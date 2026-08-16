Telegram 代理

是的，完全兼容。FineProxy 的 SOCKS5 和 HTTPS 代理完全兼容 Telegram，并可在所有实际场景中替代 MTProto。连接保持端到端加密，且由于通过优化的数据中心基础设施运行，性能通常更高。您还可以在浏览器、机器人和其他自动化工具中使用同一个代理——这是 MTProto 不支持的。因此，SOCKS5 和 HTTPS 对于 Telegram 及多平台工作流来说是更灵活、更可靠的选择。