FineProxy je služba pronájmu proxy serverů provozovaná na vlastní infrastruktuře. Používáme moderní serverový hardware na bázi AMD rozmístěný v desítkách datových center po celém světě. Naše síť využívá vysokokapacitní uplinky s rychlostí až 80 Gbps, které zajišťují stabilní výkon i při vysoké zátěži. Všechny proxy poskytujeme z vlastních fondů IP adres (jsme přímým poskytovatelem) a zůstávají aktivní po celou zaplacenou dobu pronájmu.
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FineProxy FAQ
Praktické odpovědi o proxy službách, objednávkách, správě v ovládacím panelu, přístupu k API, limitech, řešení problémů a podpoře.
Často kladené otázky
Projděte si časté dotazy o službách FineProxy, objednávkách, konfiguraci, limitech a podpoře.
O FineProxy3 odpovědí
Nabízíme datacentrové proxy v balíčcích, dedikované proxy přidělené jedinému zákazníkovi, statické ISP proxy a rotující proxy.
Podporujeme protokoly HTTP, HTTPS, SOCKS4 a SOCKS5. UDP lze přidat ke kterémukoli tarifu kromě rotujících proxy, a to při objednávce nebo později na stránce aktivní služby. Při pozdějším přidání se účtuje poměrná část ceny za zbývající dny služby.
Ve většině případů se IP adresy nebudou překrývat, protože každá objednávka se zřizuje samostatně.
U balíčkových proxy je však teoreticky možné malé překrytí, protože IP adresy může sdílet omezený počet zákazníků. Pravděpodobnost překrytí může růst s velikostí balíčku, v praxi k němu ale dochází jen zřídka.
Pokud potřebujete zaručenou jedinečnost IP, jsou dedikované proxy tou správnou volbou.
Typy proxy a výběr lokality7 odpovědí
Objednávka balíčku datacentrových proxy může zahrnovat jednu nebo více zemí, pokud celkem obsahuje alespoň 100 IP adres. Na dedikované proxy se toto minimum nevztahuje.
Tarify Country Mix umožňují vyloučit nežádoucí země a před nákupem i po něm upravit počet IP adres pro jednotlivé země podle zvoleného tarifu a dostupných kapacit.
Dedikované proxy jsou IP adresy přidělené výhradně jednomu zákazníkovi po celou dobu pronájmu. Během pronájmu je nepoužívají jiní zákazníci a po celé zaplacené období zůstávají stejné, pokud nepožádáte o výměnu nebo obnovení. Jsou vhodné, pokud potřebujete výhradní statickou IP adresu.
Balíčkové proxy se dodávají v sadách s pevným počtem IP adres. Podle tarifu mohou jednotlivé IP adresy v balíčku současně používat omezené počty zákazníků (obvykle nejvýše 3–5). Tento model je určen pro případy, kdy je důležitější množství IP adres než výhradní používání každé z nich.
Všechny balíčkové proxy jsou nadále naše vlastní IP adresy provozované na naší infrastruktuře. Nejde o bezplatné proxy ani o adresy získané z automaticky sesbíraných seznamů třetích stran — jsou to námi spravované IP adresy dostupné pouze v rámci naší proxy služby.
Klíčovým rozdílem je model exkluzivity.
U dedikovaných proxy jsou IP adresy přiděleny jedinému zákazníkovi a během pronájmu se nesdílejí. Zůstávají vázány na vaši objednávku.
U balíčkových proxy se IP adresy poskytují jako sada a může je sdílet omezený počet zákazníků (obvykle nejvýše 3–5). Díky tomu můžeme nabídnout větší množství IP adres za nižší cenu, nelze však zaručit výhradní používání každé jednotlivé IP adresy. Tento model je vhodný, když je rozsah důležitější než výhradně dedikované IP adresy.
ISP proxy jsou statické rezidenční IP adresy, které patří běžným domácím poskytovatelům internetu, ale běží na serverech v datovém centru.
Díky tomu získáte výhody obou typů proxy. Od datového centra vysokou rychlost, statickou IP adresu, která se nemění, a stabilní dostupnost. Od rezidenčních proxy důvěru: weby vidí ASN běžného poskytovatele internetu, nikoli hostingové společnosti, takže tyto IP jsou mnohem méně často označeny nebo zablokovány.
Tarify a ceny najdete na stránce ISP proxy.
API kredity jsou interní účtovací jednotky, které měří, jakou zátěž vaše požadavky generují. Každý tarif obsahuje pevný počet kreditů a každý odchozí požadavek odečte určitý počet v závislosti na složitosti cílové webové stránky.
Jednoduchý požadavek, který načte pouze HTML nebo JSON, obvykle stojí 1 kredit. Požadavky, které spouštějí více paralelních prostředků — například skripty, obrázky, CSS soubory, fonty, API a sledovací požadavky — spotřebují více kreditů. Každý prostředek se počítá jako samostatný navazující požadavek.
Tyto hodnoty jsou přibližné a liší se podle konkrétního webu:
- 1 kredit — jednoduchý API požadavek, bez prohlížeče, bez JS
- 2–3 kredity — požadavek bez JS v prohlížeči (základní DOM, bez renderování)
- ≈10 kreditů — plný headless prohlížeč s JS renderováním, typická zátěž DC proxy
- 10–15+ kreditů — těžké stránky s mnoha skripty, trackery, reklamami, analytikou nebo rozsáhlými balíčky prostředků
Různé webové stránky mají odlišnou strukturu DOM, JS bundly a řetězce assetů. Jedna stránka může načíst jen několik souborů, jiná může při načtení vyvolat přes 30 navazujících požadavků.
Jak spočítat skutečnou spotřebu?
Spotřebu kreditů si můžete snadno odhadnout ještě před výběrem tarifu:
- Otevřete stránku, kterou chcete scrapovat.
- Pomocí nástroje jako RequestMap
- Počet načtených assetů ≈ počet kreditů na jedno načtení stránky.
Díky tomu přesně odhadnete, kolik API kreditů váš workflow spotřebuje. Každý požadavek, který dorazí naši infrastrukturu, spotřebovává kredity — včetně odpovědí typu 404, 429, 503 nebo timeout. I když cílový server vrátil chybu, požadavek jsme zpracovali a přesměrovali.
Ne. Výběr lokality je k dispozici pouze na úrovni země. Cílení na úrovni města v rámci země není podporováno. IP adresy jsou přidělovány automaticky z nejméně zatížených sítí v rámci naší infrastruktury.
Objednávky, peněženka a platby6 odpovědí
Zůstatek v ovládacím panelu můžete dobít platební kartou, přes Apple Pay nebo kryptoměnou — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 a USDT ERC20. Platby kartou a přes Apple Pay zpracovávají společnosti Paddle a Stripe.
Veškerá dobití probíhají výhradně přes zpracovatele plateb; přímé převody kryptoměn nepřijímáme. Dostupné možnosti závisejí na vašem regionu.
Proxy jsou doručovány automaticky ihned po úspěšné platbě. Se standardními plány se přístup k proxy objeví na vašem osobním účtu bez čekání a bez jakéhokoli ručního zpracování. Údaje o proxy e-mailem neposíláme.
Jedinou výjimkou jsou zakázkové nebo nestandardní objednávky zadávané prostřednictvím ticketového systému. V takových případech může doručení proxy trvat až 24 hodin.
Standardní doba pronájmu je nejméně 30 dní. Placená 48hodinová doba je dostupná také pro všechny produkty kromě rotujících proxy.
Vyberte libovolný nerotující proxy produkt, nastavte země, počet IP adres a doplňky a poté zvolte 48 hodin. Katalog před platbou vypočítá a zobrazí celkovou cenu vybrané konfigurace.
Pokud jste s výsledky spokojeni, prodloužíte tutéž službu na 30 dní: přihlašovací jméno, heslo i seznam IP adres zůstanou stejné, takže není nutné nic znovu nastavovat.
Upozornění: objednávky na 48 hodin nelze refundovat.
V ovládacím panelu máte jedinou interní peněženku. Můžete ji dobíjet ručně nebo zapnout automatické dobíjení — z jejího zůstatku se hradí každá služba i doplněk, takže nemusíte samostatně financovat jednotlivé faktury.
Veškerá dobití v ovládacím panelu zpracovávají výhradně poskytovatelé platebních služeb. Přímé převody kryptoměn nepřijímáme.
Při objednání služby na 3 měsíce předem získáte slevu 10 %, na 6 měsíců slevu 15 % a na 12 měsíců slevu 20 %. Sleva se uplatní automaticky po výběru délky období při objednávce.
Správa aktivní služby8 odpovědí
Všechny proxy zůstávají aktivní po celou dobu placeného pronájmu a nevyžadují povinnou výměnu. IP adresy zůstanou aktivní, dokud budete pokračovat v obnovování služby.
Ano. Plánovaná výměna seznamu IP adres je zdarma: můžete ji sami spustit v ovládacím panelu jednou za 8 dní.
Pokud nechcete čekat na plánovanou výměnu, můžete využít neplánovanou výměnu celého seznamu nebo jeho části. Tato možnost je zpoplatněna částkou $10 za operaci, která se odečte ze zůstatku v ovládacím panelu.
Rotující proxy nevyžadují výměnu: jejich adresy se mění automaticky.
Otevřete aktivní službu → Další akce (vpravo nahoře) → Obnovit IP adresy. Zde můžete obnovit celý seznam, nahradit pouze vybrané adresy nebo adresy z konkrétní země.
Pokud to váš tarif a dostupné kapacity umožňují, můžete při obnovení také zvýšit nebo snížit podíl dané země v balíčku. Plánovaná výměna jednou za 8 dní je zdarma; neplánovaná stojí $10 — viz "Mohu nahradit IP adresy před skončením doby pronájmu?" pro podrobnosti.
Všechny adresy ve vaší službě jsou uvedeny na stránce aktivní služby v části IP adresy. Zobrazí se úplný seznam se zemí každé adresy a filtr zemí vám pomůže rychle vybrat ty, které potřebujete.
Seznam můžete exportovat dvěma způsoby:
- Prostý soubor TXT — vyberte požadované země a stáhněte pouze jejich adresy, vždy jednu proxy na řádek.
- Vlastní generátor — definujte vlastní formát řádku pomocí proměnných {ip}, {port}, {login}, {password} a {scheme}, aby soubor bez ručních úprav vyhovoval vašemu softwaru.
Podrobnosti o portech a generátoru najdete v otázce "Jaké porty a formáty seznamu proxy jsou k dispozici?".
Použijte port odpovídající vašemu protokolu a metodě ověřování:
|Protokol
|Port pro přihlašovací údaje
|Port pro povolené IP adresy
|Možnosti
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Standardní přenos přes HTTP proxy
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Pouze ověřování pomocí IP adresy
|HTTP/2 (port 993, obcházení DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Proměnné generátoru:
- {ip} — proxy IP adresa
- {port} — připojovací port
- {login} — přihlašovací jméno služby
- {password} — heslo služby
- {scheme} — proxy protokol
Pro vlastní výstupní formát je můžete uspořádat pomocí libovolných oddělovačů nebo doplňkového textu.
Jde o přihlašovací údaje služby, nikoli údaje k ovládacímu panelu. Přihlašovací jméno změňte v části Připojení a heslo v části Správa → Heslo.
To pomáhá při migraci schémat pojmenování nebo aktualizaci mnoha existujících konfiguračních souborů; aktualizujte tyto soubory novými hodnotami před přepnutím úloh.
Přejděte na aktivní službu → Správa → Další IP adresy. Bez rušení služby můžete přidat IP adresy pro jednu nebo více zemí.
Cena je poměrná za zbývající dny.
Přejděte do aktivní služby → Správa a ve spodní části vyberte „Zrušit tuto službu“. Nevyužitá hodnota se vrací do vaší peněženky.
Při zrušení do 24 hodin můžete prostřednictvím ticketového systému požádat o vrácení peněz původní platební metodou, a to v souladu se zásadami vracení peněz.
Omezení provozu a připojení10 odpovědí
Neukládáme umělá omezení rychlosti na úrovni plánu. Skutečný výkon závisí především na vnějších faktorech, včetně omezení na straně klienta, konfigurace softwaru, kvality sítě a chování cílových webových stránek.
V podmínkách reálného světa může rychlost na vzdálených serverech dosáhnout až 700 Mbps. V typických nastaveních domácí sítě se rychlosti obvykle pohybují kolem 200–300 Mbps. Nezaručujeme však minimální rychlost, protože nemůže být konzistentní ve všech sítích a scénářích použití.
Nepoužíváme zastaralé proxy formáty omezené na 10–20 Mbps. Parametry rychlosti jsou specifikovány pro jednotlivé IP adresy, nejsou zprůměrovány pro celý balíček.
Přenos dat je neomezený. Pokud jde o šířku pásma, doporučujeme dodržovat následující pokyny, které závisí na velikosti balíčku:
- Balíčky s až 300 IP adresami — až 100 Mbps
- Balíčky s až 3,000 IP adresami — až 500 Mbps
- Balíčky s 3,001 až 5,000 IP adresami — až 1 Gbps
- Balíčky s 5,001 až 15,000 IP adresami — až 1.5 Gbps
- Balíčky s 15,001 až 25,000 IP adresami — až 2.5 Gbps
- Balíčky s více než 25,001 IP adresami — až 5 Gbps
Nejde o automaticky vynucované limity — rychlost není technicky omezována. Žádáme vás však, abyste tyto hodnoty dodržovali. Pokud je budete soustavně překračovat, podpora může založit ticket s žádostí o snížení zátěže.
Limit pro současně aktivní připojení proxy (technický termín je „souběžná připojení“) závisí na velikosti balíčku:
- Balíčky až 999 IP adres — 1,500 souběžných připojení
- Balíčky od 1,000 do 4,999 IP adres — 3× počet IP adres
- Balíčky od 5,000 do 14,999 IP adres — 2× počet IP adres
- Balíčky s více než 15,000 IP adresami — stejný počet připojení jako IP adresy
Po dokončení každého úkolu uzavřete připojení. V opačném případě může připojení zůstat aktivní až do vypršení časového limitu 120 sekund, což snižuje efektivní kapacitu požadavků.
Pokud vaše zátěž neodpovídá statistikám, požádejte vývojáře softwaru, aby ověřil, jak jsou připojení zpracovávána.
Souběžná připojení označují počet proxy připojení, která mohou být aktivní současně.
Pokaždé, když váš prohlížeč, aplikace nebo skript odešle požadavek přes proxy, otevře se připojení. Během zpracovávání tohoto požadavku zůstává připojení aktivní a počítá se jako souběžné připojení. Jakmile je požadavek dokončen a spojení je uzavřeno, již se nepočítá.
Je důležité pochopit, že otevření webové stránky nemusí vždy znamenat jediné připojení.
Po načtení stránky si prohlížeč nejprve vyžádá hlavní soubor HTML. Poté může načíst mnoho dalších zdrojů, jako jsou obrázky, skripty, šablony stylů, fonty a požadavky API. Každý z těchto požadavků může během zpracování otevřít své vlastní připojení.
Jedna návštěva webu tak může vytvořit několik souběžných připojení. Jejich skutečný počet závisí na struktuře webu, množství načítaných prostředků a na tom, jak prohlížeč nebo aplikace požadavky zpracovává.
Služba automaticky přejde do režimu Slow Mode, který omezuje souběžná připojení. Po dobu jeho aktivace je povoleno nejvýše jedno připojení na každou IP adresu.
Jeho délka závisí na počtu překročení limitu během 24 hodin:
- Až 2 porušení – 5 minut
- 3 až 6 porušení – 15 minut
- 7 až 10 porušení – 30 minut
- Více než 10 porušení – 60 minut
Po skončení doby omezení se služba automaticky vrátí do normálního provozu.
Vlákna jsou paralelní softwarové úlohy; připojení jsou aktivní síťové relace, které se otevírají prostřednictvím proxy. Jedno vlákno může používat několik souběžných připojení.
Typické příklady:
- Požadavek API — obvykle 1 připojení
- Jednoduchý HTTP požadavek (HTML nebo JSON) — obvykle 1 připojení
- Požadavek prohlížeče bez JavaScriptu — 2–3 připojení
- Headless prohlížeč s vykreslováním JavaScriptu — v průměru přibližně 10 připojení
- Náročná stránka s reklamami, analytikou, sledováním a mnoha prostředky — 10–15+ připojení
Každý načtený skript, styl, obrázek, font, volání API nebo sledovací prvek může vytvořit samostatné odchozí připojení.
Abyste pochopili, kolik připojení budete skutečně potřebovat, změřte zátěž před výběrem plánu:
- Otevřete webovou stránku, se kterou chcete pracovat, v prohlížeči Chrome nebo Firefox.
- Stisknutím klávesy F12 (nebo kliknutím pravým tlačítkem myši → Prozkoumat) otevřete nástroje pro vývojáře a přepněte na kartu Síť. Zobrazuje každý požadavek, který stránka odešle při načítání.
- Znovu načtěte stránku a zkontrolujte, kolik požadavků běží současně. Počet paralelně načítaných zdrojů – obrázky, skripty, šablony stylů, fonty, volání API – je zhruba počet připojení na načtení stránky. Online nástroj Request Map poskytuje také užitečný vizuální přehled.
- Vynásobte toto číslo počtem paralelních vláken nebo úloh ve vašem softwaru a přidejte 20–30% rezervu pro špičkové zatížení.
Weby se liší svou strukturou: jeden načte jen několik souborů, jiný při každém načtení stránky odešle 30 nebo více požadavků. Proto je vhodné měřit skutečný cílový web a nespoléhat se na průměrné hodnoty.
Otevřete stránku aktivní služby → Statistiky. V grafu přepněte na kartu Připojení, kde uvidíte svůj limit, aktuální využití a případnou značku režimu Slow Mode.
Ano. Pokud limit připojení vašeho balíčku nestačí, můžete si zakoupit další souběžná připojení — buď při zadávání objednávky, nebo kdykoli, když je služba aktivní.
Vše vyřídíte v ovládacím panelu na stránce aktivní služby: zvolte požadovaný počet a po úhradě ze zůstatku se limit automaticky zvýší, bez nutnosti kontaktovat podporu.
Cena je $30 za 1,000 připojení na 30 dní. Pokud připojení přidáte k již aktivní službě, cena se poměrně přepočítá podle zbývajících dnů — zaplatíte pouze za zbytek období.
Limit souběžného připojení platí pro službu jako celek, nikoli pro každou IP adresu uvedenou v seznamu povolených. Pokud je na seznamu povolených několik adres – například vaše kancelář, domácí počítač a server – sdílejí ve výchozím nastavení společný limit.
Chcete-li zabránit tomu, aby jedna vazba spotřebovávala připojení ostatních, můžete určit, kolik připojení přidělit každé vazbě při přidávání nebo úpravě v části Správa → Seznam povolených IP. Například s limitem 1,500: 1,000 pro server, 300 pro kancelář a 200 pro domácí PC.
Součet všech kvót nesmí překročit limit služby. Kvóty můžete později změnit úpravou vazby.
Povolené IP adresy a přístup4 odpovědí
Seznam povolených IP adres určuje, ze kterých zdrojových IP adres lze přistupovat k vašim proxy. Přístup z ostatních zdrojových adres je zamítnut.
Přístup z nově přidané zdrojové IP adresy se normálně aktivuje asi za 10 sekund.
Ano. Spravujte je na stránce aktivní služby v části Správa → Seznam povolených IP.
Až 5 propojení je zdarma. Každé další stojí $1 měsíčně a hradí se z peněženky v ovládacím panelu.
Ne. Použití serverů proxy bez seznamu povolených IP adres není podporováno. Pro přístup k proxy musí být vaše IP adresa přidána do seznamu povolených.
Pokud váš ISP změní vaši IP adresu v rámci stejné podsítě, servery proxy budou nadále fungovat bez neustálých aktualizací seznamu povolených.
Přidejte svou aktuální IP adresu v nastavení služby a použijte ověřování přihlašovacím jménem a heslem. Systém automaticky určí povolený rozsah podsítě.
Pro připojení ověřovaná přihlašovacími údaji použijte:
- HTTP – port 8080
- SOCKS5 — port 1080
Například s 85.249.3.145 může systém povolit 85.249.0.0–85.249.7.255. Přístup zůstane dostupný, pokud se vaše adresa změní v tomto rozsahu. Rozsah můžete zkontrolovat pomocí libovolného CIDR kalkulátoru, ale nemusíte jej zadávat ručně.
API, MCP a webhooky3 odpovědí
API umožňuje softwaru využívat podporované funkce účtu FineProxy. MCP poskytuje kompatibilním nástrojům umělé inteligence standardizovaný způsob, jak tyto funkce používat.
Klíče vytvoříte v části Nastavení → Klíče API. Tajný klíč se zobrazí pouze jednou; zkopírujte jej a bezpečně uložte. Pro jednotlivé integrace používejte samostatné klíče s minimálními potřebnými oprávněními.
Udělte pouze požadovaná oprávnění:
- customer:read — číst informace o zákaznících.
- customer:write — aktualizovat informace o zákaznících.
- wallet:read — zobrazení dat peněženky.
- wallet:deposit — spravovat vklady v peněžence.
- services:read — zobrazit služby.
- services:write — vytvářet nebo měnit služby.
- tickets:read — zobrazit tickety.
- tickets:write — vytvářet nebo aktualizovat tickety.
- catalog:read — zobrazit produkty a možnosti.
- usage:read — zobrazit údaje o používání.
- wallet:spend — umožňuje automatizaci utrácet finanční prostředky v peněžence.
- webhooks – spravovat webhooky.
wallet:spend je finanční povolení: automatizace s ním může utrácet prostředky peněženky.
Webhook je automatické oznámení, které FineProxy odešle na zadanou adresu (HTTPS URL), kdykoli ve vašem účtu nastane fakturační událost — například pohyb v peněžence nebo změna platby za službu. Nemusíte se přihlašovat do ovládacího panelu ani opakovaně dotazovat API: systém o události sám informuje vaši službu.
K čemu je to užitečné v praxi:
- Účetnictví — automaticky zaznamenávat platby a dobíjení ve vašem CRM nebo účetním systému.
- Sledování služeb — obdržíte signál o zaplacení nebo obnovení služby a můžete ihned spustit vlastní procesy, například aktualizaci seznamu proxy ve svém softwaru.
- Upozornění — přeposílejte oznámení do Telegramu, Slacku nebo e-mailu, aby se váš tým o událostech dozvěděl bez otevírání ovládacího panelu.
- Kontrola zůstatku — propojte události peněženky s vlastními kontrolami a dobíjejte zůstatek včas, aby nedošlo k přerušení služeb.
Nastavení: Nastavení → Webhooky → zadejte HTTPS adresu, na které vaše služba přijímá požadavky. Při vytvoření webhooku se jednou zobrazí tajný klíč — uložte jej. Vaše služba pomocí něj ověří, že oznámení skutečně odeslala služba FineProxy, nikoli třetí strana.
Pokud neprovozujete vlastní server, můžete webhooky přijímat pomocí no-code nástrojů, jako jsou Zapier, Make nebo n8n.
Testování proxy a blokované zdroje5 odpovědí
Příčinou je seznam povolených IP adres. IP adresa používaná online kontrolním nástrojem se liší od IP adresy povolené ve vašem účtu, takže tento nástroj nemá k proxy přístup. Naše proxy fungují pouze z povolené IP adresy.
Testujte ve stejném prostředí a softwaru, ve kterých chcete proxy používat:
- Nakonfigurujte proxy v Firefox s rozšířením FoxyProxy.
- Použijte SOCKS5 s ověřováním.
- Otestujte několik webů.
- Pokud stále selhávají, ověřte zdrojovou IP adresu v seznamu povolených IP adres.
Testujte s minimální zátěží a ověřte seznam povolených IP, zejména pokud se změnila vaše zdrojová IP adresa nebo podsíť.
Zkuste jiné weby. Pokud selže pouze jeden, zkontrolujte zásady blokovaných webů a služeb. Zdroje, na které se vztahuje, nelze odblokovat.
Pokud zdroj není blokován, zašlete podpoře kód chyby, protokoly a snímek obrazovky nastavení serveru proxy.
Veškeré požadavky týkající se technických problémů, kontroly proxy a nestandardních situací vyřizujeme výhradně prostřednictvím ticketového systému. To nám umožňuje správně sledovat každý případ a poskytnout přesnou odpověď. Průměrná doba odezvy je 1–2 hodiny, zatímco oficiální SLA odezvy je až 24 hodin.
Naše proxy fungují s omezeními na úrovni infrastruktury, která platí pro všechny uživatele a všechny plány. Pokud zdroj spadá pod tato omezení, přístup přes naše proxy není možný a odblokování není dostupné.
- E-mailové služby a poštovní protokoly (SMTP, IMAP, POP3) jsou plně blokovány bez ohledu na případ použití.
- Vládní zdroje, včetně všech domén .gov, jsou blokovány pro všechny země a plány.
- Výsledky vyhledávání Google jsou blokovány (ostatní služby Google zůstávají dostupné).
K dispozici je úplný seznam blokovaných webových stránek a služeb tady
Pokud je tam uveden zdroj, nebude fungovat přes naše proxy.
Záruky a vrácení peněz3 odpovědí
Garantujeme dostupnost proxy po celé placené období, pokud jsou dodržovány podmínky a limity služeb.
Nezaručujeme přístup ke každému webu ani kompatibilitu s konkrétní službou. Výsledky mohou záviset na měnících se pravidlech cílového webu, systémech ochrany proti botům, profilech prohlížeče, hlavičkách, nastavení headless režimu a další konfiguraci softwaru.
Pokud vám konkrétní adresy nevyhovují, lze je nahradit — možnosti jsou popsány v "Mohu nahradit IP adresy před skončením doby pronájmu?".
Ano. Poskytujeme bezproblémové vrácení peněz do 24 hodin po zakoupení služby. Vrácení peněz probíhá pomocí stejné platební metody, která byla použita při nákupu. Pokud byla platba provedena v kryptoměně, budete muset zadat adresu peněženky a název sítě. Všechny žádosti o vrácení peněz musí být podány výhradně prostřednictvím ticketového systému ve svém osobním účtu. Před žádostí o vrácení peněz ze zůstatku účtu musíte aktivní službu v osobním účtu ručně zrušit. Tento krok je nezbytný ke splnění procesních a regulatorních požadavků.
Vrácení peněz může být odmítnuto, když:
- Služba byla používána v rozporu s pravidly služby.
- Od zaplacení uplynulo více než 24 hodin.
- Služba byla zakoupena na 48 hodin; objednávky na 48 hodin nelze refundovat.
Po 24 hodinách můžete aktivní službu nadále zrušit. Její nevyužitá hodnota se připíše do peněženky v ovládacím panelu a můžete ji využít při budoucích nákupech.