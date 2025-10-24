Firefox'ta proxy sunucusu ayarları nasıl yapılır

Mozilla Firefox genellikle proxy'lerle iyi çalışır ve sistem ayarlarına bağlı kalmadan doğrudan tarayıcı üzerinden yapılandırılabilir. Bununla birlikte, proxy'leri sık değiştirmeyi veya birden fazla profil yönetmeyi planlıyorsanız yerleşik kurulum her zaman en pratik seçenek olmayabilir.

Bu rehberde Mozilla Firefox'ta proxy kurulumunun iki yolunu göstereceğiz: tarayıcının yerleşik ayarlarını kullanarak ve bir proxy uzantısı kullanarak. Sizin için hangisi daha kullanışlıysa seçebilirsiniz, ancak en kolay ve en güvenilir kurulum için FoxyProxy'yi kesinlikle öneriyoruz.

Firefox ayarlarından proxy yapılandırması

Step 1 Firefox'ta bağlantı ayarlarını açın menü simgesine (☰) tıklayın → Settings Genel sekmesine gidin ve aşağı kaydırarak "Ağ Ayarları" bölümüne ulaşın → "Ayarlar…" düğmesine tıklayın Click the image to view it in full size.

Step 2 Proxy Ayrıntılarını Girin Manuel proxy yapılandırması seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz proxy türünü seçin (yalnızca birini kullanın): HTTP proxy'leri (dinamik IP) için 8080 portunu kullanın. Kimlik doğrulama desteklenir — aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin. Hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. SOCKS5 proxy'leri (statik IP) için 1085 numaralı portu kullanın. Bu yapılandırmada Firefox'un yerleşik proxy ayarları, SOCKS5 kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamasını desteklemez. Click the image to view it in full size.

Lütfen dikkat: Firefox'ta aynı anda yalnızca bir proxy türü yapılandırın — HTTP veya SOCKS. Her ikisini birden ayarlarsanız proxy beklendiği gibi çalışmayabilir.

Firefox SOCKS5 proxy'leri desteklemez kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması kullanan proxy'leri desteklemez. Bu durumda en iyi çözüm, FoxyProxy uzantısı. Bu uzantı son derece basit ve kullanımı kolaydır, birden fazla proxy ile çalışmayı destekler ve aralarında hızlıca geçiş yapmanızı sağlar.

Önerilen Kurulum: Firefox için FoxyProxy Uzantısı

Step 1 FoxyProxy uzantısını yükleyin Firefox'u açın ve «+ tema» (ctrl + shift + A) bölümüne gidin. Ara FoxyProxy Standard ve tıklayın Firefox'a ekleyin. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın. Kimlik doğrulama ve çoklu proxy profili desteği sunduğu için FoxyProxy Standard sürümünü yüklediğinizden emin olun. Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy seçeneklerini açın araç çubuğundaki FoxyProxy simgesine tıklayın ve seçin Options (veya Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 yeni bir socks5 proxy ekleyin “Proxies” sekmesine gidin FoxyProxy Options ekranında “Add New Proxy” düğmesine tıklayın. proxy türünü ayarlayın: socks5. Proxy'nizin IP adresini ve portunu girin (SOCKS5 için 1080). aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. «DNS over proxy» (proxy üzerinden DNS) seçeneğini etkinleştirin Click the image to view it in full size.

SOCKS5 için 'Proxy DNS' seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun — aksi takdirde DNS sızıntıları yaşayabilirsiniz.

foxyproxy birden fazla proxy profili tanımlamanıza ve aralarında zahmetsizce geçiş yapmanıza olanak tanır. ayrıca hangi web sitelerinin proxy kullanacağını, hangilerinin doğrudan bağlanacağını belirlemenize imkân veren gelişmiş yönlendirme kontrolleri sunar:

Step 4 proxy kalıpları ekleyin (isteğe bağlı) “Proxies” sekmesine gidin “Proxy by Patterns” bölümünde artı (+) simgesine tıklayın. “Include” veya “Exclude” seçeneğini ve “Wildcard” seçeneğini belirleyin. Başlığı adlandırın ve adresi “*.mysite.site/*” biçiminde girin Click the image to view it in full size.