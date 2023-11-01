Proxy untuk PlayStation

Jika Anda pernah membuka pengaturan jaringan PlayStation, Anda pasti melihat opsi proxy server. Kebanyakan pemain melewatkannya, tetapi ada alasan nyata untuk menggunakan proxy server di PlayStation — mulai dari melindungi diri saat competitive play hingga mengakses konten dari region lain.

Mengapa Menggunakan Proxy di PlayStation

Proteksi DDoS adalah alasan paling praktis. Jika Anda streaming di Twitch atau berkompetisi di turnamen, alamat IP Anda bisa terekspos melalui party chat atau game lobby. Lawan yang kesal atau stream sniper dapat melancarkan serangan DDoS yang membuat Anda offline di tengah pertandingan. Proxy menyembunyikan IP asli Anda, sehingga serangan mengenai proxy server, bukan jaringan rumah Anda.

Ada keuntungan lain yang juga patut dipertimbangkan. Beberapa game atau DLC dirilis lebih awal di Jepang atau memiliki konten eksklusif regional — proxy membantu saat pembuatan akun dan akses awal ke store (meski Anda tetap memerlukan akun PSN regional untuk membeli apa pun). Selain itu, jika ISP Anda melakukan throttling pada traffic PlayStation Network saat jam sibuk, routing melalui proxy dapat mencegah mereka menandai download PSN Anda secara khusus.

Cara Mengatur Proxy di PlayStation 4 dan PlayStation 5

Proses pengaturan hampir identik di kedua konsol:

Buka Settings → Network → Set Up Internet Connection

Pilih koneksi Anda (Wi-Fi atau LAN)

Pilih setup “Custom”

Biarkan IP Address, DHCP Host Name, DNS, dan MTU pada pengaturan otomatis

Saat Anda sampai di Proxy Server, pilih “Use”

Masukkan alamat proxy server dan nomor port Anda

Untuk alamat proxy server dengan port 8080, masukkan alamat IP di baris pertama dan 8080 di baris port. Port 8080 umum digunakan untuk proxy HTTP, meskipun provider Anda mungkin menggunakan port yang berbeda.

Di Mana Mendapatkan Alamat Proxy Anda

Di mana menemukan alamat proxy server PS4 tergantung pada di mana Anda mendapatkan proxy:

Jika menggunakan FineProxy: setelah pembelian, semua detail koneksi tersedia di dashboard akun Anda — alamat server, port, dan pengaturan tambahan. Proxy FineProxy menggunakan autentikasi IP whitelist: Anda menambahkan alamat IP rumah ke daftar yang diizinkan di dashboard, dan proxy akan menerima koneksi dari IP tersebut tanpa memerlukan username/password.

Catatan penting tentang IP binding: kebanyakan koneksi internet rumah memiliki alamat IP dinamis yang berubah kira-kira setiap 24 jam atau setelah restart router. IP Anda tidak akan berubah saat sedang bermain game, tetapi Anda perlu memperbarui whitelist di dashboard FineProxy saat IP berubah. Periksa binding Anda sebelum sesi gaming, terutama setelah restart perangkat. Keuntungannya: metode autentikasi ini menjaga proxy tetap cepat dengan overhead minimal — persis yang Anda butuhkan untuk gaming.

Catatan: PlayStation hanya mendukung proxy HTTP di pengaturan bawaannya. Proxy SOCKS5, yang menangani traffic game lebih baik karena game menggunakan UDP, memerlukan konfigurasi di level router atau menjalankan proxy di jaringan lokal Anda.

Memilih Proxy yang Tepat

Latensi adalah segalanya dalam gaming — setiap milidetik memengaruhi waktu reaksi Anda di pertandingan kompetitif. Pilih proxy server yang secara geografis dekat dengan Anda atau dengan game server yang Anda tuju. Stabilitas sama pentingnya: ranked game dan turnamen memberikan penalti untuk disconnect, jadi koneksi yang andal lebih penting daripada kecepatan mentah.

Penggunaan Private proxy daripada shared proxy. Jika pengguna lain di IP yang sama terkena ban dari layanan game, Anda juga ikut terkena ban. Proxy server terbaik untuk PS4 dan PS5 adalah yang memberikan Anda IP sendiri dengan latensi rendah. FineProxy’s Proxy Datacenter sangat cocok untuk ini — IP dedicated, bandwidth tanpa batas untuk mengunduh file game berukuran besar, dan kecepatan hingga 500 Mbps.

NAT Type dan Proxy

PlayStation menggunakan NAT type untuk mengklasifikasikan koneksi Anda:

Tipe 1 (Open): terbaik untuk multiplayer, terhubung ke semua orang

Tipe 2 (Moderate): cocok untuk sebagian besar gaming

Type 3 (Strict): masalah saat bergabung ke lobby dan voice chat

Menggunakan proxy bisa membuat NAT Type Anda berubah ke Type 3. Jika ini terjadi, periksa apakah proxy Anda mendukung port yang dibutuhkan PlayStation, atau konfigurasi port forwarding di router Anda.

Apa yang Tidak Bisa Diperbaiki oleh Proxy

Kecepatan download biasanya lebih bergantung pada koneksi internet dan pengaturan DNS Anda daripada proxy. Beralih ke Cloudflare DNS (1.1.1.1) atau Google DNS (8.8.8.8) sering kali lebih membantu dibanding menambahkan proxy.