FineProxy एक प्रॉक्सी सर्वर रेंटल सेवा है जो अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर संचालित होती है। हम आधुनिक AMD-आधारित सर्वर हार्डवेयर का उपयोग करते हैं जो दुनिया भर के दर्जनों डेटा सेंटरों में तैनात है। हमारा नेटवर्क 80 Gbps तक की हाई-कैपेसिटी अपलिंक्स के साथ बनाया गया है, जो भारी लोड में भी स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। सभी प्रॉक्सी हमारे अपने IP पूल से प्रदान की जाती हैं (हम डायरेक्ट प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं) और पूरी भुगतान अवधि के दौरान सक्रिय रहती हैं।
सहायता केंद्र
FineProxy FAQ
प्रॉक्सी सेवाओं, ऑर्डर, डैशबोर्ड प्रबंधन, API एक्सेस, सीमाओं, समस्या निवारण और सहायता से जुड़े व्यावहारिक उत्तर।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
FineProxy सेवाओं, ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन, सीमाओं और सहायता से जुड़े सामान्य प्रश्न देखें।
FineProxy के बारे में3 उत्तर
हम पैकेज में डेटासेंटर प्रॉक्सी, एक ग्राहक को आवंटित डेडिकेटेड प्रॉक्सी, स्टैटिक ISP प्रॉक्सी और रोटेटिंग प्रॉक्सी उत्पाद प्रदान करते हैं।
समर्थित प्रोटोकॉल HTTP, HTTPS, SOCKS4 और SOCKS5 हैं। UDP को रोटेटिंग प्रॉक्सी को छोड़कर किसी भी प्लान में जोड़ा जा सकता है—ऑर्डर देते समय या बाद में सक्रिय सेवा पेज से। बाद में जोड़ने पर शुल्क सेवा के शेष दिनों के अनुपात में लिया जाता है।
अधिकांश मामलों में IP एड्रेस ओवरलैप नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑर्डर अलग से प्रोविज़न किया जाता है।
हालाँकि, पैकेज प्रॉक्सी के साथ थोड़ा ओवरलैप सैद्धांतिक रूप से संभव है, क्योंकि IP सीमित संख्या में ग्राहकों के बीच साझा किए जा सकते हैं। बड़े पैकेज साइज़ के साथ ओवरलैप की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता है।
यदि आपको गारंटीड IP यूनिकनेस चाहिए, तो डेडिकेटेड प्रॉक्सी सही विकल्प हैं।
प्रॉक्सी के प्रकार और स्थान का चयन7 उत्तर
पैकेज डेटासेंटर ऑर्डर में एक या कई देश शामिल किए जा सकते हैं, बशर्ते पूरे ऑर्डर में कम-से-कम 100 IP एड्रेस हों। डेडिकेटेड प्रॉक्सी पर पैकेज की यह न्यूनतम सीमा लागू नहीं होती।
Country Mix प्लान में आप अवांछित देशों को हटा सकते हैं और खरीदारी से पहले या बाद में हर देश के IP एड्रेस की संख्या समायोजित कर सकते हैं; यह प्लान और उपलब्ध स्टॉक पर निर्भर करता है।
डेडिकेटेड प्रॉक्सी ऐसे IP एड्रेस होते हैं जो पूरी रेंटल अवधि के लिए विशेष रूप से एक ही ग्राहक को असाइन किए जाते हैं। लीज़ अवधि के दौरान इन प्रॉक्सी का उपयोग अन्य ग्राहकों द्वारा नहीं किया जाता और भुगतान अवधि भर ये अपरिवर्तित रहते हैं, जब तक कि आप रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल का अनुरोध न करें। जब आपको पूरी तरह एक्सक्लूसिव, स्टैटिक IP की आवश्यकता हो, तो डेडिकेटेड प्रॉक्सी सबसे उपयुक्त विकल्प हैं।
पैकेज प्रॉक्सी निश्चित संख्या में IP एड्रेस के बंडल के रूप में प्रदान किए जाते हैं। प्लान के अनुसार, एक पैकेज में मौजूद अलग-अलग IP को सीमित संख्या में ग्राहक (आमतौर पर 3–5 तक) एक साथ उपयोग कर सकते हैं। यह मॉडल उन परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ प्रति-IP एक्सक्लूसिविटी से अधिक IP वॉल्यूम महत्वपूर्ण होता है।
सभी पैकेज प्रॉक्सी हमारे अपने IP एड्रेस हैं जो हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं। ये मुफ्त प्रॉक्सी नहीं हैं और न ही किसी थर्ड-पार्टी लिस्ट से स्क्रैप किए गए हैं — ये नियंत्रित IP हैं जो केवल हमारी प्रॉक्सी सेवा के भीतर उपलब्ध हैं।
मुख्य अंतर एक्सक्लूसिविटी मॉडल का है।
डेडिकेटेड प्रॉक्सी में, IP एक ही ग्राहक को असाइन किए जाते हैं और रेंटल अवधि के दौरान शेयर नहीं किए जाते। IP आपके ऑर्डर से जुड़े रहते हैं।
पैकेज प्रॉक्सी में, IP बंडल के रूप में प्रदान किए जाते हैं और सीमित संख्या में ग्राहकों (आमतौर पर 3–5 तक) द्वारा शेयर किए जा सकते हैं। इससे हम कम कीमत पर अधिक IP वॉल्यूम प्रदान कर पाते हैं, लेकिन हर एक IP के एक्सक्लूसिव उपयोग की गारंटी नहीं दी जाती। यह मॉडल तब बेहतर काम करता है जब स्केल, पूरी तरह डेडिकेटेड IP से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो।
ISP प्रॉक्सी स्टैटिक रेज़िडेंशियल IP पते हैं, जो आम घरेलू इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के होते हैं, लेकिन डेटा सेंटर के सर्वरों पर चलते हैं।
इससे आपको दोनों तरह के प्रॉक्सी की खूबियाँ एक साथ मिलती हैं। डेटा सेंटर से — तेज़ स्पीड, कभी न बदलने वाला स्टैटिक IP पता और स्थिर अपटाइम। रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी से — भरोसा: वेबसाइटों को किसी होस्टिंग कंपनी का नहीं, बल्कि आम इंटरनेट प्रदाता का ASN दिखता है, इसलिए ऐसे IP बहुत कम फ़्लैग या ब्लॉक होते हैं।
प्लान और कीमतें ISP प्रॉक्सी पेज पर देखें।
API क्रेडिट्स इंटरनल बिलिंग यूनिट्स हैं जो मापती हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कितना लोड जेनरेट करती हैं। हर प्लान में एक निश्चित संख्या में क्रेडिट्स होते हैं, और हर आउटगोइंग रिक्वेस्ट टारगेट वेबपेज की जटिलता के आधार पर एक निश्चित अमाउंट डिडक्ट करती है।
एक साधारण रिक्वेस्ट जो सिर्फ HTML या JSON लोड करती है, आमतौर पर 1 क्रेडिट खर्च करती है। जो रिक्वेस्ट कई पैरेलल एसेट्स ट्रिगर करती हैं — जैसे स्क्रिप्ट्स, इमेजेज़, CSS फ़ाइलें, फ़ॉन्ट्स, API और ट्रैकिंग रिक्वेस्ट — वे ज़्यादा क्रेडिट्स कंज़्यूम करती हैं। हर एसेट एक अलग डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट के रूप में गिनी जाती है।
ये नंबर अनुमानित हैं और हर वेबसाइट के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं:
- 1 क्रेडिट — सिंपल API-स्टाइल रिक्वेस्ट, कोई ब्राउज़र नहीं, कोई JS नहीं
- 2–3 क्रेडिट — बिना-JS ब्राउज़र रिक्वेस्ट (बेसिक DOM, कोई रेंडरिंग नहीं)
- ≈10 क्रेडिट — फुल हेडलेस ब्राउज़र JS रेंडरिंग के साथ, सामान्य DC प्रॉक्सी लोड
- 10–15+ क्रेडिट्स — भारी पेज जिनमें कई स्क्रिप्ट्स, ट्रैकर्स, ऐड्स, एनालिटिक्स या बड़े एसेट बंडल हों
अलग-अलग वेबसाइट्स की DOM स्ट्रक्चर, JS बंडल और एसेट चेन अलग-अलग होती हैं। कोई साइट सिर्फ कुछ फ़ाइलें लोड करती है; दूसरी हर पेज पर 30+ डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट ट्रिगर कर सकती है।
अपनी असली खपत कैसे कैलकुलेट करें?
आप किसी प्लान को लेने से पहले क्रेडिट यूसेज का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं:
- वह पेज खोलें जिसे आप स्क्रैप करना चाहते हैं।
- इस तरह के टूल से चेक करें कि यह कितने पैरेलल रिक्वेस्ट भेजता है RequestMap
- लोड हुए एसेट्स की संख्या ≈ प्रति पेज लोड क्रेडिट्स की संख्या।
इससे आपको सटीक अनुमान मिलता है कि आपका वर्कफ़्लो कितने API क्रेडिट खर्च करेगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँचने वाली हर रिक्वेस्ट क्रेडिट खर्च करती है — जिसमें 404, 429, 503 या टाइमआउट जैसे एरर रिस्पॉन्स भी शामिल हैं। भले ही टारगेट साइट ने एरर लौटाया हो, हमने रिक्वेस्ट को प्रोसेस और रूट किया है।
नहीं। लोकेशन चयन केवल देश के स्तर पर उपलब्ध है। किसी देश के भीतर शहर-स्तरीय टार्गेटिंग समर्थित नहीं है। IP एड्रेस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कम लोड वाले नेटवर्क से स्वचालित रूप से असाइन किए जाते हैं।
ऑर्डर, वॉलेट और भुगतान6 उत्तर
आप क्रेडिट कार्ड, Apple Pay या क्रिप्टोकरेंसी—BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 और USDT ERC20—से अपना डैशबोर्ड बैलेंस टॉप अप कर सकते हैं। कार्ड और Apple Pay भुगतान Paddle और Stripe द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं।
सभी टॉप-अप केवल भुगतान प्रोसेसर के माध्यम से होते हैं; हम सीधे क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफ़र स्वीकार नहीं करते। उपलब्ध विकल्प आपके क्षेत्र पर निर्भर करते हैं।
सफल भुगतान के तुरंत बाद प्रॉक्सी स्वचालित रूप से डिलीवर हो जाती हैं। स्टैंडर्ड प्लान के साथ, प्रॉक्सी का एक्सेस बिना किसी प्रतीक्षा और बिना किसी मैनुअल प्रोसेसिंग के आपके पर्सनल अकाउंट में दिखाई देता है। हम प्रॉक्सी विवरण ईमेल द्वारा नहीं भेजते।
एकमात्र अपवाद टिकट सिस्टम के माध्यम से किए गए कस्टम या नॉन-स्टैंडर्ड ऑर्डर हैं। ऐसे मामलों में, प्रॉक्सी डिलीवरी में 24 घंटे तक का समय लग सकता है।
मानक किराये की अवधि कम से कम 30 दिन है। रोटेटिंग प्रॉक्सी को छोड़कर हर उत्पाद के लिए सशुल्क 48-घंटे की अवधि भी उपलब्ध है।
कोई भी नॉन-रोटेटिंग प्रॉक्सी उत्पाद चुनें, देश, IP की संख्या और ऐड-ऑन कॉन्फ़िगर करें, फिर 48 घंटे चुनें। भुगतान से पहले कैटलॉग चुने गए कॉन्फ़िगरेशन की पूरी कीमत की गणना करके दिखाता है।
यदि परिणाम संतोषजनक हों, तो आप उसी सेवा को 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं: लॉगिन, पासवर्ड और IP एड्रेस सूची वही रहती है, इसलिए दोबारा कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती।
कृपया ध्यान दें: 48-घंटे के ऑर्डर पर रिफंड नहीं मिलता।
आपके डैशबोर्ड में एक आंतरिक वॉलेट है। इसे मैन्युअल रूप से टॉप अप करें या स्वचालित टॉप-अप चालू करें—हर सेवा और ऐड-ऑन का भुगतान इसी बैलेंस से होता है; प्रत्येक खरीद के लिए अलग इनवॉइस में राशि जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
डैशबोर्ड के सभी टॉप-अप केवल भुगतान प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेस होते हैं। हम सीधे क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफ़र स्वीकार नहीं करते।
किसी सेवा का 3 महीने के लिए अग्रिम ऑर्डर करने पर 10%, 6 महीने पर 15% और 12 महीने पर 20% छूट मिलती है। चेकआउट में अवधि चुनते ही छूट अपने-आप लागू हो जाती है।
सक्रिय सेवा का प्रबंधन8 उत्तर
सभी प्रॉक्सी पूरी भुगतान की गई रेंटल अवधि तक सक्रिय रहती हैं और उन्हें अनिवार्य रूप से बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक आप अपनी सेवा का नवीनीकरण करते रहते हैं, IP एड्रेस सक्रिय बने रहते हैं।
हाँ। निर्धारित IP सूची प्रतिस्थापन निःशुल्क है: आप इसे डैशबोर्ड में हर 8 दिन में एक बार स्वयं चला सकते हैं।
यदि आप निर्धारित प्रतिस्थापन की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, तो पूर्ण या आंशिक अनिर्धारित प्रतिस्थापन उपलब्ध है। यह सशुल्क विकल्प है: हर कार्रवाई के लिए $10, जो आपके डैशबोर्ड बैलेंस से काटा जाता है।
रोटेटिंग प्रॉक्सी को बदलने की आवश्यकता नहीं होती: उनके एड्रेस अपने-आप बदलते हैं।
सक्रिय सेवा → अधिक कार्रवाइयाँ (ऊपर दाईं ओर) → IP रीफ़्रेश करें खोलें। यहाँ आप पूरी सूची रीफ़्रेश कर सकते हैं, केवल चुने हुए एड्रेस बदल सकते हैं या किसी विशिष्ट देश के एड्रेस बदल सकते हैं।
जहाँ आपका प्लान और उपलब्ध स्टॉक अनुमति दे, वहाँ रीफ़्रेश करते समय पैकेज में किसी देश का हिस्सा बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। हर 8 दिन में एक निर्धारित प्रतिस्थापन निःशुल्क है; अनिर्धारित प्रतिस्थापन की कीमत $10 है—विवरण के लिए देखें “क्या मैं किराया अवधि समाप्त होने से पहले IP एड्रेस बदल सकता हूँ?”।
आपकी सेवा के सभी एड्रेस सक्रिय सेवा पेज पर IP एड्रेस अनुभाग में सूचीबद्ध होते हैं। वहाँ हर एड्रेस के देश सहित पूरी सूची दिखाई देती है, और देश फ़िल्टर से आप ज़रूरी एड्रेस जल्दी चुन सकते हैं।
आप सूची को दो तरीकों से एक्सपोर्ट कर सकते हैं:
- सादा TXT फ़ाइल — आवश्यक देश चुनें और केवल उनके एड्रेस डाउनलोड करें, हर पंक्ति में एक प्रॉक्सी।
- कस्टम बिल्डर — {ip}, {port}, {login}, {password} और {scheme} वेरिएबल से अपनी पंक्ति का फ़ॉर्मेट तय करें, ताकि फ़ाइल बिना मैन्युअल संपादन के आपके सॉफ़्टवेयर के अनुकूल हो।
पोर्ट और बिल्डर के विवरण के लिए देखें “कौन-से पोर्ट और प्रॉक्सी-सूची फ़ॉर्मेट उपलब्ध हैं?”।
अपने प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विधि के अनुरूप पोर्ट का उपयोग करें:
|प्रोटोकॉल
|क्रेडेंशियल पोर्ट
|IP अनुमति-सूची पोर्ट
|क्षमताएँ
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|मानक HTTP प्रॉक्सीइंग
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|केवल IP प्रमाणीकरण
|HTTP/2 (पोर्ट 993, DPI बायपास)
|—
|993
|HTTP/2
बिल्डर वेरिएबल:
- {ip} — प्रॉक्सी IP एड्रेस
- {port} — कनेक्शन पोर्ट
- {login} — सेवा लॉगिन
- {password} — सेवा पासवर्ड
- {scheme} — प्रॉक्सी प्रोटोकॉल
मनचाहा आउटपुट फ़ॉर्मेट पाने के लिए इन्हें किसी भी विभाजक या टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित करें।
ये सेवा के क्रेडेंशियल हैं, आपके डैशबोर्ड का लॉगिन नहीं। लॉगिन को कनेक्शन में और पासवर्ड को प्रबंधन → पासवर्ड में बदलें।
यह नामकरण पद्धति बदलते समय या कई मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें अपडेट करते समय उपयोगी है; वर्कलोड बदलने से पहले उन फ़ाइलों में नए मान अपडेट करें।
सक्रिय सेवा → प्रबंधन → अतिरिक्त IP पर जाएँ। सेवा रद्द किए बिना एक या कई देशों के IP एड्रेस जोड़ें।
कीमत शेष दिनों के अनुपात में तय होती है।
सक्रिय सेवा → प्रबंधन पर जाएँ और नीचे “यह सेवा रद्द करें” चुनें। अप्रयुक्त राशि आपके वॉलेट में लौट जाती है।
24 घंटों के भीतर रद्द करने पर, रिफ़ंड नीति के अधीन, आप टिकट के माध्यम से मूल भुगतान विधि में रिफ़ंड का अनुरोध कर सकते हैं।
ट्रैफ़िक और कनेक्शन सीमाएँ10 उत्तर
हम प्लान स्तर पर कोई कृत्रिम स्पीड लिमिट नहीं लगाते। वास्तविक प्रदर्शन मुख्य रूप से बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें क्लाइंट-साइड सीमाएँ, सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क क्वालिटी और टार्गेट वेबसाइटों का व्यवहार शामिल है।
वास्तविक परिस्थितियों में, रिमोट सर्वर पर स्पीड 700 Mbps तक पहुँच सकती है। सामान्य होम नेटवर्क सेटअप पर स्पीड आमतौर पर 200–300 Mbps के आसपास रहती है। हालाँकि, हम न्यूनतम स्पीड की गारंटी नहीं देते, क्योंकि सभी नेटवर्क और उपयोग परिदृश्यों में यह एक समान नहीं रह सकती।
हम 10–20 Mbps तक सीमित पुराने प्रॉक्सी फ़ॉर्मेट का उपयोग नहीं करते। स्पीड पैरामीटर प्रत्येक व्यक्तिगत IP एड्रेस के लिए निर्दिष्ट हैं, पूरे पैकेज का औसत नहीं।
डेटा ट्रांसफ़र असीमित है। बैंडविड्थ के लिए हम पैकेज के आकार पर आधारित इन दिशानिर्देशों के भीतर रहने की सलाह देते हैं:
- 300 IP एड्रेस तक के पैकेज — 100 Mbps तक
- 3,000 IP एड्रेस तक के पैकेज — 500 Mbps तक
- 3,001 से 5,000 IP एड्रेस वाले पैकेज — 1 Gbps तक
- 5,001 से 15,000 IP एड्रेस वाले पैकेज — 1.5 Gbps तक
- 15,001 से 25,000 IP एड्रेस वाले पैकेज — 2.5 Gbps तक
- 25,001+ IP एड्रेस वाले पैकेज — 5 Gbps तक
ये स्वचालित सीमाएँ नहीं हैं—तकनीकी रूप से आपकी गति कम नहीं की जाती। हम आपसे इन मानों के भीतर रहने को कहते हैं: यदि आप लगातार इन्हें पार करते हैं, तो सहायता टीम लोड कम करने के अनुरोध के साथ टिकट खोल सकती है।
एक साथ सक्रिय प्रॉक्सी कनेक्शन की सीमा (तकनीकी शब्द “concurrent connections”) पैकेज के आकार पर निर्भर करती है:
- 999 IP एड्रेस तक के पैकेज — 1,500 समवर्ती कनेक्शन
- 1,000 से 4,999 IP एड्रेस वाले पैकेज — IP एड्रेस की संख्या का 3×
- 5,000 से 14,999 IP एड्रेस वाले पैकेज — IP एड्रेस की संख्या का 2×
- 15,000+ IP एड्रेस वाले पैकेज — IP एड्रेस जितने ही कनेक्शन
हर कार्य पूरा होने पर कनेक्शन बंद करें। अन्यथा कनेक्शन 120 सेकंड के टाइमआउट तक सक्रिय रह सकता है, जिससे प्रभावी अनुरोध क्षमता घटती है।
यदि आपका वर्कलोड आँकड़ों से मेल नहीं खाता, तो अपने सॉफ़्टवेयर डेवलपर से कनेक्शन प्रबंधन की जाँच करवाएँ।
Concurrent connections से आशय है कि एक ही समय में कितने प्रॉक्सी कनेक्शन काम कर सकते हैं।
हर बार जब आपका ब्राउज़र, एप्लिकेशन या स्क्रिप्ट प्रॉक्सी के माध्यम से कोई अनुरोध भेजता है, तो एक कनेक्शन खुलता है। अनुरोध प्रोसेस होने तक कनेक्शन सक्रिय रहता है और उसे समवर्ती कनेक्शन के रूप में गिना जाता है। अनुरोध पूरा होने और कनेक्शन बंद होने के बाद उसकी गिनती नहीं होती।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी वेबसाइट को खोलने का मतलब हमेशा एक ही कनेक्शन नहीं होता।
जब कोई पेज लोड होता है, तो ब्राउज़र पहले मुख्य HTML फ़ाइल का अनुरोध करता है। इसके बाद वह इमेज, स्क्रिप्ट, स्टाइलशीट, फ़ॉन्ट और API अनुरोध जैसे कई अतिरिक्त संसाधन लोड कर सकता है। प्रोसेस होने के दौरान इनमें से हर अनुरोध अपना अलग कनेक्शन खोल सकता है।
इसलिए किसी वेबसाइट पर एक बार जाने से भी एक साथ कई समवर्ती कनेक्शन बन सकते हैं। वास्तविक संख्या वेबसाइट की संरचना, उसके द्वारा लोड किए जाने वाले संसाधनों की संख्या और ब्राउज़र या एप्लिकेशन द्वारा इन अनुरोधों को संभालने के तरीके पर निर्भर करती है।
सेवा अपने-आप Slow Mode में चली जाती है—यह समवर्ती कनेक्शन प्रतिबंध मोड है। इसके सक्रिय रहने पर प्रति IP एड्रेस एक से अधिक कनेक्शन की अनुमति नहीं होती।
इसकी अवधि 24 घंटों के भीतर हुए उल्लंघनों पर निर्भर करती है:
- 2 उल्लंघन तक — 5 मिनट
- 3 से 6 उल्लंघन — 15 मिनट
- 7 से 10 उल्लंघन — 30 मिनट
- 10 से अधिक उल्लंघन — 60 मिनट
प्रतिबंध अवधि समाप्त होने पर सेवा अपने-आप सामान्य संचालन में लौट आती है।
थ्रेड समानांतर सॉफ़्टवेयर कार्य होते हैं; कनेक्शन वे सक्रिय नेटवर्क सत्र हैं जिन्हें ये कार्य प्रॉक्सी के माध्यम से खोलते हैं। एक थ्रेड कई समवर्ती कनेक्शन उपयोग कर सकता है।
सामान्य उदाहरण:
- API अनुरोध — आमतौर पर 1 कनेक्शन
- साधारण HTTP अनुरोध (HTML या JSON) — आमतौर पर 1 कनेक्शन
- JavaScript के बिना ब्राउज़र अनुरोध — 2–3 कनेक्शन
- JavaScript रेंडरिंग वाला हेडलेस ब्राउज़र — औसतन लगभग 10 कनेक्शन
- विज्ञापन, एनालिटिक्स, ट्रैकिंग और कई एसेट वाला भारी पेज — 10–15+ कनेक्शन
लोड होने वाली हर स्क्रिप्ट, स्टाइलशीट, इमेज, फ़ॉन्ट, API कॉल या ट्रैकर एक अलग डाउनस्ट्रीम कनेक्शन बना सकता है।
वास्तव में कितने कनेक्शन चाहिए, यह समझने के लिए प्लान चुनने से पहले लोड मापें:
- जिस वेबसाइट पर काम करना है, उसे Chrome या Firefox में खोलें।
- डेवलपर टूल खोलने के लिए F12 दबाएँ (या राइट-क्लिक → निरीक्षण करें) और नेटवर्क टैब पर जाएँ। यह पेज लोड होते समय भेजे गए हर अनुरोध को दिखाता है।
- पेज दोबारा लोड करें और देखें कि एक साथ कितने अनुरोध चलते हैं। समानांतर लोड होने वाले संसाधनों—इमेज, स्क्रिप्ट, स्टाइलशीट, फ़ॉन्ट, API कॉल—की संख्या लगभग प्रति पेज लोड कनेक्शन की संख्या होती है। ऑनलाइन टूल Request Map भी उपयोगी दृश्य अवलोकन देता है।
- इस संख्या को अपने सॉफ़्टवेयर में समानांतर थ्रेड या कार्यों की संख्या से गुणा करें और अधिकतम लोड के लिए 20–30% अतिरिक्त रखें।
वेबसाइटें अलग-अलग ढंग से बनी होती हैं: कोई कुछ फ़ाइलें लोड करती है, तो कोई हर पेज लोड पर 30 या अधिक अनुरोध भेजती है। इसलिए औसत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी वास्तविक लक्षित साइट को मापें।
सक्रिय सेवा पेज → आँकड़े खोलें। चार्ट में कनेक्शन टैब चुनें: यह आपकी सीमा, वर्तमान उपयोग और लागू होने पर Slow Mode का चिह्न दिखाता है।
हाँ। यदि आपके पैकेज की कनेक्शन सीमा पर्याप्त नहीं है, तो आप अतिरिक्त समवर्ती कनेक्शन खरीद सकते हैं—ऑर्डर देते समय या सेवा सक्रिय रहने के दौरान कभी भी।
सब कुछ सक्रिय सेवा पेज पर डैशबोर्ड में होता है: आवश्यक संख्या चुनें और बैलेंस से भुगतान होते ही सीमा अपने-आप बढ़ जाती है; सहायता टिकट की आवश्यकता नहीं होती।
कीमत $30 प्रति 1,000 कनेक्शन है और यह 30 दिनों के लिए लागू होती है। यदि आप पहले से चल रही सेवा में कनेक्शन जोड़ते हैं, तो राशि शेष दिनों के अनुपात में तय होती है—आप केवल बची हुई अवधि का भुगतान करते हैं।
समवर्ती कनेक्शन सीमा पूरी सेवा पर लागू होती है, हर अनुमति-सूचीबद्ध IP एड्रेस पर अलग-अलग नहीं। यदि कई एड्रेस अनुमति-सूची में हैं—जैसे आपका कार्यालय, घर का PC और सर्वर—तो वे डिफ़ॉल्ट रूप से साझा सीमा उपयोग करते हैं।
एक बाइंडिंग को दूसरों के कनेक्शन उपयोग करने से रोकने के लिए, प्रबंधन → IP अनुमति-सूची में उसे जोड़ते या संपादित करते समय हर बाइंडिंग को आवंटित कनेक्शन संख्या तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1,500 की सीमा में: सर्वर के लिए 1,000, कार्यालय के लिए 300 और घर के PC के लिए 200।
सभी कोटा का कुल योग सेवा सीमा से अधिक नहीं हो सकता। बाद में बाइंडिंग संपादित करके कोटा बदले जा सकते हैं।
IP अनुमति-सूची और एक्सेस4 उत्तर
IP अनुमति-सूची नियंत्रित करती है कि किन स्रोत IP एड्रेस को आपकी प्रॉक्सी तक एक्सेस मिल सकता है। अन्य स्रोत एड्रेस अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
नया स्रोत IP एड्रेस जोड़ने के बाद एक्सेस सामान्यतः लगभग 10 सेकंड में सक्रिय हो जाता है।
हाँ। इन्हें सक्रिय सेवा पेज पर प्रबंधन → IP अनुमति-सूची में प्रबंधित करें।
5 बाइंडिंग तक निःशुल्क हैं। हर अतिरिक्त बाइंडिंग की कीमत $1 प्रति माह है और शुल्क आपके डैशबोर्ड वॉलेट से लिया जाता है।
नहीं। IP whitelisting के बिना प्रॉक्सी का उपयोग संभव नहीं है। प्रॉक्सी एक्सेस करने के लिए आपका IP एड्रेस अनुमत सूची में जोड़ा जाना अनिवार्य है।
यदि आपका ISP उसी सबनेट के भीतर आपका IP एड्रेस बदलता है, तो अनुमति-सूची को बार-बार अपडेट किए बिना प्रॉक्सी काम करती रहती हैं।
सेवा सेटिंग में अपना वर्तमान IP एड्रेस जोड़ें और लॉगिन तथा पासवर्ड प्रमाणीकरण का उपयोग करें। सिस्टम अनुमत सबनेट रेंज अपने-आप निर्धारित करता है।
क्रेडेंशियल-आधारित कनेक्शन के लिए उपयोग करें:
- HTTP — पोर्ट 8080
- SOCKS5 — पोर्ट 1080
उदाहरण के लिए, 85.249.3.145 के साथ सिस्टम 85.249.0.0–85.249.7.255 की अनुमति दे सकता है। आपका एड्रेस इस रेंज में बदलने पर भी एक्सेस उपलब्ध रहता है। आप किसी भी CIDR कैलकुलेटर से रेंज जाँच सकते हैं, लेकिन इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।
API, MCP और वेबहुक3 उत्तर
API सॉफ़्टवेयर को FineProxy अकाउंट के समर्थित फ़ंक्शन उपयोग करने देता है। MCP संगत AI टूल को इन्हें उपयोग करने का मानक तरीका देता है।
सेटिंग्स → API कुंजियाँ में कुंजियाँ बनाएँ। सीक्रेट केवल एक बार दिखाया जाता है; इसे कॉपी करके सुरक्षित रखें। इंटीग्रेशन के लिए अलग-अलग न्यूनतम-अधिकार वाली कुंजियाँ उपयोग करें।
केवल आवश्यक अनुमतियाँ दें:
- customer:read — ग्राहक की जानकारी पढ़ें।
- customer:write — ग्राहक की जानकारी अपडेट करें।
- wallet:read — वॉलेट डेटा देखें।
- wallet:deposit — वॉलेट जमा प्रबंधित करें।
- services:read — सेवाएँ देखें।
- services:write — सेवाएँ बनाएँ या बदलें।
- tickets:read — टिकट देखें।
- tickets:write — टिकट बनाएँ या अपडेट करें।
- catalog:read — उत्पाद और विकल्प देखें।
- usage:read — उपयोग डेटा देखें।
- wallet:spend — ऑटोमेशन को वॉलेट की राशि खर्च करने देता है।
- webhooks — वेबहुक प्रबंधित करें।
wallet:spend एक वित्तीय अनुमति है: यह अनुमति वाला ऑटोमेशन वॉलेट की राशि खर्च कर सकता है।
वेबहुक एक स्वचालित सूचना है, जिसे आपके अकाउंट में कोई बिलिंग घटना होने पर FineProxy आपके बताए एड्रेस (एक HTTPS URL) पर भेजता है—जैसे वॉलेट गतिविधि या सेवा भुगतान में बदलाव। आपको डैशबोर्ड में लॉग इन करने या API को लगातार पोल करने की आवश्यकता नहीं होती: सिस्टम स्वयं आपकी सेवा को घटना की सूचना देता है।
व्यवहार में यह इन कामों के लिए उपयोगी है:
- लेखांकन — अपने CRM या बहीखाता सिस्टम में भुगतान और टॉप-अप अपने-आप दर्ज करें।
- सेवा निगरानी — सेवा का भुगतान या नवीनीकरण होने पर संकेत पाएँ और तुरंत अपनी प्रक्रियाएँ शुरू करें, जैसे अपने सॉफ़्टवेयर में प्रॉक्सी सूची अपडेट करना।
- अलर्ट — सूचनाएँ Telegram, Slack या ईमेल पर भेजें, ताकि आपकी टीम डैशबोर्ड खोले बिना घटनाओं की जानकारी पा सके।
- बैलेंस नियंत्रण — वॉलेट घटनाओं को अपनी जाँच से जोड़ें और समय पर टॉप अप करें, ताकि सेवाएँ कभी बाधित न हों।
सेटअप: सेटिंग्स → वेबहुक → वह HTTPS एड्रेस दर्ज करें जहाँ आपकी सेवा अनुरोध स्वीकार करती है। वेबहुक बनाते समय एक सीक्रेट केवल एक बार दिखता है—इसे सहेजें: आपकी सेवा इससे सत्यापित करती है कि सूचना वास्तव में FineProxy से आई है, किसी तीसरे पक्ष से नहीं।
यदि आप अपना सर्वर नहीं चलाते, तो Zapier, Make या n8n जैसे नो-कोड टूल के माध्यम से वेबहुक प्राप्त कर सकते हैं।
प्रॉक्सी परीक्षण और अवरुद्ध संसाधन5 उत्तर
इसका कारण IP Whitelisting है। ऑनलाइन चेकर जिस IP एड्रेस का उपयोग करता है, वह आपके पर्सनल अकाउंट में व्हाइटलिस्ट किए गए IP एड्रेस से अलग होता है, इसलिए चेकर प्रॉक्सी एक्सेस नहीं कर पाता। हमारी प्रॉक्सी केवल व्हाइटलिस्ट किए गए IP एड्रेस से ही काम करेंगी।
उसी वातावरण और सॉफ़्टवेयर में परीक्षण करें जिसमें आप उपयोग करने वाले हैं:
- प्रॉक्सी को FoxyProxy एक्सटेंशन के साथ Firefox में कॉन्फ़िगर करें।
- प्रमाणीकरण के साथ SOCKS5 उपयोग करें।
- कई वेबसाइटों का परीक्षण करें।
- यदि वे फिर भी काम न करें, तो IP अनुमति-सूची में स्रोत IP एड्रेस सत्यापित करें।
न्यूनतम लोड के साथ परीक्षण करें और IP अनुमति-सूची सत्यापित करें, खासकर यदि आपका स्रोत IP एड्रेस या सबनेट बदला हो।
अन्य वेबसाइटें आज़माएँ। यदि केवल एक वेबसाइट काम नहीं करती, तो अवरुद्ध वेबसाइटों और सेवाओं की नीति देखें। इसके अंतर्गत आने वाले संसाधनों को अनब्लॉक नहीं किया जा सकता।
यदि संसाधन अवरुद्ध नहीं है, तो सहायता टीम को एरर कोड, लॉग और अपनी प्रॉक्सी सेटिंग का स्क्रीनशॉट भेजें।
तकनीकी समस्याओं, प्रॉक्सी जाँच और असामान्य स्थितियों से जुड़े सभी अनुरोध केवल टिकट सिस्टम के माध्यम से संभाले जाते हैं। इससे हम हर मामले को ठीक से ट्रैक कर पाते हैं और सटीक उत्तर दे पाते हैं। औसत प्रतिक्रिया समय 1–2 घंटे तक है, जबकि आधिकारिक प्रतिक्रिया SLA 24 घंटे तक है।
हमारी प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर-स्तरीय प्रतिबंधों के साथ कार्य करती हैं जो सभी उपयोगकर्ताओं और सभी प्लान पर लागू होते हैं। यदि कोई संसाधन इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है, तो हमारी प्रॉक्सी के माध्यम से एक्सेस संभव नहीं है, और अनब्लॉक करना उपलब्ध नहीं है।
- ईमेल सेवाएँ और मेल प्रोटोकॉल (SMTP, IMAP, POP3) उपयोग के उद्देश्य की परवाह किए बिना पूरी तरह ब्लॉक हैं।
- सभी .gov डोमेन सहित सरकारी संसाधन हर देश और हर प्लान के लिए ब्लॉक हैं।
- Google Search के परिणाम ब्लॉक हैं (Google की अन्य सेवाएँ उपलब्ध रहती हैं)।
अवरुद्ध वेबसाइटों और सेवाओं की पूरी सूची उपलब्ध है यहाँ
यदि कोई संसाधन उस सूची में है, तो वह हमारे प्रॉक्सी के माध्यम से काम नहीं करेगा।
गारंटी और रिफ़ंड3 उत्तर
सेवा की शर्तों और सीमाओं का पालन होने पर हम पूरी भुगतान अवधि में प्रॉक्सी की उपलब्धता की गारंटी देते हैं।
हम हर वेबसाइट तक एक्सेस या किसी विशेष सेवा के साथ संगतता की गारंटी नहीं देते। परिणाम बदलते लक्षित नियमों, एंटी-बॉट सिस्टम, ब्राउज़र प्रोफ़ाइल, हेडर, हेडलेस सेटिंग और अन्य सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर कर सकते हैं।
यदि कुछ एड्रेस आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो उन्हें बदला जा सकता है—विकल्पों का विवरण “क्या मैं किराया अवधि समाप्त होने से पहले IP एड्रेस बदल सकता हूँ?” में है।
हाँ। हम सेवा खरीदने के 24 घंटों के भीतर बिना परेशानी रिफ़ंड देते हैं। रिफ़ंड उसी भुगतान विधि से प्रोसेस होता है जिसका उपयोग खरीदारी में हुआ था। यदि भुगतान क्रिप्टोकरेंसी से किया गया था, तो आपको वॉलेट एड्रेस और नेटवर्क का नाम देना होगा। सभी रिफ़ंड अनुरोध केवल टिकट सिस्टम के माध्यम से आपके निजी अकाउंट में सबमिट किए जाने चाहिए। अकाउंट बैलेंस से रिफ़ंड माँगने से पहले आपको निजी अकाउंट में सक्रिय सेवा मैन्युअल रूप से रद्द करनी होगी। प्रक्रियात्मक और नियामक आवश्यकताओं के पालन के लिए यह ज़रूरी है।
रिफ़ंड इन स्थितियों में अस्वीकार किया जा सकता है:
- सेवा का उपयोग सेवा नियमों का उल्लंघन करके किया गया हो।
- भुगतान के बाद 24 घंटे से अधिक बीत चुके हों।
- सेवा 48 घंटे के लिए खरीदी गई थी; 48-घंटे के ऑर्डर पर रिफंड नहीं मिलता।
24 घंटों के बाद भी आप सक्रिय सेवा रद्द कर सकते हैं। उसकी अप्रयुक्त राशि भविष्य की खरीदारी के लिए आपके डैशबोर्ड वॉलेट में जमा हो जाती है।