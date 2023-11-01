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Proxy PlayStationi jaoks

Pühendatud IPv4 puhveserverid PS4/PS5 jaoks: HTTP/HTTPS tugi, piiramatu andmemaht, kiirus kuni 500 Mbps, madala latentsusega andmekeskuse IP-aadressid võistlusmängude jaoks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma PlayStationi puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one privaatset IP-d near minu PlayStation game server
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu PlayStation puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu PlayStation puhverserverite üksikasju JSON-ina
  • Näita the olekut: minu PlayStation puhverserveriteenust
  • Asenda the IP minu PlayStation puhverserveriteenust when the next refresh is free
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

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Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Mul on olnud suurepärane kogemus FineProxy'i kasutamisega. Nende puhverserverite kiirus ja stabiilsus on suurepärane ning nad pakuvad erinevaid võimalusi erinevate kasutusjuhtumite jaoks. Asutamine oli lihtne ja nende klienditeenindus on alati kättesaadav ja tõhus. Soovitan väga FineProxy'i kõigile, kes vajavad usaldusväärset proxy lahendust!

Tan NguyenProxyRate, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

See oli esimene kord, kui ma temaga töötan. Ma tellisin FineProxy ja olen täiesti rahul. Toode töötab stabiilselt, ei ole probleeme. Samuti on hind väga odav, nagu mina. Tänan teid väga.

Sergio DaviesFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

FineProx on suurepärane proxy-teenus, mis muljetavaldab oma ühenduste stabiilsuse ja suure kiirusega. Lihtne kasutada, pakub laia valikut asukohta ja vastutustundlikku klienditeenindust. Suurepärane valik töö ja isiklike vajaduste jaoks!

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Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis on proksiserver PS4/PS5 puhul?Proksiserver on

Proksiserver on vahendaja teie PlayStationi ja interneti vahel. Selle asemel, et ühenduda otse mänguserverite või PSN-iga, suunatakse teie liiklus esmalt läbi proksi. See peidab teie tegeliku IP-aadressi ja võib aidata võrgupiiranguid üle minna. PlayStationil on võrguseadetes sisseehitatud proksitugi — teil on vaja vaid serveri aadressi ja porti.

Kas mul on PlayStationil võrgus mängimiseks proksit vaja?Ei, enamik

Ei, enamik mängijaid ei vaja seda. PlayStation töötab otseühendusega suurepäraselt. Proxy'd on kasulikud konkreetsetes olukordades: IP kaitsmine striimimise võistlusmängu ajal, piirkondliku sisu avamine või ISP kiirusepiirangu vältimine. Tavamängimise jaoks lisab proxy tarbetut keerukust.

Kas proxy vähendab mängudes ping'i?Tavaliselt mitte

Tavaliselt mitte. Proksi lisab täiendava võrguhüppe, mis üldjuhul suurendab latentsust veidi. Erand on juhul, kui teie ISP-l on halb marsruutimine konkreetsete mänguserveriteni — sel juhul võib hästi paigutatud proksi pakkuda lühemat teed. Kuid enamiku mängijate jaoks tagab otseühendus madalama pingi.

Kas ma saan PlayStationi jaoks kasutada tasuta puhveserverit?Tehniliselt jah

Tehniliselt jah, aga ärge seda tehke. Tasuta proksid on aeglased, ebatöökindlad ja neid jagavad tuhanded kasutajad. Mängimiseks on vaja järjekindlalt madalat latentsust ja stabiilseid ühendusi — tasuta proksid ei suuda seda pakkuda. Need võivad ka teie liiklust logida või krüpteerimata ühendustesse reklaame süstida.

Kas peaksin PlayStationi jaoks kasutama HTTP või SOCKS5 puhveserverit?PlayStationi sisseehitatud võrgusätted

PlayStationi sisseehitatud võrgusätted toetavad ainult HTTP proxy'd. See sobib PSN poe kasutamiseks, allalaadimisteks ja tavaliseks veebisirvimiseks, kuid enamik mänguliiklust kasutab UDP-d, mida HTTP proxy'd ei toeta. SOCKS5 proxy'd toetavad nii TCP-d kui ka UDP-d ning sobivad tegeliku mängimise jaoks paremini — ent SOCKS5 kasutamiseks PlayStationil tuleb see seadistada ruuteri tasemel või käivitada kohalik proxy oma võrgus. Kui teie peamine eesmärk on DDoS-kaitse võistlusmängu ajal, on ruuteri tasemel SOCKS5 seadistus tõhusam valik.

Miks küsib mu PlayStation puhveserverit?Kui teie PS4/PS5

Kui teie PS4/PS5 küsib võrguseadistuse ajal proksiteavet, valisite ilmselt “Custom” “Easy” asemel. Proksietapil valige lihtsalt “Do Not Use”, kui teil pole proksit seadistatud. Kui konsool küsib seda ise, võib probleem olla ruuteri konfiguratsioonis.

Juhend

Proksiserver PlayStationi jaoks: PS4 ja PS5 seadistusjuhend

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Kui olete käinud oma PlayStationi võrguseadetes, olete märganud proksiserveri valikut. Enamik mängijaid jätab selle vahele, kuid proksiserveri kasutamiseks PlayStationil on tõelisi põhjusi — alates enda kaitsmisest võistlusliku mängu ajal kuni teiste piirkondade sisu kättesaamiseni.

Miks kasutada proksit PlayStationil

DDoS-kaitse on kõige praktilisem põhjus. Kui striimite Twitchis või osalete turniiridel, võib teie IP-aadress lekkida grupivestluse või mängulobide kaudu. Vihased vastased või striimi jälitajad võivad käivitada DDoS-rünnakuid, mis löövad teid keset matši võrgust välja. Puhveserver peidab teie tegeliku IP-aadressi, nii et rünnakud tabavad puhveserverit, mitte teie koduvõrku.

On ka väiksemaid eeliseid. Mõned mängud või DLC-d ilmuvad Jaapanis varem või neil on eksklusiivselt piirkondlik sisu — proksi aitab konto loomisel ja poe esmakordsel kasutamisel (kuigi ostmiseks on siiski vaja piirkondlikku PSN-kontot). Ja kui teie ISP piirab PlayStation Networki liiklust tipptundidel, võib läbi proksi suunamine takistada neil PSN-i allalaadimiste eristamist.

Kuidas seadistada proksit PlayStation 4 ja PlayStation 5 peal

Seadistusprotsess on mõlemal konsoolil peaaegu identne:

  • Avage Seaded → Võrk → Seadista internetiühendus
  • Valige oma ühendus (Wi-Fi või LAN)
  • Valige “Kohandatud” seadistus
  • Jätke IP-aadress, DHCP hostinimi, DNS ja MTU automaatsele
  • Kui jõuate puhverserveri juurde, valige “Kasuta”
  • Sisestage oma puhverserveri aadress ja pordi number

Puhverserveri aadressi ja pordi 8080 puhul sisestage IP-aadress esimesele reale ja 8080 pordi reale. Port 8080 on HTTP puhverserverite puhul tavaline, kuid teie teenusepakkuja võib kasutada teisi porte.

Kust saada oma puhveserveri aadress

Kust leida PS4 puhveserveri aadressi, sõltub sellest, kust te puhveserveri hankisite:

Kui kasutate FineProxy teenust: pärast ostu on kõik ühendusandmed saadaval teie konto juhtpaneelil — serveri aadress, port ja lisaseaded. FineProxy puhveserverid kasutavad IP-põhist lubatud nimekirja autentimist: lisate oma kodu IP-aadressi juhtpaneelil lubatud nimekirja ja puhveserver aktsepteerib ühendusi sellelt IP-aadressilt ilma kasutajanime/parooli nõudmata.

Oluline märkus IP sidumise kohta: enamikul kodusest internetiühendusest on dünaamiline IP-aadress, mis muutub ligikaudu iga 24 tunni järel või pärast ruuteri taaskäivitamist. IP ei muutu keset mängu, kuid peate FineProxy juhtpaneelil lubatud IP-de nimekirja uuendama, kui aadress vahetub. Kontrollige sidumist enne mängusessioone, eriti pärast seadmete taaskäivitust. Positiivne pool: see autentimismeetod hoiab proxy'd kiirena ja minimaalse lisakoormusega — täpselt see, mida mängimiseks vaja on.

Märkus: PlayStation toetab oma põhiseadetes ainult HTTP puhverservereid. SOCKS5 puhverserverid, mis käsitlevad mänguliiklust paremini, kuna mängud kasutavad UDP-d, vajavad ruuteri tasemel seadistamist või puhverserveri käitamist teie kohalikus võrgus.

Õige puhveserveri valimine

Mängimisel loeb iga millisekund — see mõjutab otseselt teie reaktsiooniaega võistlusmängudes. Valige puhveserverid, mis asuvad geograafiliselt teile või mänguserveritele lähedal. Sama oluline on stabiilsus: edetabelimängud ja turniirid karistavad ühenduse katkemist, seega on usaldusväärne ühendus toorelt kiirust olulisem.

Kasutamine Pühendatud proksid mitte jagatud IP-sid. Kui keegi teine samal IP-l saab mänguteenusest bänni, saate ka teie bänni. Parim proxy server PS4 ja PS5 jaoks on selline, mis annab teile oma IP madala latentsusega. FineProxy Andmekeskuse proxyd sobivad selleks suurepäraselt — pühendatud IP-aadressid, piiramatu andmemaht suurte mängufailide allalaadimiseks ja kiirus kuni 500 Mbps.

NAT-tüüp ja puhveserver

PlayStation kasutab NAT-tüüpe teie ühenduse klassifitseerimiseks:

  • Tüüp 1 (Avatud): parim mitmikmänguks, ühendub kõigiga
  • Tüüp 2 (mõõdukas): sobib enamiku mängude jaoks
  • Tüüp 3 (piiratud): probleemid mängulobidega liitumisel ja häälvestluses

Puhverserveri kasutamine võib viia teid tüübile 3. Kui see juhtub, kontrollige, kas teie puhverserver toetab PlayStationi jaoks vajalikke porte, või seadistage oma ruuteris pordi edastamine.

Mida puhverserver ei lahenda

Allalaadimiskiirused sõltuvad tavaliselt rohkem teie internetiühendusest ja DNS-seadetest kui puhverserveritest. Cloudflare DNS-ile (1.1.1.1) või Google DNS-ile (8.8.8.8) üleminek aitab sageli rohkem kui puhverserveri lisamine.

Piirkonnaga lukustatud DLC jääb lukustatuks konto piirkonda, mitte teie IP-aadressi asukohta. Jaapani DLC ostmiseks vajate Jaapani PSN-kontot, olenemata sellest, millist puhverserverit kasutate.