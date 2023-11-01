FineProxyが販売するすべてのプロキシはIPv4です。100,000以上のアドレスをブローカーからのリースやリセラー経由の共有ではなく、直接保有しています。FineProxyでIPv4プロキシサーバーアクセスを購入すると、SOCKS5およびHTTP/HTTPS対応の専用IPv4アドレスが、無制限トラフィック、GB単位の課金なしで提供されます。これが要約です。より詳しくお伝えすると、なぜ特にIPv4なのか、そしてアドレスの取得元がプロトコルと同じくらい重要である理由についてです。

IPv4 vs IPv6 — 互換性のギャップ

IPv6プロキシは存在し、価格も安価です。アドレス空間は事実上無限であるため、プロバイダーは数百万のIPv6アドレスをごくわずかな費用で販売しています。問題は、ほとんどのターゲットがIPv6を完全にサポートしていないことです。2026年時点で、トップ1,000サイトのうちIPv6トラフィックを適切に処理しているのは約40%にすぎません。

決済プロセッサ、ソーシャルメディアプラットフォーム、広告ネットワーク、ECサイトなど、大多数のサービスは依然としてIPv4でアンチボット検出、ジオロケーション、セッション管理を行っています。

ターゲットがIPv6をサポートしていない場合、接続はサイレントに失敗するか、ISP経由でIPv4にフォールバックして実際のIPが露出するか、ブロックされます。グレースフルデグラデーションはありません — 動くか動かないかのどちらかです。スクレイピング、アカウント管理、広告検証、ボット検出を伴うあらゆる用途において、IPv4が唯一の信頼できる選択肢です。

格安IPv4 ≠ 低品質IPv4

IPv4アドレスは希少です。全体で約43億個しか存在せず、未割り当てのプールは数年前に枯渇しました。この希少性が価格を押し上げています。一部のプロバイダーは廃止されたネットワークからアドレスを一括購入し、他のプロバイダーは大規模保有者からサブリースしています。所有権の連鎖は品質に影響します。IPが多くの手を経るほど、ブラックリスト、スパムデータベース、レピュテーションフラグなどの履歴を抱えている可能性が高くなります。

FineProxyはIPv4プールを直接保有しています。ブローカーもサブリースもありません。アドレスのレピュテーション低下の兆候が見られた場合、そのアドレスはローテーションから外され、新しいものに置き換えられます。直接プロバイダーの格安IPv4データセンタープロキシは、紙面上はより安くてもインターネットの半分ですでにフラグ付けされているアドレスよりも、実質的にコストが低くなります。

すべてのIPv4アドレスでSOCKS5対応