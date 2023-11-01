Proxy PlayStationi jaoks

PlayStationi sisseehitatud võrgusätted toetavad ainult HTTP proxy'd. See sobib PSN poe kasutamiseks, allalaadimisteks ja tavaliseks veebisirvimiseks, kuid enamik mänguliiklust kasutab UDP-d, mida HTTP proxy'd ei toeta. SOCKS5 proxy'd toetavad nii TCP-d kui ka UDP-d ning sobivad tegeliku mängimise jaoks paremini — ent SOCKS5 kasutamiseks PlayStationil tuleb see seadistada ruuteri tasemel või käivitada kohalik proxy oma võrgus. Kui teie peamine eesmärk on DDoS-kaitse võistlusmängu ajal, on ruuteri tasemel SOCKS5 seadistus tõhusam valik.