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Almanya Proxy

güvenilir statik Alman IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 uptime, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Almanya’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Almanya proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

İş için proxy kullanıyorum; daha açık söylemek gerekirse, en üst sıralardaki Play Market uygulamalarının analizi için farklı ülkelerin IP adreslerini kullanıyorum. Farklı ülkelerin proxy’leri kesintisiz çalışıyor; Yunanistan ve Almanya adreslerini özellikle belirtebilirim. Fiyatı nispeten ucuz, kalitesi iyi. Büyük gecikmeler olmadı.

Anton EfagulFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve rahatlıkla karşılaştığım en iyi proxy hizmetlerinden biri olduğunu söyleyebilirim! Bağlantı kararlı, hızlı ve güvenli; bu da gezinmeyi ve coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere erişmeyi sorunsuz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli IP’ler sunuyor ve bunlar arasında geçiş yapmak hızlı ve zahmetsiz. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve yardım ediyor; ne zaman bir sorum olsa desteğe daima hazırlar. Üstelik sunulan hizmet düzeyine göre fiyatlandırma inanılmaz derecede rekabetçi. Güvenilir ve verimli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy piyasadaki en harika proxy hizmeti. Çok hızlı bağlantılar, kararlılık ve son derece yüksek hız, çok geniş bir proxy yelpazesi sunuyor; en çok da veri kazıma ve diğer araçlar için en iyisi olan dönen proxy’leri sevdim, mutlaka denemelisiniz

ReKT JanDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.

Nemanja DuricSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Amazon.de'de veri merkezi IP'si işe yarar mı, yoksa ISP proxy'ye mi ihtiyacım var?Ürün kazıması için

Ürün sayfalarını, fiyatları ve yorumları kazımak için veri merkezi proxy'si gayet yeterlidir. Amazon.de, bazı sosyal platformların yaptığı gibi veri merkezi IP aralıklarını katı şekilde engellemez. ISP'nin önemli olduğu yerler: satıcı hesap yönetimi veya ödeme akışlarını test etme. Amazon'un risk sistemi, oturum davranışının yanı sıra IP türünü değerlendirir ve ISP IP'leri orada daha az incelemeye tabi tutulur. Salt veri toplama için veri merkezi proxy daha ucuza gelir.

Forumlarda PAngV sürekli gündeme geliyor — IP'm .de mağazalarındaki fiyatlandırmayı gerçekten etkiliyor mu?Evet

Evet. PAngV (Preisangabenverordnung), Almanya'ya yönelik mağazaları KDV dahil nihai fiyatı ve birim başı maliyeti göstermeye zorlar. Bir mağaza DE dışı ziyaretçi algıladığında, uluslararası vitrine geçebilir — farklı fiyatlandırma, farklı teslimat bölgeleri, bazen farklı stok. Idealo ve karşılaştırma araçları da aynısını yapar. Alman pazarına yönelik fiyat verilerini Alman IP'si olmadan mı topluyorsunuz? Rakamlar, gerçek alıcıların gördüğünü yansıtmaz.

.de sitelerinde onay katmanları ve anti-bot korumaları nasıl çalışıyor?Çoğu onay ister

Neredeyse her büyük .de sitesi, içeriği göstermeden önce çerez onay açılır penceresi çıkarır. Bu bir GDPR gerekliliğidir ve Alman düzenleyiciler bunu çoğundan daha sıkı uygular. Onayı kabul edip çerezi kaydetmeniz gerekir — ardından her istekle birlikte o çerezi göndermelisiniz, yoksa açılır pencere geri gelir. Bunu geçtikten sonra, anti-bot korumasıyla karşılaşırsınız: büyük perakendecilerin çoğunda Akamai, diğerlerinin çoğunda Cloudflare, finans sitelerinde Imperva. Parmak izini, TLS'yi, zamanlamayı, çerezleri kontrol ediyorlar — sadece IP'yi değil. Accept-Language: de-DE, saat dilimini Europe/Berlin olarak ayarlayın ve her şeyden önce çerez onayını halledin. Site 429 hataları vermeye başlarsa, çok hızlı istek atıyorsunuz demektir. Yavaşlayın — IP değiştirmeyin. DACH bölgesinde hız sınırına takıldığınızda adres değiştirmek, algılamayı genellikle daha da kötüleştirir.

FineProxy'nin Alman IP'leri Avusturya ve İsviçre siteleri için de çalışır mı?Evet

Çoğu durumda, evet. Almanya, Avusturya ve İsviçre (DACH) benzer altyapılar kullanır — aynı CDN'ler, benzer anti-bot yapılandırmaları, örtüşen düzenlemeler. Alman IP'si, birçok .at ve .ch sitesindeki coğrafi kontrollerden sorunsuz geçer. İşe yaramayacağı yerler: özellikle Avusturya veya İsviçre IP'si gerektiren siteler — yerel bankacılık portalları veya devlet hizmetleri gibi.

sofort, giropay, PayPal DE — ödemedeki yöntem IP'ye bağlı mı?Evet

Genellikle, evet. Alman mağazalar Almanya'dan gelen ziyaretçilere yerel ödeme yöntemlerini gösterir. DE dışı bir IP ile girdiğinizde ödeme formu sadece Visa/Mastercard ve belki uluslararası PayPal'a indirgenebilir. Alman bir alıcının kasayı nasıl gördüğünü test ediyorsanız, tam sürümü görmek için sabit bir DE IP'ye ihtiyacınız var. Ayrıca, AB'nin PSD2 düzenlemesi her kart ödemesinin iki aşamalı doğrulamadan geçmesini zorunlu kılıyor — bu proxy ile ilgili değil, banka herkesi kontrol eder. Ancak IP'niz satın alma sırasında başka bir ülkeye atlarsa, banka bunun üstüne ek bir onay daha isteyebilir.

statik mi dönen mi?Giriş için statik

hesaplara giriş yapıyorsanız, sepetleri yönetiyorsanız veya oturum açık kalmasını gerektiren herhangi bir şeyi izliyorsanız — oturum boyunca aynı IP'yi istemelisiniz. site tutarlı bir bağlantı bekler ve oturum ortasında adres değiştirmek şüpheli görünür. işte statik IP'lerin mantıklı olduğu nokta burasıdır. Oturum açmadan herkese açık verileri toplamak için — ürün katalogları, arama sonuçları, açık listeler — dönen IP'ler daha iyi çalışır. Her istekte yeni adres, hız sınırlarına takılma olasılığı daha düşük. Yalnızca her iki yaklaşımı aynı süreçte birleştirmeyin.

FineProxy, Almanya için ne sunuyor?Üç tür

Üç tür. Veri merkezi IPv4 — hızlı ve ekonomik seçenek, izleme, API çağrıları ve IP türünü önemsemeyen hedef siteler için ideal. ISP IPv4 — bunlar normal internet sağlayıcılarına kayıtlıdır, bu yüzden siteler onları ev bağlantısı gibi değerlendirir. Veri merkezi aralıklarını engelleyen hedefler için uygundur. Havuzda Almanya bulunan dönen proxy — her istekte yeni IP, API kredisi başına faturalandırılır, yüksek hacme ihtiyaç duyduğunuz durumlar için. Tamamı şehir seçimi olmadan sadece Almanya (DE) düzeyinde hedefleme. Statik planlar sınırsız trafikle IP başına, dönen planlar kredi başına faturalandırılır.

Önce test edebilir miyim?48 saatlik proxy’ler

48 saatlik proxy’ler. Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

Canlı Almanya proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Almanya proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
26 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
141.98.153.86:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 sa önce
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.18 Mbps
91.9%
1 sa önce
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 gün önce
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 sa önce
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 sa önce
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.74 Mbps
31.2%
2 sa önce
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 gün önce
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 sa önce
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 sa önce
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 sa önce
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 sa önce
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 sa önce
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 sa önce
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 sa önce
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 sa önce
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 sa önce
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 sa önce
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 sa önce
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 sa önce
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 sa önce
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 sa önce
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 sa önce
Gösterilen 15 arasında 26

Rehber

Alman IP'si Size Ne Sağlar?

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Amazon.de'yi ABD IP'siyle kazımayı deneyin, ilk fark edeceğiniz şey: fiyatlar tutarsız. Almanya'da PAngV var — mağazaları Alman ziyaretçilere KDV dahil nihai fiyatı ve birim başı maliyeti göstermeye zorlayan bir fiyatlandırma yasası. Almanya dışından aynı ürün sayfası uluslararası fiyatlandırma verir, bazen tamamen farklı bir vitrin gösterir. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — aynı hikâye. Alman e-ticaretini DE dışı bir IP ile takip ediyorsanız, rakamlar en başından yanlıştır.

FineProxy, 20.000 Alman IPv4 adresine sahiptir — veri merkezi ve ISP. Alman proxy erişimi satın aldığınızda, ya statik IP adresi proxy'si (kiralama süreniz boyunca sabit) ya da her istekte değişen dönen IP'ler alırsınız. IP başına sabit ücret, sınırsız trafik, gizli GB başına ücret yok.

Her şey Frankfurt'tan, DE-CIX'in hemen yanından çalışıyor — dünyanın en büyük internet değişim noktalarından biri. Avrupa'yı hedefleyen çalışmalar için bundan daha düşük gecikme bulmak gerçekten zor. Hızlı Almanya (DE) proxy sunucu bağlantıları AMD Threadripper donanımında 500 Mbps'e kadar çıkıyor.

Bir de düzenleyici katman var. Almanya'da GDPR, BfDI (federal) ve eyalet düzenleyicileri arasında bölünmüştür ve .de siteleri bunu ciddiye alır. Neredeyse her büyük Alman web sitesi, tıklayana kadar içeriği engelleyen onay katmanları çalıştırır — kazıyıcınızın o TCF çerezini yönetmesi gerekir, proxy sizi sadece kapıya kadar getirir. Aynı yapılar DACH genelinde (Avusturya, İsviçre) geçerlidir, bu yüzden bir Alman IP'si çift görev görür.

.de sitelerinde anti-bot koruması çoğunlukla Akamai ve Cloudflare'dir. Yalnızca IP'yi değil, tarayıcı parmak izini, TLS sürümünü, istek zamanlamasını ve çerez yönetimini de kontrol ederler. Temiz bir Alman IP'si coğrafi kontrolü geçmenizi sağlar, ancak tutarlı başlıklara (Accept-Language: de-DE, saat dilimi Europe/Berlin) ve insana benzer bir hıza da ihtiyacınız vardır. Hız sınırına mı takılıyorsunuz? Yavaşlayın. DACH bölgesinde 429 hatası alındığında IP döndürmek genellikle ters tepki yapar.

Fiyat takibinin ötesinde: Google.de sıralamaları konuma göre değişir, ARD Mediathek ve ZDF Alman olmayan trafiği coğrafi olarak engeller, reklam borsaları DE ziyaretçilerine farklı reklamlar sunar. Yerel bir IP olmadan, Alman kullanıcıların gördüğünü göremezsiniz.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — hepsi dahil. IP beyaz listesi veya kullanıcı adı/şifre ile kimlik doğrulama. REST API üzerinden CSV, TXT, JSON formatlarında proxy listesi dışa aktarımı — protokole göre filtreleme, otomatik çekme. Her IP anonimdir: yönlendirme başlıkları yok, bireysel SSL sertifikası.