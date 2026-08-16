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Telegram プロキシ

Telegram向け静的データセンター・ISPプロキシ：SOCKS5/HTTPS対応、1:1のIP-アカウントバインディング、無制限トラフィック、スクレイピングやグループ管理に最適化。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

Telegramプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Telegram用にドイツの専用IPを1個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • 本日エラー率が最も高かったプロキシサービスを表示
  • 今週期限を迎えるすべてのプロキシサービスを$200以内で更新
  • 次回の無料更新時に、ヨーロッパのアカウントグループに割り当てられたIPを交換する
  • 現在のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

データスクレイピングのプロジェクトでこのサービスを5年以上利用していますが、ずっと素晴らしいです。ローテーティングIPと高速な性能を提供しており、ほかの多くのプロキシとは違って、ソーシャルメディアのプラットフォームでブロックされません。

AliceDieg, 昨年英語から翻訳ソース

プロキシを2か月利用し、完全に満足しています。IPはクリーンでブロックされず、サポートも良いです。複数のアカウントを同時に管理するのにとても適しています！

phuongheocon98Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

最低注文数

ミニプロキシパッケージはここでしか購入しません！限られた仲間内で仕事をするのにとても便利です！必要のないものに余分なお金を払う意味もありません！お得な料金、市場最安の価格、そして不具合のない動作です！

Asmik RolinFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

こんにちは！手頃な価格で大量のプロキシを長い間探していました。ついにfineproxy.orgで見つけました。以前は10倍もの料金を払いすぎていました。1か月たった今もすべて問題なく動いています。サービスを提供していただき、ありがとうございます！

MaksymTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

サポート

FineProxyのことは以前から知っています。FineProxyはインターネットからのデータ抽出で抱えていた問題を解決してくれました。このサービスの良いところは、安定性と可用性、そして保有するプロキシの数です。料金が非常に手頃なプロキシルーティングサービスのおかげで、インターネットからデータを抽出するコストを削減できました。また、FineProxyの良いところはサポートで、私たちの質問に答え、問題を可能な限り短時間で解決してくれます。自分のサービスにプロキシが必要なら、FineProxyのプロキシルーティングサービスを購入することをぜひおすすめします。

reza bhmSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyを利用して、とても良い体験ができています。プロキシの速度と安定性は抜群で、用途に応じた多種多様な選択肢も用意されています。設定は簡単で、カスタマーサポートはいつでも利用でき、効率的に対応してくれます。信頼できるプロキシソリューションを必要とする方には、FineProxyを強くおすすめします！

Tan NguyenProxyRate, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
SOCKS5プロキシとMTProtoの違いは何ですか？汎用対特化

SOCKS5はすべてのトラフィックをプロキシサーバー経由でルーティングする汎用プロトコルであり、一方Telegramが使用するMTProtoプロキシは、セキュアなメッセージング専用に設計されたアプリ独自の暗号化プロトコルです。SOCKS5はTelegram、ブラウザ、ボットを含むすべてのアプリやツールで動作しますが、MTProtoはTelegramクライアント内でのみ機能します。MTProtoプロキシはTelegramトラフィックのみを処理し、そのアプリに最適化された暗号化レイヤーを含みます。両者は互換性がなく、SOCKS5はより幅広い柔軟性を提供し、MTProtoはTelegram専用です。

Telegram用のMTProtoプロキシは提供していますか？不可 — SOCKS5

FineProxyはMTProtoではなく、SOCKS5および完全暗号化HTTPSプロキシに特化しています。Telegram向け高速SOCKS5プロキシ（ユーザー名・パスワード認証）はアプリや他のプラットフォームでも問題なく動作しますが、MTProtoはTelegram専用に限定されます。SOCKS5およびHTTPS接続はエンドツーエンドで暗号化されており、自動化ツール、APIクライアント、デスクトップソフトウェアへの統合も容易です。また、単一アプリではなく複数のプラットフォームで1つのプロキシを使い回すことも可能です。多くの実運用シナリオでは、高品質なSOCKS5プロキシの方が公開MTProtoサーバーよりも安定性とセキュリティに優れています。

MTProtoの代わりに御社のプロキシを使用できますか？はい

はい、もちろんです。FineProxyのSOCKS5およびHTTPSプロキシはTelegramと完全に互換性があり、あらゆる実用的なシナリオでMTProtoの代替としてご利用いただけます。接続はエンドツーエンドで暗号化されたままであり、最適化されたデータセンターインフラを経由するため、パフォーマンスが向上するケースも多くあります。また、ブラウザ、ボット、その他の自動化ツールでも同じプロキシを使用できます。これはMTProtoではサポートされていない点です。このため、SOCKS5およびHTTPSは、Telegramとマルチプラットフォームワークフローの両方において、より柔軟で信頼性の高い選択肢となります。

御社のプロキシはTelegramボットで動作しますか？はい

はい、FineProxyのSOCKS5プロキシは、主要なTelegramボットおよび自動化フレームワークすべてに対応しています。Telegram APIプロキシリクエストに最速のプロキシをお探しの開発者の方には、当社のデータセンターインフラが低レイテンシと安定したレスポンスタイムを提供します。リストコンストラクターを使用して、CSV、TXT、JSON、またはAPI経由など、お好みのフォーマットでプロキシリストを生成できます。各プロキシはFineProxy独自のIPv4インフラ上で稼働し、無制限トラフィックと安定したアップタイムにより、大規模タスクでも一貫したボットパフォーマンスを確保します。

Telethon、Pyrogram、その他のTelegram自動化ライブラリと互換性はありますか？はい

はい、FineProxyのSOCKS5およびHTTPSプロキシは、Telethon、Pyrogram、Aiogramをはじめとする人気のTelegram向けPythonライブラリとシームレスに統合できます。これらのフレームワークはpython-socksまたはPySocksパッケージを介してSOCKS5をネイティブでサポートしており、クライアントコンストラクターにプロキシホスト、ポート、認証情報を渡すだけで設定できます。Telethonの場合はTelegramClient()のproxyパラメーターを使用し、Pyrogramの場合はClient()でproxy dictを設定してください。静的データセンターまたはISPプロキシは、永続的なセッションを維持し再認証ループを削減できるため、このユースケースに最適です。アカウントごとに1つの静的IPを割り当て、依存関係を最新に保つことで、自動化パイプラインを大規模でも安定して運用できます。

複数のTelegramアカウントで使用できますか？可能 — 慎重に

技術的には可能ですが、セッションの安定性を保ちログイン認証プロンプトを最小限に抑えるため、Telegramアカウントごとに1つの静的IPを割り当てることを推奨します。このアプローチにより、アカウント間のアクティビティが分離され、IPレピュテーションを長期的にクリーンに維持できます。大規模な構成では、アカウントグループごとに別々のサブネットまたはプロキシリストをご利用ください。

Telegramにブロックされる危険性はありますか？挙動が重要

どのプロキシタイプでも、ユーザーの利用方法によっては一時的な制限やブロックのリスクが伴います。FineProxyはクリーンなプライベートIPv4プロキシを提供していますが、責任ある使用が重要です。スパム行為、過度な自動化、頻繁なロケーション変更は避けてください。リスクはプロキシそのものよりも、運用方法に大きく左右されます。

Telegram で何か設定する必要がありますか?1回

はい、Telegramの「Network & Proxy」セクションを開き、SOCKS5を選択して、プロキシのIP、ポート、認証情報を入力してください。自動化フレームワークやブラウザベースのクライアントなど、プロキシに対応する任意のソフトウェアもご利用いただけます。接続後、Telegramのすべてのトラフィックはお選びいただいたFineProxyサーバーを経由し、IPv4完全対応でルーティングされます。

ガイド

Telegram用プロキシ：グループ運用と公開データ収集の実践ガイド

更新済み 16 Aug 2026 · 3 分で読めます · FineProxyネットワークチーム

Telegramを大規模に運用する場合——オーディエンス解析、公開データのスクレイピング、ユーザー招待、多数のグループ管理など——には、信頼性の高いプロキシインフラと一貫したワークフローが不可欠です。FineProxyのTelegram向け最適プロキシをお探しのチームに、FineProxy自社所有のIPv4レンジとハードウェア上で稼働する静的データセンタープロキシ、静的ISPプロキシ、ローテーションデータセンタープロキシを提供しています。すべてのノードはTier-III/IV施設内のAMD Threadripper上で稼働し、10〜40 Gbit/sのアップリンク、99.9%のアップタイム、無制限トラフィックを実現。プランの違いは同時接続数のみなので、スループットを計画的にスケールできます。

Telegramワークロード向けプロキシタイプ

静的データセンタープロキシ リクエストレートを適切に管理すれば、コスト効率が高く低レイテンシです。安定した管理者セッション、モデレーションツール、既知のアカウントに紐づく軽量な自動化に適しています。ログインプロンプトを減らすため、「管理者/アカウントごとに1つの固定IP」の運用をお勧めします。

静的 ISP プロキシ プロバイダーが割り当てるIPで、長期セッションを安定して維持しやすい傾向があります。ビジネスクリティカルな管理者、認証済み組織、IPの継続性が摩擦を軽減するリージョン限定の運用に適しています。

ローテーションデータセンタープロキシ リクエストごとのIP多様性によりリトライを低く抑えられる、公開HTML/HTTPコレクションに最適です。公開グループのメタデータ収集、アクセス可能なメンバーリストの取得、公開投稿のモニタリング、ウェブインターフェースで公開されているプロフィールスニペットの収集などにご利用ください。ローテーションによりスループットが向上しますが、控えめなクロール設定は引き続き必要です。

MTProto vs SOCKS5 — ユニバーサルプロキシを推奨する理由

TelegramはSOCKS5とMTProtoに対応しています。MTProtoはTelegram独自のトランスポートプロトコルで、Telegramクライアント内でのみ動作します。一方、SOCKS5および完全暗号化されたHTTPSプロキシは、Telegramだけでなくブラウザ、自動化フレームワーク、APIクライアントなどあらゆるソフトウェアで利用可能です。同じ価格帯で、SOCKS5/HTTPSはより幅広い用途、シンプルなツール対応、容易なログ管理・監査を実現します。

高速ダウンロードに対応した信頼性の高いTelegramプロキシサーバーは、グループやチャンネルからメディアを転送する際に大きな差を生みます。高帯域幅のSOCKS5またはHTTPSプロキシは、スロットリングなしで大容量ファイルを処理できますが、公開MTProtoエンドポイントでは安定した速度が得られないことがよくあります。アクセス制限のある地域のユーザーも、適切に設定されたSOCKS5またはHTTPSプロキシを通じてTelegramのブロックを完全に解除し、チャット、通話、メディアへのフルアクセスを取り戻すことができます。

ノートパソコンの前に座っている男性

実際のタスクに基づいた実践的なセットアップ

A）グループオーディエンスのスクレイピング

  • 収集ワーカーにはローテーション型データセンタープロキシを使用し、400～900msのランダム遅延を追加してください。
  • 同期的なバーストを避けるため、対象サーフェス（例：公開グループページ、検索結果ページ）ごとに同時接続数を制限してください。
  • セッションごとの識別子（UA、該当する場合はCookieなど）を維持し、単一セッション内でグループ間を急速に切り替えることは避けてください。

監視すべきシグナル：429/5xxの増加、タイムアウトの増加、結果品質の変動。同時接続数の削減と遅延ジッターの拡大で対応してください。

B) 公開グループ情報のスクレイピング

  • フェッチャーにはローテーションプールを、管理ダッシュボードにはデータセンターの固定IPを使用します。
  • グループごとに個別ストレージとタイムスタンプ変更を管理し、変更のないコンテンツの再取得を回避します。
  • ページネーションを尊重し、一時的なエラーにはエクスポネンシャルバックオフを実装してください。

C) グループへのユーザー招待

  • 管理者アカウントに1:1で紐付けた静的プロキシ（データセンターまたはISP）を使用してください。
  • ロケーションを一貫させ、管理セッション中にリージョンを切り替えないでください。
  • アカウントを徐々にウォームアップし、アクション間隔を空け、チャレンジプロンプトを監視してください。

リスク管理：主なリスクはトランスポートではなく、行動パターンにあります。プロンプトが増加した場合は一旦停止し、1日あたりの招待数を減らし、間隔を長くしてください。

D) 多数のグループ運用（モデレーション、スケジューリング、アナリティクス）

  • 各管理者またはサービスアカウントに専用の固定IPを割り当ててください。
  • チーム／プロジェクトごとに個別のサブリストを使用し、クローラーが管理用IPを再利用しないようにしてください。
  • ツールのフィンガープリントを一貫させてください（ヘッドレスモードとフルブラウザモードをランダムに混在させないこと）。

はじめに

Telegram用の実用的なプロキシを購入する準備はできましたか？同時接続数のニーズに合わせてプランをお選びください。アカウント固定セッションには静的IP、データ収集にはローテーションプールが最適です。すべてのプランに無制限トラフィック、IPまたはログイン認証、HTTP/HTTPS + SOCKS5サポートが含まれています。