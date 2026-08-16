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Telegram Proxy

Telegram için statik veri merkezi ve ISP proxy'leri: SOCKS5/HTTPS, 1:1 IP-hesap eşleştirmesi, sınırsız trafik, scraping ve grup yönetimi için tasarlanmıştır.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Telegram proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Telegram için Almanya'da tek bir özel IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip proxy hizmetlerini görüntüleyin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki tüm proxy hizmetlerini yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda Avrupa hesap grubuma atanmış IP'yi değiştirin
  • Mevcut proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

Bu hizmeti veri kazıma projelerimde beş yıldan uzun süredir kullanıyorum ve mükemmel bir deneyim oldu. Dönen IP’ler ve hızlı performans sunuyorlar; ayrıca diğer birçok proxy’nin aksine sosyal medya platformlarında engellenmiyorlar.

AliceDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Proxy’yi 2 ay kullandım ve tamamen memnunum; IP’ler temiz, engellenmiyor ve destek iyi. Aynı anda birden fazla hesabı yönetmek için son derece uygun!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

Mini proxy paketlerini yalnızca buradan satın alıyorum! Dar bir çevrede çalışmak için çok uygun! İhtiyacınız olmayan şey için fazla ödeme yapmanın da anlamı yok! Avantajlı tarife, en düşük fiyat ve arızasız çalışma!

Asmik RolinFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Merhaba! Uzun zamandır uygun fiyata çok sayıda proxy arıyordum. Sonunda fineproxy.org’da buldum. Önceden 10 kat fazla ödüyordum. Bir ayın ardından her şey çalışıyor. Hizmetiniz için teşekkürler!

MaksymTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

FineProxy’yi bir süredir tanıyorum. FineProxy, internetten veri çıkarma sorunlarımı çözdü; bu hizmetin iyi yanı kararlılığı, erişilebilirliği ve sahip oldukları proxy sayısı. Son derece makul bir fiyata sahip proxy yönlendirme hizmeti, internetten veri çıkarma maliyetlerimi azalttı. FineProxy’nin bir başka iyi yanı da sorularımızı yanıtlayan ve sorunlarımızı mümkün olan en kısa sürede çözen desteği. Hizmetleriniz için bir proxy’ye ihtiyacınız varsa FineProxy’nin proxy yönlendirme hizmetini satın almanızı kesinlikle öneririm.

reza bhmSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi kullanırken harika bir deneyim yaşadım. Proxy’lerinin hızı ve kararlılığı olağanüstü, ayrıca farklı kullanım alanları için çok çeşitli seçenekler sunuyorlar. Kurulum basitti ve müşteri destekleri her zaman erişilebilir ve verimli. Güvenilir bir proxy çözümüne ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

Tan NguyenProxyRate, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
SOCKS5 proxy'leri ile MTProto arasındaki fark nedir?Genel ve özel

SOCKS5, tüm trafiğinizi bir proxy sunucusu üzerinden yönlendiren genel amaçlı bir protokoldür; Telegram'ın kullandığı MTProto proxy ise özellikle güvenli mesajlaşma için tasarlanmış uygulamaya özel bir şifreleme protokolüdür. SOCKS5, Telegram, tarayıcılar ve bot'lar dahil tüm uygulama ve araçlarda çalışırken MTProto yalnızca Telegram istemcilerinde işlev görür. MTProto proxy'leri yalnızca Telegram trafiğini yönetir ve bu uygulama için optimize edilmiş bir şifreleme katmanı içerir. Birbirlerinin yerine kullanılamazlar — SOCKS5 daha geniş esneklik sunar, MTProto ise yalnızca Telegram'a özeldir.

Telegram için MTProto proxy sağlıyor musunuz?Hayır — SOCKS5

FineProxy, MTProto yerine SOCKS5 ve tam şifreli HTTPS proxy'lerine odaklanır. Telegram için yüksek hızlı bir SOCKS5 proxy'si (kullanıcı adı ve şifre) kimlik doğrulaması ile uygulama ve diğer platformlarla mükemmel çalışırken, MTProto yalnızca Telegram ile sınırlıdır. SOCKS5 ve HTTPS bağlantıları uçtan uca şifrelidir ve otomasyon araçlarına, API istemcilerine veya masaüstü yazılımlarına entegrasyonu daha kolaydır. Ayrıca tek bir uygulama yerine birden fazla platform için tek bir proxy kullanmanıza olanak tanır. Çoğu gerçek senaryoda, yüksek kaliteli bir SOCKS5 proxy'si herkese açık bir MTProto sunucusundan daha kararlı ve güvenlidir.

Proxy'lerinizi MTProto yerine kullanabilir miyim?Evet

Evet, kesinlikle. FineProxy'nin SOCKS5 ve HTTPS proxy'leri Telegram ile tamamen uyumludur ve her pratik senaryoda MTProto'nun yerini alabilir. Bağlantı uçtan uca şifreli kalır ve performans genellikle daha yüksektir çünkü optimize edilmiş veri merkezi altyapısı üzerinden çalışır. Aynı proxy'yi tarayıcılarda, bot'larda ve diğer otomasyon araçlarında da kullanabilirsiniz — MTProto'nun desteklemediği bir özellik. Bu durum, SOCKS5 ve HTTPS'yi hem Telegram hem de çoklu platform iş akışları için daha esnek ve güvenilir bir seçenek haline getirir.

Proxy'leriniz Telegram botlarıyla çalışıyor mu?Evet

Evet, FineProxy'nin SOCKS5 proxy'leri tüm büyük Telegram bot'ları ve otomasyon çerçeveleriyle çalışır. Telegram API proxy istekleri için en hızlı proxy'yi arayan geliştiriciler için veri merkezi altyapımız düşük gecikme ve tutarlı yanıt süreleri sunar. Liste oluşturucu aracılığıyla proxy listelerinizi CSV, TXT, JSON veya API formatında oluşturabilirsiniz. Her proxy, FineProxy'nin kendi IPv4 altyapısında sınırsız trafik ve kararlı çalışma süresiyle çalışır; bu sayede büyük ölçekli görevlerde bile tutarlı bot performansı sağlanır.

Proxy'leriniz Telethon, Pyrogram ve diğer Telegram otomasyon kütüphaneleriyle uyumlu mu?Evet

Evet, FineProxy'nin SOCKS5 ve HTTPS proxy'leri Telethon, Pyrogram, Aiogram ve diğer popüler Telegram Python kütüphaneleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu çerçeveler, python-socks veya PySocks paketleri aracılığıyla SOCKS5'i doğal olarak destekler — proxy host, port ve kimlik bilgilerini istemci yapıcısına iletmeniz yeterlidir. Telethon için TelegramClient() içindeki proxy parametresini kullanın; Pyrogram için Client() içindeki proxy sözlüğünü yapılandırın. Statik veri merkezi veya ISP proxy'leri kalıcı oturumları koruyup yeniden kimlik doğrulama döngülerini azalttığı için burada en iyi sonucu verir. Her hesaba bir statik IP atayın, bağımlılıklarınızı güncel tutun; otomasyon hattınız büyük ölçekte güvenilir şekilde çalışacaktır.

Bunları birden fazla Telegram hesabı için kullanabilir miyim?Evet — dikkatle

Teknik olarak mümkündür, ancak oturumları stabil tutmak ve giriş doğrulama istemlerini en az düzeye indirmek için her Telegram hesabına bir statik IP atanmasını öneriyoruz. Bu yaklaşım hesaplar arasındaki aktiviteyi izole eder ve zaman içinde daha temiz bir IP itibarı korumanıza yardımcı olur. Büyük çaplı kurulumlar için hesap grupları başına ayrı alt ağlar veya proxy listeleri kullanın.

Telegram'da engellenme riski var mı?Davranış önemli

Her proxy türü, kullanıcı davranışına bağlı olarak geçici kısıtlama veya yasaklanma riski taşır. FineProxy temiz, özel IPv4 proxy'leri sunar; ancak sorumlu kullanım önemlidir: spam göndermekten, agresif otomasyondan veya sık konum değişikliklerinden kaçının. Risk, proxy'nin kendisinden çok nasıl kullandığınıza bağlıdır.

Telegram'da herhangi bir yapılandırma yapmam gerekiyor mu?Bir kez

Evet, Telegram’ın “Ağ ve Proxy” bölümünü açın, SOCKS5'i seçin ve proxy'nizin IP adresini, portunu ve kimlik bilgilerini girin. Ayrıca otomasyon çerçeveleri veya tarayıcı tabanlı istemciler gibi proxy destekleyen herhangi bir yazılımı da kullanabilirsiniz. Bağlantı kurulduktan sonra Telegram, tüm trafiği tam IPv4 desteğiyle seçtiğiniz FineProxy sunucusu üzerinden yönlendirir.

Rehber

Telegram İçin Proxy'ler: Grup İşlemleri ve Herkese Açık Veriler İçin Pratik Rehber

Güncellendi 16 Aug 2026 · 3 dk okuma · FineProxy ağ ekibi

Telegram operasyonlarını büyük ölçekte yürütmek — hedef kitle analizi, açık veri toplama, kullanıcı davetleri veya çok sayıda grup yönetimi — güvenilir bir proxy altyapısı ve tutarlı iş akışları gerektirir. Telegram için en iyi proxy'yi arayan ekipler için FineProxy olarak statik veri merkezi proxy'leri, statik ISP proxy'leri ve dönen veri merkezi proxy'leri sunuyoruz; tamamı FineProxy'ye özel IPv4 aralıkları ve donanım üzerinde çalışır. Tüm düğümler AMD Threadripper işlemcili Tier-III/IV tesislerde 10–40 Gbit/s uplink bağlantıları, ,9 çalışma süresi ve sınırsız trafik ile hizmet verir; planlar yalnızca eşzamanlılık düzeyine göre farklılık gösterir, böylece verimliliğinizi öngörülebilir şekilde artırabilirsiniz.

Telegram İş Yükleri İçin Proxy Türleri

statik veri merkezi proxy'leri İstek hızlarını kontrol ettiğinizde düşük maliyetli ve düşük gecikmeli bir çözümdür. Kararlı yönetici oturumları, moderasyon araçları ve bilinen hesaplara bağlı hafif otomasyonlar için idealdir. Oturum açma istemlerini azaltmak için "yönetici/hesap başına bir statik IP" kullanın.

statik ISP proxy'leri IP sürekliliğinin sürtünmeyi azalttığı uzun süreli oturumlarda kararlı kalma eğiliminde olan, sağlayıcı tarafından tanımlanmış IP'lerdir. İş açısından kritik yöneticiler, doğrulanmış kuruluşlar veya bölge kısıtlamalı operasyonlar için kullanışlıdır.

dönen veri merkezi proxy'leri IP çeşitliliğinin istek başına yeniden deneme oranını düşük tuttuğu genel HTML/HTTP veri toplama işlemleri için idealdir. Bu proxy'leri genel grup meta verilerini kataloglamak, erişilebilir olduğunda üye listelerini toplamak, genel gönderileri izlemek veya web arayüzlerinde görünen profil özetlerini toplamak için kullanın. IP rotasyonu verimi artırır; yine de nazik tarama (crawl) ayarlarına ihtiyacınız vardır.

MTProto ve SOCKS5 Karşılaştırması — Neden Evrensel Proxy'leri Öneriyoruz

Telegram, SOCKS5 ve MTProto'yu destekler. MTProto, Telegram'ın kendi iletişim protokolüdür ve yalnızca Telegram istemcilerinde çalışır. SOCKS5 ve tam şifreli HTTPS proxy'leri ise Telegram'ın yanı sıra tarayıcılar, otomasyon çerçeveleri ve API istemcileri gibi diğer tüm yazılımlarla da çalışır. Aynı fiyata SOCKS5/HTTPS, daha geniş kullanım alanı, daha basit araç desteği ve daha kolay günlük kaydı/denetim imkânı sunar.

Güvenilir bir Telegram proxy sunucusu, gruplardan veya kanallardan medya aktarırken hızlı indirme konusunda büyük fark yaratır. Yüksek bant genişliğine sahip SOCKS5 veya HTTPS proxy'leri, büyük dosyaları hız kısıtlaması olmadan işlerken, herkese açık MTProto uç noktaları genellikle tutarlı hızlardan yoksundur. Kısıtlamalı bölgelerdeki kullanıcılar, düzgün yapılandırılmış SOCKS5 veya HTTPS proxy'leri aracılığıyla Telegram'ın engelini tamamen kaldırarak sohbetlere, aramalara ve medyaya tam erişimi yeniden sağlayabilir.

dizüstü bilgisayarda oturan bir adam

Gerçek Görevler İçin Pratik Kurulumlar

A) Grup Hedef Kitlelerinin Kazınması

  • Veri toplama işçileri için dönen veri merkezi proxy'leri kullanın; 400–900 ms rastgele gecikmeler ekleyin.
  • Her hedef yüzey (örneğin, genel grup sayfası, arama sonuç sayfaları) için eşzamanlılık sınırı belirleyerek senkronize ani artışlardan kaçının.
  • Her oturum için tanımlayıcıları (UA, varsa çerezler) sabit tutun ve tek bir oturum içinde gruplar arasında hızlı geçiş yapmaktan kaçının.

İzlenmesi gereken sinyaller: artan 429/5xx hataları, uzayan zaman aşımları, değişen sonuç kalitesi. Bu durumda eşzamanlılığı azaltarak ve gecikme jitter'ini genişleterek yanıt verin.

B) Genel Grup Bilgilerinin Kazınması

  • Veri toplayıcılar için dönen havuz; kontrol panelleri için veri merkezi statik IP'leri.
  • grup başına ayrı depolama ve zaman damgası değişikliklerini takip edin; değişmeyen içeriği yeniden çekmeyin.
  • sayfalamaya dikkat edin ve geçici hatalarda üstel geri çekilme (exponential backoff) uygulayın.

C) Kullanıcıları Gruplara Davet Etme

  • 1:1 oranında yönetici hesaplarına bağlanmış statik proxy'leri (veri merkezi veya ISP) kullanın.
  • Konumları tutarlı tutun; yönetici oturumları arasında bölge atlamayın.
  • Hesapları kademeli olarak hazırlayın; işlemleri zamana yayın; doğrulama istemlerini izleyin.

Risk kontrolü: Asıl risk aktarım değil, davranıştır. İstemler artarsa durun, günlük davet sayısını azaltın ve aralıkları uzatın.

D) Çok Sayıda Grup Yönetimi (Moderasyon, Zamanlama, Analitik)

  • Her yönetici veya hizmet hesabını kendine özel bir statik IP'ye eşleyin.
  • ekipler/projeler için ayrı alt listeler kullanın; crawler'larınızın yönetici IP'lerini asla tekrar kullanmasına izin vermeyin.
  • Araç parmak izlerini tutarlı tutun (headless ve tam tarayıcı modlarını rastgele karıştırmayın).

Başlangıç

Telegram için çalışan proxy satın almaya hazır mısınız? Eşzamanlılık ihtiyaçlarınıza göre bir plan seçin: hesaba bağlı oturumlar için statik IP'ler, veri toplama için dönen havuzlar. Tüm planlar sınırsız trafik, IP veya giriş bilgisi doğrulaması ve HTTP/HTTPS + SOCKS5 desteği içerir.