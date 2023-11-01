新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

IPv4 プロキシ

100,000以上の自社所有IPv4アドレス — HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、無制限トラフィック、APIアクセス、自動配信。スクレイピング、広告検証、アカウント管理に最適です。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 欧州のIPv4データセンタープロキシを1,000件購入
  • IPv4プロキシリストをJSONでエクスポート
  • IPv4プロキシリストを国またはサブネットで絞り込み
  • IPv4プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加する
  • IPv4プロキシプランのステータスと請求詳細を表示する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

技術に詳しくない私でも、Fineproxyは驚くほど簡単に使い始められました。インターフェースは直感的で、プロキシ自体も驚くほど簡単に連携できます。性能にはまったく問題がなく、オンラインでの作業がずっとスムーズになりました。間違いなく素晴らしい選択肢です！

PathanFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyは私が利用した中でも最高のプロキシサービスプロバイダーの一つで、安価で信頼できるサービスを提供しています。世界規模でカバーしています。これまでで最高の体験です。

Ahmed ArshadDieg, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

FineProxyのプロキシサービスを数か月利用していますが、とても満足しています。接続速度が速く、データ保護の信頼性も高いうえ、ロケーションが幅広いため、インターネット上で作業するための優れたツールです。おすすめします！

RobertSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
IPv4の代わりにIPv6プロキシを使う理由はありますか？IPv6専用ターゲット

ターゲットがIPv6を明示的にサポートしており、かつ最低限のIP単価で大量のボリュームが必要な場合に限ります。IPv6を受け入れるサイト（一部の検索エンジンやCDNなど）のスクレイピングでは、アドレスが豊富なためIPv6の方が安価です。それ以外のすべて — ソーシャルメディア、Eコマース、決済システム、広告プラットフォーム — では、確実に動作するのはIPv4のみです。

FineProxyはいくつのIPv4アドレスを保有していますか？100,000超

複数のサブネットとASNにまたがる100,000以上のIPv4アドレスを保有しています。すべて自社所有であり、リースやブローカー経由ではありません。これはIPの多様性において重要です。ターゲットが一つのサブネットをブロックしても、別の範囲のアドレスが引き続き機能します。

IPv4プロキシは将来的に廃れるのでしょうか？いいえ

予見可能な期間内にそのような兆候はありません。IPv6の普及は10年以上にわたり「間もなく」と言われ続けていますが、トップサイトでの対応率は依然として約40%にとどまっています。プロキシユーザーにとって最も重要なインフラ — アンチボットシステム、決済プロセッサー、ソーシャルメディアのバックエンド — はIPv4上に深く構築されています。IPv4プロキシは2026年以降も商用利用の標準であり続けます。

ガイド

IPv4プロキシ：アドレスタイプが今なお重要な理由

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

FineProxyが販売するすべてのプロキシはIPv4です。100,000以上のアドレスをブローカーからのリースやリセラー経由の共有ではなく、直接保有しています。FineProxyでIPv4プロキシサーバーアクセスを購入すると、SOCKS5およびHTTP/HTTPS対応の専用IPv4アドレスが、無制限トラフィック、GB単位の課金なしで提供されます。これが要約です。より詳しくお伝えすると、なぜ特にIPv4なのか、そしてアドレスの取得元がプロトコルと同じくらい重要である理由についてです。

IPv4 vs IPv6 — 互換性のギャップ

IPv6プロキシは存在し、価格も安価です。アドレス空間は事実上無限であるため、プロバイダーは数百万のIPv6アドレスをごくわずかな費用で販売しています。問題は、ほとんどのターゲットがIPv6を完全にサポートしていないことです。2026年時点で、トップ1,000サイトのうちIPv6トラフィックを適切に処理しているのは約40%にすぎません。

決済プロセッサ、ソーシャルメディアプラットフォーム、広告ネットワーク、ECサイトなど、大多数のサービスは依然としてIPv4でアンチボット検出、ジオロケーション、セッション管理を行っています。

ターゲットがIPv6をサポートしていない場合、接続はサイレントに失敗するか、ISP経由でIPv4にフォールバックして実際のIPが露出するか、ブロックされます。グレースフルデグラデーションはありません — 動くか動かないかのどちらかです。スクレイピング、アカウント管理、広告検証、ボット検出を伴うあらゆる用途において、IPv4が唯一の信頼できる選択肢です。

格安IPv4 ≠ 低品質IPv4

IPv4アドレスは希少です。全体で約43億個しか存在せず、未割り当てのプールは数年前に枯渇しました。この希少性が価格を押し上げています。一部のプロバイダーは廃止されたネットワークからアドレスを一括購入し、他のプロバイダーは大規模保有者からサブリースしています。所有権の連鎖は品質に影響します。IPが多くの手を経るほど、ブラックリスト、スパムデータベース、レピュテーションフラグなどの履歴を抱えている可能性が高くなります。

FineProxyはIPv4プールを直接保有しています。ブローカーもサブリースもありません。アドレスのレピュテーション低下の兆候が見られた場合、そのアドレスはローテーションから外され、新しいものに置き換えられます。直接プロバイダーの格安IPv4データセンタープロキシは、紙面上はより安くてもインターネットの半分ですでにフラグ付けされているアドレスよりも、実質的にコストが低くなります。

すべてのIPv4アドレスでSOCKS5対応

FineProxyのすべてのプロキシは、追加費用なしでHTTP/HTTPSとSOCKS5の両方に対応しています。IPv4 SOCKS5プロキシアクセスは、ウェブブラウジング以外のタスク — ゲーム、カスタムプロトコル、UDPトラフィック、HTTPをネイティブにサポートしないツールなど — で重要です。SOCKS5はHTTPプロキシよりも低いレイヤーで動作し、トラフィックを解釈せずにあらゆる種類のデータを転送します。FineProxyのインフラ — AMD EPYCサーバーと80 Gbpsチャネル — では、プロトコルの選択が速度に影響しないため、HTTPもSOCKS5も同じ帯域幅とレイテンシを実現します。