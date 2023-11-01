如果您打开过 PlayStation 的网络设置，一定见到过代理服务器选项。大多数玩家会直接跳过，但使用 PlayStation 代理服务器确实有其价值——从竞技对战中保护自身安全，到访问其他地区的内容。

为什么要在 PlayStation 上使用代理

DDoS 防护是最实际的原因。如果您在 Twitch 上直播或参加锦标赛，您的 IP 地址可能会通过派对聊天或游戏大厅被暴露。愤怒的对手或恶意狙击者可能会发起 DDoS 攻击，导致您在比赛中途掉线。代理可以隐藏您的真实 IP，让攻击打向代理服务器而非您的家庭网络。

还有一些额外的好处。部分游戏或 DLC 在日本提前发售，或拥有独占的区域内容——代理可以在创建账号和首次访问商店时提供帮助（不过购买内容仍需要一个对应地区的 PSN 账号）。此外，如果您的 ISP 在高峰时段对 PlayStation Network 流量进行限速，通过代理路由可以防止 PSN 下载被单独限制。

如何在 PlayStation 4 和 PlayStation 5 上设置代理

PS4 和 PS5 的设置流程几乎一致：

前往 设置 → 网络 → 设定互联网连接

选择您的连接方式（Wi-Fi 或有线）

选择“自定义”设置

将 IP 地址、DHCP 主机名、DNS 和 MTU 保持为自动

当看到代理服务器选项时，选择“使用”

输入代理服务器地址和端口号

对于代理服务器地址和端口 8080 的情况，在第一行输入 IP 地址，在端口行输入 8080。端口 8080 是 HTTP 代理的常用端口，但您的代理提供商可能使用不同的端口。

从哪里获取您的代理地址

PS4 代理服务器地址的获取方式取决于您的代理来源：

如果使用 FineProxy：购买后，所有连接信息都可以在您的账户控制面板中查看——包括服务器地址、端口和其他设置。FineProxy 代理采用 IP 白名单认证方式：您只需在控制面板中将家庭 IP 地址添加到允许列表，代理即可接受来自该 IP 的连接，无需输入用户名/密码。

关于 IP 绑定的重要提示：大多数家庭宽带使用动态 IP 地址，大约每 24 小时或重启路由器后会更换一次。您的 IP 不会在游戏过程中发生变化，但一旦更换，您需要在 FineProxy 控制面板中更新白名单。建议在每次游戏前检查绑定状态，尤其是在设备重启之后。优势在于：这种认证方式开销极小，能保持代理的高速运行——正是游戏场景所需要的。

注意：PlayStation 原生网络设置仅支持 HTTP 代理。SOCKS5 代理能更好地处理游戏流量（因为游戏使用 UDP 协议），但需要在路由器层面配置，或在本地网络中运行代理。

选择合适的代理

对于游戏来说，延迟就是一切——在竞技对战中，每一毫秒都会影响您的反应速度。请选择地理位置上靠近您或靠近目标游戏服务器的代理。稳定性同样重要：排位赛和锦标赛会对掉线进行惩罚，因此可靠的连接比单纯的高速更为关键。

用途 专用代理 而非共享 IP。如果同一 IP 上的其他用户被某个游戏服务封禁，您也会被连带封禁。最适合 PS4 和 PS5 的代理服务器，是能为您提供低延迟独享 IP 的代理。FineProxy 的 数据中心代理 非常合适——独享 IP、无限带宽可用于下载大型游戏文件，速度最高可达 500 Mbps。

NAT 类型与代理

PlayStation 使用 NAT 类型来对您的连接进行分类：

Type 1（开放）：最适合多人游戏，可与所有人连接

Type 2（中等）：适用于大多数游戏

类型 3（严格）：加入大厅和语音聊天时会出现问题

使用代理可能会将您的 NAT 类型推至 Type 3。如果出现这种情况，请检查您的代理是否支持 PlayStation 所需的端口，或者在路由器上配置端口转发。

代理无法解决的问题

下载速度通常更多取决于您的网络连接和 DNS 设置，而非代理。将 DNS 切换为 Cloudflare DNS（1.1.1.1）或 Google DNS（8.8.8.8）往往比添加代理更有效。