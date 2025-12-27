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Integratsioonijuhend

macOS puhverserveri seaded

Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.

Uuendatud23. juuni 2026
VormingÜksikasjalik juhend

Kuidas seadistada proxy macOS-is

macOS-is konfigureeritakse proxy-seadeid võrgutasemel, mis tähendab, et need kehtivad konkreetsele valitud ühendusele (näiteks Wi-Fi või Ethernet). See on mugav, kui soovite, et mitu rakendust kasutaks proxy't, kuid pidage meeles, et süsteemi proxy-seaded võivad mõjutada enamat kui ainult brauserit – mõjutatud võib olla iga rakendus, mis tugineb macOS-i võrguseadetele.

Proxy seadistamise eripärad macOS-is

  • Proxy seaded konfigureeritakse iga võrguliidese jaoks eraldi. Kui seadistate proxy Wi-Fi jaoks, ei rakendu see automaatselt Ethernetile ja vastupidi.
  • macOS toetab mitut proxy-režiimi, sealhulgas HTTP, HTTPS ja SOCKS. Aktiveerige ainult need, mida vajate, olenevalt kasutatavast proxy tüübist.
  • Kui teie proxy nõuab autentimist (kasutajanimi/parool), käsitleb macOS seda iga proxy tüübi (HTTP/HTTPS/SOCKS) puhul eraldi. Veenduge, et sisestate mandaadid samasse jaotisesse, kus proxy on aktiveeritud.

Soovitus: kasutage brauseritaseme proxy't ainult veebisirvimiseks

Kui vajate proxy't ainult veebisirvimiseks (veebilehed, videote voogesitus jne), on tavaliselt parem seadistada proxy otse brauseris (laienduse kaudu). Nii jäävad teie macOS-i süsteemiseaded puutumata ja muid rakendusi see ei mõjuta. Süsteemitaseme proxy-seaded on kõige kasulikumad siis, kui soovite, et proxy rakenduks laiemalt – mitme rakenduse üleselt. Kuidas seadistada proxy't Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Juhendame teid samm-sammult, kuidas seadistada proxy macOS-is sisseehitatud süsteemse võrguseadete kaudu.

Klassikaline proxy seadistamine macOS-is

Step 1

Avage võrguseaded

Avage oma Macis „System Settings Minge jaotisse Võrk Valige oma aktiivne ühendus (tavaliselt Wi-Fi) Klõpsake praegu ühendatud võrgu kõrval nupul „Details… Avaneb ühenduse seadete aken, kus saate proxy seadistada jaotises „Proxies

Step 2

Avage jaotis „Proxies

Ühenduse seadete aknas klõpsake vasakul külgribal valikul Proxies (vt ekraanipildil esiletõstetud üksust) Näete saadaolevate puhverserveri tüüpide loendit: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) ja SOCKS proxy SOCKS5 seadistamiseks lülitage sisse „SOCKS proxy Pärast aktiveerimist kuvab macOS lisavälju, kuhu saate sisestada puhverserveri aadressi, pordi ja (vajadusel) kasutajanime/parooli

Step 3

Sisestage oma SOCKS5 proxy andmed

Lülitage sisse „SOCKS proxy Sisestage väljale Server oma proxy IP-aadress või hostinimi Väljale „Port Lülitage sisse valik „Proxy server requires password Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin. Muudatuste rakendamiseks klõpsake OK

Valikuline: rakendusepõhine marsruutimine

Kui soovite suunata proxy kaudu ainult teatud rakendusi (jättes ülejäänud otseühendusele), vajate kolmanda osapoole tööriista. macOS-i süsteemne proxy seadistus kehtib võrgutasandil ega võimalda rakendusepõhist marsruutimist.

Täpsema rakendusepõhise marsruutimise kohta vaadake meie Proxifieri juhendit siin.

Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse macOS puhverserveri seaded jaoks?

Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.

Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?

Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.

Kuidas kontrollida, kas rakenduse macOS puhverserveri seaded puhverserveri seadistus töötab?

Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.

Mida kontrollida, kui macOS puhverserveri seaded ei saa puhverserveri kaudu ühendust?

Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.

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