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HTTPS-proxy

IP-põhised SSL-sertifikaadid, TLS 1.3 krüpteering kliendi ja proxy vahelisel ühendusil, HTTPS ja SOCKS5 tugi — kasutajaandmed ja päised on kaitstud alates esimesest paketist.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage pakett, mis sisaldab anonüümseid SSL-puhverservereid.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 HTTPS andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa koos IP-põhiseid SSL-sertifikaate
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  • Värskenda minu HTTPS puhverserverite loendit when the next free swap is saadaval
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma olen siin väga palju, seal on alati puhverserverid, mida ma vajan. Ma isegi teisi veebisaite ei kasuta. Kõik toimib stabiilselt ja ebaõnnestumiseta. Hinnad on veidi kallid, aga seda väärt.

Margarita KomarovaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba mõnda aega kasutanud FineProxy teenuseid ja olen kvaliteediga väga rahul. Liidud on väga stabiilsed, IP-aadressid töötavad ilma probleemideta ja kiirus on järjepidevalt kiire. Klienditeenindus on vajadusel ka väga vastuvõetav. Soovitan väga kõigile, kes otsivad usaldusväärseid puhverservereid.

KrzyszofNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.

ZainDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.

Nemanja DuricSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Hind on õiglane ja puhverserverid töötavad laitmatult. Ka API-t on lihtne seadistada. Selle hinna eest võib kindlasti soovitada!

Felix KernerTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks on kliendi ja proxy vaheline lõik nõrk koht?Sest enamik teenusepakkujaid

Sest enamik teenusepakkujaid ei krüpti seda. Nad müüvad „HTTP proxy-sid„, mis saavad ühenduda HTTPS saitidega — kuid teie enda ühendus proxy-ga on lihttekstina. Teie proxy mandaadid, päritavad URL-id ja päised on nähtavad kõigile, kes teie võrku jälgivad. FineProxy SSL-sertifikaadid iga IP kohta krüptivad selle lõigu ja kõrvaldavad selle nõrkuse.

Mis on HTTP ja HTTPS proxy tegelik erinevus?See, kust

See, kust krüptimine algab. HTTP proxy edastab teie liikluse proxy-serverisse krüptimata kujul, mis seejärel ühendub sihtkohaga HTTPS kaudu. HTTPS proxy krüptib alates esimesest hüppest — teie seadmest proxy-ni. Kuna 99,5% veebiliiklusest on HTTPS, on proxy-sihtsaidi lõik peaaegu alati niikuinii krüptitud. Küsimus on selles, kas kliendi-proxy lõik on samuti krüptitud.

Kas mu ISP näeb, mida ma HTTP proxy kaudu teen?Jah

Jah — teie ISP näeb proxy aadressi, teie proxy mandaate (kui kasutate baasautentimist) ning milliseid saite päringu teete. HTTPS proxy puhul SSL-iga näeb teie ISP ainult krüptitud ühendust proxy IP-ga. Kõik selle sees — saidid, mandaadid, andmed — on peidetud.

Kas SOCKS5 on krüpteeritud?SOCKS5 ise

SOCKS5 ise krüpteerimist ei lisa — tegemist on tunneldamisprotokolliga, mis töötab igat tüüpi liiklusega. Kuid kui kasutate SOCKS5-ühendust läbi proksi, millel on SSL-sertifikaat, on ühendus proksiga siiski krüpteeritud. FineProxy toetab igal IP-aadressil nii HTTPS-i kui ka SOCKS5-e, nii et saate valida oma rakendusele sobiva protokolli, säilitades samal ajal ühenduse turvalisuse.

Mida tähendab "turvaline HTTP proksi koos SSL-iga" tegelikult?See tähendab

See tähendab, et puhverserver aktsepteerib ühendusi HTTPS kaudu (port 443 koos SSL/TLS-iga) tavalise HTTP asemel. Teie andmed on krüpteeritud teie seadme ja puhverserveri vahel, seejärel loob puhverserver eraldi krüpteeritud ühenduse sihtserveriga. „Turvaline

Kas SSL krüpteerimine mõjutab puhverserveri kiirust?SSL/TLS käepigistus

SSL/TLS käepigistus lisab esmasele ühendusele mõne millisekundi – tavaliselt 10–30 ms olenevalt teie kaugusest puhverserverist. Pärast seda töötab kaasaegne TLS 1.3 krüpteerimine mis tahes praegusel riistvaral tühise lisakoormusega. Praktikas on erinevus märkamatu nii andmekogumise, kontode haldamise kui ka API päringute puhul. Võrgumarsruudi latentsus on krüpteerimiskihiga võrreldes palju olulisem. FineProxy puhul kasutatakse IP-põhiste sertifikaatide jaoks optimeeritud TLS konfiguratsioone, seega saate täieliku krüpteerimise ilma märkimisväärse kiiruskaota.

Juhend

PROBLEEM ENAMIKU „HTTPS PROXY-SERVERITEGA" — JA MIDA KRÜPTEERIMINE TEGELIKULT TÄHENDAB

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

99,5% Google’i liiklusest on juba krüpteeritud (Google Transparency Report). Peaaegu iga veebisait, mida külastate, kasutab HTTPS-i. Kuid siin on see, mida proxy teenusepakkujad ei selgita: enamik proxy-servereid, mida nad müüvad “HTTP/HTTPS” nime all, krüpteerivad vaid poole teekonnast.

Kus paikneb krüpteerimise lünk

Kui proxy teenusepakkuja ütleb, et nende toode “toetab HTTPS-i”, tähendab see tavaliselt seda, et proxy suudab ühenduda HTTPS veebisaitidega. Ühendus veebisaidilt tagasi proxy-serverini — krüpteeritud. Ühendus proxy-serverist teieni — tavaline HTTP. Avatud tekst. Loetav kõigile teie võrgus.

Mõelge, mis sellel esimesel lõigul liigub: teie proxy kasutajanimi ja parool, iga külastatava saidi aadress, kõik teie HTTP päised. Tavalise HTTP proxy puhul on kogu see teave täielikult nähtav teie ISP-le, võrguadministraatorile, kõigile samas Wi-Fi võrgus olevatele kasutajatele või mis tahes seadmele teie ja proxy-serveri vahel.

See ei ole pelgalt teoreetiline. 2023. aastal näitas populaarse Pythoni requests teegi haavatavus (CVE-2023-32681) täpselt, mis võib juhtuda: Proxy-Authorization päis — mis sisaldas proxy mandaate — lekkis ümbersuunamiste käigus sihtserveritesse. Algpõhjus? Mandaadid liikusid läbi proxy-ühenduse lihttekstina. See haavatavus mõjutas teegi kõiki versioone alates 2.3.0 kuni 2.30.x, enne kui see parandati.

Mandaadivarguse ulatus

Fortinet’i 2025. aasta Global Threat Landscape raport tuvastas, et varastatud mandaatide maht tumeveebifoorumites kasvas ühe aastaga 42%, ulatudes üle 100 miljardi unikaalse kirjeni — e-posti aadressid, paroolid, sessioonimärgised ja autentimise möödaviigud. Infovarguse pahavara, mis kogub mandaate reaalajas, aktiivsus kasvas 500%.

Krüpteerimata proxy-ühendus on veel üks koht, kus mandaate saab pealt lüüa. Teie proxy parool, sessioonipäised, külastatavad saidid — kõik see on esimesel hüppel paljastatud, kui ühendus pole krüpteeritud.

Kuidas FineProxy selle lahendab

Igal IP-aadressil meie võrgus on oma individuaalne SSL-sertifikaat. Kui ühendate FineProxy HTTPS proxy-serveriga, on juba esimene ühendus — teie seadmest proxy-serverini — krüpteeritud SSL/TLS-iga. Teie mandaadid, päringud ja päised on kaitstud algusest peale.

Erinevus seisneb järgmises:

Tavaline HTTP proxy: Teie seade → Proxy (lihttekst, kõik nähtav) → Veebileht (HTTPS, krüpteeritud) FineProxy HTTPS proxy: Teie seade → Proxy (HTTPS, krüpteeritud IP-põhise SSL-sertifikaadiga) → Veebileht (HTTPS, krüpteeritud)

Kogu ahel on krüpteeritud. Ühtegi avatud lüli. Ühtegi lünka, kust keegi teie liiklust lugeda saaks.

Väljastame igale IP-aadressile eraldi SSL-sertifikaadi — mitte jagatud sertifikaati kogumi peale. Iga proxy toimib iseseisva SSL (turvalise krüpteeritud) proxy-serverina, millel on oma krüptograafiline identiteet.

Miks IP-põhised sertifikaadid on olulised

Jagatud sertifikaat tähendab, et üks konfiguratsiooniviga või üks kompromiteeritud võti mõjutab kõiki kogumi proxy'sid. IP-põhiste sertifikaatide puhul on iga aadress krüptograafiliselt sõltumatu. Kui ühega tekib probleem — ülejäänud jäävad puutumatuks.

See tähendab ka seda, et iga proxy toimib iseseisva turvalise anonüümse SSL proxy'na. FineProxy HTTPS proxy nimekirja aadresse ostes võite olla kindel, et igaüks neist on individuaalselt kaitstud ega jaga sertifikaadi taristut tuhandete teiste kasutajatega.

Mida teeb TLS-termineerimise proxy-server

See termin esineb tehnilises dokumentatsioonis. Lihtsustatult: proxy võtab vastu teie krüpteeritud ühenduse, dekrüpteerib päringu, et näha, kuhu soovite minna, ning loob uue krüpteeritud ühenduse sihtserveriga.

Georgia Techi ja Michigani Ülikooli teadlaste 2017. aasta uuring tuvastas, et 4–10,9% kogu HTTPS-liiklusest läbib mingit tüüpi pealtkuulamise proxy't ning peaaegu kõik need nõrgendavad turvalisust — alandatud krüpteering, aegunud TLS-versioonid, puuduvad sertifikaadikontrollid. Halvasti teostatud proxy võib muuta teie ühenduse vähem turvaliseks, kui see oleks ilma proxy'ta. SSL-i teostuse kvaliteet on sama oluline kui SSL-i olemasolu ise.

Praktilised kasutusjuhud

Mastaapne andmete kogumine — kõik suuremad saidid nõuavad HTTPS-i. Ka teie kraapija ühendus proxy-ga peaks olema krüptitud, eriti kui kasutatakse proxy-mandaate. Andmekeskuse proxy'd IP-põhise SSL-iga lahendavad selle puhtalt.

Kontohaldus — sisselogimisandmed ja sessioonimärgised on kõrge väärtusega sihtmärgid. Krüptimata proxy-lüli tähendab, et need liiguvad teie võrgus avatekstina. ISP proxy'd individuaalsete SSL-sertifikaatidega hoiavad iga konto ühenduse krüptituna alates esimesest paketist.

API integratsioonid — kõik suuremad HTTPS-protokolli API-d (Google, Meta, OpenAI, Stripe) keelduvad krüptimata ühendustest. Dedikeeritud proxy oma SSL-sertifikaadiga tagab, et teie API-võtmed ei liigu kunagi avatuna.

Avalikud võrgud — töötate kohvikus, hotellis või ühiskontoris? HTTP proxy saadab teie proxy-mandaadid ja sirvimisandmed kohalikku võrku avatekstina. HTTPS proxy krüptib need. Avalikus Wi-Fi-võrgus on see vahe privaatsuse ja kompromiteerituse vahel.

Mida kontrollida SSL-proxy aadresside ostmisel

Kolm asja: kas igal IP-l on oma sertifikaat (mitte jagatud), kas proxy-teenus toetab HTTPS kõrval ka SOCKS5 ja kas IP-d pärinevad teenusepakkuja enda võrgust. FineProxy pakub kõiki kolme — individuaalne SSL iga aadressi kohta, kaheprotokolliline tugi ning IP-d, mida me ise omame ja haldame. Just see tagab kõige turvalisema proxy-konfiguratsiooni.