Integratsioonijuhend
Opera proxy seaded
Seadistage oma proxy Opera brauseris lihtsalt mõne sammuga
Kuidas seadistada proxy serveri seadeid Opera brauseris
Opera on Chromiumil põhinev brauser ja selle sisseehitatud proxy valik avab lihtsalt teie operatsioonisüsteemi proxy seaded. Teisisõnu ei paku Opera brauseri sees täielikku eraldiseisvat proxy konfigureerimist.
Kui eelistate süsteemitasandi meetodit, järgige siinseid OS-i juhendeid: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Kui vajate proxy-t ainult tavaliseks veebisirvimiseks, ei soovita me siiski süsteemiülest proxy-t seadistada. See mõjutab teie seadme teisi rakendusi ja võib töötada ebaühtlaselt — eriti Windowsis, kus sisseehitatud proxy seaded on piiratud ega käsitle autentimist nõudvaid proxy seadistusi usaldusväärselt. Igapäevaseks sirvimiseks Opera brauseris on tavaliselt parem konfigureerida proxy otse brauserilaienduse kaudu. Nii jäävad teie süsteemiseaded puutumata ja proxy vahetamine muutub oluliselt lihtsamaks.
Soovituslik laiendus Opera jaoks: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Selles juhendis keskendume laienduse meetodile, kuna see on Opera brauseris sirvimiseks kõige praktilisem valik (proxy profiilid, kiire ümberlülitamine ja süsteemiseadeid ei pea muutma).
Kasutage Opera's Proxy Switcher laiendust
Paigaldage laiendus ProxySwitcher
Avage ChromeWebStore. Otsige üles Proxy Switcher ja avage selle leht. Klõpsake nuppu Add to Opera. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale.
Seadistage proxy
Avage vahekaart „Käsitsi Sisestage oma proxy aadress ja port (8080 HTTP jaoks) Lubage valik „Kasuta seda puhverserverit kõigi protokollide jaoks Valige proxy tüübiks HTTP Lubage autentimine ja sisestage oma aktiivse puhverserveri teenuse kasutajanimi ning parool (mitte oma konto parool). Oma teenuseid leiate siin.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kui vajate täiustatud proxy marsruutimist mitte ainult brauseri, vaid ka konkreetsete töölauarakenduste jaoks, soovitame kasutada Proxifier.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Opera proxy seaded jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Opera proxy seaded puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Opera proxy seaded ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.