集成指南
Mozilla Firefox 代理设置
只需几个简单步骤，即可在 Firefox 中轻松配置代理
如何在 Firefox 中设置代理服务器
Mozilla Firefox 通常能很好地兼容代理，并且可以直接在浏览器中配置，无需依赖系统设置。不过，如果您需要频繁切换代理或管理多个配置文件，内置的设置方式并不是最便捷的选择。
在本指南中，我们将介绍两种在 Mozilla Firefox 中设置代理的方法：使用浏览器内置设置和使用代理扩展。您可以选择更方便的方式，但我们强烈推荐使用 FoxyProxy，配置最简单且最稳定。
在 Firefox 设置中配置代理
打开 Firefox 网络设置
点击菜单图标（☰）→ 设置 转到「常规」选项卡，向下滚动到「网络设置」→ 点击「设置…」
输入代理详细信息
选择「手动代理配置」，然后选择要使用的代理类型（仅选一种）： 对于 HTTP 代理（动态 IP）：使用端口 8080。支持身份验证——请输入您有效代理服务的用户名和密码。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 对于 SOCKS5 代理（静态 IP）：使用端口 1085。在此配置下，Firefox 内置的代理设置不支持 SOCKS5 用户名/密码认证。
请注意：在 Firefox 中，每次只能配置一种代理类型——HTTP 或 SOCKS，二选一。如果同时设置两种，代理可能无法正常工作。
Firefox 不支持 SOCKS5 代理 使用用户名/密码认证的代理。在这种情况下，最佳方案是安装 FoxyProxy 扩展。该插件操作非常简单，支持管理多个代理，并可在它们之间快速切换。
推荐方案：在 Firefox 中使用 FoxyProxy 扩展
安装 FoxyProxy 扩展
打开 Firefox，进入附加组件和主题（Ctrl + Shift + A）。 搜索 FoxyProxy Standard 然后点击 添加到 Firefox. 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。 请务必安装 FoxyProxy Standard 版本，因为它支持身份认证和多代理配置文件管理
打开 FoxyProxy 选项
点击工具栏中的 FoxyProxy 图标，然后选择 选项（或打开 FoxyProxy 选项）。
添加新的 SOCKS5 代理
转到 “Proxies 选项卡” 在 FoxyProxy 选项中点击 “Add New Proxy”。 将代理类型设置为：SOCKS5。 输入您的代理 IP 地址和端口（SOCKS5 使用 1080）。 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 启用「代理 DNS」选项
对于 SOCKS5，请务必启用 ‘Proxy DNS’ 选项——否则可能会出现 DNS 泄漏。
FoxyProxy 允许您创建多个代理配置文件，并在它们之间轻松切换。它还提供高级路由控制，让您指定哪些网站使用代理、哪些网站直接连接：
添加代理匹配规则（可选）
转到 “Proxies” 选项卡 在 “Proxy by Patterns” 中点击加号图标。 选择 “Include” 或 “Exclude” 选项以及 “Wildcard”。 填写标题名称，并按 “*.mysite.site/*” 格式输入地址
检查结果
检查您的代理 IP 是否被检测到。
在哪里可以找到用于 Mozilla Firefox 代理设置 的 FineProxy 凭据？
在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。
需要输入 FineProxy 账户密码吗？
不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。
如何确认 Mozilla Firefox 代理设置 的代理配置正常工作？
启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。
如果 Mozilla Firefox 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？
先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。