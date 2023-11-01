NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

Twitter (X) 代理

IPv4 套餐，用于扩展您的任务。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5、付款后自动交付、无限流量和 API 访问。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 X 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买100 静态 ISP IP 用于 X 账户
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 X 代理服务
  • 导出我的 X 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示 locations 可用于 ISP proxies 用于 X
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 X 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我使用fineproxy.org代理社交媒体，确保匿名并避免账户封禁。可靠、高效且易用，保证稳定的性能。新用户的免费试用会更好，吸引更多客户。fineproxy.org的代理也兼容多个平台，提供极高的速度和安全性。无论是个人使用还是商业需求，这项服务因其质量和功能性都极受推荐。

Alexsander123SaasHub, 去年译自英语来源

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

API 和智能代理访问

对于需要代理且不复杂设置的人来说，这是一个非常方便的服务。一切开始得很快，有多个国家可供选择，套餐选择也不错。我用代理做分析和自动化工作，结果非常满意

EvgeniyDieg, 今年译自英语来源

他们提供API，用户可以通过API从网站获取代理。尽管客服的英语不太好，但他们很努力地帮助我。此外，他们还提供每7天更换IP的服务。

Anonymous UserTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

位置与库存

非常满意，服务很好，我有欧洲套餐，我过得不错，速度很好，非常感谢，我会给你5星，谢谢。

Johan GtFineProxy 内部平台译自英语来源

Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
如何判断自己是否被影子封禁？退出登录后检查

在未登录状态下搜索您最近的帖子——如果搜不到，您很可能被影子封禁了。Shadowban Test 或 Circleboom 等工具可以自动检测。影子封禁发生在算法检测到类似垃圾信息的行为时：发帖过快、大量关注/取关，或在多个账号发布相同内容。只要停止触发行为，通常会自动解除。

数据中心代理用于 X 账号安全吗？账号风险高

用于账号管理和发帖——风险较高。平台在登录和互动操作时会主动标记数据中心 IP 段。用于通过认证端点进行 API 调用——没问题。平台对认证 API 流量和浏览器会话的处理方式不同。

一个 IP 可以安全运行多少个账号？一个

一个。多于一个，平台就会将它们关联。即使从同一地址登录第二个账号 “只是看看” 也会建立关联。如果您管理 20 个账号，就需要 20 个独立 IP 搭配 20 个独立的浏览器配置文件。

不购买 API 访问权限，可以抓取 X 的数据吗？技术上可行

技术上可以，但成本以另一种方式体现。平台每 2-4 周更新一次防护机制，爬虫会频繁失效。访客令牌会过期且与 IP 绑定。维护爬虫所花费的工程时间，远超 Basic API 访问的费用（$200/月可获取 10,000 条帖子）。

在 X 上扩展规模最省钱的方式是什么？匹配工作负载

发帖方面：平台自身的限制（每个账号每天 2,400 条推文）对于大多数使用场景已经足够宽裕。代理让您同时运营多个账号，每个账号都在限额内运行。数据读取方面：免费 API 层级（每月 1,500 条帖子）加上几个独享 IP 即可满足轻量监控需求。如果需要更大的数据量，Basic 层级（$200/月）搭配 API 代理配置是最具性价比的方案。

我可以使用多个免费 API 密钥来替代购买更高级别的套餐吗？可以

可以，而且这是节省 API 费用最实用的方式。每个免费密钥每月可获取 1,500 条帖子。十个密钥分别使用十个独立的数据中心代理——这样每月可免费获取 15,000 条帖子，超过 $200/月的 Basic 套餐。API 调用是服务器对服务器的，因此数据中心 IP 在这里完全适用。限制因素在于 X 的开发者账号审批——每个密钥都需要独立的账号并完成手机验证，因此扩展到数百个需要一定精力。但即使是 10-20 个免费密钥，也能满足大多数团队的需求。

指南

在 X 上使用代理的真正用途

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

人们关注 X（Twitter）代理这个话题，主要出于三个原因：管理多个账号、通过 API 抓取数据，以及在平台被封锁的地区获取访问权限。每种用途都有各自的规则，选错代理类型可能比不用代理更容易导致封号。

多账号管理

X 官方允许每个用户拥有最多 10 个账号，但一旦从同一个 IP 登录多个账号，平台就会将它们关联起来。一个账号被标记——所有关联账号都面临风险。对于管理 30 个以上账号的社交媒体运营团队来说，这是一个严重的问题。

每个账号都需要独立的 IP 地址。但这只是一半——X 还会追踪浏览器指纹、Cookie、时区设置和行为模式。只用代理而不做会话隔离，就像锁了前门却开着窗户。防关联浏览器（GoLogin、Multilogin、Dolphin Anty）能为每个账号创建独立的环境。代理负责 IP，浏览器负责其余一切。

在账号操作方面，ISP 代理是更安全的选择。平台在登录时会积极标记数据中心 IP 段。ISP 地址来自真实的网络服务提供商，看起来就像普通的家庭宽带连接。 无论使用什么代理，每个账号的活动限制依然适用：每天 2,400 条推文、400 次关注、1,000 次点赞。超过这些限制，您将遭到影子封禁——帖子不再出现在搜索和话题动态中，但您不会收到任何通知。您只是悄然变得不可见。

API 访问

X 在 2023 年 2 月取消了免费 API 访问。当前定价如下：

  • Free：每月 1,500 条帖子（读取），每天 50 条推文（写入）。仅勉强够测试使用。
  • Basic（$200/月）：每月 10,000 条帖子。
  • Pro（$5,000/月）：每月 100 万条帖子。
  • Enterprise（$42,000+/月）：5,000 万条以上。

速率限制是按应用和每 15 分钟窗口计算的。如果您运行多个应用或需要更高吞吐量，将调用分配到多个 API 密钥——每个密钥使用独立的独享代理——可以成倍提升您的有效容量。能在密钥之间自动轮换的 API 代理可以自动完成这一切。由于 API 调用是服务器对服务器的，数据中心代理在这里完全没问题——平台不会对认证 API 请求的 IP 类型进行标记。

数据抓取——艰难之路

不通过 API 抓取 X 是一场持续的攻防战。平台每 2-4 周就会推送一次防御更新，导致现有爬虫失效。访客令牌与 IP 绑定，每隔几小时就会过期。GraphQL 端点的 ID 会定期更换。TLS 指纹识别能捕获无头浏览器。而数据中心 IP 在未经认证的访问中几乎会被立即封锁。

维护一个自建爬虫每月需要 10-15 小时的持续投入。对于大多数团队来说，购买 API 访问权限或使用托管抓取服务的成本远低于工程师的时间成本。

在被屏蔽的地方获取访问权限

在某些国家以及受限网络（学校、办公室）中，X 在防火墙层面被屏蔽。代理会将您的流量通过不同的地址路由，过滤器根本看不到与平台的连接。要解锁 Twitter 访问，即使是一个配置了正确 host 和 port 的简单 HTTP 代理也能完成任务——屏蔽发生在网络侧，而非 X 平台本身。您可以在任何配置了代理设置的浏览器中通过 x.com 访问 Twitter 网页版。

最适合 Twitter 访问的代理取决于您的任务：ISP 代理用于账号管理，数据中心代理用于 API 工作，两种类型都可在受限网络中解锁 Twitter。