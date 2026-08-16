NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Proxy Telegram

Proxy datacenter statis dan proxy ISP untuk Telegram: SOCKS5/HTTPS, binding IP-ke-akun 1:1, traffic tanpa batas, dirancang untuk scraping dan manajemen grup.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy Telegram.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu IP khusus di Jerman untuk Telegram dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan layanan proxy yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Perpanjang setiap layanan proxy yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Ganti IP yang dialokasikan ke kelompok akun Eropa saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor saat ini daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya telah menggunakan layanan ini selama lebih dari lima tahun untuk proyek pengikis data saya, dan itu sangat bagus. Mereka menawarkan IP berputar, kinerja cepat, dan tidak seperti banyak proxy lainnya, mereka tidak diblokir di platform media sosial.

AliceDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dipakai proxy selama 2 bulan dan benar-benar puas, IP bersih, tidak diblokir, dukungan yang baik. Sangat cocok untuk mengelola beberapa akun pada saat yang sama!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pesanan minimum

Saya hanya membeli paket proxy mini di sini! Sangat nyaman untuk bekerja dalam lingkaran yang ketat! Dan tidak ada gunanya membayar terlalu banyak untuk apa yang tidak Anda butuhkan! Tarif menguntungkan, harga terendah dan bekerja tanpa kegagalan!

Asmik RolinPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Hai! Sudah lama saya mencari proxy dalam jumlah besar dengan harga terjangkau. Akhirnya, saya menemukannya di fineproxy.org. Sebelumnya saya membayar 10 kali lebih mahal. Setelah 1 bulan semuanya masih berfungsi. Terima kasih atas layanan Anda!

MaksymTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Saya sudah mengenal FineProxy untuk beberapa waktu. FineProxy telah memecahkan masalah saya untuk mengekstrak data dari Internet dan hal yang baik tentang layanan ini adalah stabilitas dan ketersediaan dan jumlah proxy yang mereka miliki. Layanan routing proxy, yang memiliki harga yang sangat wajar, telah mengurangi biaya saya dalam mengekstrak data dari Internet. Dan hal yang baik tentang FineProxy adalah dukungan, yang menjawab pertanyaan kami dan menyelesaikan masalah kami dalam waktu yang paling singkat. Jika Anda membutuhkan proxy untuk layanan Anda, saya pasti menyarankan Anda untuk membeli layanan routing proxy dari FineProxy.

reza bhmSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah memiliki pengalaman besar menggunakan FineProxy. Kecepatan dan stabilitas proxy mereka luar biasa, dan mereka menawarkan berbagai pilihan untuk kasus penggunaan yang berbeda. Pengaturan sederhana, dan dukungan pelanggan mereka selalu tersedia dan efisien. Saya sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan solusi proxy yang dapat diandalkan!

Tan NguyenProxyRate, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa perbedaan antara proxy SOCKS5 dan MTProto?SOCKS5 adalah protokol

SOCKS5 adalah protokol serbaguna yang merutekan semua traffic Anda melalui proxy server, sementara MTProto proxy yang digunakan Telegram adalah protokol enkripsi milik aplikasi itu sendiri yang dirancang khusus untuk pesan aman. SOCKS5 bekerja di semua aplikasi dan tool, termasuk Telegram, browser, dan bot, sedangkan MTProto hanya berfungsi di dalam klien Telegram. Proxy MTProto hanya menangani traffic Telegram dan menyertakan lapisan enkripsi yang dioptimalkan untuk aplikasi tersebut. Keduanya tidak dapat dipertukarkan — SOCKS5 memberikan fleksibilitas lebih luas, MTProto hanya untuk Telegram.

Apakah Anda menyediakan proxy MTProto untuk Telegram?FineProxy berfokus pada

FineProxy berfokus pada proxy SOCKS5 dan HTTPS terenkripsi penuh, bukan MTProto. Proxy SOCKS5 berkecepatan tinggi untuk Telegram dengan autentikasi username dan password bekerja sempurna dengan aplikasi ini maupun platform lain, sementara MTProto terbatas hanya untuk Telegram. Koneksi SOCKS5 dan HTTPS dienkripsi secara end-to-end dan lebih mudah diintegrasikan ke dalam tool otomatisasi, API client, atau software desktop. Anda juga dapat menggunakan satu proxy untuk berbagai platform, bukan hanya satu aplikasi. Dalam sebagian besar skenario nyata, proxy SOCKS5 berkualitas tinggi lebih stabil dan aman dibandingkan server MTProto publik.

Jadi saya bisa menggunakan proxy Anda sebagai pengganti MTProto?Ya

Ya, tentu saja. Proxy SOCKS5 dan HTTPS dari FineProxy sepenuhnya kompatibel dengan Telegram dan dapat menggantikan MTProto di setiap skenario praktis. Koneksi tetap terenkripsi end-to-end, dan performanya sering kali lebih tinggi karena berjalan melalui infrastruktur datacenter yang dioptimalkan. Anda juga dapat menggunakan proxy yang sama di browser, bot, dan tool otomasi lainnya — sesuatu yang tidak didukung MTProto. Ini menjadikan SOCKS5 dan HTTPS opsi yang lebih fleksibel dan andal untuk Telegram maupun workflow multi-platform.

Apakah proxy Anda berfungsi dengan bot Telegram?Ya

Ya, proxy SOCKS5 dari FineProxy berfungsi dengan semua bot Telegram dan framework otomasi utama. Bagi developer yang mencari proxy tercepat untuk permintaan Telegram API proxy, infrastruktur datacenter kami menghadirkan latensi rendah dan response time yang konsisten. Anda dapat membuat daftar proxy dalam format apa pun yang nyaman menggunakan list constructor — CSV, TXT, JSON, atau via API. Setiap proxy berjalan di infrastruktur IPv4 milik FineProxy sendiri dengan traffic tanpa batas dan uptime stabil, memastikan performa bot yang konsisten bahkan untuk tugas berskala besar.

Apakah proxy Anda kompatibel dengan Telethon, Pyrogram, dan library otomasi Telegram lainnya?Ya

Ya, proxy SOCKS5 dan HTTPS dari FineProxy terintegrasi dengan mulus bersama Telethon, Pyrogram, Aiogram, dan library Python populer lainnya untuk Telegram. Framework ini secara native mendukung SOCKS5 melalui paket python-socks atau PySocks — Anda cukup memasukkan host proxy, port, dan kredensial ke dalam constructor klien. Untuk Telethon, gunakan parameter proxy di TelegramClient(); untuk Pyrogram, konfigurasikan proxy dict di Client(). Proxy datacenter statis atau proxy ISP paling cocok di sini karena mempertahankan session persisten dan mengurangi loop re-autentikasi. Tetapkan satu IP statis per akun, perbarui dependensi Anda secara rutin, dan pipeline otomasi Anda akan berjalan andal dalam skala besar.

Bisakah saya menggunakannya untuk beberapa akun Telegram?Secara teknis bisa

Secara teknis bisa, tetapi kami merekomendasikan untuk menetapkan satu IP statis per akun Telegram agar session tetap stabil dan meminimalkan permintaan verifikasi login. Pendekatan ini mengisolasi aktivitas antar akun dan membantu menjaga reputasi IP tetap bersih dari waktu ke waktu. Untuk setup berskala besar, gunakan subnet atau daftar proxy terpisah per kelompok akun.

Apakah ada risiko diblokir oleh Telegram?Semua jenis

Semua jenis proxy memiliki risiko pembatasan atau pemblokiran sementara, tergantung pada perilaku pengguna. FineProxy menyediakan proxy IPv4 yang bersih dan privat, namun penggunaan yang bertanggung jawab tetap penting: hindari spam, otomasi agresif, atau perubahan lokasi yang terlalu sering. Risikonya lebih bergantung pada cara Anda menggunakan proxy daripada proxy itu sendiri.

Apakah saya perlu mengonfigurasi apa pun di Telegram?Ya

Ya, buka bagian “Network & Proxy” di Telegram, pilih SOCKS5, lalu masukkan IP, port, dan kredensial proxy Anda. Anda juga dapat menggunakan software apa pun yang mendukung proxy, seperti framework otomasi atau klien berbasis browser. Setelah terhubung, Telegram merutekan semua traffic melalui server FineProxy pilihan Anda dengan dukungan penuh IPv4.

Panduan

Proxy untuk Telegram: Panduan Praktis untuk Operasi Grup dan Data Publik

Diperbarui 16 Aug 2026 · 3 mnt baca · Tim jaringan FineProxy

Menjalankan operasi Telegram dalam skala besar—parsing audiens, scraping data publik, undangan pengguna, atau mengelola banyak grup—membutuhkan infrastruktur proxy yang andal dan alur kerja yang konsisten. Bagi tim yang mencari proxy terbaik untuk Telegram dari FineProxy, kami menyediakan proxy datacenter statis, proxy ISP statis, dan proxy datacenter rotasi pada range IPv4 dan hardware milik FineProxy. Semua node berjalan di AMD Threadripper pada fasilitas Tier-III/IV dengan uplink 10–40 Gbit/s, uptime 99,9%, dan traffic tanpa batas; setiap paket hanya berbeda dalam hal concurrency sehingga Anda dapat menskalakan throughput secara terukur.

Jenis Proxy untuk Beban Kerja Telegram

Proxy Datacenter Statis Hemat biaya dan latensi rendah saat Anda mengontrol laju request. Cocok untuk sesi admin yang stabil, tools moderasi, dan otomatisasi ringan yang terkait dengan akun tertentu. Gunakan

Proxy ISP statis IP yang diumumkan oleh provider cenderung menjaga sesi jangka panjang tetap stabil. Berguna untuk admin yang kritis bagi bisnis, organisasi terverifikasi, atau operasi yang terkunci pada region tertentu di mana kontinuitas IP mengurangi hambatan.

Proxy datacenter rotasi Terbaik untuk pengumpulan data publik HTML/HTTP di mana keragaman IP permintaan menjaga jumlah retry tetap rendah. Gunakan untuk mengkatalogkan metadata grup publik, daftar anggota yang dapat diakses, memantau postingan publik, atau mengumpulkan cuplikan profil yang ditampilkan di antarmuka web. Rotasi meningkatkan throughput; Anda tetap perlu mengatur crawl setting yang sopan.

MTProto vs SOCKS5 — Mengapa Kami Merekomendasikan Proxy Universal

Telegram mendukung SOCKS5 dan MTProto. MTProto adalah transport milik Telegram sendiri dan hanya berfungsi di dalam klien Telegram. Proxy SOCKS5 dan HTTPS terenkripsi penuh berfungsi dengan Telegram serta software lainnya — browser, framework otomasi, klien API. Dengan harga yang sama, SOCKS5/HTTPS memberikan utilitas lebih luas, dukungan tooling yang lebih sederhana, dan logging/auditing yang lebih mudah.

Proxy server Telegram yang andal untuk download cepat sangat berpengaruh saat mentransfer media dari grup atau channel. Proxy SOCKS5 atau HTTPS dengan bandwidth tinggi menangani file besar tanpa throttling, sementara endpoint MTProto publik sering kali tidak konsisten kecepatannya. Pengguna di wilayah yang dibatasi juga dapat membuka blokir Telegram sepenuhnya melalui proxy SOCKS5 atau HTTPS yang dikonfigurasi dengan benar, memulihkan akses penuh ke chat, panggilan, dan media.

seorang pria duduk di depan laptop

Setup Praktis untuk Tugas Nyata

A) Scraping Audiens Grup

  • Gunakan proxy datacenter rotasi untuk worker pengumpul data; tambahkan delay acak 400–900 ms.
  • Batasi concurrency per target permukaan (misalnya, halaman grup publik, halaman hasil pencarian) untuk menghindari lonjakan request yang tersinkronisasi.
  • Pertahankan identifier per sesi (UA, cookies jika berlaku) dan hindari perpindahan cepat antar grup dalam satu sesi.

Sinyal yang perlu dipantau: peningkatan 429/5xx, timeout yang semakin sering, perubahan kualitas hasil. Tanggapi dengan mengurangi concurrency dan memperlebar jitter delay.

B) Scraping Informasi Grup Publik

  • Pool rotasi untuk fetcher; IP statis datacenter untuk dashboard kontrol.
  • Pisahkan penyimpanan per grup dan catat timestamp perubahan; hindari pengambilan ulang konten yang tidak berubah.
  • Hormati pagination dan terapkan exponential backoff pada error sementara.

C) Mengundang Pengguna ke Grup

  • Gunakan proxy statis (datacenter atau ISP) yang terikat 1:1 ke akun admin.
  • Jaga konsistensi lokasi; jangan berpindah region antar sesi admin.
  • Pemanasan akun secara bertahap; beri jeda antar aksi dari waktu ke waktu; pantau tantangan verifikasi.

Kontrol risiko: Risiko utama adalah perilaku, bukan transport. Jika muncul prompt, jeda, kurangi jumlah invite harian, dan perpanjang interval.

D) Mengelola Banyak Grup (Moderasi, Penjadwalan, Analitik)

  • Petakan setiap akun admin atau service account ke IP statis masing-masing.
  • Gunakan sublist terpisah untuk tim/proyek; jangan pernah biarkan crawler menggunakan ulang IP admin.
  • Jaga fingerprint tool tetap konsisten (jangan mencampur mode headless dan full browser secara acak).

Memulai

Siap membeli proxy yang berfungsi untuk Telegram? Pilih paket sesuai kebutuhan concurrency Anda: IP statis untuk session terikat akun, pool rotasi untuk pengumpulan data. Semua paket sudah termasuk traffic tanpa batas, autentikasi IP atau login, serta dukungan HTTP/HTTPS + SOCKS5.