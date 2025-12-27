連携ガイド
MacOSプロキシ設定
プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。
macOSでプロキシを設定する方法
macOSでは、プロキシ設定はネットワークレベルで構成されるため、選択した接続（例：Wi-FiやEthernet）に対して適用されます。複数のアプリでプロキシを使用したい場合に便利ですが、システムプロキシ設定はブラウザだけでなく、macOSのネットワーク設定に依存するすべてのアプリに影響を及ぼす可能性がある点にご注意ください。
macOSにおけるプロキシ設定の特徴
- プロキシ設定はネットワークインターフェースごとに構成されます。Wi-Fi用にプロキシを設定しても、Ethernetには自動的に適用されません。その逆も同様です。
- macOSはHTTP、HTTPS、SOCKSなど複数のプロキシモードに対応しています。使用するプロキシの種類に応じて、必要なものだけを有効にしてください。
- プロキシに認証（ユーザー名/パスワード）が必要な場合、macOSではプロキシの種類（HTTP/HTTPS/SOCKS）ごとに個別に認証情報を設定します。プロキシを有効にしたセクションと同じ場所に認証情報を入力してください。
推奨：Webブラウジングのみならブラウザレベルのプロキシを使用
ウェブブラウジング（ウェブサイト閲覧、動画ストリーミングなど）のみにプロキシが必要な場合は、ブラウザ内で拡張機能を使ってプロキシを設定する方が一般的に便利です。この方法であればmacOSのシステム設定はそのまま維持され、他のアプリに影響を与えません。システムレベルのプロキシ設定は、複数のアプリケーションにまたがってプロキシを適用したい場合に最も有効です。プロキシの設定方法 Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
ここでは、macOSの組み込みネットワーク設定を使用してプロキシを構成する標準的な手順をご紹介します。
macOSでの基本的なプロキシ設定
ネットワーク設定を開く
Macでシステム設定を開きます（Appleメニュー → システム設定） ネットワークへ移動 アクティブな接続（通常はWi-Fi）を選択します。 現在接続しているネットワークの横にある「詳細…」をクリックします（スクリーンショット参照） 接続設定が開きます。ここで「Proxies」セクションからプロキシを設定できます
プロキシセクションを開く
接続設定ウィンドウの左サイドバーにある「プロキシ」をクリックします（スクリーンショットのハイライト部分を参照）。 利用可能なプロキシタイプの一覧が表示されます：Webプロキシ（HTTP）、セキュアWebプロキシ（HTTPS）、SOCKSプロキシ SOCKS5を設定する場合は、「SOCKS proxy」をオンに切り替えます（右側のスイッチを使用） 有効にすると、macOSにプロキシサーバーのアドレス、ポート、および（必要に応じて）ユーザー名／パスワードを入力するための追加フィールドが表示されます。
SOCKS5プロキシの詳細情報を入力する
「SOCKS proxy」をオンに切り替える 「サーバー」欄にプロキシのIPアドレスまたはホスト名を入力します。 「Port」に1080と入力します（当社のSOCKS5プロキシの推奨ポートです） 「Proxy server requires password」（プロキシサーバーにパスワードが必要）をオンに切り替えます（推奨） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. 「OK」をクリックして変更を適用します
オプション：アプリ別ルーティング
特定のアプリケーションだけプロキシ経由で接続し、他の通信は直接接続のままにしたい場合は、サードパーティ製のツールが必要です。macOSのシステムプロキシ設定はネットワークレベルで適用されるため、アプリごとのルーティングには対応していません。
高度なアプリ別ルーティングについては、当社のProxifierガイドをご覧ください。 こちら.
MacOSプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
MacOSプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
MacOSプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。