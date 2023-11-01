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Proxy untuk PlayStation

Private proxy IPv4 untuk PS4/PS5: dukungan HTTP/HTTPS, bandwidth tanpa batas, kecepatan hingga 500 Mbps, IP datacenter dengan latensi rendah untuk competitive gaming.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy PlayStation.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu IP khusus dekat PlayStation server game
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk PlayStation layanan proxy
  • Ekspor PlayStation detail proxy sebagai JSON
  • Tampilkan status PlayStation layanan proxy
  • Ganti IP untuk PlayStation layanan proxy saat penyegaran berikutnya gratis
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya telah memiliki pengalaman besar menggunakan FineProxy. Kecepatan dan stabilitas proxy mereka luar biasa, dan mereka menawarkan berbagai pilihan untuk kasus penggunaan yang berbeda. Pengaturan sederhana, dan dukungan pelanggan mereka selalu tersedia dan efisien. Saya sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan solusi proxy yang dapat diandalkan!

Tan NguyenProxyRate, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ini adalah pertama kalinya saya bekerja dengan saya saya memesan FineProxy dan saya benar-benar puas produk bekerja stabil, tidak ada masalah. Juga harga sangat murah, seperti untuk saya. Terima kasih banyak.

Sergio DaviesPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProx adalah layanan proxy yang sangat baik yang mengesankan dengan stabilitas koneksi dan kecepatan tinggi. Mudah digunakan, menawarkan berbagai lokasi dan dukungan pelanggan yang responsif. Pilihan yang bagus untuk pekerjaan dan kebutuhan pribadi!

BeilihoDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa itu proxy server di PS4/PS5?Proxy server

Proxy server adalah perantara antara PlayStation Anda dan internet. Alih-alih terhubung langsung ke game server atau PSN, traffic Anda diarahkan melalui proxy terlebih dahulu. Ini menyembunyikan alamat IP asli Anda dan dapat membantu melewati batasan jaringan. PlayStation memiliki dukungan proxy bawaan di pengaturan jaringan — Anda hanya memerlukan alamat server dan port.

Apakah saya memerlukan proxy untuk bermain online di PlayStation?Tidak, sebagian

Tidak, sebagian besar pemain tidak membutuhkannya. PlayStation berfungsi dengan baik menggunakan koneksi langsung. Proxy berguna dalam situasi tertentu: melindungi IP Anda saat streaming atau bermain kompetitif, mengakses konten regional, atau melewati throttling ISP. Untuk gaming kasual, proxy hanya menambah kerumitan yang tidak perlu.

Apakah proxy bisa mengurangi ping saya di game?Biasanya tidak

Biasanya tidak. Proxy menambahkan satu hop jaringan ekstra, yang umumnya sedikit meningkatkan latensi. Pengecualiannya adalah jika ISP Anda memiliki routing yang buruk ke game server tertentu — dalam kasus ini, proxy yang ditempatkan secara strategis bisa memberikan jalur yang lebih pendek. Namun bagi sebagian besar pemain, koneksi langsung memberikan ping yang lebih rendah.

Bisakah saya menggunakan proxy gratis untuk PlayStation?Secara teknis

Secara teknis bisa, tapi jangan. Proxy gratis lambat, tidak stabil, dan digunakan bersama ribuan pengguna lain. Untuk gaming, Anda membutuhkan latensi rendah yang konsisten dan koneksi stabil — proxy gratis tidak bisa memberikan itu. Proxy gratis juga bisa mencatat traffic Anda atau menyisipkan iklan ke koneksi yang tidak terenkripsi.

Sebaiknya menggunakan proxy HTTP atau SOCKS5 untuk PlayStation?Pengaturan jaringan bawaan

Pengaturan jaringan bawaan PlayStation hanya mendukung HTTP proxy. Ini cukup untuk akses PSN store, download, dan browsing dasar, tetapi sebagian besar traffic game menggunakan UDP, yang tidak ditangani oleh HTTP proxy. SOCKS5 proxy mendukung TCP maupun UDP dan lebih cocok untuk gameplay sesungguhnya — tetapi untuk menggunakan SOCKS5 di PlayStation, Anda perlu mengonfigurasinya di level router atau menjalankan local proxy di jaringan Anda. Jika tujuan utama Anda adalah perlindungan DDoS saat competitive play, setup SOCKS5 di level router adalah opsi yang lebih efektif.

Mengapa PlayStation saya meminta proxy server?Jika PS4/PS5 Anda

Jika PS4/PS5 Anda meminta informasi proxy saat setup jaringan, kemungkinan Anda memilih “Custom” alih-alih “Easy.” Pada langkah proxy, cukup pilih “Do Not Use” jika Anda tidak memiliki proxy yang dikonfigurasi. Jika muncul tanpa diminta, mungkin ada masalah konfigurasi router.

Panduan

Proxy Server untuk PlayStation: Panduan Setup untuk PS4 dan PS5

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Jika Anda pernah membuka pengaturan jaringan PlayStation, Anda pasti melihat opsi proxy server. Kebanyakan pemain melewatkannya, tetapi ada alasan nyata untuk menggunakan proxy server di PlayStation — mulai dari melindungi diri saat competitive play hingga mengakses konten dari region lain.

Mengapa Menggunakan Proxy di PlayStation

Proteksi DDoS adalah alasan paling praktis. Jika Anda streaming di Twitch atau berkompetisi di turnamen, alamat IP Anda bisa terekspos melalui party chat atau game lobby. Lawan yang kesal atau stream sniper dapat melancarkan serangan DDoS yang membuat Anda offline di tengah pertandingan. Proxy menyembunyikan IP asli Anda, sehingga serangan mengenai proxy server, bukan jaringan rumah Anda.

Ada keuntungan lain yang juga patut dipertimbangkan. Beberapa game atau DLC dirilis lebih awal di Jepang atau memiliki konten eksklusif regional — proxy membantu saat pembuatan akun dan akses awal ke store (meski Anda tetap memerlukan akun PSN regional untuk membeli apa pun). Selain itu, jika ISP Anda melakukan throttling pada traffic PlayStation Network saat jam sibuk, routing melalui proxy dapat mencegah mereka menandai download PSN Anda secara khusus.

Cara Mengatur Proxy di PlayStation 4 dan PlayStation 5

Proses pengaturan hampir identik di kedua konsol:

  • Buka Settings → Network → Set Up Internet Connection
  • Pilih koneksi Anda (Wi-Fi atau LAN)
  • Pilih setup “Custom”
  • Biarkan IP Address, DHCP Host Name, DNS, dan MTU pada pengaturan otomatis
  • Saat Anda sampai di Proxy Server, pilih “Use”
  • Masukkan alamat proxy server dan nomor port Anda

Untuk alamat proxy server dengan port 8080, masukkan alamat IP di baris pertama dan 8080 di baris port. Port 8080 umum digunakan untuk proxy HTTP, meskipun provider Anda mungkin menggunakan port yang berbeda.

Di Mana Mendapatkan Alamat Proxy Anda

Di mana menemukan alamat proxy server PS4 tergantung pada di mana Anda mendapatkan proxy:

Jika menggunakan FineProxy: setelah pembelian, semua detail koneksi tersedia di dashboard akun Anda — alamat server, port, dan pengaturan tambahan. Proxy FineProxy menggunakan autentikasi IP whitelist: Anda menambahkan alamat IP rumah ke daftar yang diizinkan di dashboard, dan proxy akan menerima koneksi dari IP tersebut tanpa memerlukan username/password.

Catatan penting tentang IP binding: kebanyakan koneksi internet rumah memiliki alamat IP dinamis yang berubah kira-kira setiap 24 jam atau setelah restart router. IP Anda tidak akan berubah saat sedang bermain game, tetapi Anda perlu memperbarui whitelist di dashboard FineProxy saat IP berubah. Periksa binding Anda sebelum sesi gaming, terutama setelah restart perangkat. Keuntungannya: metode autentikasi ini menjaga proxy tetap cepat dengan overhead minimal — persis yang Anda butuhkan untuk gaming.

Catatan: PlayStation hanya mendukung proxy HTTP di pengaturan bawaannya. Proxy SOCKS5, yang menangani traffic game lebih baik karena game menggunakan UDP, memerlukan konfigurasi di level router atau menjalankan proxy di jaringan lokal Anda.

Memilih Proxy yang Tepat

Latensi adalah segalanya dalam gaming — setiap milidetik memengaruhi waktu reaksi Anda di pertandingan kompetitif. Pilih proxy server yang secara geografis dekat dengan Anda atau dengan game server yang Anda tuju. Stabilitas sama pentingnya: ranked game dan turnamen memberikan penalti untuk disconnect, jadi koneksi yang andal lebih penting daripada kecepatan mentah.

Penggunaan Private proxy daripada shared proxy. Jika pengguna lain di IP yang sama terkena ban dari layanan game, Anda juga ikut terkena ban. Proxy server terbaik untuk PS4 dan PS5 adalah yang memberikan Anda IP sendiri dengan latensi rendah. FineProxy’s Proxy Datacenter sangat cocok untuk ini — IP dedicated, bandwidth tanpa batas untuk mengunduh file game berukuran besar, dan kecepatan hingga 500 Mbps.

NAT Type dan Proxy

PlayStation menggunakan NAT type untuk mengklasifikasikan koneksi Anda:

  • Tipe 1 (Open): terbaik untuk multiplayer, terhubung ke semua orang
  • Tipe 2 (Moderate): cocok untuk sebagian besar gaming
  • Type 3 (Strict): masalah saat bergabung ke lobby dan voice chat

Menggunakan proxy bisa membuat NAT Type Anda berubah ke Type 3. Jika ini terjadi, periksa apakah proxy Anda mendukung port yang dibutuhkan PlayStation, atau konfigurasi port forwarding di router Anda.

Apa yang Tidak Bisa Diperbaiki oleh Proxy

Kecepatan download biasanya lebih bergantung pada koneksi internet dan pengaturan DNS Anda daripada proxy. Beralih ke Cloudflare DNS (1.1.1.1) atau Google DNS (8.8.8.8) sering kali lebih membantu dibanding menambahkan proxy.

DLC yang region-locked tetap terkunci berdasarkan region akun, bukan lokasi IP Anda. Untuk membeli DLC Jepang, Anda memerlukan akun PSN Jepang, terlepas dari proxy apa pun yang Anda gunakan.