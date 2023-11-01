可以，而且这是节省 API 费用最实用的方式。每个免费密钥每月可获取 1,500 条帖子。十个密钥分别使用十个独立的数据中心代理——这样每月可免费获取 15,000 条帖子，超过 $200/月的 Basic 套餐。API 调用是服务器对服务器的，因此数据中心 IP 在这里完全适用。限制因素在于 X 的开发者账号审批——每个密钥都需要独立的账号并完成手机验证，因此扩展到数百个需要一定精力。但即使是 10-20 个免费密钥，也能满足大多数团队的需求。