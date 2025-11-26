इंटीग्रेशन गाइड
Opera प्रॉक्सी सेटिंग्स
कुछ आसान स्टेप्स में Opera में अपनी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
Opera में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे सेट अप करें
Opera एक Chromium-बेस्ड ब्राउज़र है, और इसका बिल्ट-इन प्रॉक्सी ऑप्शन बस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलता है। दूसरे शब्दों में, Opera ब्राउज़र के अंदर कोई पूर्ण स्टैंडअलोन प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता।
अगर आप सिस्टम-लेवल मेथड पसंद करते हैं, तो यहाँ OS गाइड्स फ़ॉलो करें: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
हालाँकि, अगर आपको केवल सामान्य वेब ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो हम सिस्टम-वाइड प्रॉक्सी सेट करने की सलाह नहीं देते। इससे आपके डिवाइस की अन्य ऐप्स भी प्रभावित होती हैं और यह असंगत हो सकता है—खासकर Windows पर, जहाँ बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स सीमित हैं और ऑथेंटिकेटेड प्रॉक्सी सेटअप को ठीक से हैंडल नहीं करतीं। Opera में रोज़ाना की ब्राउज़िंग के लिए, प्रॉक्सी को सीधे ब्राउज़र एक्सटेंशन में कॉन्फ़िगर करना बेहतर रहता है। इससे आपकी सिस्टम सेटिंग्स अछूती रहती हैं और प्रॉक्सी स्विच करना काफ़ी आसान हो जाता है।
Opera के लिए अनुशंसित एक्सटेंशन: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
इस गाइड में, हम एक्सटेंशन विधि से सेटअप पर ध्यान देंगे, क्योंकि Opera में ब्राउज़िंग के लिए यह सबसे व्यावहारिक विकल्प है (प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल, तुरंत स्विचिंग, और सिस्टम सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं)।
Opera में Proxy Switcher एक्सटेंशन का उपयोग करें
ProxySwithcer Extension इंस्टॉल करें
ChromeWebStore पर जाएँ। Proxy Switcher सर्च करें और उसके पेज पर जाएँ। Add to Opera पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें।
प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
Manual टैब पर जाएँ → Manual proxy सक्षम करें अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (HTTP के लिए 8080) "सभी प्रोटोकॉल के लिए इस प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करें" को इनेबल करें प्रॉक्सी टाइप के रूप में HTTP चुनें Authentication इनेबल करें और अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ पा सकते हैं यहाँ.
रिज़ल्ट चेक करें
जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं।
अगर आपको सिर्फ़ ब्राउज़र ही नहीं बल्कि स्पेसिफ़िक डेस्कटॉप एप्लिकेशन के लिए भी एडवांस्ड प्रॉक्सी रूटिंग चाहिए, तो हम Proxifier इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।
Opera प्रॉक्सी सेटिंग्स के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि Opera प्रॉक्सी सेटिंग्स प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर Opera प्रॉक्सी सेटिंग्स प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।