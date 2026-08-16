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Telegram 代理

适用于 Telegram 的静态数据中心和 ISP 代理：SOCKS5/HTTPS 协议，1:1 IP 与账号绑定，无限流量，专为数据抓取和群组管理打造。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 Telegram 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 独享 IP 位于 德国 用于 Telegram 和 allowlist 203.0.113.7
  • 显示今天错误率最高的代理服务
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有代理服务
  • 下次可免费刷新时，更换分配给我的欧洲账户组的 IP
  • 导出我的 当前 代理列表 （JSON 格式）
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我已经使用这个服务做数据抓取项目超过五年了，效果非常好。它们提供轮换IP、高速性能，且与许多其他代理不同，不会被社交媒体平台屏蔽。

AliceDieg, 去年译自英语来源

用了2个月的代理，完全满意，IP干净，没有被屏蔽，支持也不错。非常适合同时管理多个账户！

phuongheocon98Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

最低订单

我这里只买迷你代理包！在狭小的圈子里工作非常方便！而且，为不需要的东西多花钱是没有意义的！优惠的资费，最低的价格，且无故障！

Asmik RolinFineProxy 内部平台译自英语来源

你好！我找价格实惠的大量代理已经很久了，终于在fineproxy.org找到了。以前我多付了10倍的费用。用了一个月后，一切仍然运行正常。感谢你们的服务！

MaksymTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

支持

我对FineProxy已经有一段时间了。FineProxy解决了我从互联网中提取数据的问题，这项服务的好处是稳定性、可用性以及代理数量。代理路由服务价格极为合理，降低了我从互联网提取数据的成本。FineProxy的好处是它的支持，能在最短时间内解答我们的疑问并解决问题。如果你需要代理服务，我强烈建议你购买FineProxy代理路由服务。

reza bhmSaasHub, 2 年多前译自英语来源

我用FineProxy的体验非常好。其代理的速度和稳定性都非常出色，并且为不同场景提供了多种选择。设置简单，客户支持始终高效且可用。我强烈推荐FineProxy给需要可靠代理解决方案的人！

Tan NguyenProxyRate, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
SOCKS5 代理和 MTProto 有什么区别？通用与专用

SOCKS5 是一种通用协议，通过代理服务器路由您的所有流量；而 MTProto 是 Telegram 自有的加密协议，专为安全消息通信而设计。SOCKS5 适用于所有应用和工具，包括 Telegram、浏览器和机器人，而 MTProto 仅在 Telegram 客户端内运行。MTProto 代理仅处理 Telegram 流量，并包含针对该应用优化的加密层。两者不可互换——SOCKS5 提供更广泛的灵活性，MTProto 则仅限于 Telegram。

你们提供 Telegram 的 MTProto 代理吗？不提供，仅 SOCKS5

FineProxy 专注于提供 SOCKS5 和全加密 HTTPS 代理，而非 MTProto。高速 SOCKS5 Telegram 代理（用户名和密码认证）不仅完美兼容 Telegram 客户端，还支持其他平台，而 MTProto 仅限于 Telegram 使用。SOCKS5 和 HTTPS 连接采用端到端加密，更易集成到自动化工具、API 客户端或桌面软件中。它们还允许您用一个代理同时服务多个平台，而非仅限于单个应用。在大多数实际场景中，高品质 SOCKS5 代理比公共 MTProto 服务器更稳定、更安全。

我可以用您的代理代替 MTProto 吗？可以

是的，完全兼容。FineProxy 的 SOCKS5 和 HTTPS 代理完全兼容 Telegram，并可在所有实际场景中替代 MTProto。连接保持端到端加密，且由于通过优化的数据中心基础设施运行，性能通常更高。您还可以在浏览器、机器人和其他自动化工具中使用同一个代理——这是 MTProto 不支持的。因此，SOCKS5 和 HTTPS 对于 Telegram 及多平台工作流来说是更灵活、更可靠的选择。

您的代理可以与 Telegram 机器人配合使用吗？可以

是的，FineProxy 的 SOCKS5 代理兼容所有主流 Telegram 机器人和自动化框架。对于需要通过 Telegram API 代理请求获得最快响应的开发者，我们的数据中心基础设施提供低延迟和稳定的响应时间。您可以使用列表构造器以任意便捷格式生成代理列表——CSV、TXT、JSON 或通过 API。每个代理均运行在 FineProxy 自有的 IPv4 基础设施上，提供无限流量和稳定的正常运行时间，即使面对大规模任务也能确保机器人的一致性能表现。

您的代理是否兼容 Telethon、Pyrogram 及其他 Telegram 自动化库？可以

是的，FineProxy’s SOCKS5 和 HTTPS 代理可以与 Telethon、Pyrogram、Aiogram 及其他主流 Python Telegram 库无缝集成。这些框架通过 python-socks 或 PySocks 包原生支持 SOCKS5——您只需将代理主机、端口和凭据传入客户端构造函数即可。Telethon 使用 TelegramClient() 中的 proxy 参数；Pyrogram 则在 Client() 中配置 proxy 字典。静态数据中心代理或 ISP 代理在此场景下表现最佳，因为它们能维持持久会话并减少重复认证循环。为每个账号分配一个静态 IP，保持依赖库更新，您的自动化流水线即可大规模稳定运行。

可以用于多个 Telegram 账号吗？可以，但需谨慎

技术上可以，但我们建议为每个 Telegram 账号分配一个静态 IP，以保持会话稳定并减少登录验证提示。这种方式可以隔离不同账号之间的活动，并有助于长期维持更高的 IP 纯净度。对于大规模部署，请为每组账号使用独立的子网或代理列表。

有被 Telegram 屏蔽的风险吗？取决于使用行为

任何类型的代理都可能存在临时限制或封禁的风险，这取决于用户的使用行为。FineProxy 提供纯净的私人 IPv4 代理，但合理使用同样重要：请避免发送垃圾信息、激进的自动化操作或频繁更换地区。风险更多取决于您的操作方式，而非代理本身。

我需要在 Telegram 中配置什么吗？仅需一次

是的，打开 Telegram 的“网络与代理”设置，选择 SOCKS5，然后输入您的代理 IP、端口和凭证。您也可以使用任何支持代理的软件，例如自动化框架或基于浏览器的客户端。连接后，Telegram 会将所有流量通过您选择的 FineProxy 服务器进行路由，全面支持 IPv4。

指南

Telegram 代理：群组运营与公开数据采集实用指南

已更新 16 Aug 2026 · 3 分钟阅读 · FineProxy 网络团队

大规模运营 Telegram——受众解析、公开数据抓取、用户邀请或管理多个群组——需要可靠的代理基础设施和稳定的工作流程。如果您正在寻找 FineProxy 提供的最佳 Telegram 代理，我们提供静态数据中心代理、静态 ISP 代理以及动态数据中心代理，全部运行在 FineProxy 自有的 IPv4 地址段和硬件上。所有节点采用 AMD Threadripper 处理器，部署在 Tier-III/IV 级别机房，拥有 10–40 Gbit/s 上行带宽、99.9% 正常运行时间和无限流量；套餐仅按并发数区分，让您可以按需扩展吞吐量。

适用于 Telegram 工作负载的代理类型

静态数据中心代理 在控制请求速率的情况下，具有高性价比和低延迟优势。适用于稳定的管理员会话、审核工具以及绑定已知账号的轻量自动化。建议采用「一个静态 IP 对应一个管理员/账号」的策略，以减少登录验证提示。

静态 ISP 代理 由运营商分配的 IP，能够保持长时间会话的稳定性。适用于业务关键型管理员、已认证组织或需要 IP 连续性以减少阻碍的地区限制操作。

动态数据中心代理 最适合公开 HTML/HTTP 数据采集场景，每次请求使用不同 IP 可有效降低重试率。可用于抓取公开群组元数据、可访问的成员列表、监控公开帖子，或采集网页端公开的个人资料摘要。IP 轮换能提升采集吞吐量，但您仍需设置合理的爬取频率。

MTProto vs SOCKS5 — 为什么我们推荐通用代理

Telegram 支持 SOCKS5 和 MTProto。MTProto 是 Telegram 自有的传输协议，仅在 Telegram 客户端内可用。SOCKS5 和完全加密的 HTTPS 代理不仅适用于 Telegram，还兼容任何其他软件——浏览器、自动化框架、API 客户端。在相同价格下，SOCKS5/HTTPS 提供更广泛的用途、更简便的工具支持以及更方便的日志/审计功能。

一台可靠的高速 Telegram 代理服务器在从群组或频道传输媒体文件时至关重要。高带宽的 SOCKS5 或 HTTPS 代理能够处理大文件而不会被限速，而公共 MTProto 节点往往缺乏稳定的速度。受限地区的用户也可以通过正确配置的 SOCKS5 或 HTTPS 代理完全解锁 Telegram，恢复对聊天、通话和媒体的完整访问。

一名男子坐在笔记本电脑前

面向实际任务的配置方案

A) 抓取群组受众数据

  • 使用动态数据中心代理进行数据采集；添加 400–900 毫秒的随机延迟。
  • 对每个目标页面（例如公开群组页面、搜索结果页面）设置并发上限，避免同步突发请求。
  • 为每个会话保持一致的标识符（UA、适用时的 cookies），避免在单次会话中快速切换不同群组。

需要关注的信号：429/5xx 错误增多、超时增加、返回结果质量下降。应对策略：降低并发数并加大延迟抖动范围。

B) 抓取公开群组信息

  • 爬虫使用动态代理池，控制面板使用静态数据中心 IP。
  • 按群组和时间戳分别存储数据，避免重复抓取未变更的内容。
  • 遵循分页逻辑，并在遇到临时错误时实施指数退避策略。

C) 邀请用户加入群组

  • 使用与管理员账号 1:1 绑定的静态代理（数据中心或 ISP）。
  • 保持地理位置一致，不要在管理员会话之间频繁切换地区。
  • 逐步预热账号，将操作分散在较长时间内执行，并留意验证提示。

风险控制：主要风险在于行为模式，而非传输方式。如果验证提示增多，请暂停操作、降低每日邀请数量并延长操作间隔。

D) 运营多个群组（审核、定时发布、数据分析）

  • 将每个管理员或服务账号映射到专属的静态 IP。
  • 为不同团队/项目使用独立的代理子列表，绝不要让爬虫复用管理员 IP。
  • 保持工具指纹一致性（不要随意混用无头模式和完整浏览器模式）。

快速入门

准备好为 Telegram 购买可用代理了吗？根据您的并发需求选择套餐：静态 IP 适用于账号绑定会话，动态 IP 池适用于数据采集。所有套餐均包含无限流量、IP 或登录认证，以及 HTTP/HTTPS + SOCKS5 支持。