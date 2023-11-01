नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

एशिया प्रॉक्सी

भरोसेमंद स्टेटिक एशिया IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • एशिया में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे एशियाई प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश

esta bazaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया जो उपलब्ध स्थानों की विविधता थी। मुझे एक स्थानीयकृत प्रोजेक्ट के लिए विशिष्ट यूरोपीय आईपी की आवश्यकता थी, और FineProxy में वही था जो मैं खोज रहा था। उन आईपी को उन साइटों द्वारा 'उच्च जोखिम' के रूप में नहीं चिह्नित किया गया है जिनका मैं अक्सर उपयोग करता हूँ, जो एक बड़ा लाभ है। मैं निश्चित रूप से अगले महीने अपनी सदस्यता नवीनीकृत करूँगा।

Bode HughDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

इस प्रॉक्सी सर्वर के साथ इंटरनेट जल्दी काम करता है, यह ठीक है, ब्राउज़र पेज अच्छी तरह लोड होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपका सर्वर मिला। साथ ही यह अच्छा है कि मेरे किसी भी सवाल का हमेशा जवाब दिया जाएगा।

Andrew CombersFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सालों से ग्राहक और ठीक है, सबसे अच्छे प्रॉक्सी और सेवा रहे हैं, किसी भी समस्या में हमेशा मददगार और तेज़ प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

Anon SuperVIPTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे उच्च गति, सुरक्षित प्रॉक्सी प्रदान करते हैं जिनमें असीमित बैंडविड्थ, सस्ती कीमतें और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव शामिल है। यह वास्तव में एक अच्छा सेवा है, मैं fineproxy.org 100% की सिफारिश करता हूँ।

DJFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या मैं खरीदने से पहले कोशिश कर सकता हूँ?48-घंटे प्रॉक्सी

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी. अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

मिनिमम ऑर्डर कितना है?100 IP

100 IP। FineProxy एक होलसेल प्रोवाइडर है — बल्क प्राइसिंग, पर-IP रिटेल नहीं। अगर आपको किसी एक टारगेट को टेस्ट करने के लिए 5–10 IP चाहिए, तो फ्री ट्रायल इसके लिए काफ़ी है। प्रोडक्शन स्क्रैपिंग या मॉनिटरिंग के लिए 100+ शुरुआती पॉइंट है।

FineProxy की एशियन प्रॉक्सी कितनी फ़ास्ट हैं?500 Mbps तक

प्रति IP 500 Mbps तक। डेटासेंटर IP अपने ASN पर, डायरेक्ट अपलिंक्स। एशियन ई-कॉमर्स (Taobao, Rakuten, Shopee) स्क्रैप करने के लिए स्पीड से ज़्यादा IP रेपुटेशन मायने रखती है — लेकिन एक फ़ास्ट एशियन प्रॉक्सी बल्क कैटलॉग पुल को काफ़ी तेज़ बना देती है।

लाइव एशिया प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक एशिया प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
48 ऑनलाइन·और चाहिए? →
47.91.104.88:3128
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 घं पहले
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 घं पहले
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटChina
1.97 Mbps
99.9%
1 घं पहले
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटChina
1.12 Mbps
100.0%
1 घं पहले
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 घं पहले
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 घं पहले
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटChina
267 Kbps
100.0%
1 घं पहले
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 घं पहले
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 घं पहले
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 घं पहले
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 घं पहले
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 घं पहले
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 घं पहले
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 घं पहले
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 घं पहले
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 घं पहले
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 घं पहले
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 घं पहले
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 घं पहले
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीCambodia
842 Kbps
53.4%
1 घं पहले
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 घं पहले
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 घं पहले
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