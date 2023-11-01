如果您打开过 PlayStation 的网络设置，一定见到过代理服务器选项。大多数玩家会直接跳过，但使用 PlayStation 代理服务器确实有其价值——从竞技对战中保护自身安全，到访问其他地区的内容。
为什么要在 PlayStation 上使用代理
DDoS 防护是最实际的原因。如果您在 Twitch 上直播或参加锦标赛，您的 IP 地址可能会通过派对聊天或游戏大厅被暴露。愤怒的对手或恶意狙击者可能会发起 DDoS 攻击，导致您在比赛中途掉线。代理可以隐藏您的真实 IP，让攻击打向代理服务器而非您的家庭网络。
还有一些额外的好处。部分游戏或 DLC 在日本提前发售，或拥有独占的区域内容——代理可以在创建账号和首次访问商店时提供帮助（不过购买内容仍需要一个对应地区的 PSN 账号）。此外，如果您的 ISP 在高峰时段对 PlayStation Network 流量进行限速，通过代理路由可以防止 PSN 下载被单独限制。
如何在 PlayStation 4 和 PlayStation 5 上设置代理
PS4 和 PS5 的设置流程几乎一致：
- 前往 设置 → 网络 → 设定互联网连接
- 选择您的连接方式（Wi-Fi 或有线）
- 选择“自定义”设置
- 将 IP 地址、DHCP 主机名、DNS 和 MTU 保持为自动
- 当看到代理服务器选项时，选择“使用”
- 输入代理服务器地址和端口号
对于代理服务器地址和端口 8080 的情况，在第一行输入 IP 地址，在端口行输入 8080。端口 8080 是 HTTP 代理的常用端口，但您的代理提供商可能使用不同的端口。
从哪里获取您的代理地址
PS4 代理服务器地址的获取方式取决于您的代理来源：
如果使用 FineProxy：购买后，所有连接信息都可以在您的账户控制面板中查看——包括服务器地址、端口和其他设置。FineProxy 代理采用 IP 白名单认证方式：您只需在控制面板中将家庭 IP 地址添加到允许列表，代理即可接受来自该 IP 的连接，无需输入用户名/密码。
关于 IP 绑定的重要提示：大多数家庭宽带使用动态 IP 地址，大约每 24 小时或重启路由器后会更换一次。您的 IP 不会在游戏过程中发生变化，但一旦更换，您需要在 FineProxy 控制面板中更新白名单。建议在每次游戏前检查绑定状态，尤其是在设备重启之后。优势在于：这种认证方式开销极小，能保持代理的高速运行——正是游戏场景所需要的。
注意：PlayStation 原生网络设置仅支持 HTTP 代理。SOCKS5 代理能更好地处理游戏流量（因为游戏使用 UDP 协议），但需要在路由器层面配置，或在本地网络中运行代理。
选择合适的代理
对于游戏来说，延迟就是一切——在竞技对战中，每一毫秒都会影响您的反应速度。请选择地理位置上靠近您或靠近目标游戏服务器的代理。稳定性同样重要：排位赛和锦标赛会对掉线进行惩罚，因此可靠的连接比单纯的高速更为关键。
用途 专用代理 而非共享 IP。如果同一 IP 上的其他用户被某个游戏服务封禁，您也会被连带封禁。最适合 PS4 和 PS5 的代理服务器，是能为您提供低延迟独享 IP 的代理。FineProxy 的 数据中心代理 非常合适——独享 IP、无限带宽可用于下载大型游戏文件，速度最高可达 500 Mbps。
NAT 类型与代理
PlayStation 使用 NAT 类型来对您的连接进行分类：
- Type 1（开放）：最适合多人游戏，可与所有人连接
- Type 2（中等）：适用于大多数游戏
- 类型 3（严格）：加入大厅和语音聊天时会出现问题
使用代理可能会将您的 NAT 类型推至 Type 3。如果出现这种情况，请检查您的代理是否支持 PlayStation 所需的端口，或者在路由器上配置端口转发。
代理无法解决的问题
下载速度通常更多取决于您的网络连接和 DNS 设置，而非代理。将 DNS 切换为 Cloudflare DNS（1.1.1.1）或 Google DNS（8.8.8.8）往往比添加代理更有效。
区域锁定的 DLC 是绑定在账号所属地区的，而非您的 IP 位置。要购买日本地区的 DLC，无论使用什么代理，您都需要一个日本 PSN 账号。