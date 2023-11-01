Proxy PlayStationi jaoks

Kui olete käinud oma PlayStationi võrguseadetes, olete märganud proksiserveri valikut. Enamik mängijaid jätab selle vahele, kuid proksiserveri kasutamiseks PlayStationil on tõelisi põhjusi — alates enda kaitsmisest võistlusliku mängu ajal kuni teiste piirkondade sisu kättesaamiseni.
Miks kasutada proksit PlayStationil
DDoS-kaitse on kõige praktilisem põhjus. Kui striimite Twitchis või osalete turniiridel, võib teie IP-aadress lekkida grupivestluse või mängulobide kaudu. Vihased vastased või striimi jälitajad võivad käivitada DDoS-rünnakuid, mis löövad teid keset matši võrgust välja. Puhveserver peidab teie tegeliku IP-aadressi, nii et rünnakud tabavad puhveserverit, mitte teie koduvõrku.
On ka väiksemaid eeliseid. Mõned mängud või DLC-d ilmuvad Jaapanis varem või neil on eksklusiivselt piirkondlik sisu — proksi aitab konto loomisel ja poe esmakordsel kasutamisel (kuigi ostmiseks on siiski vaja piirkondlikku PSN-kontot). Ja kui teie ISP piirab PlayStation Networki liiklust tipptundidel, võib läbi proksi suunamine takistada neil PSN-i allalaadimiste eristamist.
Kuidas seadistada proksit PlayStation 4 ja PlayStation 5 peal
Seadistusprotsess on mõlemal konsoolil peaaegu identne:
- Avage Seaded → Võrk → Seadista internetiühendus
- Valige oma ühendus (Wi-Fi või LAN)
- Valige “Kohandatud” seadistus
- Jätke IP-aadress, DHCP hostinimi, DNS ja MTU automaatsele
- Kui jõuate puhverserveri juurde, valige “Kasuta”
- Sisestage oma puhverserveri aadress ja pordi number
Puhverserveri aadressi ja pordi 8080 puhul sisestage IP-aadress esimesele reale ja 8080 pordi reale. Port 8080 on HTTP puhverserverite puhul tavaline, kuid teie teenusepakkuja võib kasutada teisi porte.
Kust saada oma puhveserveri aadress
Kust leida PS4 puhveserveri aadressi, sõltub sellest, kust te puhveserveri hankisite:
Kui kasutate FineProxy teenust: pärast ostu on kõik ühendusandmed saadaval teie konto juhtpaneelil — serveri aadress, port ja lisaseaded. FineProxy puhveserverid kasutavad IP-põhist lubatud nimekirja autentimist: lisate oma kodu IP-aadressi juhtpaneelil lubatud nimekirja ja puhveserver aktsepteerib ühendusi sellelt IP-aadressilt ilma kasutajanime/parooli nõudmata.
Oluline märkus IP sidumise kohta: enamikul kodusest internetiühendusest on dünaamiline IP-aadress, mis muutub ligikaudu iga 24 tunni järel või pärast ruuteri taaskäivitamist. IP ei muutu keset mängu, kuid peate FineProxy juhtpaneelil lubatud IP-de nimekirja uuendama, kui aadress vahetub. Kontrollige sidumist enne mängusessioone, eriti pärast seadmete taaskäivitust. Positiivne pool: see autentimismeetod hoiab proxy'd kiirena ja minimaalse lisakoormusega — täpselt see, mida mängimiseks vaja on.
Märkus: PlayStation toetab oma põhiseadetes ainult HTTP puhverservereid. SOCKS5 puhverserverid, mis käsitlevad mänguliiklust paremini, kuna mängud kasutavad UDP-d, vajavad ruuteri tasemel seadistamist või puhverserveri käitamist teie kohalikus võrgus.
Õige puhveserveri valimine
Mängimisel loeb iga millisekund — see mõjutab otseselt teie reaktsiooniaega võistlusmängudes. Valige puhveserverid, mis asuvad geograafiliselt teile või mänguserveritele lähedal. Sama oluline on stabiilsus: edetabelimängud ja turniirid karistavad ühenduse katkemist, seega on usaldusväärne ühendus toorelt kiirust olulisem.
Kasutamine Pühendatud proksid mitte jagatud IP-sid. Kui keegi teine samal IP-l saab mänguteenusest bänni, saate ka teie bänni. Parim proxy server PS4 ja PS5 jaoks on selline, mis annab teile oma IP madala latentsusega. FineProxy Andmekeskuse proxyd sobivad selleks suurepäraselt — pühendatud IP-aadressid, piiramatu andmemaht suurte mängufailide allalaadimiseks ja kiirus kuni 500 Mbps.
NAT-tüüp ja puhveserver
PlayStation kasutab NAT-tüüpe teie ühenduse klassifitseerimiseks:
- Tüüp 1 (Avatud): parim mitmikmänguks, ühendub kõigiga
- Tüüp 2 (mõõdukas): sobib enamiku mängude jaoks
- Tüüp 3 (piiratud): probleemid mängulobidega liitumisel ja häälvestluses
Puhverserveri kasutamine võib viia teid tüübile 3. Kui see juhtub, kontrollige, kas teie puhverserver toetab PlayStationi jaoks vajalikke porte, või seadistage oma ruuteris pordi edastamine.
Mida puhverserver ei lahenda
Allalaadimiskiirused sõltuvad tavaliselt rohkem teie internetiühendusest ja DNS-seadetest kui puhverserveritest. Cloudflare DNS-ile (1.1.1.1) või Google DNS-ile (8.8.8.8) üleminek aitab sageli rohkem kui puhverserveri lisamine.
Piirkonnaga lukustatud DLC jääb lukustatuks konto piirkonda, mitte teie IP-aadressi asukohta. Jaapani DLC ostmiseks vajate Jaapani PSN-kontot, olenemata sellest, millist puhverserverit kasutate.