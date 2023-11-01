ChatGPT için Proxy

Hayır. ChatGPT ve OpenAI API, veri merkezi IP'leriyle sorunsuz çalışır. Platform, IP'nizin bir barındırma sağlayıcısına ait olup olmadığını değil, coğrafi konumunuzu (desteklenen bir ülke olup olmadığını) kontrol eder. Bu nedenle veri merkezi proxy'leri en maliyet-etkin seçenektir — hızlı, ucuz ve sorunsuz çalışır.