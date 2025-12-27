macOS-is konfigureeritakse proxy-seadeid võrgutasemel, mis tähendab, et need kehtivad konkreetsele valitud ühendusele (näiteks Wi-Fi või Ethernet). See on mugav, kui soovite, et mitu rakendust kasutaks proxy't, kuid pidage meeles, et süsteemi proxy-seaded võivad mõjutada enamat kui ainult brauserit – mõjutatud võib olla iga rakendus, mis tugineb macOS-i võrguseadetele.