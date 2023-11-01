नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

तुर्की प्रॉक्सी

भरोसेमंद स्टेटिक तुर्की IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • तुर्की में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे तुर्की प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

गेमिंग के लिए अद्भुत! कोई जियो-प्रतिबंध नहीं और स्पीड अविश्वसनीय है। 5/5

Gamer_GalFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fine proxy उन बेहतरीन प्रॉक्सी सेवा प्रदाताओं में से एक है जिसका मैंने उपयोग किया है, यह सस्ती और विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करता है। अब तक का सबसे अच्छा अनुभव।

Ahmed ArshadDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

आपको FineProxy.org के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने FineProxy.org को दोस्तों की सिफारिशों के माध्यम से खोजा, और सेवा की गुणवत्ता वाकई उत्कृष्ट है। लागत काफी कम है, जो हमारी कंपनी को खर्चों में काफी बचत करने में मदद करती है। मैं FineProxy.org सपोर्ट टीम के उत्साही समर्थन की बहुत सराहना करता हूँ। वे बहुत उत्साही हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। FineProxy.org मुझे डेटा तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है और सुरक्षा में सुधार करता है। मैं सेवा की गुणवत्ता और सेवा उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा न करने पर रिफंड नीति को भी महत्व देता हूँ। समीक्षा G2.com पर संकलित और होस्ट की गई है। आपको FineProxy.org के बारे में क्या नापसंद है? मैं उच्च-आयतन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा प्रचार पैकेज और एक अतिरिक्त प्रचार नीति देखना चाहूंगा।

long l.G2, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

कुछ महीनों से इस सेवा का उपयोग कर रहा हूँ और कभी अन्य सेवा में बदलने के बारे में नहीं सोचा, मूल्य-प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा विकल्प।

BenjaminSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
BTK साल में 311,000 URL ब्लॉक करता है — इसका प्रॉक्सी यूज़र्स पर क्या असर पड़ता है?BTK साइटें ब्लॉक

तुर्की के BTK ने 2024 में रिकॉर्ड 311,000+ वेब एड्रेस ब्लॉक किए — 82% बिना कोर्ट ऑर्डर के (कानून 5651)। Reddit ब्लॉक है। अगस्त 2024 में Instagram 9 दिन बंद रहा। 2023 के अंत में 16 VPN सेवाएँ (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) ब्लॉक की गईं। मार्च 2025 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया को 42 घंटे तक थ्रॉटल किया गया। Freedom House: 31/100। अगर आप तुर्की में हैं और ब्लॉक की गई साइट्स चाहिए — तो आपको बाहर का IP चाहिए, तुर्की का नहीं। रीजनल प्राइसिंग या स्क्रैपिंग के लिए तुर्की IP सामान्य रूप से काम करते हैं — BTK ब्लॉक आउटबाउंड प्रॉक्सी ट्रैफ़िक को प्रभावित नहीं करते।

Sahibinden.com बार-बार ब्लॉक कर रहा है — क्या काम करता है?यादृच्छिक विलंब

Sahibinden रिक्वेस्ट रेट, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट और IP रेपुटेशन चेक करता है। आपको रिक्वेस्ट के बीच रैंडम डिले (फ़िक्स्ड इंटरवल नहीं), असली Chrome/Firefox बिल्ड्स से मैच करने वाले रोटेटिंग User-Agents, और ऐसे तुर्की प्रॉक्सी चाहिए जो बर्न नहीं हुए हों। TR ISP प्रॉक्सी डेटासेंटर से बेहतर पास होता है — Sahibinden डेटासेंटर रेंज को ज़्यादा आक्रामक तरीके से फ़्लैग करता है। कैटलॉग पेजों के लिए हर 20–30 रिक्वेस्ट पर IP रोटेट करें, इंडिविजुअल लिस्टिंग के लिए कम।

क्या मैं अभी भी तुर्की सब्सक्रिप्शन से Netflix सस्ता ले सकता हूँ?हाँ

हाँ। Netflix तुर्की: $3.75/माह बेसिक, $5.54 स्टैंडर्ड, $7.19 प्रीमियम। साइनअप के दौरान अपने ब्राउज़र में तुर्की प्रॉक्सी सर्वर सेट करें, तुर्की गिफ़्ट कार्ड से पे करें। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट होने के बाद स्ट्रीम करने के लिए प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं — Netflix रीजन बिलिंग पर चेक करता है, प्लेबैक पर नहीं। YouTube Premium ($2.15/माह), Google One ($1/माह से कम), Disney+ (~$20/साल) भी इसी तरह काम करते हैं। Steam अपवाद है — नवंबर 2023 में USD प्राइसिंग पर स्विच हो गया।

तुर्की प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट कहाँ से मिलेगी?डैशबोर्ड में

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी. अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

लाइव तुर्किये प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक तुर्किये प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
7 ऑनलाइन·और चाहिए? →
107.181.155.86:80
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 घं पहले
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 घं पहले
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 घं पहले
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKilis
277 Kbps
39.8%
2 घं पहले
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKilis
279 Kbps
18.0%
2 घं पहले
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
442 Kbps
10.5%
2 घं पहले
दिखा रहे हैं 7 में से 7

गाइड

फ्री तुर्की प्रॉक्सी लिस्ट

2 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

तुर्की IP से असली पैसे कैसे बचते हैं

तुर्की में दुनिया की सबसे सस्ती सब्सक्रिप्शन कीमतें मिलती हैं। 2017 से लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 90% से ज़्यादा गिर चुकी है, और ज़्यादातर इंटरनेशनल सर्विसेज़ अभी भी रीजनल प्राइसिंग फ़ॉलो करती हैं। तुर्की IP से Netflix की कीमत $3.75/माह है — जबकि US में $15.49। YouTube Premium: $2.15 बनाम $13.99। Google One तुर्की से दुनिया में सबसे सस्ता है, $1/माह से भी कम। Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — सभी उसी रीजनल प्राइसिंग मॉडल पर चलते हैं।

तरीका: अकाउंट बनाते या पेमेंट करते समय तुर्की IP से कनेक्ट करें। तुर्की App Store या Google Play गिफ़्ट कार्ड खरीदें (G2A, Turgame), रिडीम करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर सर्विसेज़ शुरुआती खरीद के बाद आपकी लोकेशन दोबारा चेक नहीं करतीं। Steam ने नवंबर 2023 में तुर्की लीरा प्राइसिंग बंद कर दी (USD पर स्विच — गेम्स ~$4 से $28.97 हो गए), इसलिए वो लूपहोल बंद हो चुका है। लेकिन स्ट्रीमिंग, क्लाउड स्टोरेज और ज़्यादातर ऐप सब्सक्रिप्शन अभी भी रीजनल प्राइसिंग फ़ॉलो करते हैं।

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — तुर्की ई-कॉमर्स स्क्रैपिंग

Hepsiburada "तुर्की का Amazon" है — 163 मिलियन+ प्रोडक्ट, 40 मिलियन मंथली विज़िटर। Trendyol और भी बड़ा है, अब यूरोप में एक्सपैंड कर रहा है। दोनों के लिए Apify-बेस्ड स्क्रैपर ($5–20/माह + यूसेज) उपलब्ध हैं, और दोनों IP के हिसाब से लोकलाइज़्ड डेटा सर्व करते हैं। तुर्की के बाहर से प्राइस मॉनिटरिंग करने पर इंटरनेशनल वर्शन दिखता है — लिमिटेड इन्वेंट्री, कोई सेलर डिटेल्स नहीं।

Sahibinden.com (क्लासिफ़ाइड: रियल एस्टेट, कारें, जॉब्स) बॉट प्रोटेक्शन चलाता है। इसके लिए ओपन-सोर्स स्क्रैपर रैंडम मल्टीप्लायर के साथ रिक्वेस्ट डिले, User-Agent रोटेशन और रोटेटिंग तुर्की प्रॉक्सी पर निर्भर करते हैं। तीनों के बिना, आप मिनटों में ब्लॉक हो जाते हैं।

तुर्की प्रॉक्सी एक्सेस खरीदने के लिए, FineProxy तुर्की से डेटासेंटर IPv4 प्रॉक्सी ऑफ़र करता है। अपने ASN पर डेटासेंटर, प्रति IP फ़्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक। जब आप Hepsiburada की 163 मिलियन+ लिस्टिंग से कैटलॉग पुल कर रहे हों तो तेज़ तुर्की प्रॉक्सी ज़रूरी है — FineProxy प्रति IP 500 Mbps तक की स्पीड देता है। कॉम्पिटिटर तुर्की IP की कीमत $0.30–8/GB रखते हैं। FineProxy पर एक महीने की हेवी स्क्रैपिंग की कीमत उतनी ही है जितनी एक सिंगल प्राइस चेक की।