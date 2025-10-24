如何在 Firefox 中设置代理服务器

Mozilla Firefox 通常能很好地兼容代理，并且可以直接在浏览器中配置，无需依赖系统设置。不过，如果您需要频繁切换代理或管理多个配置文件，内置的设置方式并不是最便捷的选择。

在本指南中，我们将介绍两种在 Mozilla Firefox 中设置代理的方法：使用浏览器内置设置和使用代理扩展。您可以选择更方便的方式，但我们强烈推荐使用 FoxyProxy，配置最简单且最稳定。

在 Firefox 设置中配置代理

Step 1 打开 Firefox 网络设置 点击菜单图标（☰）→ 设置 转到「常规」选项卡，向下滚动到「网络设置」→ 点击「设置…」 Click the image to view it in full size.

Step 2 输入代理详细信息 选择「手动代理配置」，然后选择要使用的代理类型（仅选一种）： 对于 HTTP 代理（动态 IP）：使用端口 8080。支持身份验证——请输入您有效代理服务的用户名和密码。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 对于 SOCKS5 代理（静态 IP）：使用端口 1085。在此配置下，Firefox 内置的代理设置不支持 SOCKS5 用户名/密码认证。 Click the image to view it in full size.

请注意：在 Firefox 中，每次只能配置一种代理类型——HTTP 或 SOCKS，二选一。如果同时设置两种，代理可能无法正常工作。

Firefox 不支持 SOCKS5 代理 使用用户名/密码认证的代理。在这种情况下，最佳方案是安装 FoxyProxy 扩展。该插件操作非常简单，支持管理多个代理，并可在它们之间快速切换。

推荐方案：在 Firefox 中使用 FoxyProxy 扩展

Step 1 安装 FoxyProxy 扩展 打开 Firefox，进入附加组件和主题（Ctrl + Shift + A）。 搜索 FoxyProxy Standard 然后点击 添加到 Firefox. 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。 请务必安装 FoxyProxy Standard 版本，因为它支持身份认证和多代理配置文件管理 Click the image to view it in full size.

Step 2 打开 FoxyProxy 选项 点击工具栏中的 FoxyProxy 图标，然后选择 选项（或打开 FoxyProxy 选项）。 Click the image to view it in full size.

Step 3 添加新的 SOCKS5 代理 转到 “Proxies 选项卡” 在 FoxyProxy 选项中点击 “Add New Proxy”。 将代理类型设置为：SOCKS5。 输入您的代理 IP 地址和端口（SOCKS5 使用 1080）。 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 启用「代理 DNS」选项 Click the image to view it in full size.

对于 SOCKS5，请务必启用 ‘Proxy DNS’ 选项——否则可能会出现 DNS 泄漏。

FoxyProxy 允许您创建多个代理配置文件，并在它们之间轻松切换。它还提供高级路由控制，让您指定哪些网站使用代理、哪些网站直接连接：

Step 4 添加代理匹配规则（可选） 转到 “Proxies” 选项卡 在 “Proxy by Patterns” 中点击加号图标。 选择 “Include” 或 “Exclude” 选项以及 “Wildcard”。 填写标题名称，并按 “*.mysite.site/*” 格式输入地址 Click the image to view it in full size.