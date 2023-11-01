HTTPS-proxy

Sest enamik teenusepakkujaid ei krüpti seda. Nad müüvad „HTTP proxy-sid„, mis saavad ühenduda HTTPS saitidega — kuid teie enda ühendus proxy-ga on lihttekstina. Teie proxy mandaadid, päritavad URL-id ja päised on nähtavad kõigile, kes teie võrku jälgivad. FineProxy SSL-sertifikaadid iga IP kohta krüptivad selle lõigu ja kõrvaldavad selle nõrkuse.