macOSでプロキシを設定する方法

Step 3

SOCKS5プロキシの詳細情報を入力する

「SOCKS proxy」をオンに切り替える 「サーバー」欄にプロキシのIPアドレスまたはホスト名を入力します。 「Port」に1080と入力します（当社のSOCKS5プロキシの推奨ポートです） 「Proxy server requires password」（プロキシサーバーにパスワードが必要）をオンに切り替えます（推奨） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. 「OK」をクリックして変更を適用します