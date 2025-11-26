Opera on Chromiumil põhinev brauser ja selle sisseehitatud proxy valik avab lihtsalt teie operatsioonisüsteemi proxy seaded. Teisisõnu ei paku Opera brauseri sees täielikku eraldiseisvat proxy konfigureerimist.

Kui vajate proxy-t ainult tavaliseks veebisirvimiseks, ei soovita me siiski süsteemiülest proxy-t seadistada. See mõjutab teie seadme teisi rakendusi ja võib töötada ebaühtlaselt — eriti Windowsis, kus sisseehitatud proxy seaded on piiratud ega käsitle autentimist nõudvaid proxy seadistusi usaldusväärselt. Igapäevaseks sirvimiseks Opera brauseris on tavaliselt parem konfigureerida proxy otse brauserilaienduse kaudu. Nii jäävad teie süsteemiseaded puutumata ja proxy vahetamine muutub oluliselt lihtsamaks.