FineProxy FAQ

API क्रेडिट्स इंटरनल बिलिंग यूनिट्स हैं जो मापती हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कितना लोड जेनरेट करती हैं। हर प्लान में एक निश्चित संख्या में क्रेडिट्स होते हैं, और हर आउटगोइंग रिक्वेस्ट टारगेट वेबपेज की जटिलता के आधार पर एक निश्चित अमाउंट डिडक्ट करती है।

एक साधारण रिक्वेस्ट जो सिर्फ HTML या JSON लोड करती है, आमतौर पर 1 क्रेडिट खर्च करती है। जो रिक्वेस्ट कई पैरेलल एसेट्स ट्रिगर करती हैं — जैसे स्क्रिप्ट्स, इमेजेज़, CSS फ़ाइलें, फ़ॉन्ट्स, API और ट्रैकिंग रिक्वेस्ट — वे ज़्यादा क्रेडिट्स कंज़्यूम करती हैं। हर एसेट एक अलग डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट के रूप में गिनी जाती है।

ये नंबर अनुमानित हैं और हर वेबसाइट के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं:

1 क्रेडिट — सिंपल API-स्टाइल रिक्वेस्ट, कोई ब्राउज़र नहीं, कोई JS नहीं

— सिंपल API-स्टाइल रिक्वेस्ट, कोई ब्राउज़र नहीं, कोई JS नहीं 2–3 क्रेडिट — बिना-JS ब्राउज़र रिक्वेस्ट (बेसिक DOM, कोई रेंडरिंग नहीं)

— बिना-JS ब्राउज़र रिक्वेस्ट (बेसिक DOM, कोई रेंडरिंग नहीं) ≈10 क्रेडिट — फुल हेडलेस ब्राउज़र JS रेंडरिंग के साथ, सामान्य DC प्रॉक्सी लोड

— फुल हेडलेस ब्राउज़र JS रेंडरिंग के साथ, सामान्य DC प्रॉक्सी लोड 10–15+ क्रेडिट्स — भारी पेज जिनमें कई स्क्रिप्ट्स, ट्रैकर्स, ऐड्स, एनालिटिक्स या बड़े एसेट बंडल हों

अलग-अलग वेबसाइट्स की DOM स्ट्रक्चर, JS बंडल और एसेट चेन अलग-अलग होती हैं। कोई साइट सिर्फ कुछ फ़ाइलें लोड करती है; दूसरी हर पेज पर 30+ डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट ट्रिगर कर सकती है।

अपनी असली खपत कैसे कैलकुलेट करें?

आप किसी प्लान को लेने से पहले क्रेडिट यूसेज का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं:

वह पेज खोलें जिसे आप स्क्रैप करना चाहते हैं।

इस तरह के टूल से चेक करें कि यह कितने पैरेलल रिक्वेस्ट भेजता है RequestMap

लोड हुए एसेट्स की संख्या ≈ प्रति पेज लोड क्रेडिट्स की संख्या।

इससे आपको सटीक अनुमान मिलता है कि आपका वर्कफ़्लो कितने API क्रेडिट खर्च करेगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँचने वाली हर रिक्वेस्ट क्रेडिट खर्च करती है — जिसमें 404, 429, 503 या टाइमआउट जैसे एरर रिस्पॉन्स भी शामिल हैं। भले ही टारगेट साइट ने एरर लौटाया हो, हमने रिक्वेस्ट को प्रोसेस और रूट किया है।