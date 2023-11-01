有效日期 2026年1月5日 打印

在本隐私政策中，「个人信息」是指能够识别或合理关联到可识别个人的任何信息。这包括但不限于姓名、电子邮件地址、账单信息、账户标识符，以及在适用法律要求的情况下，某些技术数据（如 IP 地址）。

「非个人信息」是指无法识别且无法合理关联到特定个人的信息。

如果个人信息与非个人信息结合使用，合并后的数据将被视为个人信息。已不可逆匿名化处理的信息视为非个人信息。

我们可能通过以下方式收集您的信息：

当我们基于您提供的数据推导出相关信息时，例如利用技术数据改善服务功能或实现用户体验的本地化。

当您直接向我们提供信息时（例如创建账户或联系客服）；

当您使用我们的服务时自动收集的信息；

我们将收集的信息用于与本隐私政策一致的目的，包括：

提供、运营和维护我们的服务；

处理交易和管理用户账户；

改进、监控和保障我们的服务安全；

就服务相关事宜与用户进行沟通；

遵守法律和监管义务。

我们可能在以下情况下披露个人信息：

法律要求。

当适用法律、法规、法律程序或政府请求要求披露时。

当适用法律、法规、法律程序或政府请求要求披露时。 权利与安全保护。

当我们有合理理由相信披露对于保护 FineProxy、我们的用户或公众的权利、财产或安全是合理必要的。

我们不会向第三方出售个人信息。

我们采取合理的行政、技术和组织措施，旨在保护个人信息免遭未经授权的访问、丢失、滥用或篡改。虽然没有任何数据传输或存储方法能够做到绝对安全，但我们会采取适当步骤来保护您托付给我们的信息。

个人信息仅在实现其收集目的所必需的期限内予以保留，除非适用法律要求更长的保留期限。

如发生涉及个人信息的数据安全事件，我们将根据适用法律要求采取相应措施。

我们可能会不时更新本隐私政策。任何变更将在我们的网站上发布，并注明更新后的生效日期。在此类变更生效后继续使用本服务，即表示您接受修订后的隐私政策。

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