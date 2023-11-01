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FineProxy FAQ

Praktické odpovědi o proxy službách, objednávkách, správě v ovládacím panelu, přístupu k API, limitech, řešení problémů a podpoře.

Témata9 kategorií
Znalostní základna48 odpovědí

Často kladené otázky

Projděte si časté dotazy o službách FineProxy, objednávkách, konfiguraci, limitech a podpoře.

01

O FineProxy

3 odpovědí

02

Typy proxy a výběr lokality

7 odpovědí

03

Objednávky, peněženka a platby

6 odpovědí

04

Správa aktivní služby

8 odpovědí

05

Omezení provozu a připojení

10 odpovědí

06

Povolené IP adresy a přístup

4 odpovědí

07

API, MCP a webhooky

3 odpovědí

08

Testování proxy a blokované zdroje

5 odpovědí

09

Záruky a vrácení peněz

3 odpovědí