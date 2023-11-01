Každá proxy, kterou FineProxy prodává, je IPv4 — více než 100 000 adres ve vlastním vlastnictví, žádné pronájmy od zprostředkovatelů ani sdílení přes resellery. Když si u FineProxy koupíte přístup k IPv4 proxy serveru, získáte dedikovanou IPv4 adresu s podporou SOCKS5 a HTTP/HTTPS, neomezený provoz a žádné poplatky za GB. To je stručná verze. Ta delší je o tom, proč právě IPv4 a proč na původu adresy záleží stejně jako na protokolu.
IPv4 vs. IPv6 — propast v kompatibilitě
IPv6 proxy existují a jsou levné. Adresní prostor je v podstatě nekonečný, takže poskytovatelé prodávají miliony IPv6 adres za pár korun. Problém: většina cílů IPv6 plně nepodporuje. K roku 2026 přibližně 40 % z top 1 000 webů zpracovává IPv6 provoz správně.
Platební brány, sociální sítě, reklamní sítě, e-commerce weby — naprostá většina stále provozuje anti-bot detekci, geolokaci a správu relací na IPv4.
Pokud váš cíl nepodporuje IPv6, spojení buď tiše selže, přepne se na IPv4 přes vašeho ISP (čímž odhalí vaši skutečnou IP), nebo je zablokováno. Neexistuje žádná elegantní degradace — buď to funguje, nebo ne. Pro scraping, správu účtů, ověřování reklam a cokoli zahrnující detekci botů je IPv4 jedinou spolehlivou volbou.
Levné IPv4 neznamená špatné IPv4
IPv4 adresy jsou vzácné — celkem jich existuje přibližně 4,3 miliardy a volný pool se vyčerpal už před lety. Tato vzácnost žene ceny nahoru. Někteří poskytovatelé nakupují adresy hromadně z vyřazených sítí, jiní si je pronajímají od větších držitelů. Řetězec vlastnictví ovlivňuje kvalitu: čím více rukou IP prošla, tím pravděpodobněji s sebou nese historii — blacklisty, spamové databáze, reputační příznaky.
FineProxy vlastní svůj IPv4 pool přímo. Žádní zprostředkovatelé, žádné pronájmy. Jakmile adresa vykazuje známky zhoršení reputace, je vyřazena z rotace a nahrazena. Levná IPv4 datacenter proxy od přímého poskytovatele vyjde v praxi levněji než adresa, která je na papíře lacinější, ale na polovině internetu už je označená.
SOCKS5 na každé IPv4 adrese
Každý proxy od FineProxy podporuje HTTP/HTTPS i SOCKS5 bez příplatku. Přístup přes IPv4 SOCKS5 proxy je důležitý pro úlohy nad rámec běžného prohlížení webu — hraní her, vlastní protokoly, UDP provoz nebo nástroje, které nativně nepodporují HTTP. SOCKS5 funguje na nižší úrovni než HTTP proxy a přeposílá jakýkoli typ provozu bez jeho interpretace. Na infrastruktuře FineProxy — servery AMD EPYC s 80Gbps linkami — volba protokolu nemá vliv na rychlost, takže HTTP i SOCKS5 nabízejí stejnou šířku pásma a latenci.