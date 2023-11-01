HTTPS-proxy

99,5% Google’i liiklusest on juba krüpteeritud (Google Transparency Report). Peaaegu iga veebisait, mida külastate, kasutab HTTPS-i. Kuid siin on see, mida proxy teenusepakkujad ei selgita: enamik proxy-servereid, mida nad müüvad “HTTP/HTTPS” nime all, krüpteerivad vaid poole teekonnast.
Kus paikneb krüpteerimise lünk
Kui proxy teenusepakkuja ütleb, et nende toode “toetab HTTPS-i”, tähendab see tavaliselt seda, et proxy suudab ühenduda HTTPS veebisaitidega. Ühendus veebisaidilt tagasi proxy-serverini — krüpteeritud. Ühendus proxy-serverist teieni — tavaline HTTP. Avatud tekst. Loetav kõigile teie võrgus.
Mõelge, mis sellel esimesel lõigul liigub: teie proxy kasutajanimi ja parool, iga külastatava saidi aadress, kõik teie HTTP päised. Tavalise HTTP proxy puhul on kogu see teave täielikult nähtav teie ISP-le, võrguadministraatorile, kõigile samas Wi-Fi võrgus olevatele kasutajatele või mis tahes seadmele teie ja proxy-serveri vahel.
See ei ole pelgalt teoreetiline. 2023. aastal näitas populaarse Pythoni requests teegi haavatavus (CVE-2023-32681) täpselt, mis võib juhtuda: Proxy-Authorization päis — mis sisaldas proxy mandaate — lekkis ümbersuunamiste käigus sihtserveritesse. Algpõhjus? Mandaadid liikusid läbi proxy-ühenduse lihttekstina. See haavatavus mõjutas teegi kõiki versioone alates 2.3.0 kuni 2.30.x, enne kui see parandati.
Mandaadivarguse ulatus
Fortinet’i 2025. aasta Global Threat Landscape raport tuvastas, et varastatud mandaatide maht tumeveebifoorumites kasvas ühe aastaga 42%, ulatudes üle 100 miljardi unikaalse kirjeni — e-posti aadressid, paroolid, sessioonimärgised ja autentimise möödaviigud. Infovarguse pahavara, mis kogub mandaate reaalajas, aktiivsus kasvas 500%.
Krüpteerimata proxy-ühendus on veel üks koht, kus mandaate saab pealt lüüa. Teie proxy parool, sessioonipäised, külastatavad saidid — kõik see on esimesel hüppel paljastatud, kui ühendus pole krüpteeritud.
Kuidas FineProxy selle lahendab
Igal IP-aadressil meie võrgus on oma individuaalne SSL-sertifikaat. Kui ühendate FineProxy HTTPS proxy-serveriga, on juba esimene ühendus — teie seadmest proxy-serverini — krüpteeritud SSL/TLS-iga. Teie mandaadid, päringud ja päised on kaitstud algusest peale.
Erinevus seisneb järgmises:
Tavaline HTTP proxy: Teie seade → Proxy (lihttekst, kõik nähtav) → Veebileht (HTTPS, krüpteeritud) FineProxy HTTPS proxy: Teie seade → Proxy (HTTPS, krüpteeritud IP-põhise SSL-sertifikaadiga) → Veebileht (HTTPS, krüpteeritud)
Kogu ahel on krüpteeritud. Ühtegi avatud lüli. Ühtegi lünka, kust keegi teie liiklust lugeda saaks.
Väljastame igale IP-aadressile eraldi SSL-sertifikaadi — mitte jagatud sertifikaati kogumi peale. Iga proxy toimib iseseisva SSL (turvalise krüpteeritud) proxy-serverina, millel on oma krüptograafiline identiteet.
Miks IP-põhised sertifikaadid on olulised
Jagatud sertifikaat tähendab, et üks konfiguratsiooniviga või üks kompromiteeritud võti mõjutab kõiki kogumi proxy'sid. IP-põhiste sertifikaatide puhul on iga aadress krüptograafiliselt sõltumatu. Kui ühega tekib probleem — ülejäänud jäävad puutumatuks.
See tähendab ka seda, et iga proxy toimib iseseisva turvalise anonüümse SSL proxy'na. FineProxy HTTPS proxy nimekirja aadresse ostes võite olla kindel, et igaüks neist on individuaalselt kaitstud ega jaga sertifikaadi taristut tuhandete teiste kasutajatega.
Mida teeb TLS-termineerimise proxy-server
See termin esineb tehnilises dokumentatsioonis. Lihtsustatult: proxy võtab vastu teie krüpteeritud ühenduse, dekrüpteerib päringu, et näha, kuhu soovite minna, ning loob uue krüpteeritud ühenduse sihtserveriga.
Georgia Techi ja Michigani Ülikooli teadlaste 2017. aasta uuring tuvastas, et 4–10,9% kogu HTTPS-liiklusest läbib mingit tüüpi pealtkuulamise proxy't ning peaaegu kõik need nõrgendavad turvalisust — alandatud krüpteering, aegunud TLS-versioonid, puuduvad sertifikaadikontrollid. Halvasti teostatud proxy võib muuta teie ühenduse vähem turvaliseks, kui see oleks ilma proxy'ta. SSL-i teostuse kvaliteet on sama oluline kui SSL-i olemasolu ise.
Praktilised kasutusjuhud
Mastaapne andmete kogumine — kõik suuremad saidid nõuavad HTTPS-i. Ka teie kraapija ühendus proxy-ga peaks olema krüptitud, eriti kui kasutatakse proxy-mandaate. Andmekeskuse proxy'd IP-põhise SSL-iga lahendavad selle puhtalt.
Kontohaldus — sisselogimisandmed ja sessioonimärgised on kõrge väärtusega sihtmärgid. Krüptimata proxy-lüli tähendab, et need liiguvad teie võrgus avatekstina. ISP proxy'd individuaalsete SSL-sertifikaatidega hoiavad iga konto ühenduse krüptituna alates esimesest paketist.
API integratsioonid — kõik suuremad HTTPS-protokolli API-d (Google, Meta, OpenAI, Stripe) keelduvad krüptimata ühendustest. Dedikeeritud proxy oma SSL-sertifikaadiga tagab, et teie API-võtmed ei liigu kunagi avatuna.
Avalikud võrgud — töötate kohvikus, hotellis või ühiskontoris? HTTP proxy saadab teie proxy-mandaadid ja sirvimisandmed kohalikku võrku avatekstina. HTTPS proxy krüptib need. Avalikus Wi-Fi-võrgus on see vahe privaatsuse ja kompromiteerituse vahel.
Mida kontrollida SSL-proxy aadresside ostmisel
Kolm asja: kas igal IP-l on oma sertifikaat (mitte jagatud), kas proxy-teenus toetab HTTPS kõrval ka SOCKS5 ja kas IP-d pärinevad teenusepakkuja enda võrgust. FineProxy pakub kõiki kolme — individuaalne SSL iga aadressi kohta, kaheprotokolliline tugi ning IP-d, mida me ise omame ja haldame. Just see tagab kõige turvalisema proxy-konfiguratsiooni.