个账号，平台就会将它们关联起来。一个账号被标记——所有关联账号都面临风险。对于管理 30 个以上账号的社交媒体运营团队来说，这是一个严重的问题。
每个账号都需要独立的 IP 地址。但这只是一半——X 还会追踪浏览器指纹、Cookie、时区设置和行为模式。只用代理而不做会话隔离，就像锁了前门却开着窗户。防关联浏览器（GoLogin、Multilogin、Dolphin Anty）能为每个账号创建独立的环境。代理负责 IP，浏览器负责其余一切。
在账号操作方面，ISP 代理是更安全的选择。平台在登录时会积极标记数据中心 IP 段。ISP 地址来自真实的网络服务提供商，看起来就像普通的家庭宽带连接。 无论使用什么代理，每个账号的活动限制依然适用：每天 2,400 条推文、400 次关注、1,000 次点赞。超过这些限制，您将遭到影子封禁——帖子不再出现在搜索和话题动态中，但您不会收到任何通知。您只是悄然变得不可见。
API 访问
X 在 2023 年 2 月取消了免费 API 访问。当前定价如下：
- Free：每月 1,500 条帖子（读取），每天 50 条推文（写入）。仅勉强够测试使用。
- Basic（$200/月）：每月 10,000 条帖子。
- Pro（$5,000/月）：每月 100 万条帖子。
- Enterprise（$42,000+/月）：5,000 万条以上。
速率限制是按应用和每 15 分钟窗口计算的。如果您运行多个应用或需要更高吞吐量，将调用分配到多个 API 密钥——每个密钥使用独立的独享代理——可以成倍提升您的有效容量。能在密钥之间自动轮换的 API 代理可以自动完成这一切。由于 API 调用是服务器对服务器的，数据中心代理在这里完全没问题——平台不会对认证 API 请求的 IP 类型进行标记。
数据抓取——艰难之路
不通过 API 抓取 X 是一场持续的攻防战。平台每 2-4 周就会推送一次防御更新，导致现有爬虫失效。访客令牌与 IP 绑定，每隔几小时就会过期。GraphQL 端点的 ID 会定期更换。TLS 指纹识别能捕获无头浏览器。而数据中心 IP 在未经认证的访问中几乎会被立即封锁。
维护一个自建爬虫每月需要 10-15 小时的持续投入。对于大多数团队来说，购买 API 访问权限或使用托管抓取服务的成本远低于工程师的时间成本。
在被屏蔽的地方获取访问权限
在某些国家以及受限网络（学校、办公室）中，X 在防火墙层面被屏蔽。代理会将您的流量通过不同的地址路由，过滤器根本看不到与平台的连接。要解锁 Twitter 访问，即使是一个配置了正确 host 和 port 的简单 HTTP 代理也能完成任务——屏蔽发生在网络侧，而非 X 平台本身。您可以在任何配置了代理设置的浏览器中通过 x.com 访问 Twitter 网页版。