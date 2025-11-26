Opera में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे सेट अप करें

Opera एक Chromium-बेस्ड ब्राउज़र है, और इसका बिल्ट-इन प्रॉक्सी ऑप्शन बस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलता है। दूसरे शब्दों में, Opera ब्राउज़र के अंदर कोई पूर्ण स्टैंडअलोन प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता।

अगर आप सिस्टम-लेवल मेथड पसंद करते हैं, तो यहाँ OS गाइड्स फ़ॉलो करें: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

हालाँकि, अगर आपको केवल सामान्य वेब ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो हम सिस्टम-वाइड प्रॉक्सी सेट करने की सलाह नहीं देते। इससे आपके डिवाइस की अन्य ऐप्स भी प्रभावित होती हैं और यह असंगत हो सकता है—खासकर Windows पर, जहाँ बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स सीमित हैं और ऑथेंटिकेटेड प्रॉक्सी सेटअप को ठीक से हैंडल नहीं करतीं। Opera में रोज़ाना की ब्राउज़िंग के लिए, प्रॉक्सी को सीधे ब्राउज़र एक्सटेंशन में कॉन्फ़िगर करना बेहतर रहता है। इससे आपकी सिस्टम सेटिंग्स अछूती रहती हैं और प्रॉक्सी स्विच करना काफ़ी आसान हो जाता है।

Opera के लिए अनुशंसित एक्सटेंशन: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

इस गाइड में, हम एक्सटेंशन विधि से सेटअप पर ध्यान देंगे, क्योंकि Opera में ब्राउज़िंग के लिए यह सबसे व्यावहारिक विकल्प है (प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल, तुरंत स्विचिंग, और सिस्टम सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं)।

Opera में Proxy Switcher एक्सटेंशन का उपयोग करें

Step 1 ProxySwithcer Extension इंस्टॉल करें ChromeWebStore पर जाएँ। Proxy Switcher सर्च करें और उसके पेज पर जाएँ। Add to Opera पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें। Click the image to view it in full size.

Step 2 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें Manual टैब पर जाएँ → Manual proxy सक्षम करें अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (HTTP के लिए 8080) "सभी प्रोटोकॉल के लिए इस प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करें" को इनेबल करें प्रॉक्सी टाइप के रूप में HTTP चुनें Authentication इनेबल करें और अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ पा सकते हैं यहाँ. Click the image to view it in full size.

Step 3 रिज़ल्ट चेक करें जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। Click the image to view it in full size.