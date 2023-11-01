Kasus Penggunaan Proxy
Proxy use-case directory
Data & scraping
Pengumpulan data berskala besar dengan ribuan IP untuk parsing, pemantauan, dan otomatisasi.
Proxy AI
Jalankan beberapa API key melalui IP dedicated untuk mendistribusikan beban dan menghindari rate limit.
Game & perdagangan
Ribuan proxy untuk operasi bervolume tinggi: boosting tayangan, parsing toko, dan trading.
Bot & Automasi
Proxy berkecepatan tinggi yang dioptimalkan untuk software otomasi.
Media & streaming
Akses konten yang dibatasi secara geografis dan otomatisasi interaksi di platform media.
Belanja & Keuangan
Pemantauan harga, arbitrase, dan otomatisasi marketplace.
Kasus Penggunaan Lainnya
Solusi proxy khusus untuk platform dan layanan niche.
Susun paket proxy Anda.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Sosial & Pesan
Kelola banyak akun dan otomatisasi interaksi di berbagai platform media sosial.