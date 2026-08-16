FineProxy, MTProto yerine SOCKS5 ve tam şifreli HTTPS proxy'lerine odaklanır. Telegram için yüksek hızlı bir SOCKS5 proxy'si (kullanıcı adı ve şifre) kimlik doğrulaması ile uygulama ve diğer platformlarla mükemmel çalışırken, MTProto yalnızca Telegram ile sınırlıdır. SOCKS5 ve HTTPS bağlantıları uçtan uca şifrelidir ve otomasyon araçlarına, API istemcilerine veya masaüstü yazılımlarına entegrasyonu daha kolaydır. Ayrıca tek bir uygulama yerine birden fazla platform için tek bir proxy kullanmanıza olanak tanır. Çoğu gerçek senaryoda, yüksek kaliteli bir SOCKS5 proxy'si herkese açık bir MTProto sunucusundan daha kararlı ve güvenlidir.