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ドイツ プロキシ

高信頼性のドイツ固定IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5、99.9%稼働率、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ドイツプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ドイツのデータセンターIPを100個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • ドイツのプロキシ通信における本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

仕事でプロキシを使っています。より具体的には、上位のPlay Marketアプリを分析するために、さまざまな国のIPアドレスを利用しています。各国のプロキシは中断することなく動作し、特にギリシャとドイツのアドレスが挙げられます。価格は比較的安く、品質も良好です。大きな遅延はありませんでした。

Anton EfagulFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyを数か月利用していますが、これまで出会った中でも間違いなく最高のプロキシサービスの一つです！接続は安定していて高速かつ安全なので、ブラウジングや地域制限コンテンツへのアクセスもスムーズです。FineProxyは多種多様なIPを提供しており、IPの切り替えも素早く手間がかかりません。カスタマーサポートは対応が早く親切で、質問があるといつでも助けてくれます。さらに、この水準のサービスとしては料金の競争力が驚くほど高いです。信頼性と効率性に優れたプロキシを必要とする方にはFineProxyを強くおすすめします！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyは世にある最高のプロキシサービスです。接続は非常に高速で安定性も高く、プロキシの種類も実に豊富です。特に気に入ったのはローテーティングプロキシで、スクレイピングやほかのツールに最適です。ぜひ試してみてください。

ReKT JanDieg, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社はインターネットを自由で安全なものに保つという使命を貫いています。データセンターのプランは安価で、帯域幅も無制限です。

Nemanja DuricSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Amazon.deにはデータセンターIPで対応できますか？それともISPプロキシが必要ですか？収集にはデータセンター

商品ページ、価格、レビューのスクレイピングであれば、データセンタープロキシで十分です。Amazon.deは一部のソーシャルプラットフォームのようにデータセンター範囲を強力にブロックしていません。ISPプロキシが重要になるのは、セラーアカウントの管理やチェックアウトフローのテストです。AmazonのリスクシステムはIPタイプとセッション動作を組み合わせて評価しており、ISP IPはそこでの審査が緩くなります。純粋なデータ収集であれば、データセンタープロキシの方がコストを抑えられます。

フォーラムでPAngVがよく話題に上がりますが、IPは.deストアの価格に実際に影響しますか？はい

はい。PAngV（Preisangabenverordnung）により、ドイツ向け店舗はVAT込みの最終価格と単価の表示が義務付けられています。店舗が非DEの訪問者を検知すると、国際向けストアフロントに切り替わる可能性があります。価格、配送エリア、場合によっては在庫までもが異なります。Idealoなどの比較ツールも同様です。ドイツIPなしでドイツ市場の価格データを収集した場合、実際の購入者が目にする数値とは一致しません。

.deサイトでの同意オーバーレイとアンチボットはどのように機能しますか？同意Cookie処理が必須

ほぼすべての主要.deサイトでは、コンテンツ表示前にクッキー同意ポップアップが表示されます。これはGDPRの要件であり、ドイツの規制当局は他国よりも厳格に施行しています。同意してクッキーを保存し、以降のすべてのリクエストでそのクッキーを送信する必要があります。さもないとポップアップが再表示されます。同意を突破した後は、アンチボット対策に直面します。大手小売サイトの多くはAkamai、その他の多くはCloudflare、金融サイトはImpervaを使用しています。フィンガープリント、TLS、タイミング、クッキーを検査します — IPだけではありません。Accept-Language: de-DE、タイムゾーン Europe/Berlin を設定し、他の処理より先に同意クッキーを処理してください。429エラーが返されるようになったら、リクエスト速度が速すぎます。IPを切り替えるのではなく、速度を落としてください。DACH圏でレート制限に達した際にアドレスを変更すると、検知精度がむしろ悪化します。

FineProxyのドイツIPはオーストリアやスイスのサイトでも使えますか？はい

ほとんどの場合、はい。ドイツ、オーストリア、スイス（DACH）は類似のインフラで運用されており、同じCDN、類似のアンチボット設定、重複する規制があります。ドイツIPは多くの.atや.chサイトのジオチェックを問題なく通過できます。対応できないケース：オーストリアまたはスイスのIPが明確に必要なサイト、たとえばローカルのバンキングポータルや行政サービスなどです。

Sofort、giropay、PayPal DE — チェックアウト時の決済方法はIPに依存しますか？はい

多くの場合、はい。ドイツの店舗は、ドイツからの訪問者にローカルの支払いオプションを表示します。DE以外のIPでアクセスすると、決済フォームがVisa/Mastercardと国際版PayPalのみに簡略化される場合があります。ドイツの購入者にとってチェックアウトがどう見えるかをテストするには、安定したDE IPが必要です。別の話として、EUのPSD2規制により、すべてのカード決済は二段階認証が必要です。これはプロキシとは無関係で、銀行が全員を対象に確認します。ただし、購入途中でIPが別の国に変わると、銀行がそれに加えて追加の確認を求める場合があります。

静的かローテーションか？ログインは静的IP

アカウントへのログイン、カートの管理、ログイン状態を維持する必要があるモニタリングを行う場合は、セッション全体を通じて同じIPを使用すべきです。サイト側は一貫した接続を想定しており、セッション途中でアドレスが切り替わると不審に見えます。そこで静的IPが効果を発揮します。 ログインせずに公開データを収集する場合 — 商品カタログ、検索結果、公開リスティングなど — にはローテーションIPの方が適しています。リクエストごとに新しいアドレスが使われ、レート制限に引っかかる可能性が低くなります。ただし、同じプロセス内で両方のアプローチを組み合わせないでください。

FineProxyはドイツ向けに何を提供していますか？3種類

3種類あります。データセンター IPv4 — 高速かつ手頃な選択肢で、モニタリング、API呼び出し、IPタイプを問わないターゲットに最適です。ISP IPv4 — 一般的なインターネットプロバイダーに登録されているため、サイト側からは家庭用接続として扱われます。データセンター範囲をブロックするターゲットに有効です。ドイツをプールに含むローテーション型 — リクエストごとに新しいIPが割り当てられ、APIクレジットで課金、大量処理が必要な場合に適しています。すべて国レベル（DE）のターゲティングで、都市選択はありません。静的プランはIP単位の課金で無制限トラフィック、ローテーション型はクレジット単位の課金です。

まずテストできますか？48時間のプロキシ

48時間のプロキシ. 用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

稼働中のドイツプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、ドイツの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
26 オンライン·さらに必要ですか？ →
141.98.153.86:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 時間前
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 時間前
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.18 Mbps
91.9%
1 時間前
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Falkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 日前
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 時間前
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Sonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 時間前
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 時間前
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 時間前
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.74 Mbps
31.2%
2 時間前
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 日前
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Falkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 時間前
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 時間前
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 時間前
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 時間前
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 時間前
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 時間前
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 時間前
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 時間前
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 時間前
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Frankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 時間前
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 時間前
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Hennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 時間前
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Falkenstein
348 Kbps
24.1%
1 時間前
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Nuremberg
600 Kbps
13.1%
5 時間前
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Nuremberg
425 Kbps
20.2%
7 時間前
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ガイド

ドイツIPで何ができるか？

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

US IPからAmazon.deをスクレイピングしてみると、最初に気づくのは価格のズレです。ドイツにはPAngV（価格表示法）があり、ドイツの訪問者にはVAT込みの最終価格と単価を表示することが義務付けられています。国外からアクセスすると、同じ商品ページでも国際向け価格が表示され、場合によってはまったく別のストアフロントが表示されます。OTTO、Kaufland、Zalando、Idealo — すべて同様です。DE以外のIPでドイツのEコマースをモニタリングしている場合、最初からデータが間違っています。

FineProxyはドイツのIPv4を20,000保有しており、データセンターとISPの両方に対応しています。ドイツプロキシアクセスをご購入いただくと、静的IPアドレスプロキシ（レンタル期間中固定）またはリクエストごとに切り替わるローテーションIPのいずれかをご利用いただけます。IP単位の定額料金、トラフィック無制限、GB単位の隠れた追加料金はありません。

すべてDE-CIX（世界最大級のインターネットエクスチェンジポイント）に隣接するフランクフルトから運用されています。ヨーロッパをターゲットとする用途では、これより低いレイテンシを見つけるのは困難です。高速なドイツ（DE）プロキシサーバー接続は、AMD Threadripperハードウェアで最大500 Mbpsに達します。

さらに規制面も考慮が必要です。ドイツのGDPRはBfDI（連邦）と州の規制当局に分かれており、.deサイトはこれを真剣に遵守しています。ほぼすべての主要なドイツのウェブサイトが、クリックして同意するまでコンテンツをブロックする同意オーバーレイを実装しています。スクレイパーはそのTCFクッキーを処理する必要がありますが、プロキシはまずそのドアまで到達させる役割を果たします。同じパターンはDACH圏（オーストリア、スイス）全体に当てはまるため、ドイツIPは一石二鳥の効果があります。

.deサイトのアンチボットは主にAkamaiとCloudflareです。IPだけでなく、ブラウザフィンガープリント、TLSバージョン、リクエストのタイミング、Cookie処理なども検査されます。クリーンなドイツIPでジオチェックは通過できますが、一貫したヘッダー（Accept-Language: de-DE、タイムゾーン Europe/Berlin）と人間らしいアクセス間隔も必要です。レート制限にかかっていますか？速度を落としてください。DACHで429エラー時にIPをローテーションすると、通常は逆効果になります。

価格モニタリングだけではありません。Google.deのランキングはロケーションによって変動し、ARD MediathekやZDFはドイツ国外のトラフィックをジオブロックし、広告エクスチェンジはDE訪問者に異なるクリエイティブを配信します。ローカルIPがなければ、ドイツのユーザーが見ているものを確認できません。

HTTP/HTTPS、SOCKS5 — すべて対応しています。認証はIPホワイトリストまたはログイン／パスワードで行います。プロキシリストはREST API経由でCSV、TXT、JSON形式でエクスポート可能で、プロトコルでフィルタリングし、取得を自動化できます。すべてのIPは匿名で、フォワーディングヘッダーなし、個別のSSL証明書付きです。