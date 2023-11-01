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Kasus Penggunaan Proxy

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UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Proxy use-case directory

01

Data & scraping

Pengumpulan data berskala besar dengan ribuan IP untuk parsing, pemantauan, dan otomatisasi.

3 guides
01Web Scraping TeratasEkstrak data publik dalam skala besar tanpa pemblokiran02SEOPelacakan SERP, pemantauan peringkat, riset kata kunci03Verifikasi IklanPeriksa penempatan iklan di berbagai lokasi geografis
02

Proxy AI

Jalankan beberapa API key melalui IP dedicated untuk mendistribusikan beban dan menghindari rate limit.

6 guides
01AI Proxy HubhubRingkasan semua solusi proxy AI02ChatGPT TeratasDistribusikan request ke beberapa key sekaligus03DeepSeekIP dedicated untuk load balancing DeepSeek API04GeminiRotasi proxy untuk Google Gemini API05ClaudeIP stabil untuk Anthropic Claude API06Janitor AILewati rate limit di platform Janitor AI
03

Game & perdagangan

Ribuan proxy untuk operasi bervolume tinggi: boosting tayangan, parsing toko, dan trading.

4 guides
01Twitch TeratasBoost views massal dengan ribuan IP02Steam TeratasParsing toko dan manajemen multi-akun03Kripto TeratasBot trading dan otomasi exchange04PlayStationAkses PSN Store dan proxy untuk gaming
04

Bot & Automasi

Proxy berkecepatan tinggi yang dioptimalkan untuk software otomasi.

5 guides
01Bots HubhubRingkasan semua solusi proxy untuk otomasi02Sneaker BotProxy ISP cepat untuk sneaker drops03BASIntegrasi proxy untuk Browser Automation Studio04ZennoPosterOtomasi tugas massal dengan rotating proxy05CaptchaProxy untuk layanan pemecahan CAPTCHA
05

Sosial & Pesan

Kelola banyak akun dan otomatisasi interaksi di berbagai platform media sosial.

9 guides
01Telegram TeratasManajemen multi-akun dan pengiriman pesan massal02WhatsAppPesan bisnis dan penjangkauan massal03Instagram TeratasOtomatisasi akun dan scraping data04DiscordManajemen server dan proxy untuk bot05Twitter (X)Posting multi-akun dan scraping06FacebookAkun iklan dan manajemen halaman07RedditScraping komentar dan otomatisasi akun08LinkedInLead generation dan scraping profil09SnapchatMulti-akun dan akses berbasis geo
06

Media & streaming

Akses konten yang dibatasi secara geografis dan otomatisasi interaksi di platform media.

5 guides
01YouTube TeratasPeningkatan views dan ekstraksi data02YouTube MusicStreaming musik dari wilayah mana pun03TikTok TeratasViews, farming akun, dan scraping04SpotifyAkses streaming dari negara mana pun05NetflixBuka konten pustaka khusus wilayah
07

Belanja & Keuangan

Pemantauan harga, arbitrase, dan otomatisasi marketplace.

4 guides
01AmazonPelacakan harga dan scraping data produk02eBayPemantauan lelang dan otomatisasi listing03TaobaoAkses marketplace Tiongkok dari lokasi mana pun04ArbitrasePerbandingan harga lintas platform dalam skala besar
08

Kasus Penggunaan Lainnya

Solusi proxy khusus untuk platform dan layanan niche.

8 guides
01CraigslistPosting dan scraping iklan baris dalam skala besar02Proxy SIPRouting VoIP dan telepon IP03OnlyFansManajemen konten dan multi-akun04LibGenAkses perpustakaan melalui proxy05DuckDuckGoScraping SERP mesin pencari privat06YandexPengumpulan data mesin pencari Rusia07Media SosialPanduan umum proxy untuk platform sosial08StreamingPanduan umum proxy untuk layanan streaming

Susun paket proxy Anda.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor