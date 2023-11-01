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PlayStation 代理

PlayStation PS4/PS5 独享 IPv4 代理：支持 HTTP/HTTPS，无限带宽，速度高达 500 Mbps，低延迟数据中心 IP，专为竞技游戏打造。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 PlayStation 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 独享 IP near 我的 PlayStation game server
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 PlayStation 代理服务
  • 导出我的 PlayStation 代理详情 （JSON 格式）
  • 显示 状态： 我的 PlayStation 代理服务
  • 更换 IP 用于 我的 PlayStation 代理服务 下次可免费刷新时
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我用FineProxy的体验非常好。其代理的速度和稳定性都非常出色，并且为不同场景提供了多种选择。设置简单，客户支持始终高效且可用。我强烈推荐FineProxy给需要可靠代理解决方案的人！

Tan NguyenProxyRate, 去年译自英语来源

这是我第一次用 I Order FineProxy，我非常满意。产品运行稳定，没有任何问题。而且价格对我来说真的很便宜。非常感谢。

Sergio DaviesFineProxy 内部平台译自英语来源

流量永不限量

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

位置与库存

FineProx 是一个出色的代理服务，以其连接稳定性和高速令人印象深刻。使用简便，提供广泛的地点和响应迅速的客户支持。这是工作和个人需求的极佳选择！

BeilihoDieg, 2 年多前译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
PS4/PS5 上的代理服务器是什么？中间服务器

代理服务器是 PlayStation 与互联网之间的中间层。您的流量不再直接连接游戏服务器或 PSN，而是先经过代理转发。这可以隐藏您的真实 IP 地址，并帮助绕过网络限制。PlayStation 在网络设置中内置了代理支持——您只需要填写服务器地址和端口即可。

我需要代理才能在 PlayStation 上玩在线游戏吗？通常不需要

不需要，大多数玩家并不需要代理。PlayStation 通过直连即可正常运行。代理在特定场景下才有用：在直播或竞技比赛中保护您的 IP、访问其他地区的内容，或绕过 ISP 限速。对于休闲玩家来说，代理只会增加不必要的复杂性。

代理能降低游戏中的延迟吗？通常不会

通常不会。代理会增加一个额外的网络跳转节点，这通常会略微增加延迟。唯一的例外是，如果您的 ISP 到特定游戏服务器的路由较差——在这种情况下，一个位置合适的代理可能提供更短的路径。但对于大多数玩家来说，直连的延迟更低。

PlayStation 可以使用免费代理吗？不建议

从技术上来说可以，但强烈不建议。免费代理速度慢、不稳定，而且由数千名用户共享。游戏需要稳定的低延迟和可靠的连接——免费代理无法满足这些要求。它们还可能记录您的流量，或在未加密的连接中注入广告。

PlayStation 应该使用 HTTP 还是 SOCKS5 代理？取决于流量类型

PlayStation 内置的网络设置仅支持 HTTP 代理。这对于访问 PSN 商店、下载和基本浏览是可行的，但大多数游戏流量使用的是 UDP，而 HTTP 代理无法处理 UDP。SOCKS5 代理同时支持 TCP 和 UDP，更适合实际游戏——但要在 PlayStation 上使用 SOCKS5，您需要在路由器层面进行配置，或在本地网络中运行代理。如果您的主要目的是在竞技对战中防御 DDoS 攻击，那么路由器级别的 SOCKS5 配置是更有效的方案。

为什么我的 PlayStation 会要求输入代理服务器？已选择自定义设置

如果您的 PS4/PS5 在网络设置过程中要求输入代理信息，很可能是您选择了“自定义”而不是“简易”设置。在代理步骤中，如果您没有配置代理，直接选择“不使用”即可。如果系统在未经操作的情况下自动弹出提示，则可能是路由器配置存在问题。

指南

PlayStation 代理服务器：PS4 和 PS5 设置指南

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

如果您打开过 PlayStation 的网络设置，一定见到过代理服务器选项。大多数玩家会直接跳过，但使用 PlayStation 代理服务器确实有其价值——从竞技对战中保护自身安全，到访问其他地区的内容。

为什么要在 PlayStation 上使用代理

DDoS 防护是最实际的原因。如果您在 Twitch 上直播或参加锦标赛，您的 IP 地址可能会通过派对聊天或游戏大厅被暴露。愤怒的对手或恶意狙击者可能会发起 DDoS 攻击，导致您在比赛中途掉线。代理可以隐藏您的真实 IP，让攻击打向代理服务器而非您的家庭网络。

还有一些额外的好处。部分游戏或 DLC 在日本提前发售，或拥有独占的区域内容——代理可以在创建账号和首次访问商店时提供帮助（不过购买内容仍需要一个对应地区的 PSN 账号）。此外，如果您的 ISP 在高峰时段对 PlayStation Network 流量进行限速，通过代理路由可以防止 PSN 下载被单独限制。

如何在 PlayStation 4 和 PlayStation 5 上设置代理

PS4 和 PS5 的设置流程几乎一致：

  • 前往 设置 → 网络 → 设定互联网连接
  • 选择您的连接方式（Wi-Fi 或有线）
  • 选择“自定义”设置
  • 将 IP 地址、DHCP 主机名、DNS 和 MTU 保持为自动
  • 当看到代理服务器选项时，选择“使用”
  • 输入代理服务器地址和端口号

对于代理服务器地址和端口 8080 的情况，在第一行输入 IP 地址，在端口行输入 8080。端口 8080 是 HTTP 代理的常用端口，但您的代理提供商可能使用不同的端口。

从哪里获取您的代理地址

PS4 代理服务器地址的获取方式取决于您的代理来源：

如果使用 FineProxy：购买后，所有连接信息都可以在您的账户控制面板中查看——包括服务器地址、端口和其他设置。FineProxy 代理采用 IP 白名单认证方式：您只需在控制面板中将家庭 IP 地址添加到允许列表，代理即可接受来自该 IP 的连接，无需输入用户名/密码。

关于 IP 绑定的重要提示：大多数家庭宽带使用动态 IP 地址，大约每 24 小时或重启路由器后会更换一次。您的 IP 不会在游戏过程中发生变化，但一旦更换，您需要在 FineProxy 控制面板中更新白名单。建议在每次游戏前检查绑定状态，尤其是在设备重启之后。优势在于：这种认证方式开销极小，能保持代理的高速运行——正是游戏场景所需要的。

注意：PlayStation 原生网络设置仅支持 HTTP 代理。SOCKS5 代理能更好地处理游戏流量（因为游戏使用 UDP 协议），但需要在路由器层面配置，或在本地网络中运行代理。

选择合适的代理

对于游戏来说，延迟就是一切——在竞技对战中，每一毫秒都会影响您的反应速度。请选择地理位置上靠近您或靠近目标游戏服务器的代理。稳定性同样重要：排位赛和锦标赛会对掉线进行惩罚，因此可靠的连接比单纯的高速更为关键。

用途 专用代理 而非共享 IP。如果同一 IP 上的其他用户被某个游戏服务封禁，您也会被连带封禁。最适合 PS4 和 PS5 的代理服务器，是能为您提供低延迟独享 IP 的代理。FineProxy 的 数据中心代理 非常合适——独享 IP、无限带宽可用于下载大型游戏文件，速度最高可达 500 Mbps。

NAT 类型与代理

PlayStation 使用 NAT 类型来对您的连接进行分类：

  • Type 1（开放）：最适合多人游戏，可与所有人连接
  • Type 2（中等）：适用于大多数游戏
  • 类型 3（严格）：加入大厅和语音聊天时会出现问题

使用代理可能会将您的 NAT 类型推至 Type 3。如果出现这种情况，请检查您的代理是否支持 PlayStation 所需的端口，或者在路由器上配置端口转发。

代理无法解决的问题

下载速度通常更多取决于您的网络连接和 DNS 设置，而非代理。将 DNS 切换为 Cloudflare DNS（1.1.1.1）或 Google DNS（8.8.8.8）往往比添加代理更有效。

区域锁定的 DLC 是绑定在账号所属地区的，而非您的 IP 位置。要购买日本地区的 DLC，无论使用什么代理，您都需要一个日本 PSN 账号。