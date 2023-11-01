不会。ChatGPT 和 OpenAI API 使用数据中心 IP 完全没有问题。平台检查的是您的地理位置（是否在受支持的国家），而不是您的 IP 是否属于托管服务商。这使得数据中心代理成为最具性价比的选择——速度快、价格低，而且直接可用。