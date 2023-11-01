Twitter (X) के लिए प्रॉक्सी

तीन चीज़ें लोगों को X (Twitter) के लिए प्रॉक्सी के टॉपिक तक लाती हैं: मल्टीपल अकाउंट मैनेज करना, API के ज़रिए डेटा पुल करना, और जहाँ प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक है वहाँ एक्सेस पाना। हर एक के अपने नियम हैं, और गलत प्रॉक्सी टाइप आपको बिना प्रॉक्सी से भी तेज़ बैन करवा सकता है।

मल्टीपल अकाउंट चलाना

X आधिकारिक रूप से प्रति यूज़र 10 अकाउंट तक की अनुमति देता है, लेकिन जैसे ही आप एक ही IP से कई अकाउंट में लॉगिन करते हैं, प्लेटफ़ॉर्म उन्हें लिंक कर देता है। एक फ़्लैग होता है — सभी जुड़े अकाउंट खतरे में आ जाते हैं। 30+ प्रोफ़ाइल हैंडल करने वाली SMM टीमों के लिए यह एक गंभीर समस्या है।

हर अकाउंट को अपना अलग IP एड्रेस चाहिए। लेकिन यह सिर्फ आधी बात है — X ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट, कुकीज़, टाइमज़ोन सेटिंग्स और व्यवहार पैटर्न भी ट्रैक करता है। सेशन आइसोलेशन के बिना प्रॉक्सी ऐसा है जैसे सामने का दरवाज़ा बंद करके खिड़की खुली छोड़ दें। Antidetect ब्राउज़र (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) हर अकाउंट के लिए अलग एनवायरनमेंट बनाते हैं। आपका प्रॉक्सी IP संभालता है, ब्राउज़र बाकी सब कुछ।

अकाउंट वर्क के लिए, ISP प्रॉक्सी ज़्यादा सुरक्षित विकल्प हैं। प्लेटफ़ॉर्म लॉगिन के दौरान डेटासेंटर रेंज को फ़्लैग करने में काफ़ी एग्रेसिव है। ISP एड्रेस असली प्रोवाइडर्स से आते हैं और सामान्य होम कनेक्शन जैसे दिखते हैं। प्रॉक्सी चाहे कोई भी हो, एक्टिविटी लिमिट्स हर अकाउंट पर लागू रहती हैं: 2,400 ट्वीट प्रति दिन, 400 फ़ॉलो, 1,000 लाइक्स। इनसे आगे बढ़ें और आप शैडोबैन में फँसेंगे — आपकी पोस्ट सर्च और हैशटैग फ़ीड्स में दिखना बंद हो जाती हैं, लेकिन आपको कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिलती। आप बस अदृश्य हो जाते हैं।

API एक्सेस

X ने फ़रवरी 2023 में मुफ़्त API एक्सेस बंद कर दिया। वर्तमान प्राइसिंग:

Free: 1,500 पोस्ट/महीना (रीड), 50 ट्वीट/दिन (राइट)। टेस्टिंग के लिए भी मुश्किल से काफ़ी है।

Basic ($200/महीना): 10,000 पोस्ट/महीना।

Pro ($5,000/माह): 10 लाख पोस्ट/माह।

एंटरप्राइज़ ($42,000+/माह): 50 मिलियन+।

रेट लिमिट्स हर ऐप और 15-मिनट विंडो के हिसाब से होती हैं। अगर आप मल्टीपल ऐप्स चला रहे हैं या ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए, तो कई API कुंजियों में कॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करना — हर एक अपनी डेडिकेटेड प्रॉक्सी पर — आपकी इफ़ेक्टिव कैपेसिटी को मल्टीप्लाय करता है। कुंजियों के बीच रोटेट करने वाली API प्रॉक्सी इसे ऑटोमैटिकली हैंडल करती है। चूँकि API कॉल्स सर्वर-टू-सर्वर होती हैं, डेटासेंटर प्रॉक्सी यहाँ बढ़िया काम करती हैं — प्लेटफ़ॉर्म ऑथेंटिकेटेड API रिक्वेस्ट के लिए IP टाइप फ़्लैग नहीं करता।

स्क्रैपिंग — कठिन रास्ता

API के बिना X को स्क्रैप करना एक निरंतर जंग है। प्लेटफ़ॉर्म हर 2-4 हफ़्ते में डिफ़ेंसिव अपडेट पुश करता है जो मौजूदा स्क्रैपर्स को तोड़ देते हैं। गेस्ट टोकन IP से बंधे होते हैं और कुछ घंटों में एक्सपायर हो जाते हैं। GraphQL एंडपॉइंट्स की ID नियमित रूप से बदलती रहती हैं। TLS फ़िंगरप्रिंटिंग हेडलेस ब्राउज़र पकड़ लेती है। और डेटासेंटर IP बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस पर लगभग तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं।

DIY स्क्रैपर को मेंटेन करने में हर महीने 10-15 घंटे की लगातार मेहनत लगती है। ज़्यादातर टीमों के लिए API एक्सेस का भुगतान करना या मैनेज्ड स्क्रैपिंग सर्विस इस्तेमाल करना इंजीनियरिंग टाइम की तुलना में सस्ता पड़ता है।

वहाँ एक्सेस पाना जहाँ यह ब्लॉक है

कुछ देशों में और प्रतिबंधित नेटवर्क्स (स्कूल, ऑफ़िस) पर, X फ़ायरवॉल लेवल पर ब्लॉक होता है। एक प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को अलग एड्रेस के ज़रिए रूट करता है, और फ़िल्टर को प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्शन दिखता ही नहीं। Twitter तक अनब्लॉक एक्सेस के लिए, सही होस्ट और पोर्ट वाला एक साधारण HTTP प्रॉक्सी भी काम कर जाता है — ब्लॉक नेटवर्क की तरफ़ से है, X की तरफ़ से नहीं। आप प्रॉक्सी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर किए हुए किसी भी ब्राउज़र से x.com पर Twitter वेब इंटरफ़ेस इस्तेमाल कर सकते हैं।