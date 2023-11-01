NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

IPv4 proxy

Více než 100 000 vlastních IPv4 adres — HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz, API přístup, automatické doručení. Navrženo pro scraping, ověřování reklam a správu účtů.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových IPv4 proxy v Evropě
  • Exportujte můj seznam IPv4 proxy jako JSON
  • Filtrujte můj seznam IPv4 proxy podle země nebo podsítě
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou IPv4 proxy službu
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých IPv4 proxy tarifů
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Začít s FineProxy bylo překvapivě jednoduché, i pro někoho, kdo není technickým odborníkem. Jejich rozhraní je intuitivní a samotné proxy jsou velmi snadné k integraci. Účinnost byla dokonalá, což mi umožnilo dělat online úkoly mnohem plynuleji. Rozhodně skvělá volba!

PathanInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Fine proxy je jeden z nejlepších poskytovatelů proxy služeb, které jsem kdy využil, a nabízí levné a spolehlivé služby. Poskytuje globální pokrytí. Nejlepší zkušenost vůbec.

Ahmed ArshadDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Používám proxy služby FineProxy už několik měsíců a jsem s ní velmi spokojený. Vysoká rychlost připojení, spolehlivá ochrana dat a široké možnosti umístění ji činí vynikajícím nástrojem pro práci na internetu. Doporučuji to!

RobertSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Existuje důvod používat IPv6 proxy místo IPv4?Jen cíle IPv6

Pouze pokud váš cíl výslovně podporuje IPv6 A potřebujete masivní objem za co nejnižší cenu za IP. Pro scraping stránek, které přijímají IPv6 (některé vyhledávače, CDN), je IPv6 levnější, protože adres je nadbytek. Pro vše ostatní — sociální sítě, e-commerce, platební systémy, reklamní platformy — IPv4 jediná volba, která funguje spolehlivě.

Kolik IPv4 adres má FineProxy?Přes 100 000

Přes 100 000 IPv4 adres napříč více subnety a ASN. Všechny ve vlastním vlastnictví — žádné pronájmy, žádní zprostředkovatelé. Na diverzitě IP záleží: pokud váš cíl zablokuje jednu podsíť, ostatní z jiného rozsahu fungují dál.

Stanou se IPv4 proxy zastaralými?Ne

Nic takového v dohledné době nehrozí.

Průvodce

IPv4 proxy: Proč na typu adresy stále záleží

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

Každá proxy, kterou FineProxy prodává, je IPv4 — více než 100 000 adres ve vlastním vlastnictví, žádné pronájmy od zprostředkovatelů ani sdílení přes resellery. Když si u FineProxy koupíte přístup k IPv4 proxy serveru, získáte dedikovanou IPv4 adresu s podporou SOCKS5 a HTTP/HTTPS, neomezený provoz a žádné poplatky za GB. To je stručná verze. Ta delší je o tom, proč právě IPv4 a proč na původu adresy záleží stejně jako na protokolu.

IPv4 vs. IPv6 — propast v kompatibilitě

IPv6 proxy existují a jsou levné. Adresní prostor je v podstatě nekonečný, takže poskytovatelé prodávají miliony IPv6 adres za pár korun. Problém: většina cílů IPv6 plně nepodporuje. K roku 2026 přibližně 40 % z top 1 000 webů zpracovává IPv6 provoz správně.

Platební brány, sociální sítě, reklamní sítě, e-commerce weby — naprostá většina stále provozuje anti-bot detekci, geolokaci a správu relací na IPv4.

Pokud váš cíl nepodporuje IPv6, spojení buď tiše selže, přepne se na IPv4 přes vašeho ISP (čímž odhalí vaši skutečnou IP), nebo je zablokováno. Neexistuje žádná elegantní degradace — buď to funguje, nebo ne. Pro scraping, správu účtů, ověřování reklam a cokoli zahrnující detekci botů je IPv4 jedinou spolehlivou volbou.

Levné IPv4 neznamená špatné IPv4

IPv4 adresy jsou vzácné — celkem jich existuje přibližně 4,3 miliardy a volný pool se vyčerpal už před lety. Tato vzácnost žene ceny nahoru. Někteří poskytovatelé nakupují adresy hromadně z vyřazených sítí, jiní si je pronajímají od větších držitelů. Řetězec vlastnictví ovlivňuje kvalitu: čím více rukou IP prošla, tím pravděpodobněji s sebou nese historii — blacklisty, spamové databáze, reputační příznaky.

FineProxy vlastní svůj IPv4 pool přímo. Žádní zprostředkovatelé, žádné pronájmy. Jakmile adresa vykazuje známky zhoršení reputace, je vyřazena z rotace a nahrazena. Levná IPv4 datacenter proxy od přímého poskytovatele vyjde v praxi levněji než adresa, která je na papíře lacinější, ale na polovině internetu už je označená.

SOCKS5 na každé IPv4 adrese

Každý proxy od FineProxy podporuje HTTP/HTTPS i SOCKS5 bez příplatku. Přístup přes IPv4 SOCKS5 proxy je důležitý pro úlohy nad rámec běžného prohlížení webu — hraní her, vlastní protokoly, UDP provoz nebo nástroje, které nativně nepodporují HTTP. SOCKS5 funguje na nižší úrovni než HTTP proxy a přeposílá jakýkoli typ provozu bez jeho interpretace. Na infrastruktuře FineProxy — servery AMD EPYC s 80Gbps linkami — volba protokolu nemá vliv na rychlost, takže HTTP i SOCKS5 nabízejí stejnou šířku pásma a latenci.