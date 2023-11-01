नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Twitter (X) के लिए प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना X प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • X खातों के लिए 100 स्टैटिक ISP IP खरीदें
  • मेरी X प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी X प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में निर्यात करें
  • X के लिए ISP प्रॉक्सी के उपलब्ध स्थान दिखाएँ
  • मेरी X प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण दिखाएँ
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैं सोशल मीडिया के लिए fineproxy.org प्रॉक्सी का उपयोग करता हूँ, जिससे गुमनाम रहना और खाता ब्लॉक से बचना आसान होता है। यह विश्वसनीय, कुशल और स्थिर प्रदर्शन के लिए उपयोग में आसान है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त ट्रायल इसे और बेहतर बना देगा, अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेगा। fineproxy.org से प्रॉक्सी विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी संगत हैं और शानदार गति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत उपयोग हो या व्यावसायिक जरूरतें, इस सेवा की गुणवत्ता और कार्यक्षमता के लिए इसे अत्यधिक अनुशंसित किया जाता है।

Alexsander123SaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

वे लोग जिनके लिए प्रॉक्सी की आवश्यकता है और जटिल सेटअप नहीं करना चाहते, उनके लिए यह एक बहुत ही सुविधाजनक सेवा है। सब कुछ जल्दी शुरू हो जाता है, विभिन्न देश उपलब्ध हैं, और योजनाओं का पर्याप्त चयन है। मैंने विश्लेषण और स्वचालन कार्य के लिए प्रॉक्सी का उपयोग किया और परिणामों से पूरी तरह संतुष्ट था।

EvgeniyDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे ऐसे API उपलब्ध कराते हैं जिनसे उपयोगकर्ता उनकी वेबसाइट से प्रॉक्सी प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि उनकी ग्राहक सेवा टीम की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता करने की पूरी कोशिश की। वे सात दिनों के बाद IP बदलने की सुविधा भी देते हैं।

Anonymous UserTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

अधिक संतुष्ट हूँ, यह एक अच्छी सेवा है। मेरे पास यूरोपियन पैकेज है और मैं अच्छी गति के साथ ठीक हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपको 5 सितारे दूँगा, धन्यवाद।

Johan GtFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं शैडोबैन हो गया हूँ?लॉगआउट जाँचें

लॉग आउट रहकर अपनी हाल की पोस्ट सर्च करें — अगर वे दिखाई नहीं देतीं, तो आप शायद शैडोबैन हैं। Shadowban Test या Circleboom जैसे टूल ऑटोमैटिकली चेक कर सकते हैं। शैडोबैन तब होता है जब एल्गोरिदम स्पैम जैसा बिहेवियर डिटेक्ट करता है: बहुत तेज़ पोस्टिंग, मास फ़ॉलो/अनफ़ॉलो, या अकाउंट्स में एक जैसा कंटेंट। ट्रिगर करने वाला बिहेवियर रोकने पर ये आमतौर पर अस्थायी होते हैं।

क्या डेटासेंटर प्रॉक्सी X अकाउंट्स के लिए सुरक्षित हैं?खातों हेतु जोखिम

अकाउंट मैनेज करने और पोस्ट करने के लिए — जोखिम भरा। प्लेटफ़ॉर्म लॉगिन और एंगेजमेंट के दौरान डेटासेंटर IP रेंज को सक्रिय रूप से फ़्लैग करता है। ऑथेंटिकेटेड एंडपॉइंट्स के ज़रिए API कॉल के लिए — ठीक है। प्लेटफ़ॉर्म ऑथेंटिकेटेड API ट्रैफ़िक को ब्राउज़र सेशन से अलग तरीके से ट्रीट करता है।

एक IP पर कितने अकाउंट सुरक्षित रूप से चला सकते हैं?एक

एक। इससे ज़्यादा होने पर प्लेटफ़ॉर्म उन्हें लिंक कर देता है। यहाँ तक कि एक ही एड्रेस से दूसरे अकाउंट में “बस कुछ चेक करने” के लिए लॉगिन करना भी कनेक्शन बना देता है। अगर आप 20 अकाउंट मैनेज करते हैं, तो आपको 20 अलग IP और 20 अलग ब्राउज़र प्रोफ़ाइल चाहिए।

क्या मैं API एक्सेस के लिए भुगतान किए बिना X को स्क्रैप कर सकता हूँ?तकनीकी रूप से

टेक्निकली हाँ, लेकिन एक अलग तरीके से महँगा पड़ता है। प्लेटफ़ॉर्म हर 2-4 हफ़्ते में अपनी डिफ़ेंस अपडेट करता है, जिससे स्क्रैपर नियमित रूप से टूटते हैं। गेस्ट टोकन एक्सपायर होते हैं और IP से बंधे होते हैं। आप स्क्रैपर मेंटेन करने में उतना इंजीनियरिंग टाइम खर्च करेंगे जितना Basic API एक्सेस ($200/महीना, 10,000 पोस्ट) पर खर्च होता।

X पर स्केल करने का सबसे सस्ता तरीका क्या है?लोड के अनुसार

पोस्टिंग के लिए: प्लेटफ़ॉर्म की अपनी लिमिट्स (2,400 ट्वीट/दिन प्रति अकाउंट) ज़्यादातर यूज़-केस के लिए काफ़ी हैं। प्रॉक्सी आपको मल्टीपल अकाउंट चलाने देती हैं, हर एक इन लिमिट्स के अंदर। डेटा रीडिंग के लिए: Free API टियर (1,500 पोस्ट/महीना) और कुछ डेडिकेटेड IP लाइट मॉनिटरिंग को कवर कर लेते हैं। गंभीर वॉल्यूम के लिए, $200/महीने का Basic टियर और API प्रॉक्सी सेटअप सबसे किफ़ायती रास्ता है।

क्या मैं हायर टियर के लिए पेमेंट करने की बजाय कई फ्री API कुंजियाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ?हाँ

हाँ, और यह API लागत बचाने का सबसे व्यावहारिक तरीका है। हर मुफ्त key आपको प्रति माह 1,500 पोस्ट देती है। दस अलग-अलग datacenter proxies पर दस keys — यानी 15,000 पोस्ट बिल्कुल मुफ्त, जो $200/month वाले Basic प्लान से भी ज़्यादा है। API कॉल्स server-to-server होती हैं, इसलिए datacenter IPs यहाँ बिल्कुल सही काम करते हैं। सीमा X के developer account approval की है — हर key के लिए फ़ोन वेरिफ़िकेशन वाला अलग अकाउंट चाहिए, इसलिए सैकड़ों तक स्केल करना मेहनत का काम है। लेकिन 10-20 मुफ्त keys भी ज़्यादातर टीमों की ज़रूरत पूरी कर देती हैं।

गाइड

X पर आपको वास्तव में प्रॉक्सी की ज़रूरत किसलिए है

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

तीन चीज़ें लोगों को X (Twitter) के लिए प्रॉक्सी के टॉपिक तक लाती हैं: मल्टीपल अकाउंट मैनेज करना, API के ज़रिए डेटा पुल करना, और जहाँ प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक है वहाँ एक्सेस पाना। हर एक के अपने नियम हैं, और गलत प्रॉक्सी टाइप आपको बिना प्रॉक्सी से भी तेज़ बैन करवा सकता है।

मल्टीपल अकाउंट चलाना

X आधिकारिक रूप से प्रति यूज़र 10 अकाउंट तक की अनुमति देता है, लेकिन जैसे ही आप एक ही IP से कई अकाउंट में लॉगिन करते हैं, प्लेटफ़ॉर्म उन्हें लिंक कर देता है। एक फ़्लैग होता है — सभी जुड़े अकाउंट खतरे में आ जाते हैं। 30+ प्रोफ़ाइल हैंडल करने वाली SMM टीमों के लिए यह एक गंभीर समस्या है।

हर अकाउंट को अपना अलग IP एड्रेस चाहिए। लेकिन यह सिर्फ आधी बात है — X ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट, कुकीज़, टाइमज़ोन सेटिंग्स और व्यवहार पैटर्न भी ट्रैक करता है। सेशन आइसोलेशन के बिना प्रॉक्सी ऐसा है जैसे सामने का दरवाज़ा बंद करके खिड़की खुली छोड़ दें। Antidetect ब्राउज़र (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) हर अकाउंट के लिए अलग एनवायरनमेंट बनाते हैं। आपका प्रॉक्सी IP संभालता है, ब्राउज़र बाकी सब कुछ।

अकाउंट वर्क के लिए, ISP प्रॉक्सी ज़्यादा सुरक्षित विकल्प हैं। प्लेटफ़ॉर्म लॉगिन के दौरान डेटासेंटर रेंज को फ़्लैग करने में काफ़ी एग्रेसिव है। ISP एड्रेस असली प्रोवाइडर्स से आते हैं और सामान्य होम कनेक्शन जैसे दिखते हैं। प्रॉक्सी चाहे कोई भी हो, एक्टिविटी लिमिट्स हर अकाउंट पर लागू रहती हैं: 2,400 ट्वीट प्रति दिन, 400 फ़ॉलो, 1,000 लाइक्स। इनसे आगे बढ़ें और आप शैडोबैन में फँसेंगे — आपकी पोस्ट सर्च और हैशटैग फ़ीड्स में दिखना बंद हो जाती हैं, लेकिन आपको कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिलती। आप बस अदृश्य हो जाते हैं।

API एक्सेस

X ने फ़रवरी 2023 में मुफ़्त API एक्सेस बंद कर दिया। वर्तमान प्राइसिंग:

  • Free: 1,500 पोस्ट/महीना (रीड), 50 ट्वीट/दिन (राइट)। टेस्टिंग के लिए भी मुश्किल से काफ़ी है।
  • Basic ($200/महीना): 10,000 पोस्ट/महीना।
  • Pro ($5,000/माह): 10 लाख पोस्ट/माह।
  • एंटरप्राइज़ ($42,000+/माह): 50 मिलियन+।

रेट लिमिट्स हर ऐप और 15-मिनट विंडो के हिसाब से होती हैं। अगर आप मल्टीपल ऐप्स चला रहे हैं या ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए, तो कई API कुंजियों में कॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करना — हर एक अपनी डेडिकेटेड प्रॉक्सी पर — आपकी इफ़ेक्टिव कैपेसिटी को मल्टीप्लाय करता है। कुंजियों के बीच रोटेट करने वाली API प्रॉक्सी इसे ऑटोमैटिकली हैंडल करती है। चूँकि API कॉल्स सर्वर-टू-सर्वर होती हैं, डेटासेंटर प्रॉक्सी यहाँ बढ़िया काम करती हैं — प्लेटफ़ॉर्म ऑथेंटिकेटेड API रिक्वेस्ट के लिए IP टाइप फ़्लैग नहीं करता।

स्क्रैपिंग — कठिन रास्ता

API के बिना X को स्क्रैप करना एक निरंतर जंग है। प्लेटफ़ॉर्म हर 2-4 हफ़्ते में डिफ़ेंसिव अपडेट पुश करता है जो मौजूदा स्क्रैपर्स को तोड़ देते हैं। गेस्ट टोकन IP से बंधे होते हैं और कुछ घंटों में एक्सपायर हो जाते हैं। GraphQL एंडपॉइंट्स की ID नियमित रूप से बदलती रहती हैं। TLS फ़िंगरप्रिंटिंग हेडलेस ब्राउज़र पकड़ लेती है। और डेटासेंटर IP बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस पर लगभग तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं।

DIY स्क्रैपर को मेंटेन करने में हर महीने 10-15 घंटे की लगातार मेहनत लगती है। ज़्यादातर टीमों के लिए API एक्सेस का भुगतान करना या मैनेज्ड स्क्रैपिंग सर्विस इस्तेमाल करना इंजीनियरिंग टाइम की तुलना में सस्ता पड़ता है।

वहाँ एक्सेस पाना जहाँ यह ब्लॉक है

कुछ देशों में और प्रतिबंधित नेटवर्क्स (स्कूल, ऑफ़िस) पर, X फ़ायरवॉल लेवल पर ब्लॉक होता है। एक प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को अलग एड्रेस के ज़रिए रूट करता है, और फ़िल्टर को प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्शन दिखता ही नहीं। Twitter तक अनब्लॉक एक्सेस के लिए, सही होस्ट और पोर्ट वाला एक साधारण HTTP प्रॉक्सी भी काम कर जाता है — ब्लॉक नेटवर्क की तरफ़ से है, X की तरफ़ से नहीं। आप प्रॉक्सी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर किए हुए किसी भी ब्राउज़र से x.com पर Twitter वेब इंटरफ़ेस इस्तेमाल कर सकते हैं।

Twitter एक्सेस के लिए बेस्ट प्रॉक्सी आपके टास्क पर निर्भर करती है: अकाउंट मैनेजमेंट के लिए ISP प्रॉक्सी, API वर्क के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी, और रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क पर Twitter अनब्लॉक करने के लिए कोई भी टाइप।